동아일보

10월 20일 동아일보 6면 기사.이재명 대통령이 19일 오후 청와대 춘추관에서 예정에 없던 기자간담회를 열고 자신의 '구조적 다수론'을 비판하는 유튜브 방송인 김어준과 유시민 전 보건복지부 장관을 정면으로 반박했다.이 대통령은 이 자리에서 "민주개혁진영이 일시적이지만 힘 있고 조직돼 있어서 사회를 지배하고 있는데, 힘의 관계에서는 소수"라며 "촛불혁명 이후 선거를 해 봤는데도 (득표율) 40%밖에 못 얻었다. (보수후보 지지율을) 더해 봤더니 지더라"라고 말했다. 윤석열 전 대통령의 비상계엄 사태 여파로 치러진 2025년 대선에서 이 대통령의 득표율(49.42%)은 국민의힘 김문수 후보(41.15%), 개혁신당 이준석 후보(8.34%)의 득표율을 합친 것보다 0.07%포인트 적었다.그러면서 이 대통령은 " '우리끼리 뭉쳐야지, 우리끼리 잘해보자, 배신이야' 이런 사람이 있다"며 "아무리 우리끼리 뭉쳐봐야 중도진영, 합리적 보수 일정 영역이 반대쪽으로 뭉치면 재집권은 불가능하다"고 말했다.대통령은 이어 "많은 수가 동의할 수 있는 중도와 합리적 보수까지 동의할 수 있는 판으로 가야 한다"며 "국민의 다수로부터 동의 받을 수 있는 판으로 지평을 넓히자는 것이 제가 말하는 구조적 다수 제안"이라고 설명했다.유시민은 지난달 22일 미디어오늘 유튜브채널에 출연해 "(대통령이) 비판받을 소지가 발생해서 지지율이 떨어질 때 그걸 받쳐주는 것이 그 사람들(코어 지지층)인데 그들을 지금 다 배척했다"고 비판했다. 김어준도 지난 2일 방송에서 "코어 지지층은 '대통령이 뉴이재명 쪽으로 넘어갔다'고 생각한다. 사실관계가 아니고 인식이 그렇다는 것"이라고 가세했다.대통령의 발언은 '코어 지지층'을 먼저 챙겨야 한다는 이들의 주장에 대한 응답으로 풀이된다.또한 이 대통령은 "저쪽 국회의원 몇 명 빼다가 하는 '쌍팔년도식 정계 개편'은 되지도 않고 아무런 의미가 없다"며 "옛날처럼 중앙정보부 동원해서 때리고 수사할 수 있는 게 아니지 않느냐"고 정계 개편설을 일축했다.이 대통령은 "한쪽 출신을 대표해 대통령이 됐다고 거기에 너무 집중하면 대통령이 아니라 점령자가 된다"며 "한쪽의 대통령이 됐다가 배신했다고 하는 사람이 있다면 난 한쪽의 대통령이 되겠다고 한 적이 없다"고 말하기도 했다.여야가 대통령 친인척과 측근의 비리를 감찰할 최길수 특별감찰관 후보자의 청문 경과 보고서를 22일 채택하기로 했다. 지난달 18일 최길수 인사청문회를 실시한 지 약 한 달 만이다.국회 법제사법위원회 여당 간사인 김의겸 민주당 의원실은 "오는 22일 공소청 국정감사 중 전체 회의를 열고 최 후보자에 대한 인사청문 경과보고서에 '적격' 의견과 '부적격' 의견을 병기해 채택하기로 여야 간사 간 합의를 했다"고 19일 공지했다. 그동안 민주당은 국민의힘이 보고서 채택에 비협조적이라고 했고, 국민의힘은 "부적격 의견을 병기하자고 했을 뿐 채택 자체를 반대한 적이 없다"고 맞섰다.이 대통령은 춘추관 기자간담회에서 "저는 빨리 임명하면 좋겠다고 계속 요청했는데 야당이 반대한다더라"며 "야당이 반대하는데 굳이 (임명을) 해야 되나 그런 생각이었는데, 그럼에도 불구하고 할 수 있는 방법이 없나 알아보라고 해놓은 상태"라고 밝혔다.최길수는 서울대 공법학과를 졸업하고 사법연수원 23기로 검사 생활을 시작했고, 서울고검 감찰부 검사와 광주지검 특수부장 등을 지냈다.이 대통령이 최길수를 임명하면 특별감찰관 제도는 박근혜 정부 때인 2016년 이석수 초대 특별감찰관 사퇴 이후 10년 만에 재가동된다.금융당국이 SK하이닉스의 미국 손자회사 솔리다임의 나스닥 상장 추진을 중복상장 규제 대상이라고 판단했다. 다만 해외 상장은 국내 거래소 심사를 받지 않아 실제로 제동을 걸 수 있을지는 불투명하다.이번 논란은 8월 5일 SK하이닉스가 솔리다임의 프리IPO(상장 전 투자 유치)를 추진한다는 한국경제 보도가 나오면서 처음 불거졌고, 다음 날 SK하이닉스 주가는 10.37% 급락했다.솔리다임은 2021년 SK하이닉스가 인텔의 낸드 사업을 인수하며 세운 미국 법인이다. SK(주), SK스퀘어, SK하이닉스는 이미 국내에 상장돼 있어 솔리다임까지 상장하면 한 지배구조 안에 상장사가 4곳이 된다.모회사와 자회사가 함께 상장하면 기업가치가 중복 평가돼 모회사 주가가 낮아질 수 있다. 엄수진 한화투자증권 연구원은 경향신문에 "자회사를 해외에 상장하더라도 모회사 주주에게 돌아가야 할 자회사 사업의 미래가치가 신규로 유입되는 외부 투자자들에게 분산된다"며 "모회사 일반주주 권익 침해 논란에서 자유로울 수 없다"고 말했다.SK하이닉스는 10월 1일 입장문에서 "투자재원 마련 방안에 대해 확정된 사항은 없다"고 밝혔지만, 6일 뒤 골드만삭스와 모건스탠리가 상장 주관사로 선정됐다는 블룸버그 보도가 나왔다.이찬진 금융감독원장은 19일 국회 정무위원회 국정감사에서 "SK하이닉스가 미국 증권거래위원회(SEC)에는 자회사 상장에 따른 모회사 주가의 부정적 영향을 설명하면서 국내 주주에게는 설명이 없다"는 국민의힘 박성훈 의원의 질의에 "중복상장에 저촉된다는 판단은 금융위원회도, 금감원도 하고 있다"고 답했다. 이찬진은 "국내 증권 신고 대상이 되느냐는 부분은 금융위가 유권해석을 받기 위해 기다리고 있다"고 덧붙였다.금융위원회와 한국거래소는 중복상장을 원칙적으로 금지하도록 규정을 고쳐 8월부터 시행하고 있다. 모회사 이사회가 주주 영향 평가와 주주 보호 방안 마련 등 5대 의무를 지키지 않으면 회사당 10억원의 위약금이 부과될 수 있다.전북 장수군 고속도로에서 13명의 사상자를 낸 5중 추돌 사고를 두고 운전자의 크루즈 기능 사용 여부가 논란이 되고 있다. 경찰은 국립과학수사연구원에 사고기록장치 감정을 맡겨 실제 작동 여부를 확인 중이다.12일 낮 12시 55분쯤 대전통영고속도로 하행선에서 40대 운전자 A씨의 SUV가 터널 공사로 서행하던 승용차를 들이받았고, 앞서 있던 차량 3대가 잇따라 부딪혀 2명이 숨지고 11명이 다쳤다. 장수경찰서는 "교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 A씨를 입건해 사고 경위를 조사하고 있다"고 19일 밝혔다.중앙일보에 따르면, A씨는 사고 직후 경찰에 "크루즈 기능을 켜고 운전했다"는 취지로 진술했는데 당시 설정 속도(시속 125㎞)는 해당 구간의 제한 속도(100㎞)를 넘어섰다. 차량의 실제 주행 속도는 확인되지 않았다. 그러나 A씨는 이후 진술을 바꿨다고 한다. 경찰 관계자는 연합뉴스에 "A씨가 병원에서 치료받고 있어 제대로 진술받지 못했다"며 "A씨의 상태가 호전되는 대로 크루즈 기능 작동 여부와 주행 속도 등 정확한 사고 경위를 조사할 예정"이라고 말했다.크루즈 기능의 하나인 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)은 카메라와 레이더로 앞차와의 거리를 측정해 주행속도를 조절하지만, 운전자의 전방 주시 의무를 대신하지는 않는다. 김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 중앙일보에 "ACC에 쓰이는 레이더·카메라 등은 멈춰 있는 물체를 완벽하게 인식하지는 못한다"며 "이 때문에 고속도로에서 정차한 차량이나 공사 차량을 후방추돌하는 경우가 있다"고 말했다.조인철 민주당 의원이 한국도로공사에서 받은 자료에 따르면 2022년부터 2026년 8월까지 ACC를 켠 고속도로 사고로 23명이 숨졌다.고물가와 교육 환경 악화에 항의하는 프랑스 청년들의 시위가 일부 지역에서 약탈과 방화 등 폭력 사태로 번졌다.프랑스 내무부는 17~18일 전국에서 벌어진 시위로 약 2400명이 체포되고 경찰관·소방관 등 약 1000명이 다쳤다고 밝혔다. 19일에도 일부 고교생들이 파리 루브르박물관 앞을 막아서며 박물관이 정시에 개관하지 못했다.BBC에 따르면 노르망디 알랑송에서는 경찰이 젊은 여성의 목을 조르는 모습이 카메라에 잡혔다. 프랑스에서 이런 방식의 진압은 금지돼 있다.로랑 누녜스 프랑스 내무장관은 경찰이 통제력을 잃었고 병력 배치도 부족했다며 사의를 표했지만 에마뉘엘 마크롱 대통령은 그의 사표를 반려했다. 파이낸셜타임스는 정보기관이 시위 참가자를 10만 명으로 예상했지만 실제로는 50만 명이 거리로 나왔다고 전했다.마크롱은 18일 대국민 연설에서 "분노와 수치심을 느낀다"며 "약탈과 파괴 행위를 저지른 자들은 반드시 대가를 치러야 한다"고 밝혔다. 그러나 마크롱이 대규모 시위를 하루 앞둔 16일 밤 부인과 셀린 디옹 콘서트를 관람한 사실이 알려지며 그의 리더십에 대한 비판도 고조되고 있다.이번 시위에 적극 참여한 '노란조끼 운동' 측은 "마크롱은 여전히 우리의 요구에 귀를 닫고 있다"며 24일 2차 시위와 11월 5일 총파업을 예고했다.세바스티앵 르코르뉘 총리는 19일 관계 장관 긴급회의를 열고 이르면 이날부터 일부 지역 당국이 통행금지를 시행하도록 지침을 내렸다고 밝혔다.▲ 경향신문 = 청해부대 초계기 기항지는 지부티▲ 국민일보 = "韓증시 매우 저평가 곧 정상화 대책 마련"▲ 동아일보 = 소득 14% 늘때 주거비 46% 뛰어, 월세도 벅찬 청춘▲ 서울신문 = 李 "전작권 방치할 상황 아냐"▲ 세계일보 = 월 1000만원 덫 청춘이 갇혔다▲ 조선일보 = "국가직 된 지 6년, 바뀐 건 명찰뿐"▲ 중앙일보 = "전작권 방치 안돼 반드시 조기 환수"▲ 한겨레 = "전작권 꼭 조기 환수 한미 협의도 잘돼가"▲ 한국일보 = 李 "전작권 반드시 조기 환수… 한미 간 잘 협의"