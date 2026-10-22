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지난 4일 부산 동구 북항친수공원 수로에 머물고 있는 상어(부캉이)를 보기 위해 많은 시민들과 관광객들이 모여 있다. 부캉이가 2차 구조작업 이후에도 수로를 떠나지 않으면서 이날도 친수공원에는 많은 시민이 몰려 북새통을 이뤘다.연합뉴스
부캉이를 찾는 발걸음에는 우리 자신도 알아차리지 못한, 근원적인 욕망이 숨겨져 있을 수 있다. 야생을 직접 경험하고, 야생과 연결된 상태로 살아가고 싶다는 욕망이다.
이 욕망이 거꾸로 드러내는 것은 우리가 겪는 심각한 수준의 "야생 가난(Mordernized Poverty)"이다. 철학자 이반 일리치는 전문가와 제도에 의존하지 않고는 자율적으로 살아가지 못하는 상태, 즉 자율적으로 살아갈 능력을 잃는 상황을 현대인이 겪는 새로운 형태의 가난으로 설명했다. 같은 맥락에서 필자는 야생과 만날 기회와 관계를 잃어버린 상태를 "야생 가난"이라 부르고 싶다.
우리는 도시를 확장하며 위생, 안전, 쾌적함을 얻었다. 그러나 그 과정에서 야생동물의 서식지를 줄이고 이동 경로를 끊었으며, 우리의 생활공간에서 야생을 밀어냈다. 생활은 편리해졌지만, 야생을 경험하고 이해할 기회는 빈약해졌다.
이렇게 보면 부캉이 열풍은 특별한 볼거리에 대한 관심인 동시에, 일상에서 만나기 어려워진 야생을 향한 갈증일 수 있다.
도시에서 야생동물을 만나는 일은 흔히 불쾌하거나 신기한 사건이 된다. 러브버그(붉은등우단털파리)나 동양하루살이 같은 곤충은 불쾌한 방제의 대상으로 여겨지는 반면, 참매나 팔색조, 수달은 경탄과 보호의 대상이 되기도 한다.
물론 방제와 구조, 보호는 목적과 필요가 서로 다르지만, 인간과 야생을 격리하는 방식이라는 점에서는 동일하다. 접촉은 일어나지만, 그 만남의 끝에서 다시 분리를 선택하는 것이다.
부캉이를 향한 관심은 이 질문을 시작할 계기가 될 수 있다. 우리는 야생을 보고 싶어 하면서도, 정작 우리 곁에서 살아가는 야생에게는 얼마나 자리를 내어주고 있는가.