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① 국가 표준: 에이전트에 '신분증'을 발급

② 감독 규범: 책임을 이사회로 차원으로 올린다

③ 중앙은행의 시스템 전환: "고객을 알라"에서 "에이전트를 알라"로

[참고한 중국 기술문서·오픈소스·정부문서]

① 정부 문서

金发〔2026〕8号 <关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见>(국가금융감독관리총국, 2026.6.18) — "금융 에이전트" 개념 최초 공식화, 32개 조항, "사용자 책임" 원칙

<关于"人工智能+金融"的实施意见>(인민은행 등 4부처, 2026.5) — 금융 AI 정책 방향

<智能体规范应用与创新发展实施意见> — 에이전트 규범 응용·혁신 발전 실시의견

<金融法(草案)> — 금융 AI 법적 기본 원칙(초안 단계)

② 국가표준·단체표준

GB/Z 185—2026 <人工智能 智能体互联> 시리즈 — 세계 최초 에이전트 전 생애주기 국가표준, 7대 핵심 프로토콜(신원코드·신원관리·설명·발견·상호작용·도구호출·총괄 아키텍처)

T/BFIA 070—2026 <智能体技术金融应用安全要求> — 금융 분야 최초 에이전트 보안 단체표준, 5대 차원(초기화·입력 / 추론·의사결정 / 신원·운영 / 데이터·프라이버시 / 리스크·컴플라이언스)

T/JPSFFB 001—2026 <银行业抗量子计算密码迁移管理指南> — 인민은행 금융연구소 주도, 은행업 양자내성 암호 마이그레이션 관리 지침(2026.4)

③ 자율규범·연구보고서

<智能体支付应用自律公约>(중국지급청산협회, 2026.8.24, 인민은행 지도) — KYA 원칙, 에이전트 결제 사전 신고·평가 의무

<金融智能体可信互联研究报告>(중국유니온페이·푸파은행·화웨이 등) — 에이전트 게이트웨이 기반 발견·통신 표준, "안전한 상호 인정·효율적 상호 연결·컴플라이언스 상호 신뢰" 목표

<智能体支付开放协议框架(APOP)>(중국은련, 2026.4) — 에이전트 결제 개방 프로토콜, 토큰화·프라이버시 컴퓨팅 적용

④ 오픈소스·기술 스택

오픈클로(OpenClaw) — 2026년 3월 중국 금융권 위기의 출발점. 기본 설정의 높은 권한과 취약한 보안 구성이 핵심 리스크로 지목됨

ARTEX(오픈소스 AI 침투 테스트 에이전트) — 한국 금융사 공격에 악용된 도구. "방어용 도구의 공격 전용"이라는 구조적 취약점을 상징

알리바바 Agent 보안센터 + 5계층 전스택 보안 체계 — 칩→클라우드→모델→모델 서비스→응용, 에이전트 자산 식별·ID 가드·AI 가드레일·AI 레드티밍 자동화

치후 360 图龙锋 + 倚天阵/仪天阵 — AI는 AI로 대응한다"以模治模" 기반 자동 방어 체계, 보안 에이전트 군집의 24시간 자동 발견·분석·대응