GMO반대전국행동

"우리에게 쌀은 '주식(主食)'이잖아요. GMO 종주국인 미국조차도 자기네 주식인 밀은 GMO로 하지 않아요. 반면, 옥수수는 멕시코의 주식이니까 그냥 (GMO로) 해버리는 거죠."

"미국의 수법 중 하나가, 식량을 통해 종속시키고 싶은 나라가 있으면, 그 나라의 주식에 해당하는 곡물을 GMO화하는 거예요."

"유채를 GMO로 만든 걸 '카놀라'라고 하죠. 처음 카놀라가 캐나다에 심어질 때만 해도 유기농 유채도 있었어요. 근데 GMO가 무서운 게, 자연계에서 동일한 작물과 만나 '교잡'(서로 다른 개체가 교배해 유전 형질이 섞이는 것)이 되면 GMO의 DNA가 싹 다 전이가 되는 거예요. 그래서 지금 캐나다의 유기농 유채는 전멸됐어요."

"미국은 땅이 넓어서 이격 거리를 100m 이상 띄우지만, 우리나라에서 유기농 하시는 분들은 이격 거리가 3~5m 정도예요. 한반도 땅이 좁으니까요. 옥수수의 교잡 거리는 이론상 최대 1km예요. 우리나라에서 실험한 바로는 800m에서도 교잡이 된다고 해요. 만약 GMO 재배가 허용되면 우리나라 토종이나 유기농은 다 전멸할 수밖에 없어요."

"보통 GMO라고 하면, 먹거리와 농업의 문제라고 생각하게 되잖아요. 그런데 정부 부처에서는 이걸 '산업'의 문제로 바라보는 거죠. 컨트롤타워는 농림부가 맡는 게 적합할 텐데, 한국은 희한하게도 산업통상부가 맡고 있어요."

＊'유전자 가위' : 생물의 DNA에서 원하는 부분을 정확히 찾아 잘라내거나 바꾸는 기술. 다른 종의 유전자를 넣는 기존 GMO와 달리 외부 유전자 없이도 형질을 바꿀 수 있어, 개발 업계는 이를 의도적으로 GMO가 아닌 '유전자 편집'이라 부르기도 한다. 그러나 문 위원장은 "유전자 가위는 GMO와 다를 바 없는, 3세대 GMO"라고 본다.

"완전표시제의 성과는 정말 축하할 일이지만, 이제는 '유전자 가위 규제 완화' 문제에 긴장하며 집중해야 해요."

(좌)농촌진흥청 앞 "GMO 쌀 개발 반대" 집회(2016-7-2), (우)"농촌진흥청 GM작물개발사업단" 해체 협약식(2017-9-1)"어떻게 쌀을 GMO로 할 생각을 하냐"며 지역 농민들은 분개했고, 전국 각지의 시민들이 결합해 농진청 앞에서 오랜 농성과 점거를 이어갔다. 그 싸움이 기폭제가 되어, 2016년 10월 13일 GMO반대전국행동이 출범했다. 얼마 지나지 않아 결국 GMO 작물 개발사업단은 해체됐다. 농민과 시민이 함께 만들어낸 성과였다.문 위원장은 국가의 '주식'을 건드리는 것은 곧 '식량 종속'의 문제라고 봤다.농업 선진국의 자부심을 지닌 캐나다 유기 농민들은 저항했지만 결국 지고 말았다. '특허' 때문이었다. 문 위원장은 이 대목에서 GMO 종자에 대한 '종속'이란, 단순 은유가 아니라고 했다. 만약 가까운 두 유채밭 사이에서 GMO 교잡이 일어난다면, 유기농민을 '피해자'로 여기는 게 상식이다. 그러나 특허의 논리는 반대로 작동한다. 오히려 라이선스 없이 특허받은 GMO종자를 농민이 '무단 사용'한 것으로 해석한다.미국의 '몬산토 경찰'을 예로 들면 더 노골적이다. 불특정 농장을 순회하면서 자사 고객이 아닌 농장주의 작물을 채취해, 그것이 GMO일 경우 '라이선스 무단 도용'으로 고발한다. 가령 A라는 사람이 종묘상에서 종자를 사면 그것은 A의 것이다. 그것을 심고 키워서 채종해 또 심어도 A의 것이다. 하지만 GMO의 논리는 다르다. 딱 정해진 기간 동안만 '이용'할 수 있다. 만약 1년 치 이용권만 있는 상태에서 이듬해에 자가 채종해 경작할 경우, 몬산토 경찰에 적발된다. '특허 침해'에 해당하는 것. 이쯤 되면 씨앗은 '심는' 것이 아닌, '구독'하는 개념에 가깝다.씨앗은 자연증식하며 후대를 생산하는 생명이다. 하지만 씨앗을 일반 공산품처럼 소유하려는 순간, 모순이 무한증식한다. 산업재산권의 논리와 자연증식의 논리가 부딪치는 것이다. 공공재인 강물을 자기 것인 양 팔아 이익을 챙긴 봉이 김선달이 연상된다.국토가 좁은 한국은 더 위험하다.국내 GMO 정책의 키는 누가 쥐고 있을까. '유전자변형생물체법'에 따라 설치된 '바이오안전성위원회'에는 산업통상부, 외교부, 과학기술정보통신부, 농림축산식품부, 보건복지부, 기후에너지환경부, 해양수산부, 식품의약품안전처 8개 부처가 참여한다. 위원장은 산업통상부 장관이 맡는다. 산업통상부는 스스로를 "기업들의 경쟁력을 향상시키고, 우리 경제를 역동적으로 성장시키는 실물경제의 주무 부처"라고 소개하고 있다. 소개 문구 어디에도 먹거리, 농업, 환경이라는 말은 보이지 않는다.윤석열 정부 당시 산업통상자원부는＊'유전자 가위' 규제 완화를 위한 정부 입법을 추진하기도 했다. 다행히 GMO반대전국행동이 막아내 폐기됐다.산업의 시선으로 농업을 바라보는 태도는 심사대에서도 여실히 드러난다. 지난해 농촌진흥청은 '미국산 GMO 감자에 문제가 없다'는 심사 결과를 낸 바 있다(미국산 GMO 감자에 대한 '작물재배환경 위해성 협의심사'에서 '적합' 판정).생감자 자급률 100%인 한국에 수입 감자가 들어오면 감자 농가는 당연히 생계를 위협받는다. "농촌의 진흥을 위해 일해야 하는 기관이 대체 왜 그런 심사 결과를 냈느냐"고 항의하자, '우리 심사 항목 중에 그런 내용(농민과 지역사회에 미칠 영향)은 없기 때문'이라는 답변이 돌아왔다.이처럼 지금의 심사체계는 'GMO 농작물 수입이 농민과 지역에 미칠 사회적·경제적 영향'을 평가할 준비조차 되어있지 않다.바깥의 흐름도 심상치 않다. 일본은 2019년 유전자 가위 식품의 GMO 규제를 사실상 풀었다. 유전자 가위 참돔이 표시도 없이 팔리고, 유전자 가위 토마토 모종은 초등학교와 복지시설에 무상으로 배포되기도 했다. 올해 6월에는 유럽연합마저 유전자 가위 규제를 완화했다. "검역 주권과 식량 주권을 갖춘 나라 중에서 이제는 한국이 가장 선두에 있는 셈"이라고 문 위원장은 말했다.GMO 완전표시제라는 숙원을 이룬 지금, 그의 시선은 이미 다음 의제를 향해 있다.