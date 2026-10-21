Reports that Matter

※ 보고서 살펴보기 :

https://reportsthatmatter.org/reports/uk-hillsborough-panel

힐스버러독립조사위원회의 보고서1989년 영국 셰필드의 힐스버러 축구장에서 발생한 압사 참사로 최종 97명이 사망했다. 참사 직후 경찰은 사고의 원인을 관중 탓으로 돌렸고 사고사로 결론 났다. 하지만 유가족들은 오랜 세월 진상규명을 요구했고 그 결과 2009년 영국 정부는 힐스버러 독립조사위원회(Hillsborough Independent Panel)를 설치했다. 힐스버러 독립조사위원회는 2009년 영국 정부가 설치한 수사권이나 자료제출 강제권은 없는 독립적인 조사기구로, 법률·의료·기록관리·경찰행정 등 분야의 전문가 9명으로 구성됐다.이태원참사 유가족 알권리에 관해 힐스버러 독립조사위원회 사례를 참고할 만하다. 위원회는 정부와 공공기관이 보유한 관련 기록은 원칙적으로 모두 공개하고, 법률상 불가피한 예외를 제외하면 내용을 삭제하거나 가리지 않는 것을 원칙으로 삼았다. 물론 민감한 일부 개인정보는 공개가 제한됐다. 하지만 위원회는 이 정보의 공개와 처리에 대해 유가족들과 함께 논의하고 조치했다.또 다른 원칙은 참사 관련 기록을 일반 시민에게 공개하기 전에 유가족에게 먼저 제공해야 한다는 것이다. 특히 유가족보다 다른 관계자에게 먼저 공개해서는 안 된다고 명시했다. 이는 사안의 당사자인 유가족들이 조사결과를 먼저 확인하고 그 내용에 대응할 수 있도록 하는 조치이자 예우이다. 2012년 9월 12일, 힐스버러 참사 유가족들은 리버풀 대성당에 모여 독립조사위원회의 보고서와 공개자료를 일반 시민보다 몇 시간 먼저 확인했다. 위원회 측은 정보열람에 앞서 유가족들이 충격적인 정보를 받아들이고, 언론과 대면하기 전에 마음을 추스를 수 있는 공간을 마련했다.유가족 우선 공개가 충분한 시간을 보장했다는 뜻은 아니다. 방대한 자료가 같은 날 일반에 공개됐기 때문에 유가족이 내용을 모두 검토할 시간은 제한적이었다. 그렇지만 조사 결과를 발표하기 전에 유가족에게 먼저 보여주는 절차가 실제로 이루어졌다는 점은 분명하다.유가족에게 공개된 것은 이후 시민들에게도 공개됐다. 결과보고서에 따르면 위원회는 84개 기관과 개인으로부터 제공받은 45만 쪽 이상의 문서를 검토한 후, 이러한 자료를 바탕으로 참사의 원인과 사후 대응을 재검토하고 관련 기록을 시민들이 확인할 수 있도록 공개했다. 하지만 여기에는 차등이 있었다. 일반 시민에게 공개하는 정보와 유가족에게 제공하는 정보의 범위를 구분했다는 점도 주목할 만하다.위원회는 희생자의 사망과 관련된 매우 민감한 개인정보 일부를 일반 공개 대상에서 제외했다. 그러나 해당 유가족이 원할 경우 자신의 가족과 관련된 가림처리되지 않은 자료를 제공 받을 수 있도록 별도의 절차를 마련했다. 모든 시민에게 공개하기 어려운 정보라고 해서 피해 당사자에게까지 일률적으로 공개할 수 없는 것은 아니라는 점이다.물론 개인정보 보호는 반드시 필요하다. 참사 현장 영상에는 희생자뿐 아니라 다른 피해자와 시민들의 모습이 담겨 있을 수 있다. 따라서 CCTV 영상의 공개 범위와 방식은 구체적으로 검토해야 한다. 그러나 개인정보가 포함돼 있다는 이유만으로 전면 비공개하는 것과, 제3자의 권리를 보호하면서 유가족에게 필요한 정보를 제공할 방법을 검토하는 것은 다르다. 부분공개, 비식별 처리, 제한적인 열람 등 다양한 방식을 검토할 수 있다.힐스버러 독립조사위원회는 민감정보를 보호하면서도 유가족의 정보 접근을 보장하는 절차를 마련했다. 위원회의 자료검토를 통해 참사 당시 경찰의 과실이 드러났다. 그 결과 새로운 조사절차에서 희생자들이 경찰의 중대한 과실로 목숨을 잃은 것으로 판단했다.