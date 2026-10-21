기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.10.21 14:47최종 업데이트 26.10.21 14:47
  • 본문듣기
구글 검색 선호 출처로 추가
광화문 광장에서 열린 이태원 참사 4주기 집회
광화문 광장에서 열린 이태원 참사 4주기 집회이태원참사유가족협의회가 14일 광화문광장 앞에서 연 참사 4주기 전국동시다발 피케팅 '행동의 날'에서 참가자들이 손팻말을 들고 있다.연합뉴스

10월 29일이면 이태원 참사 4주기다. 이태원참사진상규명법 제3조는 피해자에게 필요한 정보를 제공받고 진상조사에 참여할 권리를 보장한다. 또한 제77조는 피해자가 참사 관련 기록물의 열람을 요구하는 경우 공공기관이 이를 지체 없이 지원하도록 규정하고 있다. 하지만 유가족들은 법에서 정한 이 권리가 지켜지지 않는다고 말한다. 참사의 진상을 밝히는 데 필요한 정보에 접근하기 어렵기 때문이다.

유가족들은 특조위, 행정안전부, 용산구청 등에 정보공개청구를 했지만 주요 정보들은 모두 비공개됐다. 용산구청처럼 비협조적이었던 공공기관 뿐만 아니라 진상규명 및 피해자 권리구제를 위해 최선에 있어야 할 이태원참사특조위마저 참사 당시 용산관제센터 및 용산파출소 CCTV 영상 등을 비공개하자 유가족 일부는 송두환 특조위원장과 박진 사무처장을 직권남용 혐의로 검경 합동수사팀에 고소했다. 유가족들은 특조위가 피해자의 기록물 열람을 지원하도록 한 특별법의 취지에 반하는 위법한 처분을 했다고 주장한다.


관련 내용은 지난 10월 6일 국회 행정안전위원회 국정감사에서도 다뤄졌다. '유가족의 알권리가 제대로 보장되지 않는다'는 국회의원들의 지적에 특조위원장은 '공개요구한 자료에 제3자와 나머지 희생자들의 사생활과 인격권 등이 침해될 만한 내용이 섞여있고, 조사목적에 한정해 쓸 것을 전제로 제공받은 자료들이다보니 동의가 필요하다, 이후 특조위 조사에 미칠 영향을 고려할 수밖에 없었다'며 비공개 이유를 설명했다. 그러면서 '10월 중 유가족을 위한 기록물 열람 체계를 마련하고, 피해자 측과 협의하겠다'고 밝혔다.

이후 특조위는 제66차 위원회를 통해 '참사 관련 기록물 피해자 열람지원 규칙'을 의결했다. 열람업무 총괄 부서 지정, 피해자의 열람신청에 대한 검토 및 제공절차, 구체적인 열람 방법 등이 정해졌다. 열람 범위는 이태원참사 진상규명법 77조에 명시된 '기록물(10.29이태원참사와 관련하여 수집·보존한 기록물)'에 따른다.

그렇다면 특조위가 마련하겠다는 열람 체계는 피해자의 정보 접근권을 얼마나 실질적으로 보장할 수 있을까. 진상규명을 위해 설립된 조사기구가 피해자의 알권리를 어떻게 보장할 것인가는 단순한 행정절차의 문제가 아니다. 이는 조사기구가 누구를 위해 존재하며, 진상규명의 과정과 결과를 누구에게 돌려주어야 하는지에 관한 질문이다.

'최대한 공개, 유가족 우선공개' 힐스버러참사 독립조사위원회의 원칙

힐스버러독립조사위원회의 보고서
힐스버러독립조사위원회의 보고서Reports that Matter

※ 보고서 살펴보기 : https://reportsthatmatter.org/reports/uk-hillsborough-panel

1989년 영국 셰필드의 힐스버러 축구장에서 발생한 압사 참사로 최종 97명이 사망했다. 참사 직후 경찰은 사고의 원인을 관중 탓으로 돌렸고 사고사로 결론 났다. 하지만 유가족들은 오랜 세월 진상규명을 요구했고 그 결과 2009년 영국 정부는 힐스버러 독립조사위원회(Hillsborough Independent Panel)를 설치했다. 힐스버러 독립조사위원회는 2009년 영국 정부가 설치한 수사권이나 자료제출 강제권은 없는 독립적인 조사기구로, 법률·의료·기록관리·경찰행정 등 분야의 전문가 9명으로 구성됐다.

이태원참사 유가족 알권리에 관해 힐스버러 독립조사위원회 사례를 참고할 만하다. 위원회는 정부와 공공기관이 보유한 관련 기록은 원칙적으로 모두 공개하고, 법률상 불가피한 예외를 제외하면 내용을 삭제하거나 가리지 않는 것을 원칙으로 삼았다. 물론 민감한 일부 개인정보는 공개가 제한됐다. 하지만 위원회는 이 정보의 공개와 처리에 대해 유가족들과 함께 논의하고 조치했다.

또 다른 원칙은 참사 관련 기록을 일반 시민에게 공개하기 전에 유가족에게 먼저 제공해야 한다는 것이다. 특히 유가족보다 다른 관계자에게 먼저 공개해서는 안 된다고 명시했다. 이는 사안의 당사자인 유가족들이 조사결과를 먼저 확인하고 그 내용에 대응할 수 있도록 하는 조치이자 예우이다. 2012년 9월 12일, 힐스버러 참사 유가족들은 리버풀 대성당에 모여 독립조사위원회의 보고서와 공개자료를 일반 시민보다 몇 시간 먼저 확인했다. 위원회 측은 정보열람에 앞서 유가족들이 충격적인 정보를 받아들이고, 언론과 대면하기 전에 마음을 추스를 수 있는 공간을 마련했다.

유가족 우선 공개가 충분한 시간을 보장했다는 뜻은 아니다. 방대한 자료가 같은 날 일반에 공개됐기 때문에 유가족이 내용을 모두 검토할 시간은 제한적이었다. 그렇지만 조사 결과를 발표하기 전에 유가족에게 먼저 보여주는 절차가 실제로 이루어졌다는 점은 분명하다.

유가족에게 공개된 것은 이후 시민들에게도 공개됐다. 결과보고서에 따르면 위원회는 84개 기관과 개인으로부터 제공받은 45만 쪽 이상의 문서를 검토한 후, 이러한 자료를 바탕으로 참사의 원인과 사후 대응을 재검토하고 관련 기록을 시민들이 확인할 수 있도록 공개했다. 하지만 여기에는 차등이 있었다. 일반 시민에게 공개하는 정보와 유가족에게 제공하는 정보의 범위를 구분했다는 점도 주목할 만하다.

위원회는 희생자의 사망과 관련된 매우 민감한 개인정보 일부를 일반 공개 대상에서 제외했다. 그러나 해당 유가족이 원할 경우 자신의 가족과 관련된 가림처리되지 않은 자료를 제공 받을 수 있도록 별도의 절차를 마련했다. 모든 시민에게 공개하기 어려운 정보라고 해서 피해 당사자에게까지 일률적으로 공개할 수 없는 것은 아니라는 점이다.

물론 개인정보 보호는 반드시 필요하다. 참사 현장 영상에는 희생자뿐 아니라 다른 피해자와 시민들의 모습이 담겨 있을 수 있다. 따라서 CCTV 영상의 공개 범위와 방식은 구체적으로 검토해야 한다. 그러나 개인정보가 포함돼 있다는 이유만으로 전면 비공개하는 것과, 제3자의 권리를 보호하면서 유가족에게 필요한 정보를 제공할 방법을 검토하는 것은 다르다. 부분공개, 비식별 처리, 제한적인 열람 등 다양한 방식을 검토할 수 있다.

힐스버러 독립조사위원회는 민감정보를 보호하면서도 유가족의 정보 접근을 보장하는 절차를 마련했다. 위원회의 자료검토를 통해 참사 당시 경찰의 과실이 드러났다. 그 결과 새로운 조사절차에서 희생자들이 경찰의 중대한 과실로 목숨을 잃은 것으로 판단했다.

피해자의 알권리를 보장한다는 특조위가 답해야 할 질문

이태원특조위 위원회
이태원특조위 위원회20일 서울 중구 '10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회'에서 열린 제66차 위원회에서 송두환 위원장이 발언하고 있다. 연합뉴스

이태원참사 특별조사위원회는 참사의 원인과 책임을 규명하고 재발방지 대책을 마련하기 위해 설치된 독립적인 조사기구다. 특별법은 피해자가 필요한 정보를 제공받고 진상조사 과정에 참여할 권리를 명시하고 있다.

이건 특조위가 확보한 자료를 모두 즉시 공개해야 한다는 의미는 아니다. 진행 중인 조사에 영향을 미칠 우려가 있는 자료나 제3자의 권리를 침해할 수 있는 정보에는 합리적인 제한이 필요하다. 그러나 비공개가 필요하다는 판단에도 구체적인 근거와 설명이 따라야 한다. 특히 진상규명의 당사자인 유가족이 요구한 정보라면, 공개할 수 없는 이유뿐 아니라 어떤 방식으로 접근권을 보장할 수 있는지까지 검토해야 한다.

유가족이 요구한 정보 중 구체적으로 어떤 부분을 공개할 수 없으며, 그 이유는 무엇인지. 개인정보가 문제라면 비식별 처리나 제한적 열람 등 다른 방법은 없는지. 설명해야 한다. 노력에도 불구하고 한계가 두텁다면 그 이유 역시 유가족들에게 우선적으로 설명해야 한다. 행정절차를 소극적으로 해석할 것이 아니라 유가족에게는 일반 시민과 구별되는 정보 접근의 필요성이 있음을 고려하고 실질적인 방안을 마련해야 한다. 특별조사위원회가 정보를 감추는 또 하나의 국가기관이 되어서는 안 된다.

조사기구가 기록을 확보하는 목적은 무엇인가. 그 기록은 궁극적으로 누구를 위한 것인가. 참사의 진상을 밝히기 위한 조사가 피해자의 알권리를 제한하는 이유가 되어서는 안 된다. 진상규명의 출발점은 기록을 쥐고 있는 것이 아니라, 진실에 접근할 권리를 보장하는 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 투명사회를위한정보공개센터 홈페이지에도 실립니다.
#이태원참사 #알권리
프리미엄

그 정보가 알고 싶다

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
정보공개센터 (cfoi) 내방

독자의견

목차141 첫화부터 읽기>
이전글 세월호 등 '디넷 자료' 관리, 더이상 이렇게 해선 안된다