연합뉴스

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 14일(현지시간) 워싱턴DC에서 미 싱크탱크 '골드 국제전략연구소'가 주최한 세미나에서 연설하고 있다. 2026.10.15지난 14일(현지 시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 골드 국제전략연구소 세미나에서 제이비어 브런슨 주한미군사령관(유엔군사령관 겸 한미연합군사령관)이 "유엔사의 관점에서 볼 때 대한민국은 그 남쪽 철책선에서 시작된다"고 주장했다. 더구나 그는 남쪽 철책선이 "군사분계선(MDL) 남쪽으로 2500m 지점에 있다"고 말했다.한국의 영토주권을 부정한 이 발언이 큰 파문을 일으키고 있다. 그러자 유엔사는 18일 입장을 내고는 "대한민국의 주권에는 의문의 여지가 없다"며, 비무장지대 내 유엔사의 책임은 "군사·행정적 성격의 것으로, 대한민국의 주권을 변경하는 것이 아니다"라며 수습에 나섰다. "(브런슨의) 해당 발언 역시 대한민국의 주권 문제를 다루려는 취지가 아니었다"고도 덧붙였다.그런데 브런슨 발언의 맥락을 보면, 작심하고 한 것이라는 것을 알 수 있다. 상기한 발언은 '주권 문제'를 정조준하면서 나온 발언이기 때문이다. 그는 "(한국 측과) 주권에 관한 논의, 그리고 주권이 실제로 무엇을 의미하는지에 관한 논의가 계속되고 있다"고 강조했다.그러면서 "이러한 논의는 중요"한데, "사람들이 실제 상황을 제대로 알지 못하기 때문"에 "내게 주어진 또 다른 역할이 바로 이러한 사실을 알리는 것"이라고 말했다. "제대로 알리지 않는다면, 사람들은 한반도의 상황을 이해하기 위해 각자 나름대로 판단할 수밖에 없을 것"이라며, 대한민국은 남쪽 철책선에서 시작한다고 주장한 것이다.브런슨은 사람들의 무지를 깨우쳐주기 위해 이러한 발언을 한 셈인데, 정작 무지한 사람은 브런슨 본인이다. 그는 남쪽 철책선이 "군사분계선(MDL) 남쪽으로 2500m 지점에 있는 철책선"이라고 표현했는데, 원칙적으로 MDL 남쪽 2km 이점에 설치되어 있고, 일부는 이보다 북쪽에 있다.무엇보다도 그는 유엔사의 기본 원칙을 망각하고 있다. 유엔사는 한국의 영토주권은 MDL을 기준으로 그 이남부터 있고, 유엔사는 정전협정이 유지되는 한시적인 기간에 비무장지대 관할권을 갖는다는 것이 유엔사의 기본 원칙이기 때문이다.일단 이번 파문은 유엔사의 공식 입장 표명으로 수습될 것으로 보인다. 하지만 브런슨의 월권과 전횡은 이번뿐만이 아니라는 점에서 그에게 마땅한 책임을 묻지 않으면, 이와 흡사한 파문은 언제든지 재발할 수 있다.그는 전시작전통제권을 전환하기 위해서는 "모든 조건을 충족해야 한다"는 기존 발언을 넘어 최근에는 '조건이 달라졌다'고도 주장하고 있다. 지난 4월 브런슨은 전작권 전환 판단 시기를 2029년 상반기로 언급한 바 있는데, 한국이 조건 충족에 다가서자 '골대'를 옮겨 트럼프 행정부 내 전작권 환수를 무산시키려는 것이 아니냐는 의구심마저 들 정도이다.또 지난 5월에도 브런슨은 한국을 중국을 겨냥한 '비수'라거나 '항공모함'에 빗대면서 한국이 대중국 견제의 전초기지 역할을 해야 한다는 취지의 발언을 쏟아냈다.이러한 일련의 발언은 민주주의의 가장 기본적인 원리인 군에 대한 민주적 문민통제 원칙에 반하는 것이다. 이미 한미가 합의한 전작권 전환 조건을 바꾸는 것은 한미연합사 사령관이 아니라 상부, 특히 민주적으로 선출된 권력이 판단할 문제에 해당한다. 전환 시기를 정하는 문제는 말할 것도 없다. 한미연합방위체계를 대중국용으로 확대하는 것은 이보다 훨씬 높은 전략적 판단을 요하는 문제이다.군에 대한 문민통제의 원칙이 확립된 미국의 4성 장군인 브런슨 역시 군의 가장 기본적인 책무가 민주적으로 선출된 민간 권력의 적법한 지휘에 따르는 데 있다는 사실을 잘 알고 있을 것이다. 그런데 한국에서는 마치 일제 강점기의 '총독'을 연상시키는 언행을 일삼고 있다. 이는 많은 한국인들에게 모욕감과 분노를 야기하면서 한미동맹의 건강성을 해치는 요인이 되고 있다.