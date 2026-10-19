방현석

창동학교 학생최봉설과 임국정은 그런 창동학교에서 공부하고 성장한 과정을 보여주는 대표적인 학생들이었다. 함흥 출신 소년 임국정은 와룡동에 사는 최봉설의 집에서 그와 같은 방을 쓰며 창동학교에 다녔다. 같이 공부하고 나란히 철혈광복단원이 되었다.항일무장투쟁사를 빛낸 만주의 별들이 어떻게 출현했는지 알려면, 그들이 어떤 학교에서 어떤 스승들로부터 무엇을 배웠는지를 살펴보면 된다.창동중학을 이야기하려면 가장 먼저 불러야 할 이름이 마진이다. 마문호라는 이름도 사용한 그는 함경북도 길주에서 태어났다. 마진은 창동학교 설립자 중의 한 사람이었고 교장을 지냈다. 직접 학생들을 가르쳤다.당시 만주의 민족학교 '교장'은 오늘의 교장과 같은 자리가 아니었다. 국가가 학교를 지어준 것이 아니었다. 교육청에서 예산을 내려주는 것도 아니었다. 교과서를 공급해주는 기관도 없었다. 교실을 만들고, 교사를 구하고, 학생을 모으고, 학생의 숙식과 생활까지 챙겨야 했다.교사들의 사정은 더 어려웠다. 당시 만주와 연해주의 민족학교 선생님들은 대부분 '입살이 교사'였다. 월급이 없었다. 마을 사람들이 먹여주고 재워주는 것이 전부였다. 가을이면 주민들이 곡식을 조금씩 모아 주기도 했지만, 흉년이 들면 그마저도 없었다. 그야말로 입 하나 겨우 먹고사는 '입살이 교사'였다.그런데도 선생들은 학교를 떠나지 않았다.국어를 가르쳤다. 빼앗긴 나라의 말을 가르쳤다.역사를 가르쳤다. 사라진 나라의 역사를 가르쳤다.지리를 가르쳤다. 지도에서 지워진 나라의 지명을 가르쳤다.체육을 가르쳤다. 독립군의 길로 달려갈 기개를 가르쳤다.외국어와 수학, 과학까지 가르쳤다. 세계의 흐름을 이해하고 미래를 준비하게 가르쳤다.이런 교사들의 희생과 열정으로 만주와 연해주에서 수백 개의 민족학교가 문을 열었다. 그것이 오늘의 성공한 대한민국을 만든 우리 교육의 위대한 시작이었다. 그들에게 교사는 단순한 직업의 하나가 아니었다. 아이 하나를 제대로 가르치는 것이 나라 하나를 되찾는 일이라고 믿었다.마진 교장이 그런 사람이었다. 그는 학생들에게 뒤에 있으라고 하지 않았다. 학생의 뒤에 있는 교장이 되지도 않았다.1919년 3월 13일. 북간도의 조선인들이 용정에 집결했다. 3·1운동은 서울과 평양에서는 3월 1일이었지만, 광주에서는 3월 10일이었고, 부산에서는 3월 11일이었다. 만주 북간도에서는 3월 13일이었고, 연해주 블라디보스토크에서는 3월 17일이었다.북간도의 용정, 서전벌판에 모인 3만 명의 조선 동포들은 대한의 독립을 요구하며 일본 간도총영사관을 향해 행진했다. 마진 교장은 창동학교 교사와 학생들, 와룡동 주민들을 이끌고 이 시위에 참여했다. 그는 학생들의 뒤에 서지 않았다.이것이 당시 만주와 연해주 민족학교의 선생님들이었다. 선생은 학생에게 역사를 가르치는 사람이 아니었다. 학생들과 함께 역사의 현장으로 걸어 들어가는 사람이었다.마진의 활동은 거기서 멈추지 않았다. 그는 창동학교와 명동학교의 교사와 학생들을 중심으로 무장투쟁 조직, 충렬대를 조직했다. 학교를 항일무장투쟁 인재를 양성하는 요람으로 만들었다. 그는 많을 때 회원이 2만 1천 명에 달했던 대한국민회의 회장을 지냈다. 당시 대한국민회는 북간도 한인사회를 대표하는 최대의 독립투쟁 조직이었다. 국민회 회장은 만주 독립투쟁의 최고 지도자라고 할 수 있었다. 얼마든지 2선에서 일할 수 있었다. 그러나, 그는 그렇게 하지 않았다. 이미 예순을 넘긴 나이에도 직접 무장부대를 이끌고 국내 진공 작전에 나서려다 일본군에게 피살당했다. 그의 아들 마천목도 일본군에게 희생당했다.마진 교장에게 교육과 실천은 분리된 것이 아니었다. 마지막까지 자기가 가르친 대로 행동한 교장 마진의 이름은 와룡동 언덕을 지키는 창동중학 사은기념비에도 없다. 이 기념비를 세운 1935년에도 일본군이 만주를 지배하고 있었기 때문이다. 그의 제자들은 가장 존경했던 스승 마진의 이름을 이 기념비에 새겨넣지 못하고 자신들의 가슴에 새겨넣어야 했다.(계속)