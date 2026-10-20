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26.10.20 07:15최종 업데이트 26.10.20 07:15
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12·3 내란으로 나라가 혼란에 빠져 있던 2025년 1월 23일, 국민권익위원회(아래 권익위)는 지방의회와 관련된 중요한 점검 결과를 발표했다. 지방의회가 '지방의회 행동강령'을 준수하고 있는지에 관한 점검결과 발표였다.

전체 지방의회를 대상으로 한 것은 아니고 청렴도 하위 28개 지방의회를 대상으로 한 것이었다.


그 결과는 충격적이었다. 어마어마한 예산 부당 사용이 드러났기 때문이다. 점검 대상이었던 28개 지방의회 중 1곳을 제외한 나머지 27개 지방의회에서 드러난 예산 부당 사용 액수가 25억 원에 달했다.

27개 지방의회에서 무려 1만 3740건 규정 위반

2025년 1월 23일 국민권익위원회가 발표한 보도자료
2025년 1월 23일 국민권익위원회가 발표한 보도자료국민권익위원회

지방의회에는 의장, 부의장, 상임위원장같은 직책을 맡고 있는 의원들이 쓸 수 있는 '의회운영 업무추진비'가 있고, 지방의원들이 공동으로 사용할 수 있는 '의정운영 공통경비'도 있다. 점검 대상이 된 28개 지방의회가 18개월(2022년 7월~2023년 12월) 동안 사용한 '의회운영 업무추진비'와 '의정운영 공통경비'는 무려 144억 원에 달한다.

그런데 1개 지방의회를 제외한 27개 지방의회에서 대규모 지침 위반이 드러났다. 회의·간담회 등을 개최하고 식사비를 집행하는 경우, 사전에 구체적인 회의 방법과 참석 범위를 정하는 등 공식행사 개최에 대한 증빙자료가 붙어 있어야 한다. 그런데 '현안 간담회', '유관 간담회' 등 막연한 제목을 적어 넣고, 실제 회의 개최 사실을 확인할 수 없는 객관적인 증빙자료도 없이 지출한 식사비가 무려 1만 3740건, 18억 2천만 원에 달했다는 것이다. 한마디로 진짜 회의를 하고 밥값을 쓴 것인지가 확인되지 않는 경우가 이렇게 많았다는 것이다.

이뿐만이 아니다. 최근 대법원에서도 문제가 된 '인원 부풀리기' 행태도 지적됐다. 예를 들어서 주민 등 19명이 31만 6천 원어치 식사를 한 것으로 서류가 되어 있으나, 실제로는 3~4명이 소고기와 다량의 술을 마셨다는 것이다.

사적 유용, 마라톤대회 참가, 숙박비 조작까지

그 외에도 너무 심각한 사례가 많았다. 어떤 시의회에서는 아무 구체적인 내역이 없는 신청서 한 장만을 근거로 교섭단체가 총 285건, 2100만 원을 썼다고 한다. 또 다른 시의회는 관내 식당 6~7곳을 잡아 놓고, 그곳에서 의원들이 사적인 식사를 할 수 있도록 하는 방식으로 식사비 1456건, 48백만 원을 부당하게 집행했다고 한다.

국제마라톤대회에 개인적으로 참가한 지방의원들의 참가비로 2회에 걸쳐서 67만 5천원을 집행한 사례도 있었다고 한다. 어떤 지방의회는 매년 두 차례 의정연수를 가면서 단체복을 구입했는데, 2년간 6천만 원 가까이를 단체복 구입비로 사용했다고 한다.

심지어 숙박비를 조작한 사례도 드러났다고 한다. 지방의원들과 수행하는 공무원들이 함께 의정연수 등의 명목으로 출장을 가면서 고가의 숙박시설을 이용하기 위해 공무원 숙박비를 의원 숙박비에 얹는 방식으로 숙박비 영수증을 조작했다는 것이다. 그런 사례가 32건, 4300만 원에 달한다고 한다.

뒤늦게 공개된 자료, 환수액은 1%도 안 돼

국민권익위원회
국민권익위원회연합뉴스

문제는 국민권익위원회가 이렇게 중요한 점검 결과를 발표하면서, 정작 중요한 정보는 비공개했다는 데 있다. 어떤 지방의회가 어떤 위반행위를 했는지를 공개하지 않은 것이다.

그러다가 최근에서야 자료를 공개했다. 세금도둑잡아라와 예산감시전국네트워크가 국민권익위원회를 상대로 제기한 행정소송(지방의원 이해충돌 내역과 국외출장 위법 내역을 공개하라는 소송)에서 항소심까지 승소함에 따라, 유사한 정보도 추가로 공개하게 된 것이다.

증빙서류도 없이 부적정하게 의정운영공통경비를 많이 지출한 지방의회가 어디인지 드러났다. 경기도의회는 약 3억 5천만 원, 서울특별시의회는 약 2억 1천만 원을 부적정하게 집행한 것으로 지적됐다.

신청서 한 장을 근거로 교섭단체 몫 업무추진비 2100만 원을 지출한 곳은 천안시의회였다. 식당을 6~7곳 잡아 놓고 의원들이 사적인 식사를 할 수 있게 한 지방의회는 남양주시의회로 드러났다. 단체복을 가장 많이 구입한 의회는 수원시의회였다. 숙박비 영수증 조작으로 국내출장비를 허위 또는 과다청구한 의회는 강원특별자치도의회 등 총 9개 의회로 드러났다. 또 원주시의회는 걷기대회 참가비로 약 88만원을, 군산시의회는 마라톤대회 참가비로 약 67만원을, 수원시의회는 볼링장 이용로로 약 13만원을 사용했다. 지방의회별 위반내역은 세금도둑잡아라 블로그(https://sedojab.tistory.com/338)에서 확인할 수 있다.

더 큰 문제는 환수조치가 제대로 이뤄지지 않았다는 데 있다. 환수된 금액이 겨우 970만 원에 불과하다는 것이다. 국민권익위원회가 밝힌 부당 사용 액수는 25억여 원인데, 그 1%도 환수되지 않은 것이다. 이런 식으로 해서는 지방의회의 고질적인 세금 오·남용이 개선될 수 없다.

또한 권한이 약한 국민권익위원회만 실태조사나 점검을 해서는 문제를 바로잡을 수 없다. 범 정부 차원에서 감사·수사 등을 해서라도 지방의회의 문제를 바로잡아야 하는 이유다.
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