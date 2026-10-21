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내란중요임무종사 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관이 지난 6월 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.유성호
그러나 윤 재판장은 이후 나머지 5개(③~⑦) 혐의를 모두 무죄로 뒤집었다. ③
박 전 장관이 법무부 검찰국 검찰과장에게 계엄사령부 합동수사본부(합수부)의 검사 인력 파견 요청에 협조하라고 지시하고, 심우정 검찰총장에게 대검 과학수사부 포렌식 요원 등 인력을 합수부에 파견하라고 지시한 혐의사실을 모두 무죄로 판단했다.
윤 재판장은 "박성재가 검찰과장에게 합수부로부터 검사 등 파견 요청이 있을 경우를 대비해 검토하라는 내용의 지시 사실만 인정된다"며 "이러한 원론적 차원의 지시만으로는 내란 목적 달성에 기여했다고 보기 어렵다"고 무죄 이유를 설명했다. 또한 "박성재와 심우정 사이 세 차례 통화의 구체적 내용이 확인되지 않고, 심우정의 법정 진술에 의하더라도 포렌식 인력을 합수부에 파견할 것을 지시했다고 보기 어렵다"고 판단했다.
윤 재판장은 ④
서울구치소 수용거실 현황 검토 지시 혐의도 무죄로 뒤집었다. "서울구치소의 사용 가능한 거실 현황이 기재된 문건이 박성재에게 보고됐다고 볼 증거가 없어 지시를 했다고 단정하기 어렵다"는 것이다.
윤 재판장은 앞서 내란중요임무종사 유죄로 인정한 ⑤
박 전 장관의 출국금지 업무자들 출근지시와 ⑥
수도권 교정시설 여력 검토지시 행위에 별로도 적용된 직권남용권리행사방해 혐의도 무죄로 판단했다.
"출국금지 당시 상황은 '국가공무원 공무규칙 제38조 제4항' 정한 비상 근무 사유에도 해당하므로 직권남용방해가 성립한다고 볼 수 없고, 수도권 교정기관 수용여력 검토 보고 등의 문건에 특정 체포 대상자 등에 대한 수용계획 내용이 없어 직무 수행 과정에서 절차 등을 위반했다고 단정하기 어렵다"는 게 이유였다.
윤 재판장은 ⑦ 박 전 장관이 법무부 검찰과장에게 '비상계엄 정당화 논리를 검토해 보고 문건을 작성하라'고 지시해 직권남용 혐의를 받는 점도 "의무없는 일을 하게 한 경우에 해당한다고 볼 수 없다"며 무죄로 뒤집었다.
윤 재판장은 선고 내내 꼿꼿한 자세로 자신을 바라보는 박 전 장관에 대해 "피고인의 사회적 경력 등에 비추어 이 사건 비상계엄이 위헌적이라는 것을 잘 알고 있었다고 판단한다"며 "(그럼에도) '자신은 모르나 윤석열만 아는 긴박한 사정이 있을 것으로 생각했다'고 주장하고 있는 바 이는 국무위원에게 기대되는 역할과 지위에 전혀 부합되지 않을 뿐만 아니라 범행 후 정황으로도 유리하게 고려될 수 없다"고 질책했다.
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