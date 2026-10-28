▲
1944년 태평양 울리시에서 미 해병대 항공부대원들이 오랜만에 도착한 우편물을 전달받는 모습. 제2차 세계대전 당시 미군 사이에서는 연인이나 아내가 이별을 통보하는 편지를 '디어 존 레터'라고 부르기 시작했다.미 해병대 기록보관소 / 위키미디어 공용
그렇다면 왜 이 비극을 다룬 노래는 제2차 세계대전이 한창일 때가 아니라, 한국전쟁이 끝나가던 1953년에야 비로소 나왔을까? 여기에는 미국의 전쟁 성격 변화와 대중문화의 심리적 지형이 얽혀 있다. 제2차 세계대전은 국가 전체가 총력전으로 맞붙은 '선과 악의 대결'이자 국가적 성전(Holy War)이었다.
전쟁정보국(OWI, Office of War Information)과 군 당국은 전선의 사기를 꺾지 않기 위해 엄격한 검열과 심리적 통제를 유지했다. 대중가요 역시 "비록 몸은 떨어져 있어도 영원히 서로를 기다린다"는 식의 낭만적이고 헌신적인 사랑의 판타지가 주류를 이뤘다. 병영 내에서 은밀히 결별 편지가 돌았을망정, 그것을 대중가요의 전면에 내세워 상업화하는 것은 일종의 비애국적 금기였다. 심지어 조지 패튼(George S. Patton) 장군은 "디어 존 레터를 보낸 여성은 반역자로 총살해야 한다"는 극언을 할 정도였다.
하지만 한국전쟁은 2차대전과는 전혀 달랐다. 군사력을 긴급 투입하기 위해 의회의 공식 선전포고 없이 '경찰 행동(Police Action)'으로 시작된 한국전쟁은 미국 본토의 대다수 시민에게는 나와 상관없는 '남의 나라 전쟁'이자 '잊힌 전쟁'이었다. 후방의 일상은 경제 호황 속에 평온하게 굴러갔지만, 전선의 청년들은 영하 30도의 장진호에서 동상으로 발가락을 잘라내고 이름 모를 고지에서 피를 흘렸다. 병사들은 "국가도, 국민도 우리를 잊었다"는 깊은 소외감과 환멸에 시달렸다.
작곡가 빌리 바턴(Billy Barton)은 이 잔인한 현실을 포착했다. 그는 참호 속 군인이 겪는 가장 비참한 파멸이 적의 총탄이 아니라 고향에서 온 한 통의 편지에서 비롯된다는 점에 착안했다. 기존의 군가나 전시 유행가처럼 고향을 그리워하는 남성의 일방적인 독백 대신, 편지를 낭독하듯 노래하는 차가운 여성의 목소리와 그 뒤에서 무너져 내리는 병사의 내레이션을 교차 배치하는 파격적인 '라디오 드라마' 형식을 고안했다.
신인 가수 진 셰퍼드는 감정을 절제한 특유의 맑고 서늘한 혼키통크(Honky-tonk) 창법으로 편지의 잔혹함을 담담하게 노래했다. 여기에 남성 가수 퍼린 허스키의 울먹이는 낭독이 더해지며 청취자들의 심장을 난도질했다. 1950년대 초반 대두된 혼키통크 장르의 솔직한 리얼리즘 즉, 가혹한 삶의 이면을 가감 없이 드러내는 정서가 한국전쟁 정전 직전의 허무감과 절묘하게 맞아떨어진 것이었다.
* 1953년 여름 진 셰퍼드(Jean Shepard)와 펄린 허스키(Ferlin Husky)가 발표해 미국에서 큰 인기를 얻은 컨트리 가요 <A Dear John Letter>. 한국전쟁에 참전한 미군 병사가 고향의 연인에게 이별 편지를 받는 이야기를 담았다. 경쾌한 멜로디와 달리 가사에는 충격적인 반전이 숨어 있다.
내 손으로 분류한 나의 이혼장
노래 가사에 등장하는 비극은 결코 과장이 아니었다. 한국전쟁 구술사 아카이브와 참전용사들의 회고에는 '디어 존 레터' 한 장에 무너져 내린 젊은 영혼들의 기록이 생생하게 남아 있다. 당시 미 육군 제2보병사단 소속으로 참전했던 버질 미켈슨(Virgil W. Mikkelsen) 일병의 사례는 그 잔인함을 극명하게 보여준다.
전선의 미군들에게 고향 소식을 전달하는 우편 배달병(Mail carrier)으로 복무하던 그는 부대원들에게 가장 반가운 존재였다. 그러던 어느 날, 험로를 뚫고 막사로 들어온 녹색 우편낭에서 편지를 분류하던 그의 손이 멈칫했다. 자신의 이름 앞으로 온 편지 한 통이 섞여 있었던 것이다. 발신인은 고향에 있던 아내였다.
떨리는 손으로 뜯은 편지에는 차가운 이별 통보가 담겨 있었다. "더 이상 당신을 기다릴 수 없습니다. 새로운 사람을 만났으니 이혼해 주세요." 훗날 미켈슨은 인터뷰에서 "중국군의 야간 기습이나 뼛속까지 시리던 한국의 겨울 추위보다 더 끔찍했던 순간은, 내가 직접 우편 자루에서 골라내 내 손으로 뜯어야 했던 아내의 결별 편지였다"고 회고했다.
밀턴 조지 셰이퍼(Milton George Shaffer)도 한국에 있을 때 약혼녀에게서 이별 편지를 받았다. 큰 충격을 받은 그는 술에 잔뜩 취해 몸을 제대로 가누지 못할 정도였다. 동료 병사들이 그를 돌봐줘야 했다. 그런데 군대라는 곳이 그렇듯, 전우들은 그를 위로하면서도 놀려댔다. 특히 한 병사는 셰이퍼가 여자에게 버림받았다는 사실을 두고 짓궂은 농담을 던졌다.
얼마 뒤에는 상황이 뒤집혔다. 셰이퍼를 놀리던 그 병사에게도 고향의 아내가 편지를 보낸 것이다. 그런데 아내가 적어 보낸 내용이 걸작이었다. 남편이 전쟁터에서 보내주는 돈 덕분에 생활이 나아졌으니 한국에 6개월쯤 더 머물러 주면 좋겠다는 것이었다. 이번에는 셰이퍼와 다른 병사들이 그를 놀려댔다.
전우들과 함께 실연의 상처를 견디다
어떤 군인들은 이별이란 끔찍한 절망에 압도당하지 않기 위해 특유의 블랙 유머로 맞서기도 했다. 한국전에 참전했던 한 병사는 고향의 연인으로부터 "더 좋은 남자가 생겼으니 헤어지자. 내가 주었던 사진을 돌려 달라"는 편지를 받았다.
그는 낙담하는 대신 동료 군인들을 닥치는 대로 찾아다니며 지갑 속에 든 온갖 여성들의 사진 수십 장을 그러모았다. 그리고 편지 봉투에 사진 다발을 쓸어 담아 다음과 같은 답장을 써 보냈다.
"네 사진을 돌려달라고 했는데, 전쟁터에 너무 오래 있다 보니 네 얼굴이 어떻게 생겼는지 도무지 기억나지 않는다. 이 사진 중에서 네 얼굴을 골라 갖고, 남는 건 다시 돌려보내 줘라."
비참한 파멸의 문턱에서 스스로의 자존감을 지켜내기 위한 병사들의 눈물겨운 발버둥이었다.
미군 병사들 사이에는 이런 실연의 아픔을 농담으로 넘기는 문화가 있었다. 이별 편지를 받은 병사들이 모여 '퇴짜 맞은 사람들의 모임'(브러시오프 클럽·Brush-off Club)을 만들기도 했다. 전우가 '디어 존 레터'를 받으면 텐트나 참호 벽에 그 편지를 붙여 놓고 변심한 애인에게 함께 욕을 해주는 것으로 분노와 상처를 달랬다. 모임에는 '수석 곡소리꾼(Weeper-in-Chief)', '수석 위로관(Consoler-in-Chief)' 같은 장난스러운 직책을 만들어 실연 당한 동료의 편지를 공유하고 함께 웃으며 비극을 견뎌냈다.