대통령기록관

이승만 초대 대통령 취임식정부수립과 함께 상공부장관이 된 임영신은 정권 2인자라는 평가를 받았다. 이승만의 확고한 신임이 그의 위상을 높여주었다. 프란체스카가 경무대에서 음지의 2인자 역할을 했다면, 임영신은 정부 내에서 양지의 2인자 역할을 했다고 볼 수 있다.이 같은 양립관계는 1949년 중반에 해소됐다. 임영신이 과욕을 부린 데다가 반대파의 공격이 그에게 집중된 결과였다. 이승만의 전폭적 신임을 받은 임영신은 현직 장관직을 보유한 상태에서 1949년 1월 13일 경북 안동 국회의원 보궐선거에 출마해 당선됐다. 이 때문에 견제와 비판이 가중되던 속에서 그가 관권을 남용해 부정선거를 했다는 의혹이 일어났고(임영신 독직사건), 이로 인해 그는 그해 6월에 장관직에서 물러났다. 이 독직 사건은 재판에서는 무죄로 결론지어졌다.임영신이 당선된 다음달인 그해 2월 15일, 프란체스카가 이끄는 대한부인회가 발기인대회를 열었다. 프란체스카는 반관반민 성격인 이 단체의 총재가 되어 정치 현안에 노골적으로 개입하는 것은 물론이고, 심지어는 1950년 2월 26일 자 <조선일보>에서 확인되듯이 회비 명목의 실질적 세금을 전국적으로 거둬가며 위세를 부렸다.임영신이 정치적으로 몰락하고 프란체스카의 대한부인회가 영향력을 확대한 이후로 이승만 정권의 여인천하는 프란체스카 1인 체제로 굳어졌다. 이 시스템 속에서 프란체스카와 그의 여성 동지들은 이승만의 불법적 임기 연장과 3선 출마에 앞장섰다.1956년 대선 이틀 전인 그해 5월 13일에는 이 여성들이 대한부인회 명의로 민주당을 '친일파 집단 소굴'로 매도하며 이승만의 3선 출마를 지지하는 목소리를 냈다. 그 내용이 <동아일보>에 담겼다. 이승만 정권의 부조리를 심화시키는 과정에서도 프란체스카와 동료 여성들이 선봉을 섰던 것이다. 제1공화국의 여인천하는 성종 및 숙종 시대의 여인천하보다는 강력하지 않을지라도 현실정치에 미치는 파급력은 두 시기를 능가하면 능가했지 뒤지지는 않았다.