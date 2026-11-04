복건우

"더 많은 대중이 분노해야 한다고 생각해요. 그건 그들의 돈이니까요. 부패한 이사들 때문에 기업이 마땅히 줘야 할 배당을 못 주면, 한국 국민이 더 가난해지는 거예요. 다른 사람들의 주머니에서 돈이 빠져나가는 거죠."

"코드는 자발적인 거예요. 한다면 거기서 가치를 보기 때문이어야 해요. 규정 준수에 드는 비용으로 생각해선 절대 안 돼요. 스튜어드십은 리서치 애널리스트나 포트폴리오 매니저를 두는 것과 같아요. 투자 과정의 일부죠."

"스튜어드십이 제대로 되려면 기관투자자들 사이에 일정한 문화가 자리 잡아야 합니다. 코드를 규정 준수나 체크박스 채우기로 보지 않는 문화 말입니다. 기관투자자들이 무언가를 보고해야 하거나 하고 있다는 걸 보여줘야 해서가 아니라, 장기 가치를 극대화하기 위해 이 활동을 한다는 확신을 보여줘야 합니다. 저는 스튜어드십코드가 매력적인 기회라고 생각하고, 그렇게 보는 기관이 많아질수록 성과도 더 커질 것이라고 봅니다."

캐서린 하워스(Catherine Howarth) 셰어액션(ShareAction) 대표가 9월 30일 영국 런던 알탑 알리 공원 인근에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.앞서 <오마이뉴스>는 국내 기관투자자들이 횡령이나 중대재해·산업안전 등 사회적 논란이 불거진 안건과 관계된 이사의 선임 안건에서도 획일적인 사유를 들어 찬성하는 모습을 보였다고 보도했다. 이에 대해 그는 "횡령을 저지른 이사라면 애초에 이사회에 남아 있어서는 안 된다"며 쓴소리를 이어갔다.그는 지배구조(G) 만큼 노동자 안전과 건강 등 사회(S), 환경(E) 같은 문제도 중요하다고 했다. 셰어액션이 한국에 있었다면 무엇을 했겠느냐고 물었다. 하워스 대표는 "책임 있게 의결권을 행사해 문제를 제기한 연기금과 그렇지 않은 연기금의 차이를 부각시킬 것"이라며 "어떤 연기금이 회사 기록을 문제 삼았는지 사람들이 알게 하겠다"고 강조했다.한국에서 노동자들은 국민연금을 갈아탈 수 없지만, 기업이 사업자를 고르는 퇴직연금에선 이야기가 다르다. 또 공무원연금·사학연금과 같은 다른 공적 연기금이라면 성적표 공개 자체가 뼈아픈 자극이 될 수 있다.돈의 주인이 목소리를 내면, 그 요구는 결국 돈을 맡아 굴리는 운용사에게로 향한다. 하지만 그동안 국내 기관투자자들에게 스튜어드십은 '하고 싶은 일'이 아니라 '해야 하는 일'에 가까웠다. <오마이뉴스>가 진행한 자산운용업계 좌담회에서 한 업계 관계자는 "스튜어드십 코드 활동을 하기 어려운 건 그게 돈이 안 된다는 시선 때문이다. 오히려 약간 손해라고 본다"고 했다. 실제 상당수의 운용사들이 코드 관련 인력을 최소한으로 두는 게 현실이다.국내 현실을 전하자 시슨 CEO는 이렇게 말했다.스튜어드십 팀을 어떻게 꾸릴지에 대해선 정답이 하나가 아니라고 했다. 시슨 CEO는 "스튜어드십 팀이 아주 큰 곳도 있고, 팀은 작지만 포트폴리오 매니저들이 깊이 관여하는 곳도 있다"며 "결국 운용사의 투자 철학이 뭔지, 스튜어드십이 그 안에서 어떤 역할을 하는지, 그러려면 어떤 구조가 맞는지를 스스로에게 물어야 한다"고 했다.다만 어떤 구조를 택하든 빠져선 안 되는 조건이 있다. ICGN은 이를 여러 나라에 투자하는 기관투자자들이 공통으로 참고하는 '글로벌 스튜어드십 원칙'으로 정리해 뒀다. 이 원칙은 스튜어드십을 별도 부서의 업무로 가두지 말고 운용사 조직 전체에 녹여내라고 주문한다. 운용팀을 포함한 회사 전반이 스튜어드십을 감안해 한 방향으로 움직여야 하고, 최고경영진이 이를 앞장서 독려해야 한다는 것. 성과 평가나 보상을 정할 때도 스튜어드십 이행 과정이 어떻게 고려되었는지 투명하게 밝히도록 했다.글로벌 수탁자 책임 전담 조직인 헤르메스 EOS의 로스 테버슨 아시아·신흥시장 관여 팀장의 생각도 비슷하다.