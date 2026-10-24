퍼블릭 도메인

▲조지 스미스 <바느질을 가르치는 어머니> 1867년 퍼블릭 도메인

기계와 기술의 발달이 어머니들의 부담을 늘린다는 주장도 있다. 현상적으로는 육아와 가사에 들어가는 시간이 줄어든 듯 보이지만, 실제로는 집안일에 더 매이게 만든다는 것이다. 흔히 '코완의 역설'이라고 부른다. 미국 기술역사가의 이름을 붙인 명칭이다. 세탁기·진공청소기·냉장고 등이 보급되었음에도 가사에 들어가는 시간이 거의 줄지 않았다고 한다.



언뜻 이해가 가지 않는 주장이다. 우리의 상식은 전통사회에 비교해 현대사회 어머니들의 여유 시간이 늘어났다는 생각에 닿아있으니 말이다. 영국 화가 조지 스미스(1829~1901)의 <바느질을 가르치는 어머니>는 영국이 맹렬한 속도로 산업혁명으로 나아가던 시기의 육아와 가사노동 현실을 보여준다.



사랑스러운 눈길로 보살피는 보통의 어머니 그림과는 상당히 다른 분위기다. 옆의 아이는 대여섯 살쯤이고, 요람에는 갓난아기가 곤한 잠에 빠져 있다. 오른편 탁자 위에 아이들 아버지의 모자만 덩그러니 놓여 있다. 아침 일찍 밖으로 일하러 나갔으리라. 엄마는 벽난로 옆에서 바느질에 열중하고, 아이는 곁눈질로 엄마를 따라 배우는 중이다.



바느질에 열중하는 어머니가 어딘지 피곤해 보인다. 살짝 고개를 숙인 모습 때문만은 아니다. 방안 광경이 그녀가 아침부터 이어지는 집안일에 시달렸으리라는 생각을 하게 만든다. 식사를 준비하고 설거지할 때 입었을 앞치마를 여전히 두르고 있다. 집 안 청소, 아이들 씻기는 일, 갓난아기를 돌보는 일 등을 끝내고 이제 겨울을 준비하기 위해 뜨개질로 손이 갔을 듯하다. 그녀에게서 피곤이 묻어나는 게 당연할 수 있다.



가전제품이 일을 대신하면 어머니의 노동이 줄어든다는 생각이 자연스럽게 다가온다. 그런데 왜 노동 시간이 줄지 않았다고 하고, 이를 지칭하는 용어까지 생겨난 것일까? 이미 20세기 초반기에 해당하는 1930년대에 영국 철학자 버트런드 러셀이 <게으름에 대한 찬양>에서 현대사회 어머니들의 부담이 더 늘어난다는 점을 지적했다.



가정에서 어머니들은 "나는 언제나 혼자 틀어박혀 있다."라고 말한다. (…) 각자의 좁은 집과 부엌, 고된 가사노동, 학교 갔다 온 아이들 돌보기 등을 견뎌내야만 할 뿐 아니라 심지어 그런 일을 좋아해야만 한다. 일은 고되고, 생활은 단조롭고, 집에 갇힌 죄수 꼴이다. (…) 어머니들은 보모·요리사·가정부의 일을 혼자 감당해야 한다.

현대사회에서는 부부와 미혼 자녀 중심의 소규모 가족 형태를 의미하는 핵가족화 현상이 광범위하게 나타났다. 핵가족 단위로 분리된 주택에서의 생활이 개인 삶의 대부분을 차지하게 되었다. <바느질을 가르치는 어머니>는 농업사회의 대가족이 해체되고 산업사회의 소규모 개별가족으로 전환되던 가정의 모습을 묘사했다.



전통사회 육아는 어머니의 고립된 돌봄 노동이 아니었다. 보통은 삼대가 한 집에 거주했고, 여러 자녀가 가정을 꾸리고 있었기에 자연스럽게 분담되는 방식이었다. 아기들은 잠시도 혼자 남겨지지 않고 항상 누군가와 있었다. 어머니가 아니라 해도 할머니든 큰어머니·작은어머니든 어른의 보호를 받거나, 아니면 사촌 관계의 형제·자매들이 놀아주며 서로를 돌봐주었다.



가사노동도 마찬가지였다. 여러 어머니와 조금 자란 자녀들 사이에서 취사·빨래·청소 등이 분배되었다. 한 어머니가 아프거나 다른 일정이 생기면 도움을 받아 조절하는 게 가능했다. 분배가 한 집 내부에 머물지 않고 마을 사람들이 서로 돕는 경우도 적지 않았다. 육아도 "한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다"라는 속담처럼 공동체의 관심 안에서 이루어졌다.



하지만 산업화는 전통 가족을 해체하고 핵가족 내의 고립적인 육아·가사로 바꾸어버렸다. 아기가 아침에 일어나 밤에 잠이 들 때까지 옆에 있어야 하는 사람은 한 명의 어머니여야 했다. 과거에는 분담되었던 여러 일이 어머니 한 명의 노동으로 집중되었다. 혼자 모든 부담을 떠안아야 하기에 어머니는 정신적·육체적으로 언제나 지친 상태에 놓여 있었다.



과잉 모성이 엄마의 시간을 빼앗는다



▲조지 벨로스 <내 가족> 1916년 퍼블릭 도메인

20세기 초반 이후 보급된 가전제품은 핵가족 어머니를 노동에서 해방해 줄 구원처럼 여겨졌다. 사회는 기계 문명이 이제 '일하는 어머니'가 아니라, 정서·문화 측면에서 진정한 모성을 발휘할 수 있는 조건을 마련해 준다는 믿음을 유포했다. 마치 뉴욕 도시 생활을 주로 묘사한 미국 화가 조지 벨로스(1882~1925)의 <내 가족>처럼 말이다.



앞의 그림에서 집안에 쌓인 일과 '일하는 어머니'의 고단한 어깨에 눈길이 간다면, 이 그림에는 어머니와 아이들의 행복한 교감이 가득하다. 여러 장면을 한 그림에 섞어놓았다. 침대에서 모녀가 즐거운 한때를 보내는 모습, 이들이 사는 작은 집, 위로는 비치파라솔을 연상시키는 문양을 그려 넣었다. 그림 안에서 모성은 이제 노동이 아니라 친밀한 관계로만 나타난다.



만약 정말로 가전제품이 가사노동을 대신하거나 큰 폭으로 줄인다면 모성이 아이와의 관계에서 정서·문화에 집중할 수 있다는 주장이 허황한 전망만은 아니지 않을까? '코완의 역설'은 전혀 다른 답을 내놓는다. 가정 기기가 가사노동을 좀 더 편리하고 쉽게 만들어 준 것은 분명하지만, 현대 문명이 위생과 청결의 기준을 대폭 높였기에 일의 빈도와 양이 늘어났다.



예를 들어 과거 일주일에 한 번 하던 청소·빨래 등을 매일 하게 만들었다. 그 결과 어머니들의 주당 노동 시간이 가전제품 보급 전과 비슷하거나 오히려 더 증가하는 현상조차 생겼다. 육아·가사에 들어가는 육체적 수고만이 아니라, 심리적 압박감도 증가했다. 이와 관련하여 미국 작가 주디스 워너는 <엄마는 미친 짓이다>에서 다음과 같이 말한다.



언론은 끝없는 악의적 보도를 통해 놀이방에 아이를 맡기는 것이 얼마나 해로운지 공격했다. (…) 아이들이 경쟁에서 뒤떨어지지 않도록 보채면서 엄마 자신도 (…) 경쟁에서 이기려고 애썼다. 아이의 사회생활이 곧 자신의 사회생활이었으며 아이의 삶 때문에 자신의 삶을 소모했다. (…) 애정 넘치는 보모일 뿐만 아니라 교육자이며 같이 놀아주는 친구여야 했다.

그녀에 의하면 현대사회는 육아·가사에 더해 정서·문화·교육에 이르기까지 모성의 영역을 계속 확장하도록 요구했다. 보호와 돌봄에 머물지 않고, 아이들의 미래에 대한 거의 모든 책임을 어머니에게 떠넘겼다. 아이들에게 강제된 무한경쟁은 곧바로 어머니들의 무한경쟁이기도 했다. 그리고 이 경쟁에서의 승리를 곧바로 성공적인 모성의 징표로 여기도록 만들었다.



퓰리처상을 수상한 작가 브리짓 슐트도 <타임푸어>에서 미국의 모든 어머니가 아이들과 함께 보내는 시간의 양이 1960년대부터 꾸준히 늘어났다고 한다. 그 시간의 밀도도 높아져서 책 읽어주기, 아이들과 대화하기, 놀아주기 등 '양질의' 상호작용이 무려 3배가 됐다. 어머니들의 학력이 놓을수록 아이들과 보내는 시간이 증가했다.



그녀가 보기에 어머니들의 피로와 스트레스의 증가 원인에는 모성의 압박감이 자리 잡고 있다. "많은 어머니가 엄청난 시간을 빼앗기는 이유는 사회 전체가 과잉 모성을 부추기기 때문이다. (…) 과잉 모성의 문화를 떠받치는 것은 죄책감·두려움·양가감정이라는 기둥이었다." 사회적으로 유포된 모성을 충족시키지 못할 때 육체의 피로를 넘어 죄책감이라는 짐을 어깨 위에 짊어져야만 했다. 또한 여성의 권리와 과잉 모성 사이에서 갈등해야 했다.



세계의 지역마다 작지 않은 차이가 있기는 하다. 위 작가들은 미국에서 '슈퍼 엄마'라는 말이 흔히 통용될 만큼 모성을 근거로 한 압박이 뚜렷하게 나타난다고 지적한다. 유럽은 이러한 심리적 부담감에서 상대적으로 자유로운 편이다. 우리가 사는 한국은 어떨까? 적어도 유럽보다는 미국에 가깝다는 결론에 쉽게 고개가 끄덕여질 듯하다. 교육을 비롯한 몇몇 부분에서는 미국 어머니들도 두 손 들어야 할지도 모른다. #미술인문학 #모성애 #레제 #러셀 #현대어머니 프리미엄 미술로 만나는 인문학 이전글 자식을 죽이지 않는다니... '영아 살해' 안 하는 부모에 놀라던 시대 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 조지 벨로스 <내 가족> 1916년20세기 초반 이후 보급된 가전제품은 핵가족 어머니를 노동에서 해방해 줄 구원처럼 여겨졌다. 사회는 기계 문명이 이제 '일하는 어머니'가 아니라, 정서·문화 측면에서 진정한 모성을 발휘할 수 있는 조건을 마련해 준다는 믿음을 유포했다. 마치 뉴욕 도시 생활을 주로 묘사한 미국 화가 조지 벨로스(1882~1925)의 <내 가족>처럼 말이다.앞의 그림에서 집안에 쌓인 일과 '일하는 어머니'의 고단한 어깨에 눈길이 간다면, 이 그림에는 어머니와 아이들의 행복한 교감이 가득하다. 여러 장면을 한 그림에 섞어놓았다. 침대에서 모녀가 즐거운 한때를 보내는 모습, 이들이 사는 작은 집, 위로는 비치파라솔을 연상시키는 문양을 그려 넣었다. 그림 안에서 모성은 이제 노동이 아니라 친밀한 관계로만 나타난다.만약 정말로 가전제품이 가사노동을 대신하거나 큰 폭으로 줄인다면 모성이 아이와의 관계에서 정서·문화에 집중할 수 있다는 주장이 허황한 전망만은 아니지 않을까? '코완의 역설'은 전혀 다른 답을 내놓는다. 가정 기기가 가사노동을 좀 더 편리하고 쉽게 만들어 준 것은 분명하지만, 현대 문명이 위생과 청결의 기준을 대폭 높였기에 일의 빈도와 양이 늘어났다.예를 들어 과거 일주일에 한 번 하던 청소·빨래 등을 매일 하게 만들었다. 그 결과 어머니들의 주당 노동 시간이 가전제품 보급 전과 비슷하거나 오히려 더 증가하는 현상조차 생겼다. 육아·가사에 들어가는 육체적 수고만이 아니라, 심리적 압박감도 증가했다. 이와 관련하여 미국 작가 주디스 워너는 <엄마는 미친 짓이다>에서 다음과 같이 말한다.그녀에 의하면 현대사회는 육아·가사에 더해 정서·문화·교육에 이르기까지 모성의 영역을 계속 확장하도록 요구했다. 보호와 돌봄에 머물지 않고, 아이들의 미래에 대한 거의 모든 책임을 어머니에게 떠넘겼다. 아이들에게 강제된 무한경쟁은 곧바로 어머니들의 무한경쟁이기도 했다. 그리고 이 경쟁에서의 승리를 곧바로 성공적인 모성의 징표로 여기도록 만들었다.퓰리처상을 수상한 작가 브리짓 슐트도 <타임푸어>에서 미국의 모든 어머니가 아이들과 함께 보내는 시간의 양이 1960년대부터 꾸준히 늘어났다고 한다. 그 시간의 밀도도 높아져서 책 읽어주기, 아이들과 대화하기, 놀아주기 등 '양질의' 상호작용이 무려 3배가 됐다. 어머니들의 학력이 놓을수록 아이들과 보내는 시간이 증가했다.그녀가 보기에 어머니들의 피로와 스트레스의 증가 원인에는 모성의 압박감이 자리 잡고 있다. "많은 어머니가 엄청난 시간을 빼앗기는 이유는 사회 전체가 과잉 모성을 부추기기 때문이다. (…) 과잉 모성의 문화를 떠받치는 것은 죄책감·두려움·양가감정이라는 기둥이었다." 사회적으로 유포된 모성을 충족시키지 못할 때 육체의 피로를 넘어 죄책감이라는 짐을 어깨 위에 짊어져야만 했다. 또한 여성의 권리와 과잉 모성 사이에서 갈등해야 했다.세계의 지역마다 작지 않은 차이가 있기는 하다. 위 작가들은 미국에서 '슈퍼 엄마'라는 말이 흔히 통용될 만큼 모성을 근거로 한 압박이 뚜렷하게 나타난다고 지적한다. 유럽은 이러한 심리적 부담감에서 상대적으로 자유로운 편이다. 우리가 사는 한국은 어떨까? 적어도 유럽보다는 미국에 가깝다는 결론에 쉽게 고개가 끄덕여질 듯하다. 교육을 비롯한 몇몇 부분에서는 미국 어머니들도 두 손 들어야 할지도 모른다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박홍순 (zorva1) 내방 구독하기 목차35 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 자식을 죽이지 않는다니... '영아 살해' 안 하는 부모에 놀라던 시대 맨위로 다크 조지 스미스 <바느질을 가르치는 어머니> 1867년기계와 기술의 발달이 어머니들의 부담을 늘린다는 주장도 있다. 현상적으로는 육아와 가사에 들어가는 시간이 줄어든 듯 보이지만, 실제로는 집안일에 더 매이게 만든다는 것이다. 흔히 '코완의 역설'이라고 부른다. 미국 기술역사가의 이름을 붙인 명칭이다. 세탁기·진공청소기·냉장고 등이 보급되었음에도 가사에 들어가는 시간이 거의 줄지 않았다고 한다.언뜻 이해가 가지 않는 주장이다. 우리의 상식은 전통사회에 비교해 현대사회 어머니들의 여유 시간이 늘어났다는 생각에 닿아있으니 말이다. 영국 화가 조지 스미스(1829~1901)의 <바느질을 가르치는 어머니>는 영국이 맹렬한 속도로 산업혁명으로 나아가던 시기의 육아와 가사노동 현실을 보여준다.사랑스러운 눈길로 보살피는 보통의 어머니 그림과는 상당히 다른 분위기다. 옆의 아이는 대여섯 살쯤이고, 요람에는 갓난아기가 곤한 잠에 빠져 있다. 오른편 탁자 위에 아이들 아버지의 모자만 덩그러니 놓여 있다. 아침 일찍 밖으로 일하러 나갔으리라. 엄마는 벽난로 옆에서 바느질에 열중하고, 아이는 곁눈질로 엄마를 따라 배우는 중이다.바느질에 열중하는 어머니가 어딘지 피곤해 보인다. 살짝 고개를 숙인 모습 때문만은 아니다. 방안 광경이 그녀가 아침부터 이어지는 집안일에 시달렸으리라는 생각을 하게 만든다. 식사를 준비하고 설거지할 때 입었을 앞치마를 여전히 두르고 있다. 집 안 청소, 아이들 씻기는 일, 갓난아기를 돌보는 일 등을 끝내고 이제 겨울을 준비하기 위해 뜨개질로 손이 갔을 듯하다. 그녀에게서 피곤이 묻어나는 게 당연할 수 있다.가전제품이 일을 대신하면 어머니의 노동이 줄어든다는 생각이 자연스럽게 다가온다. 그런데 왜 노동 시간이 줄지 않았다고 하고, 이를 지칭하는 용어까지 생겨난 것일까? 이미 20세기 초반기에 해당하는 1930년대에 영국 철학자 버트런드 러셀이 <게으름에 대한 찬양>에서 현대사회 어머니들의 부담이 더 늘어난다는 점을 지적했다.현대사회에서는 부부와 미혼 자녀 중심의 소규모 가족 형태를 의미하는 핵가족화 현상이 광범위하게 나타났다. 핵가족 단위로 분리된 주택에서의 생활이 개인 삶의 대부분을 차지하게 되었다. <바느질을 가르치는 어머니>는 농업사회의 대가족이 해체되고 산업사회의 소규모 개별가족으로 전환되던 가정의 모습을 묘사했다.전통사회 육아는 어머니의 고립된 돌봄 노동이 아니었다. 보통은 삼대가 한 집에 거주했고, 여러 자녀가 가정을 꾸리고 있었기에 자연스럽게 분담되는 방식이었다. 아기들은 잠시도 혼자 남겨지지 않고 항상 누군가와 있었다. 어머니가 아니라 해도 할머니든 큰어머니·작은어머니든 어른의 보호를 받거나, 아니면 사촌 관계의 형제·자매들이 놀아주며 서로를 돌봐주었다.가사노동도 마찬가지였다. 여러 어머니와 조금 자란 자녀들 사이에서 취사·빨래·청소 등이 분배되었다. 한 어머니가 아프거나 다른 일정이 생기면 도움을 받아 조절하는 게 가능했다. 분배가 한 집 내부에 머물지 않고 마을 사람들이 서로 돕는 경우도 적지 않았다. 육아도 "한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다"라는 속담처럼 공동체의 관심 안에서 이루어졌다.하지만 산업화는 전통 가족을 해체하고 핵가족 내의 고립적인 육아·가사로 바꾸어버렸다. 아기가 아침에 일어나 밤에 잠이 들 때까지 옆에 있어야 하는 사람은 한 명의 어머니여야 했다. 과거에는 분담되었던 여러 일이 어머니 한 명의 노동으로 집중되었다. 혼자 모든 부담을 떠안아야 하기에 어머니는 정신적·육체적으로 언제나 지친 상태에 놓여 있었다.

페르낭 레제 <어머니와 아이> 1922년프랑스 화가 페르낭 레제(1881~1955)의 <어머니와 아이>는 현대사회의 어머니 일상을 담았다. 주택 안 거실에서 모녀가 휴식을 취하는 중이다.일단 전체적으로 기계화된 현대 문명을 떠올리게 한다. 인간의 몸이 금속성 원통으로 묘사되어 있어서 로봇을 보는 듯하다. 또한 주방이나 거실도 수직·수평으로 구성된 직선과 사각형으로 분할된 면이 자리 잡고 있어서 가전제품으로 채워져 가는 가정을 상상하게 된다. 레제가 의도한 이미지라고 봐야 한다.그는 기계의 역동성을 미술에 반영하는 미래주의 경향을 받아들였다. 미래주의 화가들은 급격히 발달하는 과학기술, 특히 컨베이어 시스템으로 대량 생산되는 각종 기계에 감명을 받았다. 기계에서 인류의 희망을 발견했고 금속성 도형과 운동 에너지로 묘사했다. 레제도 기계 문명 아래에서의 도시 가정을 밝게 표현했으리라.실제로 1920년을 전후하여 미국과 유럽의 도시 가정은 크게 달라졌다. 전기냉장고가 시장을 주도하기 전이지만, 이미 가스냉장고가 도시 주방을 차지했다. 또한 가스레인지가 현대식 주방을 촉진했다. 가정용 전력망이 확충되고, 상업 라디오 방송의 시작과 함께 라디오 기기가 보급되고, 전기다리미·토스터·전기면도기 등 각종 가전제품이 집 안에 자리 잡았다.레제의 어머니와 아이는 우리가 통념으로 아는 모습과 다르다. 보통은 아이를 안은 자세다. 하지만 여기에서는 아이가 뒤에 있다. 또한 아이를 돌보기에 여념이 없는 분위기도 아니다. 안락의자에 앉아 편하게 휴식을 취한다. 기계 중심의 현대사회가 어머니를 전통적 육아와 가사에서 벗어나게 해주고, 여성으로서 자아의 실현 기회를 제공한다는 메시지를 전한다.현대 문명이 모성에 주는 희망의 메시지로 해석된다. 그림을 단서로 연결해보면, 전통사회에서 모성은 육아·가사와 관련해 여성의 끝없는 노동을 전제로 했다. 육체적인 수고를 통해 아이의 신체를 보살피는 일에 집중되었다. 특히 아기가 어릴수록 잠시도 눈을 떼지 못할 정도로 밀착해야 하고, 식사·세탁·청소 등 온갖 일에 매달렸다.하지만 이제 각종 가전제품이 육아·가사 관련 노동을 상당 부분 줄여준다. 육체노동의 감소만큼 다른 분야로 눈을 돌릴 여유가 생긴다. 아이의 정서·문화를 비롯한 정신적 의미의 관심과 보살핌에 집중할 가능성이 자라난다. 서로를 발전시키는 능동적 관계로의 전환이라는 점에서, 기계 문명이 모성의 진정한 의미를 실현하는 계기가 된다는 메시지로 해석할 수 있다.레제가 본 변화가 20세기 초반이었으니, 현대 대도시 가정을 보면 모성의 밝은 미래를 훨씬 더 확신했으리라. 과학기술 수준이 백 년 전과 비교도 할 수 없을 정도로 발달했고, 가정과 개인의 생활을 편리하게 만드는 제품이 쏟아져 나왔으니 말이다. 번거롭게 사람의 손이 닿을 필요가 없을 정도로 자동화된 가전제품이 가득하다.예를 들어 세탁기가 빨랫감 종류에 따라 세제의 양과 세탁 방법을 조절하고, 건조기가 날씨와 관계없이 빨래를 말려준다. 옷의 냄새·균·미세먼지를 없애고 구김 펴주는 의류 관리기도 흔하다. 로봇청소기가 알아서 필요한 곳을 찾아간다. 취사는 물론이고 이제는 식기세척기도 흔하다. 적당한 온도로 분유를 타고, 젖병을 소독하는 수고도 덜어준다. 나아가 '베이비 모니터' 같은 육아 전용 스마트 기기로 아이 움직임을 관리한다.다수의 경제학자나 사회학자가 가전제품의 발달과 보급이 어머니들의 가사노동을 줄이고 체력 부담을 덜어준 점에 주목한다. 이들은 시간을 돈만큼이나 희소한 자원으로 여긴다. 가전제품은 일의 효율을 높이거나 대신해 줌으로써 정신적·육체적 에너지를 다른 분야에 사용할 수 있게 한다. 여기에서 정서나 문화에서 모성을 발휘할 기회가 늘어난다는 논리가 나온다.