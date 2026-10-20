국립고궁박물관

보물 제932호 영조 어진탈매개화에 대한 추구는 동서고금을 막론하고 어느 지역, 어느 시대나 있었다. 다만, 정도의 차이가 있었을 뿐이다. 지도자가 자기 백성이라고 생각하는 대중에게 직접적으로 말을 건네는 것은 왕조시대 군주들도 항상 희망했던 일이다.탈매개화를 특히 필요로 하는 군주들이 있었다. 뜻한 대로 상황이 흘러가는 지도자나 자파 우당세력과의 관계가 공고한 지도자들은 굳이 기존 시스템을 건드리면서까지 대중과의 직접 소통을 추구할 필요가 없었다. 무언가 상황을 돌파할 필요성이 있는 지도자, 관료기구나 우당세력이 만족스럽지 않는 지도자들이 이런 소통을 추구하는 일이 많았다.조선시대 영조 임금이 이룩한 것 중 하나는 균역법이다. 그가 균역법에 대한 저항을 극복하기 위해 꺼내든 카드가 대중과의 직접 접촉이다. 균역법은 일종의 탈매개화에 힘입은 결과물이었다.그 이전에 조선의 대중은 군역을 직접 이행하지 않는 대가로 베나 무명 2필을 납부했다. 한편, 양반으로 불리는 사족(士族)들은 군포 납부를 면제받았다. 이런 원인 등에 기초한 세수 부족을 메우는 과정에서 발생한 현상들이 현대 한국인들의 뇌리에 인상적으로 박혀 있다.죽은 사람에게도 군포를 부과해 유족들에게서 거두는 백골징포, 갓난아기에게도 부과해 성인 부모에게 부담을 지우는 황구첨정(黃口簽丁), 군역 의무자가 도주하면 친족에게 떠넘기는 족징, 그런 경우에 이웃이 부담하도록 하는 인징(隣徵)은 한국사 수험생들의 주요 암기사항이다. 부리가 황색인 어린 새처럼 부모에게 의존할 수밖에 없는 갓난아기에게까지 군포를 부과하는 부조리는 그 시대 대중의 삶을 억누르는 악폐였다.그런 상황에서 영조는 군사 재정을 확충하는 한편, 조세 형평성을 높이기 위해 균역법을 꺼내들었다. 그는 충청감사 홍계희 등의 제안을 수용하는 형식으로 이 논의를 띄웠다. 그 과정에서 일반인과 사족의 구분 없이 호(戶)를 단위로 과세하는 호포제(戶布制), 토지 면적(결수)에 따라 균등히 부과하는 결포제(結布制) 등의 아이디어가 나왔다.그러나 기득권층의 이익을 침해하는 이런 움직임이 순조롭게 진행될 리 없었다. 사족과 지주들 사이에서 강도 높은 반발이 나왔다.<국사관논총> 1993년 제47집에 실린 정연식 서울대 규장각 학예연구사의 논문 '18세기 결포론의 대두와 결미절목(結米節目)의 제정'은 "호포론은 사족의 특권적 지위를 위협한다는 의미에서 거센 저항을 받았다", "토지에 이미 적지 않은 부세가 부과되어 있었으므로 여기에 결포까지 부과하면 과중한 세 부과로 인해 민산전황(民散田荒)을 야기시킨다는, 이른바 가부(加賦)라는 공격을 받고 있었다" 등등의 말로 당시의 분위기를 설명한다.토지에 대해 병역 관련 조세까지 부과하면 농사짓던 백성들이 흩어지고 분산돼 전답이 황폐해진다는 비판도 있었다. 그런 조세가 이른바 '가부'가 된다, 요즘 말로 하면 '추가 과세'가 된다, 더 심하게 표현하면 '세금 폭탄'이 된다는 비판까지 제기됐다.사족과 지주들의 여론은 조정 대신들에게도 영향을 끼쳤다. 음력으로 영조 26년 5월 17일자(양력 1750.6.20.) <영조실록>에 따르면, 정1품 영중추부사 김재로는 법률제도가 자주 바뀌는 것에 난색을 표했고, 정2품 지돈녕부사 이종성은 "고려는 호포로 망했다"라는 극단적인 발언까지 불사했다. 고려왕조가 각 호마다 조세를 부과한 일이 있는 것과 고려가 이성계에 의해 멸망한 것을 근거 없이 연관시키는 발언도 나왔던 것이다.모든 대신들이 다 반대한 것은 아니지만, 사족층과 지주층의 반발에 더해 상당수 조정 대신들도 반대하는 이 상황을 타개하고자, 영조는 '백성들과의 대화'라는 보기 드문 광경을 연출했다. 창경궁 홍화문이 이 이벤트의 무대가 됐다. <영조실록>은 지금의 서울대병원 건너편에서 벌어진 이 행사가 1750년 6월 22일(음력 5.19)에 열렸다고 알려준다.그 날짜 실록에 따르면, 영조는 사서인(士庶人)들이 그 자리에 모이도록 유도했다. 균역법 시행에 부정적인 사족들과 더불어, 이 법을 찬성하는 일반 서민들까지 한 자리에 모았던 것이다.