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페르낭 레제 <어머니와 아이> 1922년퍼블릭 도메인
프랑스 화가 페르낭 레제(1881~1955)의 <어머니와 아이>는 현대사회의 어머니 일상을 담았다. 주택 안 거실에서 모녀가 휴식을 취하는 중이다.
일단 전체적으로 기계화된 현대 문명을 떠올리게 한다. 인간의 몸이 금속성 원통으로 묘사되어 있어서 로봇을 보는 듯하다. 또한 주방이나 거실도 수직·수평으로 구성된 직선과 사각형으로 분할된 면이 자리 잡고 있어서 가전제품으로 채워져 가는 가정을 상상하게 된다. 레제가 의도한 이미지라고 봐야 한다.
현대 문명이 어머니를 자유롭게 하는가?
그는 기계의 역동성을 미술에 반영하는 미래주의 경향을 받아들였다. 미래주의 화가들은 급격히 발달하는 과학기술, 특히 컨베이어 시스템으로 대량 생산되는 각종 기계에 감명을 받았다. 기계에서 인류의 희망을 발견했고 금속성 도형과 운동 에너지로 묘사했다. 레제도 기계 문명 아래에서의 도시 가정을 밝게 표현했으리라.
실제로 1920년을 전후하여 미국과 유럽의 도시 가정은 크게 달라졌다. 전기냉장고가 시장을 주도하기 전이지만, 이미 가스냉장고가 도시 주방을 차지했다. 또한 가스레인지가 현대식 주방을 촉진했다. 가정용 전력망이 확충되고, 상업 라디오 방송의 시작과 함께 라디오 기기가 보급되고, 전기다리미·토스터·전기면도기 등 각종 가전제품이 집 안에 자리 잡았다.
레제의 어머니와 아이는 우리가 통념으로 아는 모습과 다르다. 보통은 아이를 안은 자세다. 하지만 여기에서는 아이가 뒤에 있다. 또한 아이를 돌보기에 여념이 없는 분위기도 아니다. 안락의자에 앉아 편하게 휴식을 취한다. 기계 중심의 현대사회가 어머니를 전통적 육아와 가사에서 벗어나게 해주고, 여성으로서 자아의 실현 기회를 제공한다는 메시지를 전한다.
현대 문명이 모성에 주는 희망의 메시지로 해석된다. 그림을 단서로 연결해보면, 전통사회에서 모성은 육아·가사와 관련해 여성의 끝없는 노동을 전제로 했다. 육체적인 수고를 통해 아이의 신체를 보살피는 일에 집중되었다. 특히 아기가 어릴수록 잠시도 눈을 떼지 못할 정도로 밀착해야 하고, 식사·세탁·청소 등 온갖 일에 매달렸다.
하지만 이제 각종 가전제품이 육아·가사 관련 노동을 상당 부분 줄여준다. 육체노동의 감소만큼 다른 분야로 눈을 돌릴 여유가 생긴다. 아이의 정서·문화를 비롯한 정신적 의미의 관심과 보살핌에 집중할 가능성이 자라난다. 서로를 발전시키는 능동적 관계로의 전환이라는 점에서, 기계 문명이 모성의 진정한 의미를 실현하는 계기가 된다는 메시지로 해석할 수 있다.
레제가 본 변화가 20세기 초반이었으니, 현대 대도시 가정을 보면 모성의 밝은 미래를 훨씬 더 확신했으리라. 과학기술 수준이 백 년 전과 비교도 할 수 없을 정도로 발달했고, 가정과 개인의 생활을 편리하게 만드는 제품이 쏟아져 나왔으니 말이다. 번거롭게 사람의 손이 닿을 필요가 없을 정도로 자동화된 가전제품이 가득하다.
예를 들어 세탁기가 빨랫감 종류에 따라 세제의 양과 세탁 방법을 조절하고, 건조기가 날씨와 관계없이 빨래를 말려준다. 옷의 냄새·균·미세먼지를 없애고 구김 펴주는 의류 관리기도 흔하다. 로봇청소기가 알아서 필요한 곳을 찾아간다. 취사는 물론이고 이제는 식기세척기도 흔하다. 적당한 온도로 분유를 타고, 젖병을 소독하는 수고도 덜어준다. 나아가 '베이비 모니터' 같은 육아 전용 스마트 기기로 아이 움직임을 관리한다.
다수의 경제학자나 사회학자가 가전제품의 발달과 보급이 어머니들의 가사노동을 줄이고 체력 부담을 덜어준 점에 주목한다. 이들은 시간을 돈만큼이나 희소한 자원으로 여긴다. 가전제품은 일의 효율을 높이거나 대신해 줌으로써 정신적·육체적 에너지를 다른 분야에 사용할 수 있게 한다. 여기에서 정서나 문화에서 모성을 발휘할 기회가 늘어난다는 논리가 나온다.
"나는 언제나 혼자 틀어박혀 있다"