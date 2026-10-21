신화통신

슝안신구 관리위원회 인근의 '슝안 도시컴퓨팅센터(雄安城市？算中心)'. 2022년 말 완공돼 디지털 트윈 도시를 돌리는 '도시 두뇌' 역할을 하며, 아치형 입구가 밤에 눈처럼 빛나 '슝안의 눈'으로 불린다.중국은 이미 데이터를 기업 재무제표에 자산으로 올릴 수 있는 회계 규칙을 시행하고 있습니다. 그러나 규칙이 생겼다고 데이터가 자산이 되지는 않습니다. 누가 정제했는지, 누가 품질을 보증하는지, 누가 사줄 것인지가 정해져야 비로소 값이 매겨집니다.국가데이터그룹은 본격적으로 이 빈칸을 채웁니다. 잠자는 공공데이터와 업종 데이터를 모으고 정제해, 거래소 상장·구독·API 호출·담보 대출·자산유동화로 이어지는 길을 엽니다. 데이터가 땅이나 건물처럼 담보가 되고, 증권이 되는 구조입니다. 원유가 정유소를 거쳐야 휘발유가 되듯 데이터는 신용 있는 정제소를 거쳐야 자산이 됩니다. 중국은 그 정제소를 국가가 세웠습니다.출범 문서에서 가장 눈에 띄는 대목은 'AI 발전에 기여한다'는 기업 철학입니다. 국가데이터그룹은 AI 산업에 고품질 데이터셋과 말뭉치(Corpus)를 공급하는 역할을 맡습니다.지난 2년간 중국 AI 모델은 세계를 놀라게 했습니다. 딥시크를 필두로 오픈웨이트 모델들의 가격 파괴는 토큰당 단가를 바닥까지 끌어내렸습니다. 모델 성능이 상향 평준화 되면서 성능의 차이는 이제 데이터가 결정합니다.같은 엔진이라면 연료의 질이 연비를 결정하는 것 처럼요. 중국이 지금 국가 차원에서 공급하려는 것은 엔진이 아니라 고옥탄 연료입니다. 의료, 제조, 교통, 에너지처럼 인터넷에 노출되지 않는 산업 데이터는 민간 AI 기업 혼자서는 결코 모을 수 없는 자산입니다.1961년 우리는 조선전업, 경성전기, 남선전기 세 회사를 합쳐 한국전력을 만들었습니다. 지역마다 제각각이던 전력 공급을 하나의 망으로 묶은 이 결정이 이후 반세기 한국 제조업의 근간이 되었습니다. 전기가 끊기지 않는 나라였기에 반도체 공장을 지을 수 있었습니다.한국의 데이터는 지금 1961년 이전의 전력과 닮았습니다. 공공데이터포털을 통한 개방은 세계적으로 앞서 있고, 데이터 3법과 마이데이터로 제도도 갖췄습니다. 그러나 개방과 제도 사이에, 데이터를 실제로 모으고 정제하고 품질을 보증해 AI 기업에 공급하는 운영 주체는 비어 있습니다. 병원 데이터는 병원에, 제조 데이터는 공장에, 공공 데이터는 부처별 서버에 흩어져 있습니다. 규칙을 만드는 심판은 있는데 물을 끌어다 논에 대는 선수가 없습니다.중국식 국가 독점이 정답이라는 말이 아닙니다. 한국은 한국의 방식으로 이 빈칸을 채울 시기입니다. 다만 질문은 분명해졌습니다. 우리가 주창하는 소버린 AI, 피지컬AI 강국, 프론티어급 모델 개발, 제조업 특화 AX 이 모두가 데이터를 떠나서는 존재할 수 없으니까요. 국가의 데이터 효율을 따져야 할 때입니다. AI 경쟁의 다음 승부는 누가 더 큰 엔진을 갖느냐가 아니라 누가 더 깨끗한 연료를 끊기지 않게 공급하느냐에서 갈릴 것입니다.