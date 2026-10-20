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딥시크가 투자한 로봇기업 유니트리(宇？科技), 같은 항저우 기반이다.
자료이지미
같은 시기 딥시크가 자체 검색 엔진을 Search(검색) 와 Fetch(페이지 본문 가져오기) API로 공개했습니다. AI가 구글 같은 외부 검색 서비스 없이도 스스로 웹을 찾아 읽고 답에 활용할 수 있게 했다는 뜻입니다.가격은 각각 1000회당 5위안입니다. SEO 악용, GEO(생성엔진최적화) 조작, 저품질 AIGC를 걸러내는 필터도 달았습니다. 에이전트 프레임워크 딥시크 하네스(DeepSeek Harness)는 0.2.1-rc.2로 올라가 신모델과 Search·Fetch API에 맞춰졌습니다.
세 가지는 하나의 목표를 가리킵니다. 에이전트가 실시간 정보를 검색하여 추론에 활용하며 더 짧은 실행 사슬로 더 복잡한 일을 끝내게 하는 것입니다. 모델은 추론과 판단을 맡고 하네스는 작업 조직과 실행 제약을 맡습니다.
딥시크는 모델 판매자에서, 기업의 업무를 총괄·해결해 결과물까지 납품하는 '종합 건축사'로 변모하는 중입니다. 단일 모델 API나 단일 에이전트 판매를 넘어 업무 전체를 설계하고 조율해 완성된 성과를 인도하는 역할을 맡게 되는 것입니다.
유니트리 — 자유도 최강의 로봇을 사고 물리 데이터를 확보한다
이 납품의 논리를 물리 세계로 넓힌 것이 로봇 투자입니다. 첫 수는 2026년 8월이었습니다.
유니트리 상장을 앞두고 비공개 투자자 설명회에서 조용한 협약이 있었습니다. 바로 유니트리와 딥시크의 MOU 체결식입니다. 딥시크는 약 1.41억 위안으로 유니트리(Unitree) IPO 전략 배정에 참여해 93만여 주를 받았습니다. 보호예수는 3년입니다. 동시에 양사는 AGI, 고성능 AGI 로봇, AI 대형모델 세 영역에서 협력하는 MOU를 맺었습니다.
쌍방 우선 구매에도 합의했습니다. 동등 조건이라면 유니트리는 AI 서비스를 살 때 딥시크를 먼저 고려합니다. 딥시크는 로봇 솔루션을 살 때 유니트리를 먼저 고려합니다.
3년 보호예수와 우선 구매 조항은 이 투자가 단순한 재무 파트너가 아님을 보여줍니다. 유니트리는 하드웨어 본체, 운동 제어 엔지니어링, 현장 데이터라는 '몸'을 담당하고. 딥시크는 언어 이해·작업 계획·추론이라는 '두뇌'를 담당합니다.
텍스트만 읽은 모델은 "컵은 깨지기 쉽다"는 사실은 압니다. 하지만 컵을 얼마나 힘주어 쥐어야 하는지는 모릅니다. 파지에 든 힘, 물체가 미끄러지는 방식, 실패 뒤의 복구는 물리적 상호작용에서만 배울 수 있습니다. 딥시크가 산 것은 로봇 회사의 지분이 아니라 자기 모델이 현실 세계를 감지하고 지속 학습할 수 있는 훈련장입니다.
윈버스 AI — 두뇌가 물리 세계에서 돌아갈 기반을 사다