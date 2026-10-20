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▲유니트리 창업자 왕싱싱이 높이 약 2.7m의 탑승형 로봇 'GD01' 앞에 선 미국 시사주간지 TIME 표지. 제목은 ‘THE BIG ROBOT MOMENT’이고, 7월 말 공개됐다. 자료이미지

딥시크는 최근 이어서 신생 스타트업 윈버스 AI(Winverse AI)의 리드 투자자로 나섰습니다. 투자 규모는 수천만 달러, 투자 후 기업가치는 약 4억 달러입니다. 메이퇀 드래곤볼(Meituan Dragon Ball)도 함께 참여합니다.



창업자 후한(Hu Han)은 칭화대 자동화학과 박사 배경으로 텐센트에서 훈위안(Hunyuan) 멀티모달 LLM을 총괄했고 그 이전에는 마이크로소프트 아시아연구원(MSRA) 수석연구원으로 ICCV 2021 최우수 논문상(Marr Prize)을 받은 스윈 트랜스포머(Swin Transformer) 논문의 저자 중 한 명입니다.



윈버스 AI는 로봇이 환경을 이해하고 스스로 판단해 작업하게 하는 로봇 대형모델, 즉 피지컬AI의 저층 인프라와 모델에 가깝습니다. 모델 효율 최적화에 강한 딥시크가 피지컬AI에 탑재될 때 윈버스 AI는 AI모델과 다양한 로봇 기체의 최적화를 구현하는 역할입니다.



두 투자를 이으면 사슬이 선명해집니다. 유니트리는 로봇의 자유도를 최대치로 끌어올립니다. 윈버스 AI는 두뇌가 물리 세계에서 어떻게 효율적으로 돌아가는지를 해결합니다. 딥시크 모델은 그 사이를 잇는 인지의 중심이 됩니다. 딥시크는 물리 상호작용 데이터를 유니트리로 부터 받고 모델을 실제 환경에서 돌리는 인프라는 윈버스AI의 지원을 받습니다.



중국의 피지컬 AI의 시장도 딥시크가 정의한다



▲딥시크가 최근 초기 투자한 피지컬AI 모델 기업 윈버스 AI와 창업자 후한. 자료이미지

흥미로운 것은 순서입니다. 량원펑은 2026년 7월 다음과 같은 AGI 로드맵을 제시했습니다.



언어모델 → 사고사슬 → 에이전트 → 지속학습 → 자기반복 → 피지컬 AI(Physical AI)



이 로드맵에서 피지컬 AI는 '마지막 역'이었습니다. 지속학습과 자기반복 능력을 얻기 전에는 피지컬 AI의 엔지니어링 비용이 너무 높다는 판단이었습니다.



그런데 9월, GPT-6 Astra가 RoboDojo 테스트에서 별도 미세조정 없이 로봇 동작 정책으로 작동했습니다. 42개 조작 작업에서 수십 개의 전용 정책을 앞섰습니다. 경쟁자의 범용 모델이 이미 물리 동작의 데이터와 표준을 쌓기 시작했다면 '디지털을 다 풀고 나서 들어간다'는 선형 경로는 수정될 수 잇습니다.



GPT-6, Gemini 4, 딥시크 같은 기반 모델 회사들이 동시에 로봇 산업사슬로 손을 뻗고 있습니다. 그러면서 월드 모델이 맡던 의미 이해·물리 예측·동작 계획의 역할이 재분배되고 있습니다. 범용 멀티모달 모델은 의미 일반화와 공간 일반화에서는 이미 강합니다. 하지만 접촉력·정밀 조작·실패 복구라는 물리 일반화는 아직 약점입니다. 다만 개선 속도가 빠릅니다. 왕싱싱 유니트리 창업자는 빠르면 1~2년이라고 보고, GPT-7이 이 문제를 곧바로 돌파할 수 있다고 전망합니다. 이제 딥시크가 들어와 이 분야의 타임라인과 비용을 더 압축해 놓을 전망입니다.



디지털 업무 자동화에서 피지컬 업무 자동화가 온다



우리는 휴머노이드가 가정에 들어오는 시점을 3~5년 뒤로 잡아 왔습니다. 그것은 로봇 회사의 속도, 즉 하드웨어의 시계로 잰 숫자였습니다. 그런데 이제 AGI를 꿈꾸는 회사가 피지컬 AI에 들어왔습니다. 딥시크는 작업당 비용을 수십 분의 일로 낮춰 디지털 업무 자동화를 앞당긴 회사입니다.



같은 곡선이 물리 세계에서 반복되면, 로봇의 가치는 기계 값이 아니라 '설거지 한 번'의 단가로 매겨집니다. 2025년의 딥시크 쇼크는 화면 안에서 일어났습니다. 다음 쇼크는 모두의 가정 일어날 것입니다. 디지털 업무가 자동화되는 지금, 피지컬 업무의 자동화도 머지않았습니다. 딥시크 쇼크 1년 후의 발전을 되돌아 보니 피지컬AI의 딥시크 쇼크도 1년 안에 이루어 질 수 있겠다는 생각이 듭니다. #피지컬AI #딥시크쇼크 #실리콘밸리의법칙 #휴머노이드 #중국AI미래지도 프리미엄 임선영의 중국 AI 미래지도 이전글 에이전트의 공격은 에이전트가 막는다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 딥시크가 최근 초기 투자한 피지컬AI 모델 기업 윈버스 AI와 창업자 후한.흥미로운 것은 순서입니다. 량원펑은 2026년 7월 다음과 같은 AGI 로드맵을 제시했습니다.언어모델 → 사고사슬 → 에이전트 → 지속학습 → 자기반복 → 피지컬 AI(Physical AI)이 로드맵에서 피지컬 AI는 '마지막 역'이었습니다. 지속학습과 자기반복 능력을 얻기 전에는 피지컬 AI의 엔지니어링 비용이 너무 높다는 판단이었습니다.그런데 9월, GPT-6 Astra가 RoboDojo 테스트에서 별도 미세조정 없이 로봇 동작 정책으로 작동했습니다. 42개 조작 작업에서 수십 개의 전용 정책을 앞섰습니다. 경쟁자의 범용 모델이 이미 물리 동작의 데이터와 표준을 쌓기 시작했다면 '디지털을 다 풀고 나서 들어간다'는 선형 경로는 수정될 수 잇습니다.GPT-6, Gemini 4, 딥시크 같은 기반 모델 회사들이 동시에 로봇 산업사슬로 손을 뻗고 있습니다. 그러면서 월드 모델이 맡던 의미 이해·물리 예측·동작 계획의 역할이 재분배되고 있습니다. 범용 멀티모달 모델은 의미 일반화와 공간 일반화에서는 이미 강합니다. 하지만 접촉력·정밀 조작·실패 복구라는 물리 일반화는 아직 약점입니다. 다만 개선 속도가 빠릅니다. 왕싱싱 유니트리 창업자는 빠르면 1~2년이라고 보고, GPT-7이 이 문제를 곧바로 돌파할 수 있다고 전망합니다. 이제 딥시크가 들어와 이 분야의 타임라인과 비용을 더 압축해 놓을 전망입니다.우리는 휴머노이드가 가정에 들어오는 시점을 3~5년 뒤로 잡아 왔습니다. 그것은 로봇 회사의 속도, 즉 하드웨어의 시계로 잰 숫자였습니다. 그런데 이제 AGI를 꿈꾸는 회사가 피지컬 AI에 들어왔습니다. 딥시크는 작업당 비용을 수십 분의 일로 낮춰 디지털 업무 자동화를 앞당긴 회사입니다.같은 곡선이 물리 세계에서 반복되면, 로봇의 가치는 기계 값이 아니라 '설거지 한 번'의 단가로 매겨집니다. 2025년의 딥시크 쇼크는 화면 안에서 일어났습니다. 다음 쇼크는 모두의 가정 일어날 것입니다. 디지털 업무가 자동화되는 지금, 피지컬 업무의 자동화도 머지않았습니다. 딥시크 쇼크 1년 후의 발전을 되돌아 보니 피지컬AI의 딥시크 쇼크도 1년 안에 이루어 질 수 있겠다는 생각이 듭니다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 임선영 (nalgea) 내방 구독하기 목차113 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 에이전트의 공격은 에이전트가 막는다 맨위로 다크 유니트리 창업자 왕싱싱이 높이 약 2.7m의 탑승형 로봇 'GD01' 앞에 선 미국 시사주간지 TIME 표지. 제목은 ‘THE BIG ROBOT MOMENT’이고, 7월 말 공개됐다.딥시크는 최근 이어서 신생 스타트업 윈버스 AI(Winverse AI)의 리드 투자자로 나섰습니다. 투자 규모는 수천만 달러, 투자 후 기업가치는 약 4억 달러입니다. 메이퇀 드래곤볼(Meituan Dragon Ball)도 함께 참여합니다.창업자 후한(Hu Han)은 칭화대 자동화학과 박사 배경으로 텐센트에서 훈위안(Hunyuan) 멀티모달 LLM을 총괄했고 그 이전에는 마이크로소프트 아시아연구원(MSRA) 수석연구원으로 ICCV 2021 최우수 논문상(Marr Prize)을 받은 스윈 트랜스포머(Swin Transformer) 논문의 저자 중 한 명입니다.윈버스 AI는 로봇이 환경을 이해하고 스스로 판단해 작업하게 하는 로봇 대형모델, 즉 피지컬AI의 저층 인프라와 모델에 가깝습니다. 모델 효율 최적화에 강한 딥시크가 피지컬AI에 탑재될 때 윈버스 AI는 AI모델과 다양한 로봇 기체의 최적화를 구현하는 역할입니다.두 투자를 이으면 사슬이 선명해집니다. 유니트리는 로봇의 자유도를 최대치로 끌어올립니다. 윈버스 AI는 두뇌가 물리 세계에서 어떻게 효율적으로 돌아가는지를 해결합니다. 딥시크 모델은 그 사이를 잇는 인지의 중심이 됩니다. 딥시크는 물리 상호작용 데이터를 유니트리로 부터 받고 모델을 실제 환경에서 돌리는 인프라는 윈버스AI의 지원을 받습니다.

딥시크가 투자한 로봇기업 유니트리(宇？科技), 같은 항저우 기반이다.같은 시기 딥시크가 자체 검색 엔진을 Search(검색) 와 Fetch(페이지 본문 가져오기) API로 공개했습니다. AI가 구글 같은 외부 검색 서비스 없이도 스스로 웹을 찾아 읽고 답에 활용할 수 있게 했다는 뜻입니다.가격은 각각 1000회당 5위안입니다. SEO 악용, GEO(생성엔진최적화) 조작, 저품질 AIGC를 걸러내는 필터도 달았습니다. 에이전트 프레임워크 딥시크 하네스(DeepSeek Harness)는 0.2.1-rc.2로 올라가 신모델과 Search·Fetch API에 맞춰졌습니다.세 가지는 하나의 목표를 가리킵니다. 에이전트가 실시간 정보를 검색하여 추론에 활용하며 더 짧은 실행 사슬로 더 복잡한 일을 끝내게 하는 것입니다. 모델은 추론과 판단을 맡고 하네스는 작업 조직과 실행 제약을 맡습니다.딥시크는 모델 판매자에서, 기업의 업무를 총괄·해결해 결과물까지 납품하는 '종합 건축사'로 변모하는 중입니다. 단일 모델 API나 단일 에이전트 판매를 넘어 업무 전체를 설계하고 조율해 완성된 성과를 인도하는 역할을 맡게 되는 것입니다.이 납품의 논리를 물리 세계로 넓힌 것이 로봇 투자입니다. 첫 수는 2026년 8월이었습니다.유니트리 상장을 앞두고 비공개 투자자 설명회에서 조용한 협약이 있었습니다. 바로 유니트리와 딥시크의 MOU 체결식입니다. 딥시크는 약 1.41억 위안으로 유니트리(Unitree) IPO 전략 배정에 참여해 93만여 주를 받았습니다. 보호예수는 3년입니다. 동시에 양사는 AGI, 고성능 AGI 로봇, AI 대형모델 세 영역에서 협력하는 MOU를 맺었습니다.쌍방 우선 구매에도 합의했습니다. 동등 조건이라면 유니트리는 AI 서비스를 살 때 딥시크를 먼저 고려합니다. 딥시크는 로봇 솔루션을 살 때 유니트리를 먼저 고려합니다.3년 보호예수와 우선 구매 조항은 이 투자가 단순한 재무 파트너가 아님을 보여줍니다. 유니트리는 하드웨어 본체, 운동 제어 엔지니어링, 현장 데이터라는 '몸'을 담당하고. 딥시크는 언어 이해·작업 계획·추론이라는 '두뇌'를 담당합니다.텍스트만 읽은 모델은 "컵은 깨지기 쉽다"는 사실은 압니다. 하지만 컵을 얼마나 힘주어 쥐어야 하는지는 모릅니다. 파지에 든 힘, 물체가 미끄러지는 방식, 실패 뒤의 복구는 물리적 상호작용에서만 배울 수 있습니다. 딥시크가 산 것은 로봇 회사의 지분이 아니라 자기 모델이 현실 세계를 감지하고 지속 학습할 수 있는 훈련장입니다.