셔터스톡

"우리는 문제가 아니라, 당신들이 내린 결정의 결과다(On n'est pas le problème mais le résultat de vos décisions)."

지난 8일 프랑스 파리 바스티유 광장에서 고등학생 시위 현장에 경찰이 개입하고 있다.프랑스 정부가 학생들의 목소리에 언제나 대화로 응답한 것은 아니다. 내무부가 학생 시위를 '도시 폭력'으로 규정하며, 대규모 체포와 경찰의 과잉 진압으로 이어져 논란이 일기도 하였다. 열흘도 안 되어 미성년자 등 6547명이 체포되었고, 랑스(Lens)에서는 15세 학생이 경찰이 사용한 진압용 섬광 수류탄에 손이 절단되는 비극이 발생하기도 하였다.물론 경찰과 학교 관계자에 대한 공격이나 건물 파괴 및 방화는 정당화될 수 없다. 그렇다고 일부의 폭력이 공권력의 과도한 사용을 정당화하는 것도 아니다. 특히 상대가 미성년자라면 국가의 보호 책임은 더욱 무겁다. 학생 노조는 방송이 폭력 장면에 집중하면서 정작 학생들의 요구는 가려진다고 비판했다. 반면 소셜미디어에서는 경찰의 과잉 진압 장면이 퍼지며 청소년들의 분노를 키웠다.국가의 대응 자체가 하나의 시민교육이 된다. 대화에 참여하여 요구를 듣고 설명하는 국가는 시민참여가 의미 있다는 것을 가르친다. 반면, 항의를 무질서로 취급하여 억압하는 국가는, 공적 발언의 대가가 '두려움'이라는 잘못된 시민 교육을 하고 있는 셈이다.프랑스에서 앙가주망(Engagement, 시민참여)은 정치에 관심을 갖거나 의견을 밝히는 것을 넘어, 공동의 문제를 해결하기 위해 자신의 시간과 행동을 보태는 실천을 뜻한다.프랑스앵포 대담에서 진행자가 긴 수업과 통학은 과거에도 있었다고 말하자, 학생 대표 필레몽은 "그렇더라도 우리는 그것을 다시 질문할 권리가 있습니다. 그렇지 않으면 앞으로 나아갈 수 없으니까요"라고 답했다. 오랜 관행이라는 이유만으로 정당성이 보장되는 것은 아니라는 뜻이다.철학자이자 영화감독인 실뱅 조르주는 자크 랑시에르의 '불화(dissensus)' 개념을 통해 학생 운동을 설명한다. 시위 이전에는 교사 결원, 무더운 교실, 입시 스트레스가 각자 감내해야 할 사적인 어려움이었다. 학생들이 서로의 경험을 비교하고 거리로 나와 함께 목소리를 내는 순간, 그 어려움은 공화국이 답해야 할 공동의 쟁점이 된다. 그리고, 공동의 쟁점은 연대로 이어진다. 일부 사립학교 학생들이 더 열악한 환경에 놓인 친구들을 위해 거리로 나왔다는 이야기는 이러한 연대의 가능성을 보여준다.시민참여가 의견 일치를 뜻하는 것은 아니다. 학생과 교장은 교육 인력과 시설 부족에는 공감하면서도 시위 방식과 안전, 정부 대응에 대한 평가에서는 생각이 다를 수 있다. 학교를 봉쇄할 때는 수업을 받고 싶은 학생의 권리에 미치는 영향과 거리로 나오지 못한 학생들의 목소리도 함께 고려해야 한다. 시민참여는 목소리를 갖는 일이면서, 동시에 다른 목소리가 존재할 자리를 인정하는 일이기도 하다.2024년 한국 사회는 동덕여자대학교 학생들의 시위를 두고 그들이 왜 시위하는지를 묻기 전에 학교 곳곳에 래커칠을 한 시위 방식만을 비판하기 바빴다. 이는 프랑스에서 학생 시위를 단순한 불복종이 아닌, 성숙한 시민참여로 바라보는 시선과 큰 차이가 있다. 프랑스의 경험을 우리 사회에 그대로 적용할 수는 없다. 그러나 우리 교육과 민주주의에 던지는 질문은 분명하다.우리 사회는 학생을 시민으로 대하고 있는가? 입시 경쟁과 학교 간 교육 조건의 차이를 여전히 개인이 견뎌야 할 몫으로 치부하고 있지는 않은가? 교육 예산을 말할 때 총액이 아닌 학생 한 명 한 명에게 무엇이 돌아가는지 묻고 있는가? 사회 문제에 목소리를 내는 학생에게 그 내용이 아니라 '학생이 할 말인가'를 먼저 따지고 있지는 않은가?26년 전 낭트에서 한 고등학생은 급식이라는 일상의 문제를 도시 전체가 마주해야 할 공적인 질문으로 바꾸어 놓았다.민주주의의 성숙도는 청소년들이 얼마나 조용한가로 측정되지 않는다. 공부하라는 요구에는 공부할 조건이, 책임지라는 요구에는 결정에 참여할 기회가, 평화를 지키라는 요구에는 안전하게 항의할 가능성이 함께 주어져야 한다. 프랑스 학생들의 시위 현장에서의 팻말 문구가 우리에게 묵직한 질문을 던진다.청소년의 목소리가 소음이 아니라 중요한 공동의 질문임을 이번 프랑스 사태가 우리 사회에 잘 보여주었다. 청소년을 미래의 시민이 아니라, 지금 함께 민주주의를 만들어 가는 동료 시민으로 마주하길 바란다.