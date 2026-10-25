신승예

앤티앤스 잠실 야구장점에서 실제로 사용 중인 다회용기.잠실야구장에서 만난 김희은(30)씨는 2008년부터 LG 트윈스를 응원하며 야구장을 자주 찾은 팬이다. 김씨는 평소 야구장에서 다회용기를 자주 사용하는 편이다.김씨가 느끼는 다회용기의 가장 큰 장점은 튼튼하다는 것으로, "종이 용기보다 쉽게 찌그러지지 않아 경기 중에 음식을 편하게 즐길 수 있고, 경기 중 음식 관리가 더 쉽다"고 말했다. 잠실야구장에선 반납함이 쓰레기통 옆에 있어 반납에도 크게 불편하지 않다고 평가했다.김씨는 다회용기 도입만으로 야구장 전체의 쓰레기가 크게 줄었다고 단정하기는 어렵다고 봤다. 과거보다 야구장에서 음식을 먹고 즐기는 문화 자체가 크게 확대됐기 때문이다.김씨는 "어릴 때는 기껏해야 과자나 치킨, 햄버거 정도만 먹었던 것 같은데, 최근 야구장 식문화가 발달하면서 여러 쓰레기가 더 나오는 것 같다"고 말했다. 다회용기를 회수의 문제점 또한 지적됐다. 김씨는 "쓰레기를 버리러 가다 보면, 다회용기가 일반 쓰레기통에 버려진 모습이 자주 보인다"고 말했다.1991년부터 야구를 즐겨봤다는 정지원(41)씨도 다회용기를 자주 사용하는 팬이다. 정씨는 다른 구장에서도 다회용기를 사용해 봤지만, 구장마다 운영 방식에는 차이가 있다고 느꼈다. 가장 불편한 점은 사용한 용기를 다시 반납하는 과정이었다.특히 음식물이 남아 있으면 음식물과 용기를 따로 처리해야 해 번거로웠다. 정씨는 음식물이 담긴 다회용기를 그대로 반납함에 넣는 사람도 여러 차례 목격했다고 했다. 그는 "음식물이 담긴 다회용기가 제대로 세척되어 돌아오는지도 걱정이 된다"고 말했다.반납함과 일반 쓰레기통이 나란히 있는데도 쓰레기통에 다회용기를 버리는 모습도 여러 차례 봤다. 음식물이 남은 용기의 처리 방법과 올바른 반납 절차를 안내하고, 사용한 용기가 제대로 회수되는지도 지속적으로 살펴야 한다고 정씨는 말했다.다회용기 사용에는 공감했다. 오랫동안 야구장을 찾은 팬으로서 정씨는 "예전에는 야구장에 가면 구장 곳곳에 쓰레기가 산처럼 쌓여 있었는데 그때와 비교해 경기장에서 발생하는 일회용 폐기물이 줄었다고 느껴진다"고 말했다.환경운동연합의 1차 모니터링 결과 전국 9개 프로야구장의 조사 대상 351개 매장 가운데 일회용품과 다회용기를 함께 사용하는 매장은 93곳(26.5%), 다회용기만 사용하는 매장은 1곳(0.3%)이었다. [5]이후 실시한 2차 모니터링에서는 전국 9개 프로야구장의 374개 매장을 대상으로 다회용기 사용과 일회용품 사용의 변화 양상을 조사했다. 그 결과 다회용기 도입 및 확대와 일회용품 감소 등 긍정적인 변화가 확인된 매장은 54곳(14.4%)이었다.반면 다회용기 사용 중단이나 일회용품 증가 등 악화의 변화가 확인된 매장은 41곳(11.0%)이었고, 266곳(71.1%)에서는 뚜렷한 변화가 확인되지 않았다. 구장별로 차이가 났다. 창원NC파크에서는 31개 매장 중 18곳에서 긍정적인 변화가 확인된 반면, 잠실야구장은 77개 매장 중 3곳에 그쳤다. 일부 구장에서는 다회용기를 도입하고도 같은 용도의 일회용품을 함께 사용해 반납과 분리배출 과정에서 혼선이 발생하기도 했다. [6]