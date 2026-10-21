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2026년 10월 20일 허베이성 슝안신구에서 문을 연 중국 국가데이터그룹(？家？据集？) 빌딩.
2026년 10월 20일 허베이성 슝안신구에서 문을 연 중국 국가데이터그룹(？家？据集？) 빌딩. 자료사진

우리는 자동차를 살 때 연비를 보고 냉장고나 에어컨을 살 때 에너지소비효율 등급 스티커를 봅니다. 같은 일을 하면서 기름과 전기를 덜 쓰는 제품이 좋은 제품이라는 잣대입니다. 전기로 움직이는 세계에서 이 잣대는 너무 익숙해서 따로 의식하지도 않습니다. 그런데 '데이터 효율'이라는 말을 들어보셨나요.

같은 성능을 내는 데 얼마나 적은 연산을 쓰느냐가 지난 2년간 AI 경쟁의 질문이었다면 이제 중국이 던지는 질문은 얼마나 좋은 데이터를 먹여 더 뛰어난 성능을 끌어내느냐입니다. 데이터가 AI 시대의 물과 전기가 되었고 중국은 이 배선을 국가가 직접 깔기로 했습니다. 2026년 10월 20일, 허베이성 슝안신구에서 국가데이터그룹(China National Data Group)이 공식 출범했습니다.

정책으로 키우고 시장에서 성장. <국가데이터국>과 <국가데이터그룹>의 분업

이번 창립된 <국가데이터그룹>은 중앙정부가 직접 관리하는 국유 핵심기업입니다. 국무원 국유자산감독관리위원회가 관할하는 100번째 중앙기업으로 자본금은 약 100억 위안(약 2조 원)입니다.


핵심은 설계에 있습니다. 2023년 문을 연 <국가데이터국>(National Data Administration)은 행정기관으로서 제도를 만들고 감독하고, 안전의 하한선을 긋습니다. <국가데이터그룹>은 그 위에서 데이터를 실제로 모으고, 가공하고, 팔아서 돈을 만드는 시장 주체입니다. 중국 전문가들의 표현을 빌리면 데이터국은 물길을 내고 난간을 세우며, 데이터그룹은 그 물로 발전기를 돌리고 논에 물을 댑니다. 심판과 선수를 분리한 것입니다.

인사가 이 설계를 그대로 보여줍니다. 회장 젠친(Jian Qin)은 차이나유니콤(China Unicom) 총경리 출신으로 통신망 운영을 아는 사람이고, 총경리 천룽후이(Chen Ronghui)는 국가데이터국 부국장 출신으로 규칙을 만든 사람입니다. 시장의 추진력과 정책의 권위를 한 회사에 묶었습니다.

주주 명단이 곧 설계도. 왜 통신사, 전력망 회사가 데이터 회사에 돈을 넣었나

중국 허베이성 슝안신구 치둥구 인터넷산업단지에 들어선 중국위성네트워크그룹(中？星？) 본사. 베이징에서 옮겨 온 중앙국유기업 본사 가운데 처음으로 2024년 9월 준공됐다.
중국 허베이성 슝안신구 치둥구 인터넷산업단지에 들어선 중국위성네트워크그룹(中？星？) 본사. 베이징에서 옮겨 온 중앙국유기업 본사 가운데 처음으로 2024년 9월 준공됐다.신화통신

이 회사의 주주를 보면 중국이 데이터를 무엇으로 보는지 드러납니다. 국무원과 슝안신구 관리위원회 외에 차이나텔레콤, 차이나유니콤, 차이나모바일 통신 3사, 그리고 국가전망(State Grid)과 남방전망(China Southern Power Grid) 전력회사 2사가 출자했습니다.

통신사는 데이터가 흐르는 관로를 갖고 있고, 전력망 회사는 데이터센터를 돌리는 전기와 함께 수억 가구의 전력 사용 데이터를 갖고 있습니다. 관로와 원료와 동력을 쥔 회사들이 한 테이블에 앉은 것입니다. 이것은 데이터 회사라기보다 데이터의 송배전망 회사에 가깝습니다. 발전소를 짓는 것이 아니라 발전소와 공장과 가정을 잇는 전선을 국가 표준으로 까는 일입니다.

지방에서 실험한 방식, 중앙으로 키운다

한 나라의 가치 있는 데이터는 지역이나 업종의 담장 안에 갇혀 있습니다. 교통 데이터는 교통 부문에, 의료 데이터는 병원에, 소비데이터는 시장에, 전력 데이터는 전력망에 머뭅니다. 각자 진주를 품어 왔지만 서로 꿰지 않으니 진주 목걸이가 될 수 없습니다.

중국은 이미 지방에서 실험을 해왔습니다. 2015년부터 시작된 빅데이터 붐은 2021년 상하이 등 기술과 금융이 발전한 도시에 데이터거래소 설립으로 이어졌습니다. 그리고 올해 8월 기준 25개 성·시가 공공데이터 위탁운영(Public Data Authorized Operation)을 실질적으로 시작하면서 상하이·장쑤 등 지방 데이터그룹들도 속속 생겼습니다.

문제는 이들이 각자의 규격으로 움직인다는 점입니다. 국가데이터그룹의 역할은 지방 그룹 위에 군림하는 것이 아니라 통일된 표준과 중앙기업의 신용을 빌려 지역별 섬들을 하나의 전국 시장으로 잇는 것입니다. 지방 발전소들을 하나의 전력망으로 묶어 정전 없는 공급을 만드는 일과 같습니다.

장부 밖의 데이터를 장부 안으로 — 자원에서 자산으로

슝안신구 관리위원회 인근의 '슝안 도시컴퓨팅센터(雄安城市？算中心)'. 2022년 말 완공돼 디지털 트윈 도시를 돌리는 '도시 두뇌' 역할을 하며, 아치형 입구가 밤에 눈처럼 빛나 '슝안의 눈'으로 불린다.
슝안신구 관리위원회 인근의 '슝안 도시컴퓨팅센터(雄安城市？算中心)'. 2022년 말 완공돼 디지털 트윈 도시를 돌리는 '도시 두뇌' 역할을 하며, 아치형 입구가 밤에 눈처럼 빛나 '슝안의 눈'으로 불린다.신화통신

중국은 이미 데이터를 기업 재무제표에 자산으로 올릴 수 있는 회계 규칙을 시행하고 있습니다. 그러나 규칙이 생겼다고 데이터가 자산이 되지는 않습니다. 누가 정제했는지, 누가 품질을 보증하는지, 누가 사줄 것인지가 정해져야 비로소 값이 매겨집니다.

국가데이터그룹은 본격적으로 이 빈칸을 채웁니다. 잠자는 공공데이터와 업종 데이터를 모으고 정제해, 거래소 상장·구독·API 호출·담보 대출·자산유동화로 이어지는 길을 엽니다. 데이터가 땅이나 건물처럼 담보가 되고, 증권이 되는 구조입니다. 원유가 정유소를 거쳐야 휘발유가 되듯 데이터는 신용 있는 정제소를 거쳐야 자산이 됩니다. 중국은 그 정제소를 국가가 세웠습니다.

AI의 연료 공급소 — AI 모델 경쟁 다음의 무대

출범 문서에서 가장 눈에 띄는 대목은 'AI 발전에 기여한다'는 기업 철학입니다. 국가데이터그룹은 AI 산업에 고품질 데이터셋과 말뭉치(Corpus)를 공급하는 역할을 맡습니다.

지난 2년간 중국 AI 모델은 세계를 놀라게 했습니다. 딥시크를 필두로 오픈웨이트 모델들의 가격 파괴는 토큰당 단가를 바닥까지 끌어내렸습니다. 모델 성능이 상향 평준화 되면서 성능의 차이는 이제 데이터가 결정합니다.

같은 엔진이라면 연료의 질이 연비를 결정하는 것 처럼요. 중국이 지금 국가 차원에서 공급하려는 것은 엔진이 아니라 고옥탄 연료입니다. 의료, 제조, 교통, 에너지처럼 인터넷에 노출되지 않는 산업 데이터는 민간 AI 기업 혼자서는 결코 모을 수 없는 자산입니다.

우리는 데이터의 한전을 갖고 있는가

1961년 우리는 조선전업, 경성전기, 남선전기 세 회사를 합쳐 한국전력을 만들었습니다. 지역마다 제각각이던 전력 공급을 하나의 망으로 묶은 이 결정이 이후 반세기 한국 제조업의 근간이 되었습니다. 전기가 끊기지 않는 나라였기에 반도체 공장을 지을 수 있었습니다.

한국의 데이터는 지금 1961년 이전의 전력과 닮았습니다. 공공데이터포털을 통한 개방은 세계적으로 앞서 있고, 데이터 3법과 마이데이터로 제도도 갖췄습니다. 그러나 개방과 제도 사이에, 데이터를 실제로 모으고 정제하고 품질을 보증해 AI 기업에 공급하는 운영 주체는 비어 있습니다. 병원 데이터는 병원에, 제조 데이터는 공장에, 공공 데이터는 부처별 서버에 흩어져 있습니다. 규칙을 만드는 심판은 있는데 물을 끌어다 논에 대는 선수가 없습니다.

중국식 국가 독점이 정답이라는 말이 아닙니다. 한국은 한국의 방식으로 이 빈칸을 채울 시기입니다. 다만 질문은 분명해졌습니다. 우리가 주창하는 소버린 AI, 피지컬AI 강국, 프론티어급 모델 개발, 제조업 특화 AX 이 모두가 데이터를 떠나서는 존재할 수 없으니까요. 국가의 데이터 효율을 따져야 할 때입니다. AI 경쟁의 다음 승부는 누가 더 큰 엔진을 갖느냐가 아니라 누가 더 깨끗한 연료를 끊기지 않게 공급하느냐에서 갈릴 것입니다.
덧붙이는 글 임선영씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도> <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.
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