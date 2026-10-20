로이터 연합뉴스

지난 17일(현지시간) 프랑스에서 생활비 상승과 유류 가격 인상에 반대하는 전국적인 시위가 벌어지면서 파리에서 한 가면을 쓴 시위자가 불타는 바리케이드 앞에 프랑스 국기를 들고 있다.첫 번째는 거리에 있다. 프랑스 시위에 반복적으로 나타나는 파괴행위자들, 이른바 카쇠르들(casseurs)이다. 거기에 정치적 신념을 앞세워 경찰과 물리적으로 충돌하려는 급진적 행동집단(black bloc)도 있고, 혼란을 틈타 상점을 터는 약탈범도 있다.그들의 목적은 서로 다르다. 누군가는 깨진 유리창에서 저항의 의미를 찾고, 누군가는 그 너머에서 훔칠 물건을 찾는다. 그러나 그 소란 속에서 정작 자신의 목소리를 내러 나온 시민들이 거리에서 밀려난다.지난 17일 리옹에서는 법학을 공부하는 여학생들이 손팻말을 들고 시위에 나섰다가 발길을 돌렸다. 복면을 쓴 사람들이 바리케이드를 설치하고 경찰과 충돌하면서 최루탄이 거리를 메웠다. 교육 환경 개선을 요구하러 두 딸과 함께 나온 어머니도 돌아서야 했다.프랑스의 거리에는 학생도, 아이 손을 잡은 부모도, 유모차를 미는 시민도 나선다. 자신의 삶에 관한 결정에 스스로 목소리를 내는 일, 그것은 특별한 영웅담이 아니라 그들에게 민주주의의 일상이다.그러나 폭력에 밀려 정작 시민들이 거리를 떠나야 했다. 파괴행위자들이 빼앗은 것은 상점의 물건만이 아니다. 세계에 전해진 프랑스의 거리에서 시민들의 목소리는 사라지고, 불타는 시청과 약탈당한 명품 매장만 남았다.이튿날인 18일 저녁 8시, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 대국민 담화를 발표했다. 시민들의 정당한 요구에는 귀를 기울이되 폭력에는 단호히 대응하겠다고 했다. 대통령으로서 마땅히 해야 할 말이었다.그러나 그가 선택한 단어 하나가 눈길을 끈다. 팍시외(factieux). 단순한 파괴행위자를 뜻하는 카쇠르와 달리, 기존 정치 질서를 뒤흔들려는 반란적 세력을 가리키는 말이다. 프랑스 정치에서 오래 사용된 표현이다.마크롱은 '극좌 소집단 출신의 팍시외들에 다수의 범법자가 가세했다'고 말했다. 이어 공화국을 무너뜨리려 한 사람들은 책임을 져야 한다고 강조했다. 거리의 폭력에 공화국을 위협하는 반란이라는 정치적 의미가 부여된 것이다.그 이름이 어디를 향하는지는 정부와 여당의 행동에서 드러난다. 전날 세바스티앙 르코르뉘 프랑스 총리는 급진좌파 정당 '굴복하지않는프랑스'(LFI)를 겨냥해 공화국과 파괴행위자 중 어느 편에 설 것인지 선택하라고 요구했다. 여당 '르네상스'는 약탈 영상에 아예 '멜랑숑, 고마워요'라는 문구를 붙였다.장뤼크 멜랑숑은 LFI를 이끄는 인물이자 내년 대선의 유력한 좌파 주자다. 마크롱은 그의 이름을 직접 거론하지 않았지만, 총리와 여당은 극좌 폭력의 책임을 멜랑숑에게 연결했다. 정치적 경쟁자마저 파괴행위자들과 한편인 듯한 그림이 만들어진 것이다.유리창을 깬 것은 파괴행위자들이다. 그런데 여당은 그 깨진 유리에 멜랑숑의 이름을 새겼다. 범법자의 행위에 정치적 경쟁자의 얼굴을 겹쳐 놓은 셈이다. 거리의 범죄가 어느새 정적을 겨누는 정치적 무기로 탈바꿈했다.학생들은 교육을, 시민들은 생활을 이야기했다. 그러나 정치권은 이제 그것을 소재로 누가 공화국의 편이고 누가 적인지를 다툰다. 시민의 분노가 정작 시민의 손을 떠나 정쟁의 무기로 쓰이고 있는 것이다.