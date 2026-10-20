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26.10.20 15:15최종 업데이트 26.10.20 15:15
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이재명 대통령의 소셜네트워크서비스(SNS) 정치는 '대통령과 국민의 거리를 줄일 수 있다' 같은 평가와 더불어, '대통령의 발언에는 품격과 절제가 필요하다', '사실관계가 검증되지 않은 발언이나 감정적인 표현은 문제를 일으킬 수 있다', '대통령이 국민에게 자주 말하는 것만으로는 소통이 완성되지 않는다' 등의 평가도 낳고 있다. 한편, 그런 소통이 '언론과 정당을 우회하는 정치적 동원의 성격을 띤다' 같은 비평도 나왔다.

노무현 대통령이 인터넷을 기반으로 참여정치를 지향할 때인 2005년에 '새로운 매개와 직접 대표: 디지털 시대의 대표 개념 재구성'이라는 논문이 런던에서 발행되는 <뉴미디어 및 사회> 제7권 제2호에 수록됐다. 스티븐 콜먼 영국 리즈대 명예교수가 쓴 이 논문은 시민과 정치적 대표자 사이의 디지털 의사소통 등의 문제를 다룬다.


이 글에서 콜먼 교수는 언론·정당·관료기구 같은 매개자를 거치지 않고 시민과 지도자가 직접 연결되는 탈매개화 혹은 탈중개화라는 개념을 사용한다. 그러면서 "탈매개화와 직접민주주의 꿈은 새로운 것이 아니다"라고 단언한다. 국민과 지도자의 직접 접촉이 이전보다 훨씬 더 수월해진 2005년 당시의 분위기를 반영하는 언급이다.

균역법 추진한 영조, 반발 마주하자 택한 일

보물 제932호 영조 어진
보물 제932호 영조 어진국립고궁박물관

탈매개화에 대한 추구는 동서고금을 막론하고 어느 지역, 어느 시대나 있었다. 다만, 정도의 차이가 있었을 뿐이다. 지도자가 자기 백성이라고 생각하는 대중에게 직접적으로 말을 건네는 것은 왕조시대 군주들도 항상 희망했던 일이다.

탈매개화를 특히 필요로 하는 군주들이 있었다. 뜻한 대로 상황이 흘러가는 지도자나 자파 우당세력과의 관계가 공고한 지도자들은 굳이 기존 시스템을 건드리면서까지 대중과의 직접 소통을 추구할 필요가 없었다. 무언가 상황을 돌파할 필요성이 있는 지도자, 관료기구나 우당세력이 만족스럽지 않는 지도자들이 이런 소통을 추구하는 일이 많았다.

조선시대 영조 임금이 이룩한 것 중 하나는 균역법이다. 그가 균역법에 대한 저항을 극복하기 위해 꺼내든 카드가 대중과의 직접 접촉이다. 균역법은 일종의 탈매개화에 힘입은 결과물이었다.

그 이전에 조선의 대중은 군역을 직접 이행하지 않는 대가로 베나 무명 2필을 납부했다. 한편, 양반으로 불리는 사족(士族)들은 군포 납부를 면제받았다. 이런 원인 등에 기초한 세수 부족을 메우는 과정에서 발생한 현상들이 현대 한국인들의 뇌리에 인상적으로 박혀 있다.

죽은 사람에게도 군포를 부과해 유족들에게서 거두는 백골징포, 갓난아기에게도 부과해 성인 부모에게 부담을 지우는 황구첨정(黃口簽丁), 군역 의무자가 도주하면 친족에게 떠넘기는 족징, 그런 경우에 이웃이 부담하도록 하는 인징(隣徵)은 한국사 수험생들의 주요 암기사항이다. 부리가 황색인 어린 새처럼 부모에게 의존할 수밖에 없는 갓난아기에게까지 군포를 부과하는 부조리는 그 시대 대중의 삶을 억누르는 악폐였다.

그런 상황에서 영조는 군사 재정을 확충하는 한편, 조세 형평성을 높이기 위해 균역법을 꺼내들었다. 그는 충청감사 홍계희 등의 제안을 수용하는 형식으로 이 논의를 띄웠다. 그 과정에서 일반인과 사족의 구분 없이 호(戶)를 단위로 과세하는 호포제(戶布制), 토지 면적(결수)에 따라 균등히 부과하는 결포제(結布制) 등의 아이디어가 나왔다.

그러나 기득권층의 이익을 침해하는 이런 움직임이 순조롭게 진행될 리 없었다. 사족과 지주들 사이에서 강도 높은 반발이 나왔다.

<국사관논총> 1993년 제47집에 실린 정연식 서울대 규장각 학예연구사의 논문 '18세기 결포론의 대두와 결미절목(結米節目)의 제정'은 "호포론은 사족의 특권적 지위를 위협한다는 의미에서 거센 저항을 받았다", "토지에 이미 적지 않은 부세가 부과되어 있었으므로 여기에 결포까지 부과하면 과중한 세 부과로 인해 민산전황(民散田荒)을 야기시킨다는, 이른바 가부(加賦)라는 공격을 받고 있었다" 등등의 말로 당시의 분위기를 설명한다.

토지에 대해 병역 관련 조세까지 부과하면 농사짓던 백성들이 흩어지고 분산돼 전답이 황폐해진다는 비판도 있었다. 그런 조세가 이른바 '가부'가 된다, 요즘 말로 하면 '추가 과세'가 된다, 더 심하게 표현하면 '세금 폭탄'이 된다는 비판까지 제기됐다.

사족과 지주들의 여론은 조정 대신들에게도 영향을 끼쳤다. 음력으로 영조 26년 5월 17일자(양력 1750.6.20.) <영조실록>에 따르면, 정1품 영중추부사 김재로는 법률제도가 자주 바뀌는 것에 난색을 표했고, 정2품 지돈녕부사 이종성은 "고려는 호포로 망했다"라는 극단적인 발언까지 불사했다. 고려왕조가 각 호마다 조세를 부과한 일이 있는 것과 고려가 이성계에 의해 멸망한 것을 근거 없이 연관시키는 발언도 나왔던 것이다.

모든 대신들이 다 반대한 것은 아니지만, 사족층과 지주층의 반발에 더해 상당수 조정 대신들도 반대하는 이 상황을 타개하고자, 영조는 '백성들과의 대화'라는 보기 드문 광경을 연출했다. 창경궁 홍화문이 이 이벤트의 무대가 됐다. <영조실록>은 지금의 서울대병원 건너편에서 벌어진 이 행사가 1750년 6월 22일(음력 5.19)에 열렸다고 알려준다.

그 날짜 실록에 따르면, 영조는 사서인(士庶人)들이 그 자리에 모이도록 유도했다. 균역법 시행에 부정적인 사족들과 더불어, 이 법을 찬성하는 일반 서민들까지 한 자리에 모았던 것이다.

청중의 심금을 울린 뒤 펼친 여론전

이 자리에서 수십 명이 균역법에 대한 지지를 표시했다. (AI생성 이미지)
이 자리에서 수십 명이 균역법에 대한 지지를 표시했다. (AI생성 이미지)오마이뉴스

그날 영조는 청중의 심금을 울릴 만한 발언들을 많이 했다. 자신이 궐문에까지 나온 것은 백성들을 위해서다, 자신은 지금 이 순간 목이 메인다, 무더위 때문에 병을 앓고 있는데도 이 자리에 나왔다 등등의 '감동적'인 말들이 그에게서 나왔다. 그런 뒤, 이 56세의 군주는 균역법에 대한 의견을 솔직히 말해보라고 청중에게 권했다.

이 자리에서 수십 명이 균역법에 대한 지지를 표시했다. 50여 명은 양반·일반인 가릴 것 없이 각 호마다 군포를 부과하자고 했고, 몇몇은 호가 아닌 토지를 단위로 과세하자고 주장했다. 호포제든 결포제든 균역법에 대한 지지 표시가 최소 50명 이상에게서 나왔다. 반대론을 꺼내기 힘든 분위기가 초장에 조성됐던 것이다.

사족에게도 호포를 부과하는 방안은 끝내 시행되지 못했다. 대신, 일반인에게 2포를 부과하던 것을 1포로 줄이되, 토지 1결마다 미곡 2두를 부과하고 어업세·염세·선박세로 부족분을 보충하는 방안이 시행됐다. 농민들의 가계 경제를 살리면서 군사재정을 보충하는 방향으로 진행됐던 것이다.

여기저기 구멍이 난 상태이기는 하지만, 균역법은 그렇게 탄생했다. 대중과의 직접 접촉을 타개책으로 삼았던 영조의 승부수가 제한적이나마 영향을 미친 결과다. 제도 개편에 대한 저항이 만만치 않은 상황에서 영조는 대중과의 직접 소통을 통해 어느 정도의 성과를 얻어냈다.

그런데 그날의 이벤트는 상당 부분은 미리 기획된 결과물이었다. 사전에 물밑 작업을 주도한 인물은 '어사 박문수'로 유명한 그 박문수다. 위 실록에 따르면, 박문수가 행사 전에 한양 주민들에게 호포제 지지를 당부해뒀다고 한다.

스티븐 콜먼은 대중과 지도자의 직접 접촉에서 중요한 것은 쌍방향 소통이라고 지적한다. 일방적 의사표시에 그치는 직접 소통이 아니라 쌍방향 소통이 돼야 할 필요성을 강조했다.

그날 백성들과 영조의 대화에서는 외형상으로는 쌍방향 소통이 이뤄졌지만 실질적으로는 그렇지 않았다. 영조의 감동적인 발언과 백성들의 열렬한 지지가 연출돼 쌍방향 소통이 이뤄진 것처럼 보였지만, 백성들의 의사표시는 상당 부분은 군주의 최측근인 박문수의 기획물이었다.

영조의 '홍화문 대화'는 완벽한 의미의 직접적 소통은 아니었다. 그렇지만 이것은 대중과의 직접 소통을 추구하고 그로부터 난관 타개의 실마리를 얻고자 했던 정치 지도자들의 모습을 보여주는 사례다. 대중과의 직접 소통은 지금뿐 아니라 왕조시대 군주들에게도 절실한 과제였다.
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