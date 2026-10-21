공동취재사진

※ 인용 여론조사

이 조사는 한국갤럽이 자체적으로 10월 6~8일 및 13~15일에 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시했다. 10월 6~8일 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 9.7%이며, 10월 13~15일 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 10.4%이다. 자세한 내용은 한국갤럽 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

더불어민주당 김민석 신임 당대표가 8월 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 정청래, 송영길 후보의 축하를 받고 있다.위의 도표에서 대통령 직무 긍정률이 하락하는 시기를 들여다보면, 지방선거 직후와 8월 초가 가장 눈에 띈다. 그런데 지방선거 때는 민주·진보 진영 내에서 민주당과 조국혁신당이 평택을 지역구를 두고 갈등이 격화한 '파묘 대전'이 있었고, 8월 초중순 전당대회를 준비하는 과정에서는 민주당 내 계파 간 갈등이 또 다른 파묘 대전으로 전개됐다.결국, 대통령 직무 긍정률의 하락을 지지세와 여론이라는 관점에서 풀이하면, 2025년 대통령 선거 당시 단일 대오를 형성하면서 뭉쳐 있었던 지지자 집단 내에 균열이 발생해 내홍 양상이 표면화된 탓이 크다. 이러한 두 차례에 걸친 파묘 대전이 진보, 중도 및 중도 보수 성향자에게 실망감으로 작용했을 수 있겠다.전당대회를 전후해 많아진 '민주당 지지자 내 대통령 부정 평가자'에 의해 부정률이 올라가면서 긍정률은 하락했다고 봐야겠고, 이들이 9월 하순 대통령의 기자회견과 한가위 명절 연휴 이후에는 열띤 부정 평가에서 한 발짝 물러난 게 아닌가 한다.아마도, 대통령에게 비판적 의견을 내던 논객이나 평론가들이 더는 대통령을 흔드는 발언을 지속하고 있지 않아서 그럴 수도 있겠고, 추미애 지사처럼 자신과 관련된 다른 현안으로 바빠 대통령에 대한 날 선 의견을 낼 수 없게 된 이유도 있겠다.대통령을 비판하는 민주당 지지자의 여론조사 응답 적극성 약화라는 점이 향후 대통령 긍정률 상승으로 이어질지 아니면 민주당 지지도의 부진으로 이어질지, 국민의힘이 반사이익을 얻게 될지는 더 지켜봐야 한다.다만, 대통령을 비판하는 민주당 지지자의 여론 전파력은 약해지고 있는 것 같다. 그래서 새로운 상승 모멘텀이 생기고 진보 성향자의 여론조사 응답 적극성이 강해진다면 어쩌면 대통령 국정 긍정률은 완만하더라도 상승세를 탈 가능성이 없지 않다.여기서 대통령 긍정률의 상승 모멘텀은 중도층 내에서 찾아야 할 것 같다. 긍정/부정 평가를 전체적으로 크게 이끄는 집단은 진보나 보수 성향자보다는 중도 성향자의 인식 변화에 의존하는 정도가 더 크다. 이 점은 다음 글에서 구체적으로 확인해 보도록 하자.특히 정책 분야 중에서는 부동산, 경제, 안보 등을 살펴야 할 것으로 보인다. 기대치가 높아서 실망도 컸을지 모르지만, 아직 대통령의 실적을 모두 평가하긴 이르니, 효능감을 우선 따지는 중도 성향자의 인식 변화가 핵심이 될 것 같다.※ 글: 노현철, 김봉신