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26.10.21 18:50최종 업데이트 26.10.21 18:58
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내란중요임무종사 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.
내란중요임무종사 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 공동취재사진

머리가 하얗게 센 박성재 전 법무부 장관이 내란중요임무종사 사건 항소심 재판에서 징역 9년을 선고받았다. 1심 선고 25년에서 16년이나 감형되었다.

항소심 재판부는 박 전 장관의 여러 혐의 중 내란중요임무종사 일부 혐의만 유죄로 인정했다. '출국금지' 업무 담당자들 출근대기 지시와 수도권 교정시설 수용여력 검토 지시만 유죄였다. 1심은 항소심 재판 대상 7개 혐의 모두를 유죄로 판단했지만, 항소심에서 5개 혐의가 무죄로 뒤집히면서 박 전 장관 형량도 대폭 감형됐다.

출국금지팀 출근대기 및 수도권 수용여력 확인은 유죄

서울고등법원 내란전담재판부 형사1부(재판장 윤성식 부장판사)는 21일 오후 박 전 장관 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 사건 선고기일을 열었다.


윤 재판장은 박 전 장관이 "2024년 12월 3일 23시 1분부터 4분까지 시점을 기준으로 이 사건 비상계엄이 실체적 요건도 갖추지 못했을 뿐만 아니라 위헌·위법한 목적 달성을 위해 선포됐다는 사정도 인식했다"고 판단했다. 내란중요임무종사의 고의와 국헌문란 목적 인식을 모두 인정한 것이다.

윤 재판장은 박 전 장관이 2024년 12월 3일 23시 3분 배아무개 법무부 출입국본부장에게 전화로 출입금지 업무 담당자들 출근대기를 지시한 부분을 유죄로 인정했다. "야간에 출국금지 업무 담당자 전원에게 출근 대기하도록 (지시)했다는 것은 다수의 출국금지 요청을 신속하게 처리하기 위한 것으로 보이고 (대상자들의) 체포 또는 출국금지 사유는 이 사건 (위헌·위법한 비상계엄 선포에 따른) 포고령 위반이 될 수밖에 없기 때문"이라는 게 이유였다.

윤 재판장은 박 전 장관이 같은날 23시 4분 신아무개 법무부 교정본부장에게 전화를 걸어 수도권 교정시설 수용여력 등을 검토하라고 지시한 점도 유죄로 인정했다. "이 사건 비상계엄 관련 포고령 위반으로 수용대상자 증가할 것에 대비하여 신속히 수용 공간을 확보할 필요성에 따라 지시가 이뤄졌다"라고 판시했다.

"이 사건 (위헌·위법한 비상계엄 선포에 따른) 포고령은 윤석열의 정치적 반대세력에 대한 신병확보의 명분이 된다. 윤석열에게 반대하는 정치인들에 대한 출국금지는 신병확보를 위한 선제적 조치로서 비상계엄 계획의 중요한 부분이고 (중략) 포고령 위반자들에 대한 수용 여력과 확보 방안을 검토하는 것은 포고령 집행의 중요한 부분을 차지한다."

검사 합수부 파견지시 등 5개 공소사실 줄줄이 무죄

내란중요임무종사 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관이 지난 6월 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.
내란중요임무종사 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관이 지난 6월 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.유성호

그러나 윤 재판장은 이후 나머지 5개(③~⑦) 혐의를 모두 무죄로 뒤집었다. 박 전 장관이 법무부 검찰국 검찰과장에게 계엄사령부 합동수사본부(합수부)의 검사 인력 파견 요청에 협조하라고 지시하고, 심우정 검찰총장에게 대검 과학수사부 포렌식 요원 등 인력을 합수부에 파견하라고 지시한 혐의사실을 모두 무죄로 판단했다.

윤 재판장은 "박성재가 검찰과장에게 합수부로부터 검사 등 파견 요청이 있을 경우를 대비해 검토하라는 내용의 지시 사실만 인정된다"며 "이러한 원론적 차원의 지시만으로는 내란 목적 달성에 기여했다고 보기 어렵다"고 무죄 이유를 설명했다. 또한 "박성재와 심우정 사이 세 차례 통화의 구체적 내용이 확인되지 않고, 심우정의 법정 진술에 의하더라도 포렌식 인력을 합수부에 파견할 것을 지시했다고 보기 어렵다"고 판단했다.

윤 재판장은 서울구치소 수용거실 현황 검토 지시 혐의도 무죄로 뒤집었다. "서울구치소의 사용 가능한 거실 현황이 기재된 문건이 박성재에게 보고됐다고 볼 증거가 없어 지시를 했다고 단정하기 어렵다"는 것이다.

윤 재판장은 앞서 내란중요임무종사 유죄로 인정한 박 전 장관의 출국금지 업무자들 출근지시와 수도권 교정시설 여력 검토지시 행위에 별로도 적용된 직권남용권리행사방해 혐의도 무죄로 판단했다.

"출국금지 당시 상황은 '국가공무원 공무규칙 제38조 제4항' 정한 비상 근무 사유에도 해당하므로 직권남용방해가 성립한다고 볼 수 없고, 수도권 교정기관 수용여력 검토 보고 등의 문건에 특정 체포 대상자 등에 대한 수용계획 내용이 없어 직무 수행 과정에서 절차 등을 위반했다고 단정하기 어렵다"는 게 이유였다.

윤 재판장은 ⑦ 박 전 장관이 법무부 검찰과장에게 '비상계엄 정당화 논리를 검토해 보고 문건을 작성하라'고 지시해 직권남용 혐의를 받는 점도 "의무없는 일을 하게 한 경우에 해당한다고 볼 수 없다"며 무죄로 뒤집었다.

윤 재판장은 선고 내내 꼿꼿한 자세로 자신을 바라보는 박 전 장관에 대해 "피고인의 사회적 경력 등에 비추어 이 사건 비상계엄이 위헌적이라는 것을 잘 알고 있었다고 판단한다"며 "(그럼에도) '자신은 모르나 윤석열만 아는 긴박한 사정이 있을 것으로 생각했다'고 주장하고 있는 바 이는 국무위원에게 기대되는 역할과 지위에 전혀 부합되지 않을 뿐만 아니라 범행 후 정황으로도 유리하게 고려될 수 없다"고 질책했다.

이완규의 안가회동 위증 공소기각은 파기환송... "특검 수사대상 해당"

12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 지난 6월 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.
12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 지난 6월 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.공동취재사진

한편, 윤 재판장은 이완규 전 법제처장 국회증언감정법 위반 사건 항소심 판결도 내렸다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 후속 논의가 없었다고 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장에 대한 1심 공소기각 판결을 파기하고 사건을 서울중앙지방법원으로 돌려보냈다.

1심 재판부는 이 전 처장 사건이 내란특검의 수사대상에 해당하지 않는다며 공소기각을 선고했으나, 윤 재판장은 이 사건이 특검법에서 명시된 '내란·외환 행위와 관련된 고발 사건'에 해당한다며 수사 대상에 해당된다고 봤다.
#박성재 #내란중요임무종사 #내란특검
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12·3 내란 형사재판
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