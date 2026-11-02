▲270 AF 촬영
90mm 쿄세라 오래된 담장 너머 무성하게 자란 초록. 익숙한 동네를 걷는 일도 카메라가 달라지면 조금 다른 경험이 된다.이재필
콘탁스의 배다른 동생, 야시카
야시카는 한때 일본을 대표하던 카메라 제조사로, 독일 칼 자이스와 협력하며 콘탁스 카메라 생산에도 중요한 역할을 했다. 두 브랜드는 Contax와 Yashica의 앞 글자를 딴 C/Y 마운트를 오랫동안 공유했다.
1983년 교세라에 인수된 이후, 야시카 역시 자동초점 경쟁에 뛰어들었다. 1991년 등장한 270 AF는 기존 C/Y 마운트 대신 독자적인 야시카 AF 마운트를 채택했다. 오랫동안 사용하던 수동 렌즈를 새로운 카메라에 그대로 장착할 수 없게 된 것이다.
하지만 야시카는 흥미로운 해결책을 마련했다. 바로 AF Converter 1.6X였다. 기존 C/Y 마운트 렌즈를 새로운 AF 카메라에 장착하고 자동초점까지 사용할 수 있도록 만든 장치였다. 수십 년이 지난 지금도 충분히 호기심을 자극하는 물건이었다.
카메라 자체는 그다지 비싸지 않았다. 문제는 렌즈였다. 쿄세라 AF 전용 렌즈는 중고시장에서 가격이 특별히 비싼 편은 아니었지만, 정작 마음에 드는 물건을 찾기가 쉽지 않았다.
그러던 어느 날, 사용기를 찾아보다가 우연히 AF 컨버터의 존재를 알게 되었다. 평범한 마운트 어댑터라고 생각했다. 하지만 수동 렌즈에 자동초점 기능까지 부여하는 어댑터였다.
물론 대가가 없는 것은 아니었다. 컨버터를 장착하면 초점거리가 1.6배 길어지고, 최대 개방 조리개도 약 1과 1/3 스톱 어두워진다. 28mm 광각렌즈는 약 45mm의 표준렌즈가 되고, 90mm 렌즈는 144mm 망원렌즈가 되는 셈이다.
그런 불편함에도 오래된 수동 렌즈를 자동초점으로 사용할 수 있다는 사실은 충분히 매력적이었다. 한동안 일본 옥션을 뒤적거리다가 마침내 컨버터 하나를 손에 넣었다. 그리고 얼마 후, 기다리던 택배가 도착했다.