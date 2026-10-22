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26.10.22 11:31최종 업데이트 26.10.22 11:31
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국회입법조사처
국회입법조사처연합뉴스

아침에 메일함을 열었을 때 거기에 '국회입법조사처 보도자료'라는 제목의 메일이 들어와 있다면, 당신은 확실히 이 시대의 오피니언 리더라고 할 수 있다. 당신이 같은 내용을 카톡으로 받고 있다면, 당신은 국회의원이나 보좌관, 국회와 정부 출입 기자일 가능성이 높다. 보도자료가 발송되는 이메일 주소는 약 1만 5000개이고, 카카오톡 수신자는 5500명 정도다.

국회입법조사처(이하 '입조처')의 원래 주요 업무는 '조사회답'이었다. 미국의 의회조사국(CRS)을 모델로 만든 입조처는 국회의원의 입법과 정책 역량을 보좌하기 위해 2007년에 만들어졌다. 미국 의회조사국의 주요 업무가 바로 '조사회답'이다. 국회의원들이 입법을 위해 필요한 자료조사를 요구하면, 그에 응해서 회답을 작성해 보내는 것이다.


국회의원들은 모두 다른 관심사를 갖고 있고, 입장도 다를 뿐 아니라, 서로 경쟁 관계에 있다. 자신이 의뢰한 조사 분야나 내용이 타인에게 알려지면 곤란하다. 그래서 조사회답은 '기밀성' 원칙에 따라서 작성 조사관과 해당 의원 사이에 비밀로 유지된다. 공개 여부는 전적으로 의원실에 맡겨져 있다. 하지만 그런 일이 잦으면 회답을 작성하는 조사관도 성실하게 답을 작성하기가 어려워진다. 대체로 기밀성 원칙은 잘 유지되고 있다.

입조처는 지난달 기관 설립 이후 조사회답 10만 건을 달성했다. A4용지로 쌓으면 남산타워 높이에 해당한다. 1000건 이상 조사회답을 작성한 조사관이 20명 가까이 된다. 말 그대로 입법과 정책 분야 조사의 '달인'들이다. 그런데 이 핵심 업무는 일반에 공개되지 않는다. 설립 이후 오랫동안 입조처는 알려지지 않은 기관이었다. 국회의원과 보좌관들만 알고 있는 '입법의 숨은 조력자'였던 셈이다.

최근 우리 사회의 입법에 대한 인식이 점차 바뀌어 왔다. 입법권은 국회의원들에게 위임되어 있지만, 입법의 과정 자체는 투명하게 공개되어야 한다. 여러 이해당사자와 사회적 영향력이 큰 사안에 대해서는 국민들에게도 그 내용이 충분히 알려질 필요가 있다. 입조처가 조사회답 이외에 '보고서' 발간을 시작하게 된 이유다.

<이슈와 논점>

지난 15일 국회입법조사처에서 발간한 <이슈와 논점>
지난 15일 국회입법조사처에서 발간한 <이슈와 논점>국회입법조사처

입조처에서는 1년에 약 250건 정도의 보고서를 낸다. 주말을 제외하면 거의 하루에 한 건의 보고서가 나오는 셈이다. 보고서의 발간량은 해마다 늘어간다. 종류도 다양하다. 그중에서도 입조처를 대표하는 간판 상품은 <이슈와 논점>이다.

<이슈와 논점>은 CRS와 워싱턴의 주요 싱크탱크들이 만드는 브리프에서 착안한 것이다. 브루킹스 연구소, 전략국제문제연구소(CSIS) 등 워싱턴의 연구기관들은 <팔러시 브리프>나 <이슈 브리프스>라는 제목으로 의회의 입법 현안들을 분석한 짤막한 보고서를 발간한다. 미국 의원들이 워싱턴 공항에 내리면 의회로 가는 차 안에서 가장 먼저 읽어본다는 바로 그 보고서들이다. CRS도 보고서를 발간하는데, 이에 대한 평가는 '워싱턴에서 가장 신뢰받는 교과서'다.

여의도에서도 <이슈와 논점>은 이제 그런 정도의 평가를 받는다고 자부한다. 한국의 가장 핫한 입법·정책의 쟁점은 <이슈와 논점>에 담겨있다. 100명에 달하는 입조처 조사관들이 만들어 내는 입법싱크탱크로서의 전문성과 순발력이 유감없이 드러나는 보고서가 <이슈와 논점>이다. 지난주에 2500호를 넘어섰다. 250건씩 치면, 10년 동안 꾸준히 발행했다는 뜻이다.

<이슈와 논점>은 보통 현안이나 사건이 발생하고 4주 이내에 발행하는 것을 목표로 한다. 급하면 2주 만에도 발행한다. 보통 중요한 현안이 생기면, 언론에서 팩트와 여러 가능성을 추적하고 그사이에 정부는 대책 발표를 준비한다. <이슈와 논점>은 그 중간 타이밍을 잡는다.

<이슈와 논점>을 발간할 때 가장 신경 쓰는 부분은, 정쟁을 지양하고 정책 중심의 토론이 벌어지게 하는 일이다. 특정 사건이나 현안에서 문제가 발생하면, 야당은 공세에 여당은 방어에 급급한 경우가 많다. 그러다 보면 사건의 말단에서 정쟁이 발생한다. 정작 본질적인 문제, 구조적인 문제에는 접근도 못 하고 끝나버린다. 잠깐 헛눈을 팔면, 사건은 사건으로 정쟁은 정쟁으로 덮인다. 문제는 해결되지 않고 남는다.

최근 입조처는 '미래대응기금'과 '농지전수조사'에 대한 <이슈와 논점>을 펴냈다. 두 사안 모두 정쟁화되는 것이 바람직하지 않다고 봤다. 정책에는 하나의 정답만 있는 것은 아니다. 때와 장소에 따라서 답이 달라지기도 한다. 좋은 의도로 시작한 정책이 집행에서 문제가 생기기도 한다. 그래서 논쟁이 필요하다. 논쟁이 정쟁으로 비화하는 것을 막아야 했다.

<현안 분석> <입법영향분석> <입법·정책> <특별보고서> <NARS 브리프>

지난 19일 국회입법조사처에서 발간한 <현안 분석>
지난 19일 국회입법조사처에서 발간한 <현안 분석>국회입법조사처

<현안 분석>은 정부의 대책 발표 직후를 목표로 한다. 어떤 사안이 발생하고, 정부가 대책을 발표했다고 하면, 그다음은 <현안 분석>을 볼 차례다. 사건의 성격을 깊이 분석하는 것은 물론이고, 정부 정책이 목표하는 방향과 의도를 검토하고, 해당 정책 집행의 성패를 가를 요인들, 나중에 무엇을 기준으로 평가해야 할지까지 담으려고 노력한다. 각 분야의 박사급 조사관들의 정책적 전문성이 어떤 수준인지 알 수 있다.

이외에 <입법영향분석>은 법이 제정된 후에 실제로 그 입법의 목적이 잘 달성되고 있는지를 평가하는 '사후입법평가'에 해당하는 보고서다. 기획 단계에서 시작해서 발간되는 데까지 몇 개월이 걸린다.

지난해에는 '중대재해처벌법' 시행 3년을 맞아서 해당 법 위반 사건을 전수 조사해서 보고서를 발간했고, 사회적 반향도 매우 컸다. 중처법이 시행된지 몇 년이 지났지만, 그 실태에 대해 모든 프로세스를 낱낱이 조사해서 발간한 보고서로는 유일하다. 처장이 직접 기자회견도 했다. 보고서를 토대로 노동부뿐 아니라 경찰과 법원 등 사법제도 전반의 개선이 이루어지고 있다. <입법영향분석> 보고서가 발간되었다면, 해당 분야의 전문가들은 정색하고 읽어볼 필요가 있다.

<입법·정책>은 자부컨대 석사논문급 보고서다. 박사 조사관이 단독이나 공동으로 1년 가까이 큰 주제를 잡고 종합적으로 중형급 이상의 정책을 분석한다. 지난 8월에는 '늙음과 죽음은 왜 국가의 일이 되었는가'라는 두툼한 보고서가 나왔다. 고령화 시대라고 해서 수많은 정책이 파편적으로 제시되었던 것을 꿰뚫어서 살펴보고, 어디가 부족한지, 사각지대는 없는지를 따져본 보고서다. 연구가 분절적으로 이루어지고, 정책은 부처별 칸막이에 막혀있지만, 국민의 삶과 입법은 그럴 수가 없다. 이런 보고서를 낼 수 있는 곳은 입조처뿐이다.

이렇게 종합적인 보고서 중에서 <특별보고서>가 있다. 지난해에는 '정부조직 개편'과 '산불'에 대해 특별보고서가 나왔다. 비정기적으로 필요한 사안이 있을 때, 전공 분야가 다른 10여 명 이상의 조사관들이 달라붙어서 몇 달 동안 회의를 거듭하고, 현장에 출장을 가고, 전문가 간담회를 통해서 보고서를 발간한다. 산불의 경우 산림, 안전, 농업, 문화재, 재정은 물론이고, 문화재, 폐기물, 동물 등 11개 분야의 조사관이 동시에 참여했다. 안동에서 영덕까지 1박 2일로 산불의 자취를 따라갔고, 현장에서 불을 끄는 산림청과 소방청의 직원들을 불러 이야기를 들었다.

입조처에서는 간담회도 수시로 열린다. 정부관계자, 힉계전문가, 현장 국민의 목소리를 모두 듣는다. 부처 간 갈등이 생기면 불러서 조정도 한다. 그런 내용들은 <NARS 브리프>로 나온다. 전문가들의 의견을 간략하게 정리해서 발간한다. 아마 눈썰미가 있는 분들은, 올해 농지전수조사 관련해서 입조처가 상반기부터 수시로 전문가들을 불러서 이야기를 듣고 있다는 사실을 알았을 것이다.

이 외에 입조처가 1년에 10여 건 이상 발주하는 용역의 결과보고서도 뉴스레터에서 받아볼 수 있다. 지난해에는 보건사회연구원과 '불평등보고서'를 펴냈는데, 우리 사회의 불평등이 소득에서 자산으로 이동하고 있다는 사실을 발표했다. 긴가민가하고 있던 사항을 실증적으로 분석한 첫 보고서였다. 그 결과 한국에서 '자산불평등'이라는 말이 얼마나 많이 회자했는지는 잘 아실 것이다. 올해는 국토연구원과 '지역 간 불평등 지표'를 개발했다. 곧 공개될 예정이다. 계층별 불평등과 지역별 불평등 이 두 지표는, 앞으로 매년 입조처가 시계열적으로 발표하게 될 것이다.

올해 말 가장 기대되는 발표 내용은 11월로 예정된 '국민 인식 조사' 결과다. 올해 처음 예산을 확보해 시행했다. 조사가 끝나고 분석에 들어갔다. 한국에는 매년 정기적으로 입법과 정책, 정치의식의 변화를 확인할 수 있는 공신력 있는 조사가 없었다. 언론사나 연구기관이 비정기적으로 이념 성향이나 입법·정책에 대한 태도를 조사하곤 하지만 일시적이고 로데이터가 공개되지 않는다. 입조처가 올해 처음 시행하는 이 조사는 매년 정기적으로 발표되고, 모든 자료를 완전히 공개할 것이다. 일반 국민이나 언론인들도 관심이 있겠지만, 연구자들에게도 큰 도움이 될 것이다.

국회입법조사처는?

2025년 3월 25일 우원식 국회의장과 이관후 국회입법조사처장, 더불어민주당 박찬대 원내대표를 비롯한 여야 의원들이 서울 여의도 국회도서관에서 열린 '국회입법조사처 설립 18주년 기념식'에서 기념촬영 하고 있다.
2025년 3월 25일 우원식 국회의장과 이관후 국회입법조사처장, 더불어민주당 박찬대 원내대표를 비롯한 여야 의원들이 서울 여의도 국회도서관에서 열린 '국회입법조사처 설립 18주년 기념식'에서 기념촬영 하고 있다.연합뉴스

입조처는 국내 유일의 국정 전 분야 싱크탱크다. 입법 분야에 특화된 것도 독특하지만, 정책의 전 분야를 다루는 점에서도 독보적이다. 2007년에 설립되어 내년이면 20년을 맞는 입조처에는 박사급 입법조사관 100여 명이 일하고 있고, 특정 법률에 전문성을 가진 변호사들도 10명 넘게 일하고 있다.

국책연구기관이라고 불리는 정부출연연구기관들의 역량도 상당하다. 규모나 전문성에서는 입조처를 능가한다. 다만 두 가지 아쉬움이 있다. 하나는 연구의 포괄성이다. 외교, 국방, 노동, 보건, 국토, 행정 등에서 뛰어난 전문성을 가진 것은 큰 장점이다. 대신 다부처간·다학제간 정책 연구에서는 상대적으로 약점이 있다. 그런데 한 부처가 다룰 수 있는 정책 현안이 점점 줄어들고, 두 개 이상 부처가 함께 해결해야 하는 사안이 늘어나고 있다는 점이다.

다른 하나는 연구의 독립성이다. 각 부처와 정부출연연구기관 사이의 관계는 밀접하다. 정부 정책에 대한 비판이 쉽지 않다. 그래서 국책연구기관들이 개별 부처에 소속되어 있던 것을 총리실 산하의 경제인문사회연구회로 개편했다. 하지만 여전히 완전한 독립성에는 제한이 있어 보인다.

입조처도 물론 국회의 소속 기관이다. 그러나 국회는 정부와 달리 한 정당에 귀속되지 않는다. 만약 국회사무처나 국회 소속 기관이 특정 정당에 편향적인 태도를 취한다면 중립성 위반이 된다.

최근 쟁점은 거의 다 다학제적이다. 트럼프의 미국에 대해 정책적 대안을 마련하려면, 전통적인 외교 분야의 전문가들만 모여서는 쉽지 않다. 미국의 대외정책뿐 아니라 미국의 국내 정치도 알아야 한다. 일본과 러시아, 중국 전문가는 필수적이다. 여기에 더해 산업과 통상 전문가가 필요하다. 마스가, 대미 투자 같은 사안에 대응하려면, 조선업과 에너지 관련 산업 전문가가 필요하고, 국방비 문제나 주한미군, 전작권 회수 같은 사안이 협상카드로 제안되면 안보·국방 전문가가 필요하다.

아직 입조처의 뉴스레터를 받아보지 못하고 있는 분들은, 얼른 신청하시기 바란다. 입조처에서는 신규 발간되는 연구보고서와 행사 소식 등을 메일링 서비스로 제공하고 있다. 신청을 원하시는 분은 홈페이지 하단 '국회입법조사처 소식 구독'난에 이메일주소를 등록하시면 바로 된다.
덧붙이는 글 위 기사의 전문은 피렌체의식탁에서 보실 수 있습니다. https://firenzedt.com/news/adminArticleWrite.html?mode=modify&idxno=33280

글쓴이 이관후는 현재 국회입법조사처장으로 재직하고 있다. 영국 런던대학교(UCL)에서 정치학 박사 학위를 받고, 서강대 사회과학연구소, 경남연구원을 거쳐, 행정안전부 장관정책보좌관, 국무총리 메시지비서관, 건국대 교수를 지냈다. <프레시안> <한겨레> <경향신문>에 칼럼을 썼다. 펴낸 책으로 <한국민주주의, 100년의 혁명>과 <압축소멸사회>등이 있고, 번역서로 <정치를 옹호함>이 있다. 정치와 정치학을 잇는 일에 많은 관심이 있다.
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