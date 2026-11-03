이진민

"스튜어드십 코드에 선제적으로 대응하라. 그래야 다른 기업들보다 눈에 띄고, 투자자와 신뢰를 쌓을 수 있다. 그 신뢰가 당장은 눈에 안 보이지만, 향후 큰 거래를 하거나 전략을 바꿀 때, 특히 행동주의 펀드(적극적으로 주주 권리를 행사하는 펀드)가 회사를 겨냥하고 들어올 때 투자자들이 '그래도 여긴 믿을 만하다'고 손을 들어주게 한다. 미리 신뢰를 쌓아 둔 기업엔 스튜어드십이 행동주의에 맞서는 첫 방패가 되는 셈이다."

칭군 냠바트(Chinguun Nyambat) 스퀘어웰 파트너스(SquareWell Partners) 어소시에이트가 9월 30일 영국 런던 아널드 서커스 광장에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.영국 런던 동부 쇼디치의 시간은 리빙턴 스트리트를 타고 흘렀다. 2015년 가상자산 이더리움 첫 블록 출시를 기념하는 푸른 명판, 2003년 영국 거리 예술가 뱅크시가 그린 흑백 벽화, 1900년 슬럼가에 지어진 영국 최초 공공주택 단지 바운더리 이스테이트. 그 단지 한가운데 아널드 서커스 광장에서 네 번째 현지 인터뷰가 이뤄졌다. 리빙턴 스트리트에 있는 의결권 자문사 '스퀘어웰 파트너스(SquareWell Partners)'와의 인터뷰였다.스퀘어웰은 주주총회에 의결권을 행사하는 기관투자자를 파악하고 분석해 기업·투자자 양쪽 모두에 자문하는 글로벌 자문사다. 800곳 넘는 기관투자자 자체 데이터를 갖고 있으며, 기업 의결권 행사 데이터만 수만 건을 보유하고 있다. 스퀘어웰은 투자자 중에도 스튜어드십(수탁자 책임) 행사 담당자에 초점을 맞춘다는 점에서 전통적인 IR(투자자 대상 홍보) 자문사와 구별된다.<오마이뉴스>는 한국형 스튜어드십 코드 도입 10년을 맞아 이 코드를 세계 최초로 만든 영국을 방문했다. 영국 코드가 자국 기업에 어떤 영향을 미쳤는지, 첫 코드 개정안 시행을 앞둔 한국이 참고할 영국의 사례가 있다면 무엇일지 궁금했다. 두 달간 인터뷰 조율 끝에, 9월 30일(현지시간) 아널드 서커스 광장에서 스퀘어웰 어소시에이트 칭군 냠바트(Chinguun Nyambat)씨를 만났다. 한국 자본시장 담당인 그는 한국 기업들에 하고 싶은 말이 분명히 있었다.한국 자본시장을 생각하면 다소 의외의 답변이었다. 스튜어드십 코드로 경영 자율성 축소를 우려하는 기업에게 적극적 대응보단 방어적 자세를 취하라고 자문할 법한데, 그런 예상을 깨는 답변이었기 때문이다. 칭군에게 한국은 기업이 오히려 "더 실질적으로 스튜어드십에 대응해야 하는" 나라였다. 인터뷰가 진행되는 1시간 동안 칭군은 그 이유를 더 자세히 설명했다.