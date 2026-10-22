AFP/연합뉴스

현재 제가 확보한 정보로는 장관의 그 주장을 전혀 확인해 드릴 수 없습니다.

말로 하기 난감한 일들이 있어요. 지역 정보기관들의 판단으론 객관적으로 사실이 아닌데도, 우리는 LFI가 이 운동의 배후에 있다고 명시적으로 쓰라는 요구를 받고 있어요. 그러면 정치적 개입이 되는 거죠.

이 사진은 지난 18일 파리에서 ‘생활비 상승’에 반대하는 전국적 시위와 함께 발생한 폭동 및 약탈 사태 다음 날, 엘리제 궁에서 연설하는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 모습이 방송되고 있는 텔레비전 화면을 담고 있다.좌파정당 LFI의 대표, 장뤼크 멜랑숑은 "경찰 지휘부가 의도적으로 혼란을 조직했으며, 충돌을 일으키는 것이야말로 이 치안 유지 전략의 목적인 것처럼 보인다"라며 공개적으로 문제를 제기했다. 그는 또한 "경찰이 공화국 광장으로 향하는 길을 차단하고 최루탄을 계속 발사해 집회 자체를 심각하게 방해했다"라고 말하기도 했다. 멜랑숑은 이날 상인들이 입은 모든 피해를 치안의 의무를 완전히 저버린 국가가 배상해야 마땅하다고 주장했다.파리 시장 에마뉘엘 그레구아르 역시 17일, 경찰력 배치가 어떻게 결정됐는지에 대한 구체적 설명을 정부에 요구하는 한편, 경찰이 공화국 광장 접근을 매우 이른 시각부터 봉쇄하면서 광장에 진입하지 못한 사람들을 중심으로 시위대가 3-4그룹으로 쪼개지게 만들면서 혼란을 초래한 점도 지적했다. 그는 특히 "이러한 폭력 행위는 지난 몇 주 동안 자신의 목소리가 정당하게 받아들여지기를 요구해 온 젊은이들의 주장으로부터 관심을 돌려놓는다는 점에서 더욱 분노스럽다"고 말하며, 시위대와 폭력 행위자들을 명백히 구분지어야 한다고 강조했다.해양보호단체 블룸(BLOOM)의 창립자인 저명한 환경운동가 클레르 누비앙은 자신의 페이스북에 "이것은 정부가 감행한 도박이었다"라고 단언하며, "정부는 의도적으로 평화적인 시위대를 진압하는 데 경찰력을 집중시키고, 약탈범들은 방치함으로써 시위 전체를 폭력적인 운동으로 보이게 만들려 했다"라고 주장했다. 이어 "정부와 언론이 만들어낸 서사는 소셜미디어에 드러난 현실 앞에서 더 이상 통하지 않는다. 거리에 있었던 사람들은 모두 경찰이 아무런 개입도 하지 않는 가운데 약탈과 파괴가 벌어지는 모습을 목격했기 때문"이라고 말했다.내무부 장관은 이날 약탈과 방화 등에 가담한 자들이 극좌 진영의 인물들이라고 말한 반면, 이번 사건에 대한 수사를 지휘하는 파리 검사장 로르 베퀴오는 19일 아침, 프랑스의 대표적 최대 민영 방송 TF1에 출연해 장관의 말을 부인했다.<메디아파르>는 19일, 경찰 정보기관의 한 간부가 동료들과 주고받은 서면 메시지를 입수, 폭로했는데, 그 안엔 상부로부터 경찰 간부에게 고교생 시위 관련한 사태의 배후에 LFI당이 있다고 적으라고 했다는 내용이 담겨 있었다.이 보도가 나간 후, LFI는 내무부 장관을 고소하기로 했다.검찰은 10월 17일 토요일 파리에서 방화나 약탈 등의 행위로 지금까지 구금된 사람은 557명이고, 그중 77%인 433명이 성인이라고 밝혔다. 이는 앞서 고교생 시위 초기에 체포된 사람들 가운데 미성년자의 비율이 높았던 것과는 연령 구성이 다르다는 것을 보여준다.대통령 마크롱은 18일 저녁 텔레비전에 나와 "파괴한 사람, 도둑질 한 사람, 우리의 공화국을 무너뜨리려 하는 사람, 그 대가를 치러야 할 것이다"라고 무서운 얼굴로 말했다. 그러나 그는 경찰의 치안 실패로 피해를 입은 상인들, 경찰의 진압 과정에서 손에 중상을 입은 소년, 신원이 여전히 밝혀지지 않은 집회 중 사망한 시민 한 명에 대해서는 고개를 숙이지 않았다.시민단체 '아탁 프랑스(ATTAC France)'에 따르면, 마크롱 정부 10년간 GDP 대비 500대 부호가 차지하는 비중은 20%에서 45%로 증가했다. '아탁 프랑스'는 이를 두고, '부자들을 위해 국가 재정을 조직적으로 강탈한 행위'라며 마크롱 정부를 저격했다. 이번 집회 참가자들이 '부자 과세'를 결론처럼 들고 나오며, 이번 싸움의 본질을 "계급 투쟁(luttes des classes)"이라 부르는 이유다.