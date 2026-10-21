유성호

내란중요임무종사 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관이 지난 6월 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.그러나 윤 재판장은 이후 나머지 5개(③~⑦) 혐의를 모두 무죄로 뒤집었다.박 전 장관이 법무부 검찰국 검찰과장에게 계엄사령부 합동수사본부(합수부)의 검사 인력 파견 요청에 협조하라고 지시하고, 심우정 검찰총장에게 대검 과학수사부 포렌식 요원 등 인력을 합수부에 파견하라고 지시한 혐의사실을 모두 무죄로 판단했다.윤 재판장은 "박성재가 검찰과장에게 합수부로부터 검사 등 파견 요청이 있을 경우를 대비해 검토하라는 내용의 지시 사실만 인정된다"며 "이러한 원론적 차원의 지시만으로는 내란 목적 달성에 기여했다고 보기 어렵다"고 무죄 이유를 설명했다. 또한 "박성재와 심우정 사이 세 차례 통화의 구체적 내용이 확인되지 않고, 심우정의 법정 진술에 의하더라도 포렌식 인력을 합수부에 파견할 것을 지시했다고 보기 어렵다"고 판단했다.윤 재판장은서울구치소 수용거실 현황 검토 지시 혐의도 무죄로 뒤집었다. "서울구치소의 사용 가능한 거실 현황이 기재된 문건이 박성재에게 보고됐다고 볼 증거가 없어 지시를 했다고 단정하기 어렵다"는 것이다.윤 재판장은 앞서 내란중요임무종사 유죄로 인정한박 전 장관의 출국금지 업무자들 출근지시와수도권 교정시설 여력 검토지시 행위에 별로도 적용된 직권남용권리행사방해 혐의도 무죄로 판단했다."출국금지 당시 상황은 '국가공무원 공무규칙 제38조 제4항' 정한 비상 근무 사유에도 해당하므로 직권남용방해가 성립한다고 볼 수 없고, 수도권 교정기관 수용여력 검토 보고 등의 문건에 특정 체포 대상자 등에 대한 수용계획 내용이 없어 직무 수행 과정에서 절차 등을 위반했다고 단정하기 어렵다"는 게 이유였다.윤 재판장은 ⑦ 박 전 장관이 법무부 검찰과장에게 '비상계엄 정당화 논리를 검토해 보고 문건을 작성하라'고 지시해 직권남용 혐의를 받는 점도 "의무없는 일을 하게 한 경우에 해당한다고 볼 수 없다"며 무죄로 뒤집었다.윤 재판장은 선고 내내 꼿꼿한 자세로 자신을 바라보는 박 전 장관에 대해 "피고인의 사회적 경력 등에 비추어 이 사건 비상계엄이 위헌적이라는 것을 잘 알고 있었다고 판단한다"며 "(그럼에도) '자신은 모르나 윤석열만 아는 긴박한 사정이 있을 것으로 생각했다'고 주장하고 있는 바 이는 국무위원에게 기대되는 역할과 지위에 전혀 부합되지 않을 뿐만 아니라 범행 후 정황으로도 유리하게 고려될 수 없다"고 질책했다.