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명동 성당 앞 YWCA 1층 강당에서 열린 위장 결혼식이 특이한 결혼식의 청첩장은 당시 신문 1면에도 보도됐다. 결혼식 이틀 뒤에 나온 1979년 11월 26일자 <동아일보> 톱기사는 청첩장에 이런 문구가 있었다고 알려준다."홍성엽 군과 윤정민 양이 여러 어른과 친지를 모시고 혼례를 올리게 됨을 알려드립니다. 즐거운 자리에 함께해주시면 고맙겠읍니다. ※1979년 11월 24일(토) 오후 5.30 ※YWCA 1층 강당(명동성당 앞)"계엄사령부는 이 사건을 '위장 결혼식' 혹은 '가장 결혼식'으로 규정했다. 11월 26일에 나온 계엄사 발표문에 "결혼식을 가장하여"라는 문구가 있고, 이 발표를 보도한 위 <동아일보>에 "YWCA 결혼식 위장"이라는 표현이 들어갔다.이날의 의식은 민주정부를 상징하는 정민이라는 가상의 여성을 등장시킨 상태에서 실제 결혼식처럼 거행됐다. 계엄사 발표에 따르면, 기독청년협회장 김정택이 사회를 보고 전 국회의원 박종태가 주례사 비슷한 선언문을 낭독했다.민주화운동기념사업회의 <오픈 아카이브>에 실린 '결혼행진곡은 연주되지 않았다 - YWCA 위장결혼식 사건' 편은 홍성엽의 사진을 보여준 뒤 "흰 얼굴의 꽃미남 홍성엽은 흰 장갑을 끼고 가슴에는 꽃을 달고 진짜 신랑처럼 하객들을 맞았다"고 묘사한다.결혼식 한다고 해놓고 실제로는 정치 집회만 연 게 아니었다. 결혼식 절차와 형식을 갖추고 실제 인물과 가상 인물의 혼인식이 연출됐다. 위 <오픈 아카이브>의 제목처럼 결혼행진곡만 연주되지 않았을 뿐이다. '결혼식을 위장한 정치집회가 열렸다'라고 표현하지 않고, '결혼식이 갑자기 정치집회로 돌변했다'고 해도 될 정도로 이날의 의식은 실제 결혼식을 방불케 했다.결혼식 보름 전인 그달 10일, 최규하 대통령권한대행은 대국민 담화를 통해 "헌법에 규정된 시일 내에 국법이 정하는 절차에 따라 대통령선거를 실시하여 새로 선출되는 대통령에게 정부를 이양한다는 것을 정부 방침으로 확정"했다고 발표했다.그런 뒤 그는 "새로 선출되는 대통령은 헌법에 규정된 잔여 임기를 채우지 않고 현실적으로 가능한 빠른 기간 내에 각계각층의 의견을 광범하게 들어서 헌법을 개정하고 그 헌법에 따라 선거를 실시해야 한다는 것"이 정부의 방침이라고 표명했다.민주운동진영은 사실상의 종신군주제 헌법인 유신헌법을 폐지하는 것이 급선무라는 입장을 갖고 있었다. 그런데 최규하 정부는 유신체제하의 통일주체국민회의(통대)에 의한 대통령 간접선거제를 일단 유지한 뒤, '빠른 기간 내'에도 아니고 '가능한 빠른 기간 내에'도 아닌, '현실적으로 가능한 빠른 기간 내에' 개헌에 착수하겠다고 밝혔다.그것도, '현실적으로 가능한 빠른 기간 내에' 곧바로 개헌하겠다는 게 아니라 그 기간 내에 광범위하게 의견을 수렴한 뒤에 개헌에 착수하겠다고 밝혔다. 장래에 빠져나갈 구멍을 여기저기 만들었다고 볼 수 있는 담화였다.YWCA 결혼식은 최규하 정부의 그런 방침에 대한 반대 입장을 천명하고 민주화의 열망을 명확히 표시하고자 '정민'이라는 가상의 신부를 소환한 의식이었다. 이 행사에서 주례 비슷한 역할을 한 박종태는 1인 장기집권에 유리한 통대 선거를 반대한다는 입장을 명확히 했다.이 행사는 경찰기동대에 의해 해산됐다. <오픈 아카이브>의 'YWCA 위장결혼식 사건' 편은 "대기 중이던 경찰기동대원들은 참석자들을 닥치는 대로 끌어내어 연행"했다고 설명한다. 그러나 '하객'들은 '2차 연회'를 열었다. "대회장을 빠져나온 200여 명의 참석자들은 곧 코스모스백화점 앞에 모여 '유신 철폐'와 '통대선거 반대'를 외치며 가두시위를 벌였다"고 알려준다.이 사건은 대규모 구속 사태를 초래했다. 이른바 불법 집회를 금지한 계엄 포고령을 위반했다는 이유로 현장에서 체포된 인원만 해도 위 <동아일보>에 따르면 96명이다. 2개월 뒤 보도된 12월 27일자 <경향신문> 톱기사에 따르면, 그간의 조사 대상자는 237명이고 그중 140명이 연행됐다. 함석헌과 윤보선 전 대통령을 비롯해 양순직·박종태·홍성엽 등은 군사재판에 회부됐다.홍성엽은 2개월 뒤인 1980년 1월 25일 수도경비사령부계엄보통군법회의로부터 징역 3년을 선고받았다. 항소심 재판부인 육군계엄고등군법회의는 그해 4월 15일에 이 형량을 2년으로 낮췄다. 8월 26일에 대법원이 상고를 기각함에 따라 형량은 2년으로 확정됐다.박정희 피격은 한국 민주화의 희망이 됐다. 그러나 최규하 정부는 그것에 찬물을 끼얹었다. 이들은 일단은 유신체제를 연장한 뒤에 상황을 봐서 개헌을 하겠다는 퇴행적인 로드맵을 내놓았다.민주화가 곧 오리라는 기대감을 꺾어놓는 그런 움직임에 맞선 민주화진영의 최초의 저항이 YWCA 결혼식 사건이다. 위의 'YWCA 위장 결혼식 사건' 편은 이 사건의 의의를 "10·26 계엄령하에서 재야가 처음 가진 집회", "10·26 이후에도 유신체제가 종식되지 않은 상태에서 민주주의로의 이행을 가로막고 있는 유신세력과 계엄당국에 대한 저항운동"이었다는 말로 설명한다.홍성엽은 1981년에 3·1절 특사로 석방됐다. 그 뒤로도 그의 투쟁은 계속됐다. 1983년부터는 김근태 등이 결성한 민주화운동청년연합(민청련)의 총무로 활동했다. 일선에서 물러난 뒤에는 천도교에 입교해 동학사상 등을 연구했다. 백혈병으로 투병하다가 2005년에 향년 52세로 세상을 떠났다.그로부터 16년 뒤인 2021년 11월 11일, 서울고등법원 형사2부는 유족이 청구한 재심 재판에서 무죄를 선고했다. 재판부는 "당시의 계엄 포고는 위헌·무효이기 때문에, 계엄 포고를 위반했다는 피고인에 대한 공소사실도 범죄가 되지 않는다", "계엄 포고의 내용도 영장주의와 죄형법정주의의 명확성의 원칙, 표현의 자유 등 헌법상 보장된 국민의 기본권을 침해한다"는 등의 이유를 제시했다. 검찰도 무죄를 구형했기 때문에 이 재심은 2심에서 종결됐다.홍성엽의 결혼식은 1979년 11월 24일의 그 결혼식이 처음이자 마지막이었다. 위의 '결혼행진곡은 연주되지 않았다-YWCA 위장결혼식 사건' 편은 "그는 마지막까지 진짜 결혼은 하지 않아 '윤정민'의 반려자 곧 민주주의와 결혼한 남자로 남았다"고 말한다. 어쩌면 그것이 그에게는 '진짜 결혼'이었는지도 모른다.