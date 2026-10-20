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26.10.20 12:04최종 업데이트 26.10.20 12:04
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17일(현지시간) 프랑스 마르세유 시내에서 높은 생활비에 항의하는 시위 도중 사람들이 상점에서 훔친 것으로 의심되는 물품을 들고 있다.
17일(현지시간) 프랑스 마르세유 시내에서 높은 생활비에 항의하는 시위 도중 사람들이 상점에서 훔친 것으로 의심되는 물품을 들고 있다.AFP 연합뉴스

프랑스 마르세유의 루이비통 매장이 털렸다. 파리의 셀린느 매장에서는 진열대가 텅 비었고, 리옹의 관광안내소는 불길에 휩싸였다. 지난 17일, 프랑스 거리에서는 시위의 함성과 약탈의 소란이 뒤엉켰다.

피해는 명품 매장에 그치지 않았다. 작은 가게들도 털렸고, 상인들에게 깨진 유리창은 뉴스 속 구경거리가 아닌 생계의 문제였다. 프랑스가 어쩌다 이 지경이 됐느냐는 탄식이 나올 만하다.


그러나 사람들의 시선이 텅 빈 진열장에 머무는 동안, 그 거리에서 먼저 울려 퍼졌던 목소리는 점점 희미해졌다. 무엇을 도둑맞았는지는 선명한데, 정작 무엇을 잃어 가고 있는지는 잘 보이지 않는다.

명품 도난에 가려진 것들

지난 9월, 프랑스 고등학생들이 교사 부족과 낡은 학교시설, 교육 불평등에 항의하며 거리로 나왔다. 생활비 상승과 공공서비스에 대한 시민들의 불만도 따로 터져 나왔다. 이 두 흐름이 만난 것이 10월 17일의 전국적인 시위였다.

프랑스 정부 추산 55만 명, 주최 측 추산 80만 명이 거리로 나왔다. 학생들은 교육 환경을, 시민들은 어려워진 생활을 개선하라고 요구했다.

민주주의 사회에서 시민들이 정부에 항의하는 것은 당연한 권리다. 선거에서 투표했다고 다음 선거까지 정부 정책을 가만히 받아들여야 하는 것도 아니다. 학생이라고 자신들의 교육 문제를 어른들의 결정에만 맡겨야 할 이유는 없다.

프랑스 국민들도 정당한 요구와 폭력을 구별한다. 여론조사기관 엘라브가 BFMTV의 의뢰로 실시해 7일 발표한 조사에서 72%가 학생들의 요구를 정당하다고 평가했고, 55%는 시위에 지지나 공감을 표시했다.

16일 발표된 같은 기관의 별도 조사에서도 55%가 학생·대학생들의 시위에 지지 또는 공감을 나타낸 반면, 82%는 폭력을 요구를 표현하는 수단으로 결코 받아들일 수 없다고 답했다. 두 조사 모두 17일의 대규모 폭력 사태 이전에 실시됐다.

시민의 분노에는 공감하지만 폭력은 거부한다는 것이다. 그러나 그 분노를 표현하려고 모인 거리에 다른 목적을 가진 사람들이 끼어들기 시작한다.

복면 쓰고 나타난 첫 번째 도둑

지난 17일(현지시간) 프랑스에서 생활비 상승과 유류 가격 인상에 반대하는 전국적인 시위가 벌어지면서 파리에서 한 가면을 쓴 시위자가 불타는 바리케이드 앞에 프랑스 국기를 들고 있다.
지난 17일(현지시간) 프랑스에서 생활비 상승과 유류 가격 인상에 반대하는 전국적인 시위가 벌어지면서 파리에서 한 가면을 쓴 시위자가 불타는 바리케이드 앞에 프랑스 국기를 들고 있다.로이터 연합뉴스

첫 번째는 거리에 있다. 프랑스 시위에 반복적으로 나타나는 파괴행위자들, 이른바 카쇠르들(casseurs)이다. 거기에 정치적 신념을 앞세워 경찰과 물리적으로 충돌하려는 급진적 행동집단(black bloc)도 있고, 혼란을 틈타 상점을 터는 약탈범도 있다.

그들의 목적은 서로 다르다. 누군가는 깨진 유리창에서 저항의 의미를 찾고, 누군가는 그 너머에서 훔칠 물건을 찾는다. 그러나 그 소란 속에서 정작 자신의 목소리를 내러 나온 시민들이 거리에서 밀려난다.

지난 17일 리옹에서는 법학을 공부하는 여학생들이 손팻말을 들고 시위에 나섰다가 발길을 돌렸다. 복면을 쓴 사람들이 바리케이드를 설치하고 경찰과 충돌하면서 최루탄이 거리를 메웠다. 교육 환경 개선을 요구하러 두 딸과 함께 나온 어머니도 돌아서야 했다.

프랑스의 거리에는 학생도, 아이 손을 잡은 부모도, 유모차를 미는 시민도 나선다. 자신의 삶에 관한 결정에 스스로 목소리를 내는 일, 그것은 특별한 영웅담이 아니라 그들에게 민주주의의 일상이다.

그러나 폭력에 밀려 정작 시민들이 거리를 떠나야 했다. 파괴행위자들이 빼앗은 것은 상점의 물건만이 아니다. 세계에 전해진 프랑스의 거리에서 시민들의 목소리는 사라지고, 불타는 시청과 약탈당한 명품 매장만 남았다.

정장 입고 나타난 두 번째 도둑

이튿날인 18일 저녁 8시, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 대국민 담화를 발표했다. 시민들의 정당한 요구에는 귀를 기울이되 폭력에는 단호히 대응하겠다고 했다. 대통령으로서 마땅히 해야 할 말이었다.

그러나 그가 선택한 단어 하나가 눈길을 끈다. 팍시외(factieux). 단순한 파괴행위자를 뜻하는 카쇠르와 달리, 기존 정치 질서를 뒤흔들려는 반란적 세력을 가리키는 말이다. 프랑스 정치에서 오래 사용된 표현이다.

마크롱은 '극좌 소집단 출신의 팍시외들에 다수의 범법자가 가세했다'고 말했다. 이어 공화국을 무너뜨리려 한 사람들은 책임을 져야 한다고 강조했다. 거리의 폭력에 공화국을 위협하는 반란이라는 정치적 의미가 부여된 것이다.

그 이름이 어디를 향하는지는 정부와 여당의 행동에서 드러난다. 전날 세바스티앙 르코르뉘 프랑스 총리는 급진좌파 정당 '굴복하지않는프랑스'(LFI)를 겨냥해 공화국과 파괴행위자 중 어느 편에 설 것인지 선택하라고 요구했다. 여당 '르네상스'는 약탈 영상에 아예 '멜랑숑, 고마워요'라는 문구를 붙였다.

장뤼크 멜랑숑은 LFI를 이끄는 인물이자 내년 대선의 유력한 좌파 주자다. 마크롱은 그의 이름을 직접 거론하지 않았지만, 총리와 여당은 극좌 폭력의 책임을 멜랑숑에게 연결했다. 정치적 경쟁자마저 파괴행위자들과 한편인 듯한 그림이 만들어진 것이다.

유리창을 깬 것은 파괴행위자들이다. 그런데 여당은 그 깨진 유리에 멜랑숑의 이름을 새겼다. 범법자의 행위에 정치적 경쟁자의 얼굴을 겹쳐 놓은 셈이다. 거리의 범죄가 어느새 정적을 겨누는 정치적 무기로 탈바꿈했다.

학생들은 교육을, 시민들은 생활을 이야기했다. 그러나 정치권은 이제 그것을 소재로 누가 공화국의 편이고 누가 적인지를 다툰다. 시민의 분노가 정작 시민의 손을 떠나 정쟁의 무기로 쓰이고 있는 것이다.

18일(현지시간) 프랑스에서 생활비와 유류 가격 상승에 반대하는 전국적인 시위가 벌어져 충돌이 발생한 다음 날, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 국민을 향한 텔레비전 연설을 하고 있다.
18일(현지시간) 프랑스에서 생활비와 유류 가격 상승에 반대하는 전국적인 시위가 벌어져 충돌이 발생한 다음 날, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 국민을 향한 텔레비전 연설을 하고 있다.로이터 연합뉴스

프랑스가 정말 잃어버린 것

깨진 유리창은 다시 끼우고, 텅 빈 진열장에는 새 가방이 놓일 것이다. 그러면 프랑스가 제 모습을 되찾았다는 뉴스도 나올지 모른다. 프랑스를 쇼윈도 안에서만 보아 온 사람들에게는 그 정도면 충분할 것이다.

그러나 프랑스의 진짜 얼굴은 유리창 바깥에 있다. 그 나라의 거리에서는 오래전부터 권력이 내놓은 답에 의문을 제기하고, 때로는 그 답을 거부하며 새로운 질서를 요구해 온 전통이 있다. 이번에도 학생과 시민들은 그 오래된 질문을 들고 거리로 나왔다.

도난당한 물건에는 가격이 있고, 파괴된 건물에는 복구비가 있다. 그 손실은 계산되고 기록될 것이다. 그러나 폭력에 가려지고 정치적 구호에 묻혀 버린 시민들의 목소리는 어느 장부에 남을까.

그들이 도둑맞은 건 루이비통 가방이 아니다. 바로 시민의 분노다.
#프랑스시위 #마크롱 #시민불복종 #프랑스민주주의 #시민의분노
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