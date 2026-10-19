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26.10.19 14:57최종 업데이트 26.10.19 14:57
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홍범도, 안중근, 최재형, 이동휘를 비롯해 김알렉산드라, 황병길, 김숙경, 리진에 이르기까지…. 77인의 항일 전사들이 <범도루트>라는 1만km의 여정을 이끌었습니다. 모두가 닿을 수 없는 내일이라며 고개를 떨구었을 때, 이들은 기꺼이 그 불가능한 미래로 투신했습니다. 자신들의 손에 나라의 운명이 걸렸다는 믿음으로 새 길을 냈고, 마침내 그들 자신이 역사가 기억해야 할 하나의 숭고한 이정표가 되었습니다. <범도루트>는 치열했던 투쟁의 핏자국뿐만 아니라 모진 시대를 견뎌낸 그들의 고단한 삶의 궤적을 되짚어가는 순례의 여정입니다. 바스라진 기록 속에 잠들어 있던 이름들에 숨결을 불어넣어, 맥박이 뛰는 역사의 현장으로 불러내는 그 가슴 벅찬 첫걸음을 연 길에서 시작합니다.[기자말]
버스가 원건사를 지나 와룡동에 들어섰다. <범도>를 쓰기 위해 취재를 다닐 때만 해도 벌판이었던 원건사 일대는 어느새 큰 아파트촌으로 변했다. 상전벽해다. 해마다 다르다. 택시로만 들어갈 수 있었던 와룡동 마을 진입로도 넓어져 이제는 버스가 들어갈 수 있다. 그래도 승용차 한 대만 마주 오면 비켜 가기가 쉽지 않은 길이다. 다행히 차를 만나지 않았다. 운이 좋다. 버스가 '와룡로년락원' 앞에 섰다.

와룡로년락원
와룡로년락원창동학교 사은기념비 인근 요양원방현석



5층짜리 요양원 건물이 우리가 찾아가는 창동중학 사은기념비의 이정표다. 버스에서 내려 오른쪽 언덕으로 올라갔다. 길가의 앵두나무 가지가 초겨울 바람에 흔들렸다. 봄에 오면 작고 탐스러운 앵두 몇 알을 훑어 먹을 수 있는데 지금은 가지만 앙상하다. 언덕길의 풀도 누렇게 말라 걷기는 오히려 편했다. 길 왼쪽 작은 밭뙈기. 묵은 밭의 마른 풀을 헤치고 들어가자 돌비석 하나가 모습을 드러냈다.


師恩記念碑.

창동중학 사은기념비다.

사은기념비
사은기념비와룡동에 있는 창동중학 사은기념비방현석


<범도>를 쓰면서 나는 이 비석 하나를 찾으려고 대체 며칠을 헤맸던가. '와룡촌'이라고 새긴 오래된 표지석이 서 있는 이 마을을 샅샅이 돌아다녔다. 종이에 '창동중학', '사은기념비'라고 한글과 한자로 써서 만나는 사람마다 보여주었다. 조선족도 고개를 저었다. 한족도 몰랐다.

이제 그만 포기해야 하나 싶을 때였다. 한 소년이 언덕을 가리키며 저 위에 무슨 비석 같은 것이 하나 있다고 했다. 노인도 아닌 소년의 말이라 미심쩍었다. 그래도 올라갔다. 풀숲을 헤치고 들어선 순간 내 눈에 다섯 글자가 들어왔다. 師恩記念碑, 사은기념비.

내가 찾던 바로 그 비석이었다. 뒤로 돌아가 비문을 한 줄씩 읽었다. 창동중학에 재직했던 교장과 교사들의 이름들, 그 이름들 아래 새겨둔 비문을 읽어내려가던 나는 전율했다. 그 전율 때문에 와룡동은 내가 안내하는 범도루트에서 빼놓을 수 없는 장소가 되었다.

오늘도 나는 이 기념비 앞에서 세 사람의 스승을 떠올렸다. 교장 마진, 교사 정기선. 그리고 1919년 3월 13일 용정 만세시위대 맨 앞에서 태극기를 들었던 교사 박문호. 이 세 사람의 이름은 사은기념비에도 없다. 이들의 삶과 죽음을 조금이라도 아는 한국인이라면 이 낡은 기념비 앞에서 전율하지 않을 수 없을 것이다. 창동중학 사은기념비는 단순히 없어진 학교를 기념하는 비석이 아니다. 이 기념비는, 나라를 빼앗긴 시대에 나라를 되찾을 학생을 가르쳤던 선생이 어떤 사람들이었는지를 너무나 잘 보여준다. 나라가 없는 세상에 태어나 새로운 나라를 만들기 위해 배웠던 사람들이 어떤 사람들이었는지가 이 기념비에 새겨져 있다.

마을 전체가 학교였던 와룡동

내가 <범도>를 쓰기 위해 만주와 연해주를 돌아다니면서 가장 많이 들었던 말 가운데 하나가 있다. 현지 사람들이 조선 이주민들을 두고 했던 말이다.

"조선인들은 참 이상했다."

무엇이 이상했을까. 조선 사람들은 어디에서나 마을을 만들면 가장 먼저 학교를 세웠다는 것이다. 자기 집을 번듯하게 짓는 것이 아니었다. 세끼 밥조차 제대로 먹기도 어려운데도 학교를 세웠다. 두만강을 건너와 중국인의 농지를 소작하고, 황무지를 개간하면서 간신히 살아가는 사람들이 마을에서 가장 좋은 자리에 가장 좋은 건물로 짓는 것이 학교였다.

서전서숙
서전서숙만주 최초 민족학교방현석

나는 처음에 그 이야기를 좀 과장된 것으로 여겼다. 그러나 만주와 연해주를 다니면서 나는 그것이 조금도 과장이 아니라는 사실을 알게 되었다. 북간도에만도 서전서숙, 명동학교, 창동학교... 수십개의 학교가 있었다. 연해주에도 최초의 고려인 정착지 지신허학교를 필두로 블라디보스토크의 한민학교, 우수리스크의 청년농업학교가 있었다. 최재형 선생 한 사람이 세운 학교만도 서른 개가 넘었다. 나라를 빼앗긴 사람들이 국경 밖으로 밀려나 가장 먼저 세운 것이 학교였다.

왜 그랬을까. 그들은 알았던 것이다. 나라가 없어도 사람이 있으면 다시 나라를 만들 수 있다는 것을. 그 믿음의 증거가 지금 내 앞에 있는 창동학교 사은기념비다. 와룡동 사람들이 이곳에 창동학교를 처음 세운 건 1907년이었다. 마진과 남공선, 오상근, 최병균, 이병휘, 남성우와 마을 사람들이 돈을 모아 창동소학교를 열었다. 학교 이름에 그들의 뜻을 담았다. 창동(昌東). 동쪽 나라, 조국을 창성케 할 인재를 기르는 학교. 빼앗긴 나라를 되찾고 다시 일으켜 세우겠다는 뜻이었다.

1910년에는 중학부를 증설하고 창동학원으로 키웠다. 근대 학문과 군사 훈련을 교과에 포함했다. 와룡동의 아이들만 가르치지 않았다. 북간도는 물론 남만주와 북만주, 멀리 연해주에서도 찾아왔다. 국내에서도 유학을 왔다. 학생들을 먹이고 재우는 일까지 학교와 마을이 책임졌다.

학교에 돈이 많아서가 아니었다. 멀리서 공부하러 온 아이들을 마을 사람들이 나누어 맡아 자기 자식처럼 먹이고 재우고, 입혔다. 주민들이 부자여서도 아니었다. 창동학교는 건물이 학교가 아니었다. 와룡동 마을 전체가 하나의 학교였다. 주민 모두가 교사였고 기숙사 사감이었으며 후원자였다.

최봉설(왼쪽)과 임국정
최봉설(왼쪽)과 임국정창동학교 학생방현석

최봉설과 임국정은 그런 창동학교에서 공부하고 성장한 과정을 보여주는 대표적인 학생들이었다. 함흥 출신 소년 임국정은 와룡동에 사는 최봉설의 집에서 그와 같은 방을 쓰며 창동학교에 다녔다. 같이 공부하고 나란히 철혈광복단원이 되었다.

항일무장투쟁사를 빛낸 만주의 별들이 어떻게 출현했는지 알려면, 그들이 어떤 학교에서 어떤 스승들로부터 무엇을 배웠는지를 살펴보면 된다.

기념비에 새기지 못한 마진의 이름은 어디에 남았을까

창동중학을 이야기하려면 가장 먼저 불러야 할 이름이 마진이다. 마문호라는 이름도 사용한 그는 함경북도 길주에서 태어났다. 마진은 창동학교 설립자 중의 한 사람이었고 교장을 지냈다. 직접 학생들을 가르쳤다.

당시 만주의 민족학교 '교장'은 오늘의 교장과 같은 자리가 아니었다. 국가가 학교를 지어준 것이 아니었다. 교육청에서 예산을 내려주는 것도 아니었다. 교과서를 공급해주는 기관도 없었다. 교실을 만들고, 교사를 구하고, 학생을 모으고, 학생의 숙식과 생활까지 챙겨야 했다.

교사들의 사정은 더 어려웠다. 당시 만주와 연해주의 민족학교 선생님들은 대부분 '입살이 교사'였다. 월급이 없었다. 마을 사람들이 먹여주고 재워주는 것이 전부였다. 가을이면 주민들이 곡식을 조금씩 모아 주기도 했지만, 흉년이 들면 그마저도 없었다. 그야말로 입 하나 겨우 먹고사는 '입살이 교사'였다.

그런데도 선생들은 학교를 떠나지 않았다.

국어를 가르쳤다. 빼앗긴 나라의 말을 가르쳤다.
역사를 가르쳤다. 사라진 나라의 역사를 가르쳤다.
지리를 가르쳤다. 지도에서 지워진 나라의 지명을 가르쳤다.
체육을 가르쳤다. 독립군의 길로 달려갈 기개를 가르쳤다.
외국어와 수학, 과학까지 가르쳤다. 세계의 흐름을 이해하고 미래를 준비하게 가르쳤다.

이런 교사들의 희생과 열정으로 만주와 연해주에서 수백 개의 민족학교가 문을 열었다. 그것이 오늘의 성공한 대한민국을 만든 우리 교육의 위대한 시작이었다. 그들에게 교사는 단순한 직업의 하나가 아니었다. 아이 하나를 제대로 가르치는 것이 나라 하나를 되찾는 일이라고 믿었다.

마진 교장이 그런 사람이었다. 그는 학생들에게 뒤에 있으라고 하지 않았다. 학생의 뒤에 있는 교장이 되지도 않았다.

1919년 3월 13일. 북간도의 조선인들이 용정에 집결했다. 3·1운동은 서울과 평양에서는 3월 1일이었지만, 광주에서는 3월 10일이었고, 부산에서는 3월 11일이었다. 만주 북간도에서는 3월 13일이었고, 연해주 블라디보스토크에서는 3월 17일이었다.

북간도의 용정, 서전벌판에 모인 3만 명의 조선 동포들은 대한의 독립을 요구하며 일본 간도총영사관을 향해 행진했다. 마진 교장은 창동학교 교사와 학생들, 와룡동 주민들을 이끌고 이 시위에 참여했다. 그는 학생들의 뒤에 서지 않았다.

이것이 당시 만주와 연해주 민족학교의 선생님들이었다. 선생은 학생에게 역사를 가르치는 사람이 아니었다. 학생들과 함께 역사의 현장으로 걸어 들어가는 사람이었다.

마진의 활동은 거기서 멈추지 않았다. 그는 창동학교와 명동학교의 교사와 학생들을 중심으로 무장투쟁 조직, 충렬대를 조직했다. 학교를 항일무장투쟁 인재를 양성하는 요람으로 만들었다. 그는 많을 때 회원이 2만 1천 명에 달했던 대한국민회의 회장을 지냈다. 당시 대한국민회는 북간도 한인사회를 대표하는 최대의 독립투쟁 조직이었다. 국민회 회장은 만주 독립투쟁의 최고 지도자라고 할 수 있었다. 얼마든지 2선에서 일할 수 있었다. 그러나, 그는 그렇게 하지 않았다. 이미 예순을 넘긴 나이에도 직접 무장부대를 이끌고 국내 진공 작전에 나서려다 일본군에게 피살당했다. 그의 아들 마천목도 일본군에게 희생당했다.

마진 교장에게 교육과 실천은 분리된 것이 아니었다. 마지막까지 자기가 가르친 대로 행동한 교장 마진의 이름은 와룡동 언덕을 지키는 창동중학 사은기념비에도 없다. 이 기념비를 세운 1935년에도 일본군이 만주를 지배하고 있었기 때문이다. 그의 제자들은 가장 존경했던 스승 마진의 이름을 이 기념비에 새겨넣지 못하고 자신들의 가슴에 새겨넣어야 했다.

(계속)

사은기념비 앞에 선 범도루트 대원들
사은기념비 앞에 선 범도루트 대원들범도루트 대원들이 사은기념비를 찾아 주변을 청소한 뒤 기념 촬영을 했다.방현석

방현석(소설가 중앙대 교수)

소설집 <내일을 여는 집> <새벽 출정> <랍스터를 먹는 시간> <세월>, 장편소설 <범도> <그들이 내 이름을 부를 때>, 산문집 <아름다운 저항> <하노이에 별이 뜨다> 등을 펴냈다. 신동엽문학상, 황순원문학상, 오영수문학상, 김정한문학상, 임종국상 등을 수상했다. 길 위의 항일무장투쟁역사학교 <범도루트> 교장으로 역사기행을 진행하고 있다.
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