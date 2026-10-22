국회입법조사처

지난 19일 국회입법조사처에서 발간한 <현안 분석><현안 분석>은 정부의 대책 발표 직후를 목표로 한다. 어떤 사안이 발생하고, 정부가 대책을 발표했다고 하면, 그다음은 <현안 분석>을 볼 차례다. 사건의 성격을 깊이 분석하는 것은 물론이고, 정부 정책이 목표하는 방향과 의도를 검토하고, 해당 정책 집행의 성패를 가를 요인들, 나중에 무엇을 기준으로 평가해야 할지까지 담으려고 노력한다. 각 분야의 박사급 조사관들의 정책적 전문성이 어떤 수준인지 알 수 있다.이외에 <입법영향분석>은 법이 제정된 후에 실제로 그 입법의 목적이 잘 달성되고 있는지를 평가하는 '사후입법평가'에 해당하는 보고서다. 기획 단계에서 시작해서 발간되는 데까지 몇 개월이 걸린다.지난해에는 '중대재해처벌법' 시행 3년을 맞아서 해당 법 위반 사건을 전수 조사해서 보고서를 발간했고, 사회적 반향도 매우 컸다. 중처법이 시행된지 몇 년이 지났지만, 그 실태에 대해 모든 프로세스를 낱낱이 조사해서 발간한 보고서로는 유일하다. 처장이 직접 기자회견도 했다. 보고서를 토대로 노동부뿐 아니라 경찰과 법원 등 사법제도 전반의 개선이 이루어지고 있다. <입법영향분석> 보고서가 발간되었다면, 해당 분야의 전문가들은 정색하고 읽어볼 필요가 있다.<입법·정책>은 자부컨대 석사논문급 보고서다. 박사 조사관이 단독이나 공동으로 1년 가까이 큰 주제를 잡고 종합적으로 중형급 이상의 정책을 분석한다. 지난 8월에는 '늙음과 죽음은 왜 국가의 일이 되었는가'라는 두툼한 보고서가 나왔다. 고령화 시대라고 해서 수많은 정책이 파편적으로 제시되었던 것을 꿰뚫어서 살펴보고, 어디가 부족한지, 사각지대는 없는지를 따져본 보고서다. 연구가 분절적으로 이루어지고, 정책은 부처별 칸막이에 막혀있지만, 국민의 삶과 입법은 그럴 수가 없다. 이런 보고서를 낼 수 있는 곳은 입조처뿐이다.이렇게 종합적인 보고서 중에서 <특별보고서>가 있다. 지난해에는 '정부조직 개편'과 '산불'에 대해 특별보고서가 나왔다. 비정기적으로 필요한 사안이 있을 때, 전공 분야가 다른 10여 명 이상의 조사관들이 달라붙어서 몇 달 동안 회의를 거듭하고, 현장에 출장을 가고, 전문가 간담회를 통해서 보고서를 발간한다. 산불의 경우 산림, 안전, 농업, 문화재, 재정은 물론이고, 문화재, 폐기물, 동물 등 11개 분야의 조사관이 동시에 참여했다. 안동에서 영덕까지 1박 2일로 산불의 자취를 따라갔고, 현장에서 불을 끄는 산림청과 소방청의 직원들을 불러 이야기를 들었다.입조처에서는 간담회도 수시로 열린다. 정부관계자, 힉계전문가, 현장 국민의 목소리를 모두 듣는다. 부처 간 갈등이 생기면 불러서 조정도 한다. 그런 내용들은 로 나온다. 전문가들의 의견을 간략하게 정리해서 발간한다. 아마 눈썰미가 있는 분들은, 올해 농지전수조사 관련해서 입조처가 상반기부터 수시로 전문가들을 불러서 이야기를 듣고 있다는 사실을 알았을 것이다.이 외에 입조처가 1년에 10여 건 이상 발주하는 용역의 결과보고서도 뉴스레터에서 받아볼 수 있다. 지난해에는 보건사회연구원과 '불평등보고서'를 펴냈는데, 우리 사회의 불평등이 소득에서 자산으로 이동하고 있다는 사실을 발표했다. 긴가민가하고 있던 사항을 실증적으로 분석한 첫 보고서였다. 그 결과 한국에서 '자산불평등'이라는 말이 얼마나 많이 회자했는지는 잘 아실 것이다. 올해는 국토연구원과 '지역 간 불평등 지표'를 개발했다. 곧 공개될 예정이다. 계층별 불평등과 지역별 불평등 이 두 지표는, 앞으로 매년 입조처가 시계열적으로 발표하게 될 것이다.올해 말 가장 기대되는 발표 내용은 11월로 예정된 '국민 인식 조사' 결과다. 올해 처음 예산을 확보해 시행했다. 조사가 끝나고 분석에 들어갔다. 한국에는 매년 정기적으로 입법과 정책, 정치의식의 변화를 확인할 수 있는 공신력 있는 조사가 없었다. 언론사나 연구기관이 비정기적으로 이념 성향이나 입법·정책에 대한 태도를 조사하곤 하지만 일시적이고 로데이터가 공개되지 않는다. 입조처가 올해 처음 시행하는 이 조사는 매년 정기적으로 발표되고, 모든 자료를 완전히 공개할 것이다. 일반 국민이나 언론인들도 관심이 있겠지만, 연구자들에게도 큰 도움이 될 것이다.