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26.11.04 07:29최종 업데이트 26.11.04 07:29
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투자의 시대, 남의 돈을 맡아 운용하는 기관은 고객과 투자자의 이익을 위해 책임을 다해야 합니다. 이를 규정한 ‘스튜어드십 코드’가 국내에 도입된 지 10년. <오마이뉴스>는 자산운용사 265곳의 지난 10년간 투자 활동 20여만 건을 전수 조사했습니다. 세계 최초 도입국인 영국도 직접 찾았습니다. 한국 운용사들의 침묵과 영국의 대답을 전합니다.
[편집자말]
따스한 가을볕 사이로 육중한 석조 건물 두 채가 마주 보고 서 있다. 한쪽은 300년 넘게 영국의 돈줄을 쥐어 온 영란은행, 다른 한쪽은 16세기 상인들이 모여 거래하던 공간인 로열 익스체인지다. 교차로 한복판에서는 워털루 전투에서 나폴레옹을 꺾은 웰링턴 공작의 동상이 거리를 내려다봤다. 그 사이로 각잡힌 정장을 입은 사람들이 종종걸음으로 각자의 목적지로 향했다. 지난달 25일, 출근길 '시티 오브 런던'의 풍경이다.

이곳은 영국 금융의 심장부이자 세계 금융의 허브다. 전 세계에서 외환 거래가 가장 많이 이뤄지는 곳도 런던이다. 각국의 자금이 이 좁은 교차로 일대를 거쳐 전 세계로 흘러간다. 돈이 모이는 만큼, 그 돈이 제대로 쓰이는지 감시하는 규칙도 런던에서 시작됐다.


그 규칙이 바로 스튜어드십 코드다. 연기금과 자산운용사가 남의 돈을 맡은 '집사'로서 투자한 기업을 꾸준히 감시하고 목소리를 내도록 한 자율 규범이다. 한국에선 2016년 12월 처음 코드가 도입됐고, 10년 만인 올해 처음으로 손을 봤다. 하지만 지난 10년의 성적표는 초라했다. 가입 기관 중 의결권 행사 기록이 확인된 곳은 4곳 중 1곳에 그쳤고, 그마저도 상당수는 '중대한 결격사유를 발견하지 못했다'는 같은 문장을 되풀이하며 찬성표를 던졌다.

<오마이뉴스>가 9월 25일 젠 시슨(Jen Sisson) ICGN(국제기업지배구조네트워크) CEO를 인터뷰하기 위해 영국 런던 솔즈베리 하우스로 들어가고 있다.
<오마이뉴스>가 9월 25일 젠 시슨(Jen Sisson) ICGN(국제기업지배구조네트워크) CEO를 인터뷰하기 위해 영국 런던 솔즈베리 하우스로 들어가고 있다.복건우

<오마이뉴스>는 이 결과를 들고 시티 오브 런던과 그 일대, 그리고 카나리워프에서 영국 스튜어드십 생태계를 이루는 기관들을 찾았다. 영국 코드를 만들고 운영하는 재무보고위원회(FRC), 국제 투자자 네트워크 국제기업지배구조네트워크(ICGN), 기관투자자를 대신해 기업에 지속적으로 대화와 압박을 하는 페더레이티드 헤르메스의 EOS, 기업과 주주 양쪽을 자문하는 스퀘어웰 파트너스, 기관들을 견제하고 압박하는 시민단체 셰어액션 등이다.

인터뷰를 마친 후 같은 질문을 던졌다. 10년 만에 코드를 고친 한국에 어떤 조언을 하고 싶은가. 답은 조금씩 달랐지만 가리키는 방향은 같았다. 바뀐 코드는 '시작'일 뿐이고 이제 연기금과 운용사, 기업, 정부, 개인 투자자들이 각자의 역할을 해내야 한다는 것이다.

연기금의 돈은 국민의 돈… "더 많은 대중이 분노해야"

젠 시슨(Jen Sisson) ICGN(국제기업지배구조네트워크) CEO가 9월 25일 영국 런던 솔즈베리 하우스 소재 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.
젠 시슨(Jen Sisson) ICGN(국제기업지배구조네트워크) CEO가 9월 25일 영국 런던 솔즈베리 하우스 소재 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.복건우

시작의 의미를 선명하게 짚은 인물은 젠 시슨 국제기업지배구조네트워크(ICGN) 최고경영자(CEO)였다. ICGN은 전 세계 기관 투자자들이 주도해 만든 국제 네트워크로, 세계 주요 공적연금과 자산운용사들이 회원으로 참여하고 있다. 회원 기관들의 운용자산을 합치면 100조 달러가 넘는다. 영란은행 인근의 ICGN 사무실에서 그는 손가락을 튕기며 말했다.

"코드는 기대치를 정해줄 뿐, 마법의 스위치가 아니에요. 코드를 개정하는 건 과정의 시작이에요. 이제 사람들이 실제로 이행을 해야 하니까요."

그렇다면 이행은 어디서부터 시작돼야 할까. 그가 첫손에 꼽은 건 돈의 주인, 자산소유자였다. 시슨 CEO는 "가장 중요한 건 자산소유자들이 자산운용사들에게 스튜어드십에 참여하도록 독려하는 것"이라며 "영국의 자산소유자들은 운용사가 중요한 위험을 투자에 반영하고 기업과 대화해 신중하게 (의결권을) 투표하기를 기대하고 그게 시장의 변화를 만든다"라고 설명했다.

한국에서 가장 큰 자산소유자는 국내 주식으로만 400조 원이 넘는 자산을 굴리는 국민연금이다. 국민연금은 기금의 절반 이상을 외부 자산운용사에 맡기는데, 최근 들어 위탁 운용사를 고를 때 실제 수탁자 책임 활동을 평가 점수에 크게 반영하기로 했다.

그런데 연기금의 돈은 매달 연금을 내는 국민들로부터 온다. 캐서린 하워스 셰어액션 대표가 가장 큰 기대를 건 대상도 이 '진짜 주인들'이었다.

캐서린 하워스(Catherine Howarth) 셰어액션(ShareAction) 대표가 9월 30일 영국 런던 알탑 알리 공원 인근에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.
캐서린 하워스(Catherine Howarth) 셰어액션(ShareAction) 대표가 9월 30일 영국 런던 알탑 알리 공원 인근에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.복건우

앞서 <오마이뉴스>는 국내 기관투자자들이 횡령이나 중대재해·산업안전 등 사회적 논란이 불거진 안건과 관계된 이사의 선임 안건에서도 획일적인 사유를 들어 찬성하는 모습을 보였다고 보도했다. 이에 대해 그는 "횡령을 저지른 이사라면 애초에 이사회에 남아 있어서는 안 된다"며 쓴소리를 이어갔다.

"더 많은 대중이 분노해야 한다고 생각해요. 그건 그들의 돈이니까요. 부패한 이사들 때문에 기업이 마땅히 줘야 할 배당을 못 주면, 한국 국민이 더 가난해지는 거예요. 다른 사람들의 주머니에서 돈이 빠져나가는 거죠."

그는 지배구조(G) 만큼 노동자 안전과 건강 등 사회(S), 환경(E) 같은 문제도 중요하다고 했다. 셰어액션이 한국에 있었다면 무엇을 했겠느냐고 물었다. 하워스 대표는 "책임 있게 의결권을 행사해 문제를 제기한 연기금과 그렇지 않은 연기금의 차이를 부각시킬 것"이라며 "어떤 연기금이 회사 기록을 문제 삼았는지 사람들이 알게 하겠다"고 강조했다.

한국에서 노동자들은 국민연금을 갈아탈 수 없지만, 기업이 사업자를 고르는 퇴직연금에선 이야기가 다르다. 또 공무원연금·사학연금과 같은 다른 공적 연기금이라면 성적표 공개 자체가 뼈아픈 자극이 될 수 있다.

"스튜어드십은 비용이 아니라 투자 과정"

돈의 주인이 목소리를 내면, 그 요구는 결국 돈을 맡아 굴리는 운용사에게로 향한다. 하지만 그동안 국내 기관투자자들에게 스튜어드십은 '하고 싶은 일'이 아니라 '해야 하는 일'에 가까웠다. <오마이뉴스>가 진행한 자산운용업계 좌담회에서 한 업계 관계자는 "스튜어드십 코드 활동을 하기 어려운 건 그게 돈이 안 된다는 시선 때문이다. 오히려 약간 손해라고 본다"고 했다. 실제 상당수의 운용사들이 코드 관련 인력을 최소한으로 두는 게 현실이다.

국내 현실을 전하자 시슨 CEO는 이렇게 말했다.

"코드는 자발적인 거예요. 한다면 거기서 가치를 보기 때문이어야 해요. 규정 준수에 드는 비용으로 생각해선 절대 안 돼요. 스튜어드십은 리서치 애널리스트나 포트폴리오 매니저를 두는 것과 같아요. 투자 과정의 일부죠."

스튜어드십 팀을 어떻게 꾸릴지에 대해선 정답이 하나가 아니라고 했다. 시슨 CEO는 "스튜어드십 팀이 아주 큰 곳도 있고, 팀은 작지만 포트폴리오 매니저들이 깊이 관여하는 곳도 있다"며 "결국 운용사의 투자 철학이 뭔지, 스튜어드십이 그 안에서 어떤 역할을 하는지, 그러려면 어떤 구조가 맞는지를 스스로에게 물어야 한다"고 했다.

다만 어떤 구조를 택하든 빠져선 안 되는 조건이 있다. ICGN은 이를 여러 나라에 투자하는 기관투자자들이 공통으로 참고하는 '글로벌 스튜어드십 원칙'으로 정리해 뒀다. 이 원칙은 스튜어드십을 별도 부서의 업무로 가두지 말고 운용사 조직 전체에 녹여내라고 주문한다. 운용팀을 포함한 회사 전반이 스튜어드십을 감안해 한 방향으로 움직여야 하고, 최고경영진이 이를 앞장서 독려해야 한다는 것. 성과 평가나 보상을 정할 때도 스튜어드십 이행 과정이 어떻게 고려되었는지 투명하게 밝히도록 했다.

글로벌 수탁자 책임 전담 조직인 헤르메스 EOS의 로스 테버슨 아시아·신흥시장 관여 팀장의 생각도 비슷하다.

"스튜어드십이 제대로 되려면 기관투자자들 사이에 일정한 문화가 자리 잡아야 합니다. 코드를 규정 준수나 체크박스 채우기로 보지 않는 문화 말입니다. 기관투자자들이 무언가를 보고해야 하거나 하고 있다는 걸 보여줘야 해서가 아니라, 장기 가치를 극대화하기 위해 이 활동을 한다는 확신을 보여줘야 합니다. 저는 스튜어드십코드가 매력적인 기회라고 생각하고, 그렇게 보는 기관이 많아질수록 성과도 더 커질 것이라고 봅니다."

로스 테버슨(Ross Teverson) 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes) EOS(Equity Ownership Services) 아시아·신흥시장 인게이지먼트 팀장이 9월 28일 영국 런던 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.
로스 테버슨(Ross Teverson) 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes) EOS(Equity Ownership Services) 아시아·신흥시장 인게이지먼트 팀장이 9월 28일 영국 런던 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.이진민

"대주주 지분만으로는 더 이상 안전하지 않다"

기관 투자자들의 요구를 받는 건 기업이다. 지난해부터 상법이 세 차례 바뀌며 주주의 권한이 커졌지만, 상장사들은 이사 수를 줄이고 임기를 쪼개는 등 개정 취지를 비껴가는 정관 변경안을 무더기로 주총에 올렸다. 해외 투자자들도 이 장면을 지켜보고 있었다. 시슨 CEO는 기업들의 반응에는 실망감을 감추지 않았다.

"일부 기업들의 방어적인 움직임이 보이는데, 실망스러워요. 이런 제도 개혁은 기업들이 중장기적으로 받아들일 때에만 작동하거든요."

스퀘어웰 파트너스에서 한국 시장을 맡고 있는 칭군 냠바트 어소시에이트도 같은 장면을 봤다. 그는 한국 기업들이 투자자를 대하는 태도를 문제로 꼽았다.

"한국은 주주 관여에 임하는 태도가 다소 방어적일 수 있습니다. 행동주의 펀드의 표적이 되거나 압박에 직면했을 때, 주주들의 지지를 확보해야 하는 필요성에 따라 관여가 이루어지는 경향이 있습니다."

칭군 냠바트(Chinguun Nyambat) 스퀘어웰 파트너스(SquareWell Partners) 어소시에이트가 9월 30일 영국 런던 아널드 서커스 광장에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.
칭군 냠바트(Chinguun Nyambat) 스퀘어웰 파트너스(SquareWell Partners) 어소시에이트가 9월 30일 영국 런던 아널드 서커스 광장에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.이진민

하지만 그는 이제 그런 방식으로는 버티기 어렵다고 경고했다. 오랫동안 대주주가 있는 회사는 지분이 작은 기관투자자들을 크게 신경 쓰지 않아도 됐지만, 집중투표제 등이 새롭게 더해지면서 소액주주와 기관투자자의 표가 결과를 바꿀 수 있게 됐기 때문이다. 여기에 새 스튜어드십 코드는 여러 기관투자자가 함께 기업에 개선을 요구하는 '협력적 관여'의 근거까지 마련했다.

그는 기업이 먼저 움직여야 한다고 조언했다. 그는 "문제가 여러 투자자의 공동 캠페인으로 번지기 전에 개별 투자자와 해결하는 편이 훨씬 쉽다"고 했다.

기업이 투자자에게 먼저 다가가야 한다면, 거꾸로 투자자의 목소리는 어디까지 받아들여야 할까. 어디까지가 감독이고, 어디부터가 간섭일까. 영국에서 기업지배구조 코드와 스튜어드십 코드를 함께 관장하는 마크 배빙턴 FRC 규제기준 총괄이사는 투자자와 기업 모두에게 선을 그었다.

마크 배빙턴(Mark Babington) 영국 재무보고위원회(FRC) 규제기준 총괄 이사가 9월 28일 영국 런던 하버 익스체인지 스퀘어 소재 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.
마크 배빙턴(Mark Babington) 영국 재무보고위원회(FRC) 규제기준 총괄 이사가 9월 28일 영국 런던 하버 익스체인지 스퀘어 소재 사무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.복건우

"어떤 회사에 투자했다고 그 회사의 경영진이 되는 게 아니에요. 주식의 소유자가 되는 거죠. 회사 경영은 이사들의 책임이에요. 주주는 이사가 마음에 안 들면 해임할 수 있지만, 그들의 일을 대신하려고 있는 게 아니에요. 감독하고 책임을 묻기 위해 있는 거지, '이 결정이 마음에 안 드니 다르게 하라'고 말하려고 있는 게 아니에요."

주주가 경영을 대신할 수는 없지만, 경영을 맡은 이사들을 감독하고 책임을 물을 수는 있다는 얘기다. 거꾸로 말하면 기업도 그 감독까지 '간섭'이라며 밀어낼 수는 없다.

영국 금융권은 이 균형을 맞추기 위해 2024년 투자자와 기업 대표들이 한자리에 모이는 '투자자·발행인 포럼'을 만들었다. 기업 이사회와 투자자 사이의 소통을 높이고, 기업이 간섭을 우려하는 상황 같은 마찰을 함께 줄여 보자는 자리다. FRC가 상장사를 위한 기업지배구조 코드와 투자자를 위한 스튜어드십 코드를 한 팀에서 함께 만드는 것도 같은 이유에서다.

방향은 맞다… "가장 중요한 건 정부"

그렇다면 한국 정부와 금융당국은 무엇을 해야 할까. 시슨 CEO는 한국의 최근 변화에도 후한 점수를 줬다. 그는 "한국에서 일어나는 일에 아주 긍정적"이라며 "충실의무 정의의 변화, 지속가능성 공시와 인증 기대치, 밸류업 프로그램 모두 아주 좋다"고 했다.

마크 배빙턴 FRC 이사는 한국이 혼자가 아니라고 했다. 그는 "한국 가까이에도 좋은 스튜어드십 사례가 있다"며 "일본, 싱가포르, 그리고 말레이시아도 만들어 가고 있다. 다 움직이고 있다"고 했다. 참고할 만한 표본이 많다는 이야기다. 다만 규칙을 만드는 것으로 모든 상황에 대응하기는 어려울 것이라고 내다봤다.

"한국 증시는 변동성이 매우 크잖아요. 그 변동성에 대응하는 모든 규칙을 만들기는 아주 어렵지만, 투명한 정보를 주면 사람들이 스스로 결정을 내릴 수 있을 거예요."

캐서린 하워스 셰어액션 대표는 아예 법을 말했다. 자발적 규범에 기댄 책임투자는 분위기가 달라지면 금세 무너질 수 있다는 이유에서다.

"가장 중요한 주체는 정부예요. 정부가 기준을 정하니까요. 이렇게 중요한 기관투자자와 기업에 실질적인 기준을 정하는 더 강한 법이 필요해요."

투명한 정보든 더 강한 법이든, 제도의 틀은 이미 놓이기 시작했다. 시슨 CEO는 그 틀이 제대로 작동할지 머지않아 판가름 날 것이라고 봤다. 앞으로 2년 안에 개혁의 취지가 앞으로 나아가거나, 아니면 기업들의 저항에 부딪히거나 둘 중 하나라는 것이다. 다만 그는 조급해하지는 말라고 했다.

"정말 중요한 건 회사 이사들이 앞으로 100년 동안 무엇을 하느냐예요. 주식은 영구적이니까요. 스튜어드십엔 끝이 없어요. 그래서 조급해하지 말라는 게, 첫 번째 조언이에요."

집사는 누구를 위해 일하는가. 한국은 이제 막 코드를 고쳤고 10년 만에 바뀐 코드가 그 답을 대신 써주지는 않는다. 답은 이제 연기금과 운용사, 기업, 정부, 그리고 매달 연금을 내는 시민들이 함께 찾아야 한다.

영국 런던 금융 중심지(시티 오브 런던)에 위치한 왕립증권거래소(Royal Exchange).
영국 런던 금융 중심지(시티 오브 런던)에 위치한 왕립증권거래소(Royal Exchange).복건우



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