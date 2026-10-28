미 해병대 기록보관소 / 위키미디어 공용

* 1953년 여름 진 셰퍼드(Jean Shepard)와 펄린 허스키(Ferlin Husky)가 발표해 미국에서 큰 인기를 얻은 컨트리 가요 <A Dear John Letter>. 한국전쟁에 참전한 미군 병사가 고향의 연인에게 이별 편지를 받는 이야기를 담았다. 경쾌한 멜로디와 달리 가사에는 충격적인 반전이 숨어 있다.

"네 사진을 돌려달라고 했는데, 전쟁터에 너무 오래 있다 보니 네 얼굴이 어떻게 생겼는지 도무지 기억나지 않는다. 이 사진 중에서 네 얼굴을 골라 갖고, 남는 건 다시 돌려보내 줘라."

▲포격으로 나무가 부러진 산비탈의 좁은 참호를 따라 미군 병사들이 이동하고 있다. 전쟁 후반 한반도의 고지에서는 참호와 진지를 사이에 둔 소모적인 전투가 이어졌다. 미 육군 위키미디어 공용

하지만 모든 병사가 그렇게 이별을 견뎌낸 것은 아니었다. 페데리코 듀란(Federico Duran)은 훗날 인터뷰에서 아내에게 이별 편지를 받은 한 병사가 스스로 목숨을 끊었던 일을 회상했다. 그는 수십 년이 흐른 뒤에도 당시 일을 이야기하며 감정을 추스르기 어려워했다.



실제로 결별 편지를 받고 충격으로 자해를 하거나, 위험한 수색 작전에 무모하게 자원해 전사하는 병사들이 속출하자 일선 지휘관들은 '디어 존 레터'를 받은 병사를 미리 파악해 무기를 회수하거나 후방에서 대기토록 하는 특별 관리에 나서기도 했다.



'일말상초'와 고무신 잔혹사, 한반도의 청춘들



군대에서 이별을 통보받는 일은 징병제를 유지해 온 대한민국 청년들에게도 낯선 이야기가 아니다. 한국에는 미국의 '디어 존 레터'와 비슷한 의미로 쓰이는 표현이 있다. 바로 '고무신을 거꾸로 신는다'는 말이다.



한국 군대에서는 연인과 헤어지기 쉬운 시기를 가리키는 속어도 생겨났다. 대표적인 것이 육군의 '일말상초(一末上初)'다. 일병 말에서 상병 초 사이를 뜻하는 말로, 이 무렵 여자친구와 헤어지는 병사가 많다는 속설에서 비롯됐다.



▲강원도 철원 최전방 GOP 철책에서 경계근무를 수행하는 육군 6사단 병사들. 2014년 12월 16일 촬영 대한민국 국군 / 김태형 (CC BY-SA 2

입대 초기에는 낯선 환경에 적응하느라 정신이 없고, 고향에 남겨둔 가족과 연인에 대한 그리움도 크다. 시간이 흘러 군 생활에 익숙해질 무렵이면 입대 전과 달라진 서로의 일상을 실감하게 된다. 한쪽은 부대 안에서 정해진 일상을 이어가지만 다른 한쪽은 진학과 취업, 새로운 인간관계를 맺어간다. 자주 만나지 못하는 동안 대화가 줄고 관계가 소원해지기도 한다.



물론 정확한 통계가 있는 것은 아니다. 그럼에도 '일말상초'라는 말이 오랫동안 회자됐다는 사실은 군 복무 중인 청년들이 연인과의 관계를 얼마나 신경 썼는지 보여준다.



해군(일출상잠·一出上潛)과 공군(상말병초·上末兵初) 역시 사정은 크게 다르지 않다. 특히 해군 함정 근무자는 출항과 작전 때문에 장기간 연인을 만나기 어렵다. 과거에는 통신 수단도 제한돼 고향 소식을 제때 듣지 못하는 일이 많았다. 공군은 육군보다 복무 기간이 길어 연인과 떨어져 지내야 하는 시간도 그만큼 길다. 군종과 근무 환경은 달라도 서로 다른 곳에서 생활하는 연인들이 겪는 어려움은 비슷하다.



이별을 통보받은 병사를 전우들이 위로하는 모습도 미국과 한국이 크게 다르지 않다. 실연당한 동료를 놀리거나 함께 술을 마시며 위로했던 미군 병사들처럼, 한국군에서도 연인에게 차인 동료를 위해 근무를 대신 서주고, 창고 뒤편에서 담배 한 대를 건네며 함께 욕을 퍼부어주는 전우애의 치유 의식이 대를 이어 반복되어 왔다. 군 생활의 고단함을 함께 겪는 동료들이기에 실연의 아픔도 서로 이해할 수 있었을 것이다.



가장 두려웠던 편지, 가장 받고 싶었던 편지



그런데 흥미롭게도 미국에서 탄생한 < A Dear John Letter >는 한국에 전해지면서 전혀 다른 노래로 바뀌었다. 1978년 12월 발표된 남궁옥분의 데뷔 음반<알게 될 거야>에 수록된 <보고픈 내 친구>다. 당시 인기 라디오 DJ이자 음악다방 '쉘부르'를 운영했던 이종환이 한국어 가사를 썼다.



남궁옥분은 고등학교 시절 포크 음악 동아리 '참새를 태운 잠수함'에서 활동했고, 이후 쉘부르 무대에 서면서 가수의 길을 걷기 시작했다. 1981년 발표한 <사랑 사랑 누가 말했나>로 큰 인기를 얻기 전, <보고픈 내 친구>는 그의 출발점이 된 노래였다.



* 1978년 12월 남궁옥분의 데뷔 음반에 수록된 <보고픈 내 친구>. 미국의 히트곡 < A Dear John Letter >를 번안한 노래로, 이종환이 한국어 가사를 쓰고 남자의 대사를 맡았다. 원곡이 군인에게 전하는 이별 통보를 담았다면, 이 노래는 남자 친구가 제대할 때까지 변함없이 기다리겠다는 사랑의 약속을 노래한다. 유튜브 채널 '남궁옥분TV'



노래의 구성은 원곡과 비슷하다. 남자가 편지를 받는 상황을 말로 설명하고, 여자가 편지 내용을 노래로 들려준다. <보고픈 내 친구>에선 이종환이 남자의 대사를 맡았고, 남궁옥분이 편지를 보낸 여성의 목소리를 들려줬다.



이종환의 낮고 차분한 목소리로 노래가 시작된다. 군 복무 중인 남자는 고된 훈련 중 철모를 베개 삼아 쉬다가 고향에서 온 편지를 받는다. 편지를 보낸 사람은 친구처럼 지내던 여자 옥분이다. 남자는 입대하기 전부터 옥분에게 남다른 감정을 품고 있었다. 하지만 서로 사랑한다는 말은 하지 못했다. 편지를 펼치는 순간 가슴이 뛰는 이유다.



이어 남궁옥분의 맑은 목소리가 등장한다. 편지에는 군 복무 중인 남자를 그리워하는 마음과 무사히 돌아오기를 바라는 소망이 담겨 있다. 여자는 남자의 군복에 달린 계급장이 꿈속에서 더욱 빛났다고 노래한다. 마지막에는 병사가 듣고 싶었던 말이 나온다. 제대할 때까지 기다리겠다는 약속이다.



같은 멜로디를 사용했지만 미국에서는 배신과 실연을, 한국에서는 기다림과 사랑의 약속을 노래한 것이다. '고무신을 거꾸로 신는다'는 말이 널리 통용되던 한국의 병영 현실을 생각하면, 이 번안곡은 군인들이 꿈꾸던 사랑의 판타지에 가까웠다. 미국의 < A Dear John Letter >가 병사들이 가장 두려워했던 편지라면, 남궁옥분의 <보고픈 내 친구>는 그들이 가장 받고 싶어 했던 편지였던 셈이다.



1953년 여름, 진 셰퍼드의 노랫가락을 타고 미국 전역에 울려 퍼진 < A Dear John Letter >. 이 노래는 단순히 남녀의 헤어짐을 다룬 가요가 아니었다. 군복을 입고 낯선 땅으로 떠나야 했던 젊은이들과 고향에 남아 그들을 기다렸던 사람들이 겪어야 했던 이별과 상실의 이야기이기도 했다.



70여 년이 흐른 지금, 편지는 문자메시지로 바뀌었고 병사들도 휴대전화로 연인과 연락할 수 있게 됐다. 그러나 군 복무로 인해 사랑하는 사람과 떨어져 지내야 하는 현실은 크게 달라지지 않았다. 1953년 한국 전선에 있던 미군 병사에게나 오늘날 병역 의무를 수행하는 한국군 병사에게나, 자신을 기다리던 사람의 마음이 떠났다는 소식은 언제나 견디기 어려운 일이다.



나라를 지키기 위해 청춘을 바치고 있는 세상의 모든 '존'들에게 그 종이 한 장, 문자 한 줄의 무게는 여전히 가장 무겁고 가슴 시린 총탄으로 남아 있다. #전쟁과노래 #디어존레터 #진셰퍼드 #보고픈내친구 #남궁옥분 프리미엄 War & Song 이전글 한국전쟁 참전 미군이 삼키기 싫어했던 음식 세 가지 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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1944년 태평양 울리시에서 미 해병대 항공부대원들이 오랜만에 도착한 우편물을 전달받는 모습. 제2차 세계대전 당시 미군 사이에서는 연인이나 아내가 이별을 통보하는 편지를 '디어 존 레터'라고 부르기 시작했다.그렇다면 왜 이 비극을 다룬 노래는 제2차 세계대전이 한창일 때가 아니라, 한국전쟁이 끝나가던 1953년에야 비로소 나왔을까? 여기에는 미국의 전쟁 성격 변화와 대중문화의 심리적 지형이 얽혀 있다. 제2차 세계대전은 국가 전체가 총력전으로 맞붙은 '선과 악의 대결'이자 국가적 성전(Holy War)이었다.전쟁정보국(OWI, Office of War Information)과 군 당국은 전선의 사기를 꺾지 않기 위해 엄격한 검열과 심리적 통제를 유지했다. 대중가요 역시 "비록 몸은 떨어져 있어도 영원히 서로를 기다린다"는 식의 낭만적이고 헌신적인 사랑의 판타지가 주류를 이뤘다. 병영 내에서 은밀히 결별 편지가 돌았을망정, 그것을 대중가요의 전면에 내세워 상업화하는 것은 일종의 비애국적 금기였다. 심지어 조지 패튼(George S. Patton) 장군은 "디어 존 레터를 보낸 여성은 반역자로 총살해야 한다"는 극언을 할 정도였다.하지만 한국전쟁은 2차대전과는 전혀 달랐다. 군사력을 긴급 투입하기 위해 의회의 공식 선전포고 없이 '경찰 행동(Police Action)'으로 시작된 한국전쟁은 미국 본토의 대다수 시민에게는 나와 상관없는 '남의 나라 전쟁'이자 '잊힌 전쟁'이었다. 후방의 일상은 경제 호황 속에 평온하게 굴러갔지만, 전선의 청년들은 영하 30도의 장진호에서 동상으로 발가락을 잘라내고 이름 모를 고지에서 피를 흘렸다. 병사들은 "국가도, 국민도 우리를 잊었다"는 깊은 소외감과 환멸에 시달렸다.작곡가 빌리 바턴(Billy Barton)은 이 잔인한 현실을 포착했다. 그는 참호 속 군인이 겪는 가장 비참한 파멸이 적의 총탄이 아니라 고향에서 온 한 통의 편지에서 비롯된다는 점에 착안했다. 기존의 군가나 전시 유행가처럼 고향을 그리워하는 남성의 일방적인 독백 대신, 편지를 낭독하듯 노래하는 차가운 여성의 목소리와 그 뒤에서 무너져 내리는 병사의 내레이션을 교차 배치하는 파격적인 '라디오 드라마' 형식을 고안했다.신인 가수 진 셰퍼드는 감정을 절제한 특유의 맑고 서늘한 혼키통크(Honky-tonk) 창법으로 편지의 잔혹함을 담담하게 노래했다. 여기에 남성 가수 퍼린 허스키의 울먹이는 낭독이 더해지며 청취자들의 심장을 난도질했다. 1950년대 초반 대두된 혼키통크 장르의 솔직한 리얼리즘 즉, 가혹한 삶의 이면을 가감 없이 드러내는 정서가 한국전쟁 정전 직전의 허무감과 절묘하게 맞아떨어진 것이었다.노래 가사에 등장하는 비극은 결코 과장이 아니었다. 한국전쟁 구술사 아카이브와 참전용사들의 회고에는 '디어 존 레터' 한 장에 무너져 내린 젊은 영혼들의 기록이 생생하게 남아 있다. 당시 미 육군 제2보병사단 소속으로 참전했던 버질 미켈슨(Virgil W. Mikkelsen) 일병의 사례는 그 잔인함을 극명하게 보여준다.전선의 미군들에게 고향 소식을 전달하는 우편 배달병(Mail carrier)으로 복무하던 그는 부대원들에게 가장 반가운 존재였다. 그러던 어느 날, 험로를 뚫고 막사로 들어온 녹색 우편낭에서 편지를 분류하던 그의 손이 멈칫했다. 자신의 이름 앞으로 온 편지 한 통이 섞여 있었던 것이다. 발신인은 고향에 있던 아내였다.떨리는 손으로 뜯은 편지에는 차가운 이별 통보가 담겨 있었다. "더 이상 당신을 기다릴 수 없습니다. 새로운 사람을 만났으니 이혼해 주세요." 훗날 미켈슨은 인터뷰에서 "중국군의 야간 기습이나 뼛속까지 시리던 한국의 겨울 추위보다 더 끔찍했던 순간은, 내가 직접 우편 자루에서 골라내 내 손으로 뜯어야 했던 아내의 결별 편지였다"고 회고했다.밀턴 조지 셰이퍼(Milton George Shaffer)도 한국에 있을 때 약혼녀에게서 이별 편지를 받았다. 큰 충격을 받은 그는 술에 잔뜩 취해 몸을 제대로 가누지 못할 정도였다. 동료 병사들이 그를 돌봐줘야 했다. 그런데 군대라는 곳이 그렇듯, 전우들은 그를 위로하면서도 놀려댔다. 특히 한 병사는 셰이퍼가 여자에게 버림받았다는 사실을 두고 짓궂은 농담을 던졌다.얼마 뒤에는 상황이 뒤집혔다. 셰이퍼를 놀리던 그 병사에게도 고향의 아내가 편지를 보낸 것이다. 그런데 아내가 적어 보낸 내용이 걸작이었다. 남편이 전쟁터에서 보내주는 돈 덕분에 생활이 나아졌으니 한국에 6개월쯤 더 머물러 주면 좋겠다는 것이었다. 이번에는 셰이퍼와 다른 병사들이 그를 놀려댔다.어떤 군인들은 이별이란 끔찍한 절망에 압도당하지 않기 위해 특유의 블랙 유머로 맞서기도 했다. 한국전에 참전했던 한 병사는 고향의 연인으로부터 "더 좋은 남자가 생겼으니 헤어지자. 내가 주었던 사진을 돌려 달라"는 편지를 받았다.그는 낙담하는 대신 동료 군인들을 닥치는 대로 찾아다니며 지갑 속에 든 온갖 여성들의 사진 수십 장을 그러모았다. 그리고 편지 봉투에 사진 다발을 쓸어 담아 다음과 같은 답장을 써 보냈다.비참한 파멸의 문턱에서 스스로의 자존감을 지켜내기 위한 병사들의 눈물겨운 발버둥이었다.미군 병사들 사이에는 이런 실연의 아픔을 농담으로 넘기는 문화가 있었다. 이별 편지를 받은 병사들이 모여 '퇴짜 맞은 사람들의 모임'(브러시오프 클럽·Brush-off Club)을 만들기도 했다. 전우가 '디어 존 레터'를 받으면 텐트나 참호 벽에 그 편지를 붙여 놓고 변심한 애인에게 함께 욕을 해주는 것으로 분노와 상처를 달랬다. 모임에는 '수석 곡소리꾼(Weeper-in-Chief)', '수석 위로관(Consoler-in-Chief)' 같은 장난스러운 직책을 만들어 실연 당한 동료의 편지를 공유하고 함께 웃으며 비극을 견뎌냈다.