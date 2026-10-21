연합뉴스

이재명 대통령이 19일 언론인들의 취재 공간인 청와대 춘추관 로비에서 기자들과 간담회를 하고 있다. 이 자리에서 이 대통령은 전시작전통제권과 관련해 "대한민국이 국가로서의 최소한의 요건을 갖추기 위해 반드시 신속하게 돌려받아야 한다"고 밝혔다.지난 19일 이재명 대통령은 전작권 조속 환수의 뜻을 다시 밝혔다. 12월 예정된 한미 정상회담에서 전환 일정에 대한 가시적인 성과를 기대한다. 트럼프 대통령 임기 내에 마무리 지으려면 시간이 그리 많이 남지 않았다.이번 소동에서 정작 이상한 대목은 따로 있다. 미국 행정부는 한국이 재래식 방어를 스스로 맡고 그 역량을 한 세대 끌어올리기를 바란다고 공식 문서에 적고 있다. 미국이 먼저 자강을 권하고 있는 것이다. 그런데 한국 안에서는 시기상조론과 안보 불안론을 부추기며 환수를 더 미뤄야 한다는 사람들이 있다. 미국은 홀로 서라고 등을 떠밀고, 한국은 조금만 더 업혀 가겠다고 버티는 모양새다.문제는 그 등도 예전의 등이 아니라는 점이다. 미국 문서는 주한미군을 "모든 역내 위협"에 대비해 쓰겠다고 적었고, 상원안은 전작권을 한미일과 인도·태평양의 문제로 다룬다. 전작권을 미룬다고 지금의 보호가 한반도 방위로만 남는 것이 아니다. 임무가 바뀌어 가는 군대의 지휘 아래 우리 군을 함께 묶어 두는 것이다. 그런 군대를 원하는 것인가. 그 선택은 워싱턴이 아니라 우리 국민의 몫이다.