조선일보

10월 19일 조선일보 4면 기사.추미애 경기도지사가 17일 '소방재정 빨대' 발언에 대해 사과했다. 추미애가 "사과를 바라시니까"라는 전제를 단 것에 대해 반발이 터져나오고 있지만, 그의 발언으로 소방 재정을 분담하는 구조를 점검하자는 목소리도 나오고 있다.이재명 대통령은 지난해 11월 9일 소방의 날에 "합리적 지원과 정당한 보상이 이뤄지도록 하겠다"고 약속했다. 그러나 지방정부가 인건비와 소방 정책사업비의 상당 부분을 떠안는 구조는 바뀌지 않았다.정부가 담배에 부과하는 개별소비세의 45%를 소방안전교부세로 편성해 17개 시·도에 나눠주지만, 지방정부들은 중앙정부 지원만으로는 소방 예산을 감당하기 어렵다는 입장이다.국민의힘 권영진 의원에 따르면, 소방관이 국가직으로 전환된 2020년 5조 9729억원이던 전국 소방 예산은 작년 8조 1478억원으로 36.4% 늘었지만 같은 기간 중앙정부의 부담 비율은 14.6%에서 10.7%로 오히려 줄었다. 국비 지원액은 두 해 모두 약 8700억원이다.익명의 지방소방본부 고위 관계자는 한국일보에 "시도 공무원보다 인원이 두 배 가까이 많은데도, 인건비와 정책사업비 등 총소요 예산의 80% 가량을 지자체가 부담하고 있어 소방관 안전을 위한 별도사업은 언감생심"이라며 "전력 산업기반 기금이나 교육세, 담배소비세 일부를 소방 재원이나 관련 안전 사업비로 활용하자는 목소리가 있지만 반영되지 않고 있다"고 말했다.예산 격차는 지역별 처우와 장비 확보 수준의 차이로도 이어진다. 조선일보에 따르면 소방관 1명의 연간 피복비는 부산과 제주가 25만원, 울산은 70만원이다. 소방청의 '2026 소방장비 통계집' 기준 전국 보호장비의 38.9%가 사용 기한을 넘겼고, 경기도는 49.3%였다. 소방청은 기한이 지난 장비도 '아직 사용이 가능하다'는 판정을 받으면 기한을 연장해 쓴다고 밝혔다.국회 입법조사처는 1월 보고서에서 "소방 업무에 대한 국가와 지자체의 재정 책임을 명확히 하고, 소방공무원 인건비 등에 대한 국가 지원을 강화할 필요가 있다"고 권고했다.정부는 3월 지역자원시설세 개편과 소방 인건비 전용 재원 확보를 추진하겠다고 밝혔다. 그러나 10월 현재 재원 규모와 시행 시점은 정해지지 않았다.이용우 민주당 대변인은 16일 서면브리핑에서 "예산안 심사 과정에서 현장의 목소리를 반영하겠다"고 밝혔다.국회 법제사법위원회가 지난달 18일 최길수 특별감찰관 후보자의 인사청문회를 마쳤지만 청문경과보고서(청문회 결과 보고서)를 채택하지 않아 이재명 대통령의 임명이 한 달째 미뤄지고 있다.특별감찰관은 대통령 배우자와 4촌 이내 친족, 수석비서관 이상 고위 공직자의 비위를 감찰한다.참여연대는 13일 논평에서 "인사청문회에서 특별한 결격 사유가 발견되지 않았음에도 대통령이 재송부 요청이나 직권 임명 절차를 밟지 않고 있다"고 지적했다.민주당 소속 서영교 법사위원장이 청문회 직후 "야당 간사가 청문보고서 채택에 동의하지 않았다"며 여야 간사 간 협의를 요청한 이후 논의가 중단된 상태다.익명의 법사위 민주당 의원은 조선일보에 "특별감찰관 특성상 여야 합의가 필요하다"고 했지만 박형수는 "최길수가 부적격하다는 입장이지만, 청문보고서 채택 자체에 반대한 적 없다"며 "청문보고서에 적격·부적격 양측 의견을 병기해 채택하자고 했는데도 민주당이 절차를 진행하지 않고 있다"고 말했다.2025년 7월 정동영 통일부 장관과 안규백 국방부 장관 후보자의 보고서 채택이 늦어지는 상황에서 청와대가 재송부를 요청하고 임명을 강행했던 것처럼 임명권자의 의지만 있으면 최길수도 얼마든지 임명할 수 있다는 얘기다.검사장 출신의 한 변호사는 "박근혜 정부에서 임명됐던 초대 이석수 특별감찰관은 온화한 성품에 당시 여권 인사들과도 관계가 나쁘지 않았지만 우병우 민정수석 등이 논란을 일으키자 바로 감찰 칼을 댔다"며 "최길수도 민주당이 고른 사람이지만 실제 감찰에선 어떤 일이 벌어질지 모르니 빨리 임명하기는 불안한 것 아니겠나"라고 했다.청와대 관계자는 "국회가 청문보고서를 채택해서 청와대로 넘기는 대로 대통령이 임명안 재가 수순을 밟을 것"이라고 말했고, 최길수는 "청와대와 여당에서 따로 연락받은 것은 없고, 국회 절차가 진행되길 기다리고 있다"고 했다.이재명 정부 2년 차 국회 국정감사가 '맹탕 국감'이라는 비판이 나오는 가운데 다수 상임위원회에서 예년보다 국감 시간이 짧아지는 '칼퇴근 국감'이 늘어난 것으로 나타났다.동아일보가 국회 영상회의록 시스템을 분석한 결과 10월 6일부터 16일까지 1, 2주 차 국정감사 61건 중 19건(31%)이 오후 7시 전에 끝났다. 2025년 같은 기간에는 62건 중 16건(26%)이었다. 자정을 넘긴 감사는 61건 중 1건으로, 2025년 6건에서 줄었다.같은 기간 피감기관은 834곳에서 846곳으로 늘었지만 하루 평균 감사 시간은 6시간 51분으로 2025년의 7시간 14분보다 23분 짧아졌다. 1주 차에는 평균 오후 9시 55분에 감사가 종료됐지만, 2주 차 평균 종료 시간은 오후 7시 54분으로 2시간 가량 당겨졌다.대표적으로 16일 오후 2시 36분 시작된 과학기술정보방송통신위원회 국감은 국민의힘 이진숙 의원의 제척 문제로 1시간 30분 만에 파행을 빚었다. 오후 6시 17분 다시 파행돼 자동 산회했고, 위원 18명 중 4명만 질의했다. 과방위가 12일 이진숙이 방송통신위원장 재직 때 KBS 이사 임명 등에 관여했다는 이유로 그를 방송 관련 감사에서 제외하는 안을 의결한 여파다.같은 날 교육위원회는 유승민 전 국민의힘 의원의 딸 유담 인천대 교수의 임용 특혜 의혹을 둘러싼 공방 끝에 오후 6시 50분에 산회했다. 이날 교육위는 서울대와 인천대, 한국방송통신대 등 11곳을 대상으로 감사를 실시할 예정이었다.역시 같은 날 법사위는 이 대통령의 재판 중지 근거와 조희대 대법원장의 대법관 재제청 거부 등을 두고 다투다 오후 6시 57분 끝났다.신율 명지대 정치외교학과 교수는 동아일보에 "여야가 모두 '쇼츠'가 잘 나오는 정쟁에 허비하는 시간이 많다 보니 실제로 현안에 대한 질의는 줄어들고, 일명 '맹탕 국감'이 될 수밖에 없는 것"이라고 비판했다.보건복지부가 18일 비대면 진료 기준을 담은 의료법 시행규칙 개정안을 19일부터 11월 9일까지 입법예고했다. 12월 24일 시행되는 개정 의료법의 후속 조치다. 초진 환자는 주민등록상 주소지와 같은 시·도의 의원에서만 진료받을 수 있고, 약 처방은 7일분 이내가 원칙이다.6개월 안에 같은 증상으로 같은 의료기관에서 대면 진료를 받았다면 주소지와 관계없이 비대면 진료가 가능하다. 이에 해당하지 않으면 모두 초진이 된다. 진료·처방 이력이 확인되고 의사가 필요하다고 판단하면 1회에 한해 최대 30일분까지 처방한다. 희귀질환자, 제1형 당뇨병 환자, 장애인, 장기요양수급자는 다른 시·도에서도 초진을 받을 수 있다. 마약류, 오남용 우려 의약품, 비만 치료제는 원칙적으로 비대면 처방이 금지된다.하지만 정부의 개정안을 놓고 의료계와 플랫폼 업계가 모두 반발하고 있어 시행까지 진통이 예상된다.박근태 대한개원의협의회장은 "환자 안전을 위해 처방 일수를 줄여야 한다"며 "회원들에게 30일 처방은 하지 말 것을 권고할 계획"이라고 했다.반면, 진료 플랫폼 업체들은 "사실상 비대면 진료를 하지 말라는 얘기"라는 반응을 보였다. 강대희 아시아 원격의료학회장(서울대 의대 교수)은 조선일보에 "코로나 팬데믹 때 이뤄진 비대면 진료 3200만건 중 중증 부작용은 10건도 되지 않아 안전성도 확보했는데, 세부 항목까지 일일이 규제하는 건 바람직하지 않다"고 말했다.주말 사이 프랑스 전역에서 고물가와 정부 긴축 정책에 항의하는 대규모 집회가 열렸다.17일(현지시간) 정부 추산 55만명, 주최 측 추산 80만명이 모인 이번 집회는 파리와 마르세유, 리옹 등 1750곳에서 동시다발로 열렸다. 집회가 열린 파리의 '갤러리 라파예트' 등의 백화점 매장이 약탈당했고 리모주 시청사가 화염에 휩싸였다. 남부 생테티엔에서는 17세 소년이 경찰이 사용한 섬광탄에 오른손이 절단되는 중상을 입었다.로랑 누녜스 프랑스 내무부 장관은 18일 소셜미디어 X에 "전국에서 1800명을 체포했다"고 밝혔는데, 로이터는 이후 체포자가 2400명에 이르고 경찰 부상자는 1000명에 이른다는 수치를 추가 제시했다. 에마뉘엘 마크롱 대통령은 "약탈과 기물 파손을 저지른 가해자들을 법의 심판대에 세우겠다"고 경고했다.뉴욕타임스는 저성장 국면에서 크기가 고정된 경제 파이를 둘러싸고 프랑스에서 세대 간 제로섬 게임이 벌어졌다고 짚었다. 프랑스 누적 국가부채는 국내총생산(GDP) 대비 119%에 달하고 올해 경제성장률 전망치는 0.4%에 그쳤다. 은퇴 세대를 위한 연금 개혁이 표심 반발로 중단된 반면 저소득 청년 주거보조금은 삭감돼 청년층 불만이 고조됐다.가디언은 극좌 성향 '굴복하지 않는 프랑스'(LFI)의 장뤼크 멜랑숑 대표가 거리 행진에 동참하며 대선 투쟁 공간으로 시위를 확장했다고 전했다. 극우 국민연합(RN)의 마린 르펜 의원은 극좌 세력이 사태를 오염시키고 있다고 비판했다.▲ 경향신문 = 구조 대상 없었는데… 또 되풀이된 참극▲ 국민일보 = '처우 열악' 청년 기피 늙어가는 돌봄 인력▲ 동아일보 = 빛나는 성장의 그늘, 빚내서 버티는 청년들▲ 서울신문 = 말로는 '국가 영웅' 처우는 지자체 몫▲ 세계일보 = '쇼츠 공장'된 국감 작년보다 6배 증가▲ 조선일보 = 경기도 소방 예산 秋, 34.5억원 삭감▲ 중앙일보 = '이재명 X' 논란 키운 분노 101회▲ 한겨레 = 올해 4명째…소방관 잃어도, 나아진게 없다▲ 한국일보 = 소방차 그림 그린 딸의 편지엔 "아빠 꼭 다시 만나요"