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중앙대학교 캠퍼스에 설치된 승당 임영신 박사 동상. 중앙대학교 홈페이지
17일 대화 때 윤치영의 입에서 무심코 루이즈 임(임영신)이 거명되자, 이승만은 윤치영의 말을 도중에 끊고 "치영이, 루이즈도 오라고 그래, 지금"이라고 재촉했다. 이 때문에 임영신도 잠시 뒤 조선호텔에 도착했다. 이로써 이은혜와 임영신이 이승만의 최측근 여성 조력자가 됐다.
1875년생인 이승만은 미국에서 임영신에게 프러포즈했다가 거절을 당했다. 그런데도 두 사람은 원만한 관계를 유지했다. 임영신이 이승만의 '승'을 딴 승당(承堂)이란 호를 쓴 것은 그 거절이 이승만에 대한 임영신의 평가에 영향을 주지 못했음을 보여준다.
1945년 10월 16일 귀국 당시 이승만은 부부 동반이 아니었다. 이때 프란체스카는 미국에 있었다. 그랬던 프란체스카가 귀국을 앞당긴 것은 남편과 보통 사이가 아닌 여성이 남편 옆에 있다는 소식 때문이었던 것으로 알려졌다. 1946년 2월 23일 자 <조선일보>에 따르면, 1946년 1월 22일 미국을 출발해 도쿄에 떨어진 프란체스카는 약 한 달간 체류한 뒤 2월 22일 오후에 김포공항에 착륙했다.
당시 이승만은 지금의 서울 성북구에 소재한 돈암장에 있었다. 이곳에 들어간 프란체스카가 잠시 쉬었다가 가장 먼저 처리한 '현안'은 '임영신 숙청'이다. 2007년 8월호 <신동아> '대통령 상전, 영부인 열전'은 프란체스카가 몸을 추스른 뒤에 신속히 매듭지은 일이 임영신의 돈암장 출입을 금지시킨 일이었다고 알려준다.
임영신은 중앙대 총장 겸 이사장직을 내려놓은 1972년에 발표한 그해 6월 23일 자 <중앙일보> 기고문에서 "아버지 같기도 하고 남편 같기도 하고 오빠 같기도 한 이 박사"라고 이승만을 지칭했다. 임영신은 7년 전에 죽은 이승만을 회고하면서 "나는 비서일과 식사·의복 시중까지 세세한 것을 도맡았다"고 말했다. 그렇게 시중들던 와중에 프란체스카가 돈암장 대문을 열고 들어왔고, 얼마 안 있어 이런 일이 있었다고 한다.
"회의에 참석키 위해 외출하려는 이 박사에게 두루마기를 입혀주다가 프란체스카 여사가 보고 '이제 그런 일은 하지 않아도 된다'고 면박을 해 말다툼을 하게 됐다. 이 박사가 이런 자리를 잘 중재해주었지만, 나는 그 일이 있은 후 이 박사 곁을 떠났다."
이승만 정권의 배후 실세가 된 프란체스카