국민권익위원회

2025년 1월 23일 국민권익위원회가 발표한 보도자료지방의회에는 의장, 부의장, 상임위원장같은 직책을 맡고 있는 의원들이 쓸 수 있는 '의회운영 업무추진비'가 있고, 지방의원들이 공동으로 사용할 수 있는 '의정운영 공통경비'도 있다. 점검 대상이 된 28개 지방의회가 18개월(2022년 7월~2023년 12월) 동안 사용한 '의회운영 업무추진비'와 '의정운영 공통경비'는 무려 144억 원에 달한다.그런데 1개 지방의회를 제외한 27개 지방의회에서 대규모 지침 위반이 드러났다. 회의·간담회 등을 개최하고 식사비를 집행하는 경우, 사전에 구체적인 회의 방법과 참석 범위를 정하는 등 공식행사 개최에 대한 증빙자료가 붙어 있어야 한다. 그런데 '현안 간담회', '유관 간담회' 등 막연한 제목을 적어 넣고, 실제 회의 개최 사실을 확인할 수 없는 객관적인 증빙자료도 없이 지출한 식사비가 무려 1만 3740건, 18억 2천만 원에 달했다는 것이다. 한마디로 진짜 회의를 하고 밥값을 쓴 것인지가 확인되지 않는 경우가 이렇게 많았다는 것이다.이뿐만이 아니다. 최근 대법원에서도 문제가 된 '인원 부풀리기' 행태도 지적됐다. 예를 들어서 주민 등 19명이 31만 6천 원어치 식사를 한 것으로 서류가 되어 있으나, 실제로는 3~4명이 소고기와 다량의 술을 마셨다는 것이다.그 외에도 너무 심각한 사례가 많았다. 어떤 시의회에서는 아무 구체적인 내역이 없는 신청서 한 장만을 근거로 교섭단체가 총 285건, 2100만 원을 썼다고 한다. 또 다른 시의회는 관내 식당 6~7곳을 잡아 놓고, 그곳에서 의원들이 사적인 식사를 할 수 있도록 하는 방식으로 식사비 1456건, 48백만 원을 부당하게 집행했다고 한다.국제마라톤대회에 개인적으로 참가한 지방의원들의 참가비로 2회에 걸쳐서 67만 5천원을 집행한 사례도 있었다고 한다. 어떤 지방의회는 매년 두 차례 의정연수를 가면서 단체복을 구입했는데, 2년간 6천만 원 가까이를 단체복 구입비로 사용했다고 한다.심지어 숙박비를 조작한 사례도 드러났다고 한다. 지방의원들과 수행하는 공무원들이 함께 의정연수 등의 명목으로 출장을 가면서 고가의 숙박시설을 이용하기 위해 공무원 숙박비를 의원 숙박비에 얹는 방식으로 숙박비 영수증을 조작했다는 것이다. 그런 사례가 32건, 4300만 원에 달한다고 한다.