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개발자들이 프로그램 코드를 올려 두는 사이트 GitHub(깃허브)의 한 페이지.
GitHub
시스템 방어의 질문은 이제 '누가 했는가'가 아니라 '어떤 구조 차원에서 막을 것인가'로 넘어가야 합니다. 한국 금융권은 범인을 잡지 못한 채 시간을 보내고 있습니다. 2026년 10월, 신한은행·KB국민은행 등 최소 7개 금융사가 중국에서 개발된 오픈소스 AI 에이전트 'ARTEX'를 악용한 공격에 노출되었고, 약 6만 8000명의 개인정보가 유출된 것으로 추정됩니다.
수사 당국은 공격 서버에서 'ARTEX — 自主渗透测试控制台(자율 침투 테스트 콘솔)'라는 중국어 문자열을 확인했습니다. 그러나 ARTEX는 오픈소스로 공개되어 누구나 내려받아 수정할 수 있기 때문에 실제 공격자의 신원 특정에는 이르지 못하고 있습니다.
여기서 짚어야 할 점은 시간입니다. 범인을 찾는 동안에도 같은 도구는 여전히 공개되어 있고, 같은 방식의 공격은 언제든 다시 실행될 수 있습니다. 진짜 위기는 사건 그 자체가 아니라, 사건이 터진 뒤에도 방어의 구조를 바꾸지 않는 데 있습니다.
지금 구조를 바꾸지 않으면 다음 공격은 이번보다 빠르고 넓게 들어옵니다.원 개발자 Autumn-27이 10월 8일 오용을 이유로 업데이트 중단과 비공개 전환을 밝히며 깃허브에서 프로젝트를 내렸는데, 48시간도 안 돼 한국어판이 깃허브에 등장했습니다. 지금은 artex-global로 확장되었습니다.
범인 찾기에서 구조 설계로 — 방어용 도구가 공격용이 되는 데 아무런 저항이 없다
ARTEX 사건의 본질은 방어용으로 설계된 도구가 공격용으로 전용되는 과정에 구조적 저항이 전혀 없었다는 데 있습니다.
ARTEX는 원래 기업이 자기 네트워크의 취약점을 찾는 침투 테스트(Penetration Testing) 플랫폼이었고, 중국의 사이버 공방 경진대회에서 우승할 만큼 정교한 도구였습니다. 해커들은 이 도구를 거꾸로 돌려 한국 금융사의 약점을 찾고 침투하는 데 썼습니다. 개발자는 사후에 "악의적 사용을 금지한다"는 지침을 추가했지만 오픈소스 특성상 실질적인 차단은 불가능합니다.
교훈은 명확합니다. 개별 금융기관이 기존 보안 체계를 조금 손보는 방식으로는 에이전트 공격을 막을 수 없습니다. 에이전트는 인간보다 빠르고, 허점을 순식간에 파악하되 피로하지 않으며 한 번 침투하면 여러 시스템을 연쇄적으로 넘나듭니다. 방어가 같은 속도와 같은 규모로 자동화되지 않으면 구조적으로 질 수밖에 없습니다. 질문은 "누가 했는가"에서 "어떤 구조 위에서 방어할 것인가"로 바뀌어야 합니다.
금지에서 인프라로 — 오픈클로 이후 7개월 만에 구조로 전환
중국은 같은 충격을 먼저 겪었습니다. 2026년 3월 오픈클로(OpenClaw) 열풍이 금융권을 휩쓸었고 기본 설정의 높은 시스템 권한과 취약한 보안 구성 때문에 자금 손실·데이터 유출·책임 불분명의 위험이 현실화되었습니다. 그러나 중국의 대응은 "쓰지 말자"에서 멈추지 않았습니다. 금지 → 제도화 → 인프라화의 세 단계를 7개월 만에 압축적으로 통과했습니다.
① 국가 표준: 에이전트에 '신분증'을 발급
GB/Z 185—2026 <인공지능 에이전트 상호연결> 시리즈는 에이전트의 전체 생애주기를 규율하는 세계 최초의 국가 표준 체계입니다. 핵심은 에이전트 신원코드(身份码)입니다. 인간이 주민번호로 신원을 증명하듯, 에이전트도 고유 신원코드와 신원 증명서를 부여받아야 상호 신뢰와 연결이 가능합니다.
이 표준은 총 7개 표준으로 구성되어 총괄 아키텍처, 신원코드, 신원관리, 에이전트 설명, 에이전트 발견, 상호작용, 도구 호출의 일곱 가지 핵심 프로토콜을 규정합니다. 업계는 이를 "에이전트를 관리 가능하고, 통제 가능하며, 추적 가능하게 만드는 디지털 신분증"으로 요약합니다.
금융 분야에는 T/BFIA 070—2026 <에이전트 기술 금융 응용 보안 요구사항>이라는 단체표준이 별도로 존재합니다. 이 표준은 초기화·입력 보안, 모델 추론·의사결정 보안, 신원 식별·운영 보안, 데이터 보안·프라이버시 보호, 리스크 방지·컴플라이언스의 다섯 가지 차원에서 금융 에이전트의 안전 요구사항을 규정합니다.
특히 제3자 에이전트가 금융 애플리케이션 인터페이스를 조작하려면 반드시 권한을 부여받아야 한다는 원칙을 명시해, 외부 에이전트가 금융 시스템에 무단 접근하는 경로를 표준 차원에서 차단했습니다. ARTEX 같은 외부 에이전트가 신원 없이 들어오는 길 자체를 설계 단계에서 막은 것입니다.
② 감독 규범: 책임을 이사회로 차원으로 올린다
2026년 6월 18일, 국가금융감독관리총국은 금융권〔2026〕8호 <은행업·보험업 인공지능 안전 개발 응용에 관한 지도의견>을 발표했습니다. 중국 은행·보험업 최초의 체계적 AI 안전 응용 지도 문서이자 감독 문서에서 "금융 에이전트"라는 개념을 공식화한 첫 문건입니다. 32개 조항으로 거버넌스 아키텍처, 개발 응용, 데이터 거버넌스, 컴퓨팅 파워, 리스크 관리, 역량 강화, 보장·감독의 7대 영역을 포괄합니다.
핵심 원칙은 "사용하는 자가 책임진다"입니다. 신용 심사, 자금 거래, 인수·보험금 지급 같은 업무는 고위험 범주로 지정되어 리스크관리위원회의 별도 승인, 상시적 인적 감독, 긴급 사용 중지 장치가 의무화되었습니다. 책임의 소재가 기술 부서에서 이사회 수준으로 올라간 것입니다. 동시에 "대형 금융기관이 중소 금융기관에 컴퓨팅 서비스를 제공하도록 장려"하는 조항을 두어 방어 역량의 격차를 정책 자원으로 메우는 경로도 열었습니다.
③ 중앙은행의 시스템 전환: "고객을 알라"에서 "에이전트를 알라"로
중국인민은행은 결제 인프라 차원에서 한 걸음 더 나아갔습니다. 2026년 8월 24일, 인민은행의 지도 아래 중국지급청산협회가 <AI 에이전트 결제 응용 자율규약>을 발표하고 즉시 시행에 들어갔습니다. 핵심은 KYA(Know Your Agent, 당신의 AI 에이전트를 알라)입니다.
금융기관이 고객의 신원과 거래 목적을 확인하는 KYC를 에이전트로 확장한 개념으로, 결제를 요청한 AI가 누구의 권한을 위임받았는지, 어떤 개발자·서비스가 운영하는지, 허용된 업무 범위가 어디까지인지를 확인하도록 했습니다. 에이전트가 스스로 결제를 개시하는 서비스는 출시 전에 협회에 신고하고 평가를 통과해야 합니다.
이와 병행해 유니온페이(UnionPay)는 2026년 4월 <에이전트 결제 개방 프로토콜 프레임워크(APOP)>를 발표했고, 100일 만에 협력 파트너가 19개에서 40여 개로 늘었습니다. 결제 정보 보호에는 기존의 토큰화(Tokenization)와 프라이버시 컴퓨팅(Privacy Computing) 기술을 그대로 적용해, 에이전트 결제라는 새로운 인터페이스 위에서도 기존 금융 보안의 축적을 재활용하는 설계를 택했습니다.
표준이 신원을 정의하고, 감독이 책임을 정하고, 결제 인프라가 실제 거래 단계에서 확인합니다. 세 층위가 같은 방향을 향하도록 7개월 안에 맞춰졌다는 점이 핵심입니다.
에이전트 공격은 에이전트가 막는다 — 규범과 이끌어가는 기술 방어 계층
규범이 작동하려면 기술적 방어 계층이 규범과 맞물려야 합니다. 알리바바 클라우드(Alibaba Cloud)가 2026년 국가 네트워크 안전 주간에 공개한 5계층 전스택 보안 체계는 이 문제에 대한 하나의 답입니다. 칩 → 에이전틱 클라우드(Agentic Cloud) → 모델 → 모델 서비스 → 에이전틱 응용(Agentic Application)의 다섯 계층으로, 하드웨어 신뢰에서 출발해 에이전트의 신원·권한·행위 거버넌스까지 이어지는 구조입니다.
주목할 것은 에이전트 안전 센터(Agent Security Center)입니다. 개발 단계(Buildtime)와 운영 단계(Runtime)를 아우르는 에이전트 전 생애주기 방어 프레임워크를 표방하며, 네 가지 축으로 작동합니다.
자산 식별: 클라우드 환경의 에이전트, 스킬(Skills), MCP 프로토콜, 지식베이스(RAG), 도구(Tools), 신원 자격증명을 자동으로 발견해 '에이전트 자산 지도'로 시각화합니다. "그림자 에이전트(Shadow Agent)"가 어디에 있는지 보이지 않으면 방어도 불가능합니다.
신원·권한 관리: 인간의 신원 체계로는 에이전트의 동적 위임과 역할 전환을 따라갈 수 없습니다. 에이전트 ID 가드(Agent ID Guard)는 기계 신원(M2M)에 대한 세분화된 접근 제어, 임시 자격증명, 단주기 권한 메커니즘을 적용해 권한 오남용과 자격증명 유출을 억제합니다.
AI 안전 가드레일: 간접 프롬프트 주입(Indirect Prompt Injection), 신원 위조, 데이터 탈취, 권한 초과 접근, 도구 중독(Tool Poisoning) 같은 에이전트 특유의 공격면을 운영 단계에서 실시간으로 탐지하고, 호출 체인 전체의 리스크 경로를 역추적합니다.
AI로 AI를 방어: AI 레드티밍(AI Red Teaming) 자동화 시스템은 내장된 '공격 에이전트'가 실제 공격자의 전략을 모방해 대항 샘플을 생성하고 모델을 모의 공격합니다. 방어가 정적인 '자원'에서 성장하고 협업하며 진화하는 '디지털 면역 지능체'로 이동하는 것입니다.
치후360(Qihoo 360)의 의천진· 의천진(倚天阵·仪天阵) 자동 방어 체계도 같은 방향을 가리킵니다. 이 용어는 중국 무협지의 하늘에 기대어 방어하는 전략, 하늘을 관측하며 방어하는 천상의 전략 체계를 상징합니다. 보안 에이전트 군집이 위협 발견 → 분석 검증 → 협업 처리 → 대응을 24시간 자동으로 수행하며, "모델로 모델을 다스린다(以模治模)", 즉 AI 능력으로 AI 리스크를 해결하는 원칙을 내세웁니다.
ARTEX가 보여준 것은 공격 에이전트가 이미 침투 테스트 수준의 정교함을 갖췄다는 사실입니다. 이를 사람이 로그를 보고 대응하는 체계로 막는 것은 속도에서 이미 불가능합니다. 에이전트 공격의 속도와 규모에 맞서는 방어는 에이전트의 속도와 규모로 조직되어야 한다는 것이 중국 기술 진영의 공통된 결론입니다.
같은 규범, 다른 경로 — 은행·보험·증권은 리스크의 성격만큼 다르게 움직였습니다
규범과 기술이 갖춰져도 은행·증권·보험은 리스크의 성격이 다르기 때문에 대처 경로도 달라집니다.
은행권은 가장 보수적이었습니다. 3월 오픈클로 사태 직후 국유 대형은행들은 업무용 PC는 물론 회사망에 연결된 개인 휴대전화에서의 설치까지 전면 금지했습니다. 이후에도 고객 상담 보조, 문서 처리, 내부 지식베이스 검색 같은 저위험·비핵심 영역에서 소규모 검증을 거쳤고, 모델을 심층 개조하고 사설 배포(Private Deployment)를 통해 거버넌스 체계를 갖춘 뒤에야 핵심 업무 확대를 검토하는 단계적 경로를 택했습니다. "빠른 현장 적용"과 "제로 톨러런스 컴플라이언스" 사이의 긴장을 구조적으로 관리하는 방식입니다.
보험업은 상대적으로 유연했습니다. 대형 보험사들은 일찍부터 규모화된 응용을 시도했지만 감독 당국의 검토에 직면한 뒤 "비핵심 영역의 혁신"으로 방향을 틀었습니다. 이메일, 회의, OA 같은 업무 자동화 영역이 우선 적용 지점입니다. 보험은 은행보다 새 상품이 자주 나오고 업무 절차도 덜 경직되어 있어 에이전트를 빨리 들여오기 쉽습니다. 하지만 에이전트에게 맡기는 일이 늘어날수록 감독 당국이 문제 삼을 여지도 그만큼 빨리 커집니다. 보험사들이 방향을 튼 것은 이 점을 의식한 결과입니다.
증권업은 제도적 경계 설정이 특징입니다. 궈타이하이퉁·광파증권·중금공사 같은 대형 증권사들이 'AI 스킬·에이전트' 를 잇달아 확대하고 있고, 9월 7일에는 싱예증권 등 4개 증권사의 에이전트가 큐웬(Qwen) 오픈 플랫폼에 처음 입점했습니다. 증권사 에이전트가 이미 대중 플랫폼으로 나오는 시점에서 중국증권감독관리위원회(CSRC)가 의견수렴 중인 <증권·펀드 투자자문 업무 관리방법>은 투자 조언을 하는 서비스를, 스스로를 '스킬'이라고 부르더라도 투자자문 감독 대상에 넣도록 했습니다. 이름이 무엇이든 에이전트가 실제로 투자 판단에 관여하면 규제를 받는다는 원칙입니다.
세 업종의 공통점은 하나입니다. 에이전트를 도입할지 말지가 아니라, 어느 업무에 어느 수준의 자율성을 허용할지를 리스크 등급으로 먼저 나눈 뒤 움직인다는 점입니다.
방어의 단위가 은행에서 네트워크로 — 중소은행은 연합작전
에이전트 보안의 가장 취약한 고리는 중소은행입니다. 대형은행의 연간 AI 투자가 억 위안 단위인 데 비해 지역 중소은행의 단일 프로젝트 예산은 수십만에서 수백만 위안에 그칩니다. 인재도, 데이터 기반도 부족합니다. 개별 중소은행이 각자 완전한 에이전트 보안 체계를 갖추는 것은 경제적으로 불가능에 가깝습니다. 공격자는 가장 약한 고리를 찾아 들어오고, 금융망은 연결되어 있기 때문에 한 곳의 침투가 전체의 위험이 됩니다.
중국의 해법은 연합입니다. 저장성 농상연합은 '풍수농장(丰收农场)'이라는 에이전트 창작 플랫폼과 '풍수라복(丰收萝卜)' 에이전트 시리즈를 회원 은행에 제공합니다. 기술 장벽을 낮추는 동시에 기업·소매·재무·리스크 등 16개 영역의 시나리오를 커버합니다. 동양농상은행은 이 플랫폼 위에서 자금세탁 위험등급 에이전트를, 자산농상은행은 '인간-AI 협업' 지능형 대출 심사 의사결정 체계를 구축했습니다. 회원 은행들은 기존 AI 능력을 MCP 서비스로 전환하여 업무·데이터·AI 플랫폼을 연동하고 에이전트가 비즈니스 프로세스에 안전하게 내장될 수 있는 통합 기반 환경을 공유합니다.
산둥성 성상행 협력연맹은 <성원행 디지털 전환 지원 계획(2026—2028)>을 수립하고, 컴퓨팅 파워·모델·지식·플랫폼·시나리오를 아우르는 전 과정AI 서비스 체계를 구축했습니다. 2026년에는 AI 대형모델과 다중 에이전트(Multi-Agent) 협업 아키텍처를 채택한 지능형 리스크 모니터링·조기경보 시스템을 출시해 회원 기관의 기존 업무 시스템과 빠르게 연동했습니다.
광시에서는 "데이터는 도메인을 벗어나지 않고, 모델은 공유한다"라는 다자 AI 협업 모델이 등장했습니다. 중국과학기술대학이 광시북부만은행, 광시농상연합은행, 구이린은행, 류저우은행 등과 함께 "중국-아세안 금융 AI 서비스 공유 네트워크"를 구축해 컴퓨팅 자원의 공동 건설·공유와 모델의 연합 거버넌스를 실현했습니다.
방어의 단위가 '은행'에서 '네트워크'로 이동하고 있습니다.
차세대 방어자는 보안회사가 아닐 수 있다
한국 금융권의 ARTEX 사건은 "누가 공격했는가"를 밝히는 데 성공하지 못했습니다. 밝혀낸다고 해서 재발이 막히지도 않습니다. 에이전트 공격의 속도와 규모는 인간 중심의 보안 운영 체계가 감당할 수 있는 범위를 이미 넘어섰고 공격 도구는 지금 이 순간에도 공개되어 있습니다.
중국이 3월의 충격에서 8월의 결제 인프라 규약까지 걸린 시간은 7개월이었습니다. 한국 금융권은 사건을 이미 겪었습니다. 남은 질문은 지금 한국의 금융 시스템이 접속하는 에이전트에게 신원을 묻고 있는지 고위험 업무의 에이전트 책임이 이사회에 올라가 있는지 결제를 요청하는 AI가 누구의 위임을 받았는지 확인하고 있는지, 그리고 중소 금융기관이 혼자 방어하도록 방치되어 있지는 않은지입니다. 이 질문에 답하지 못하는 기간이 길어질수록 같은 유형의 사고가 반복될 확률은 높아집니다.
중국의 7개월이 가리키는 방향은 하나입니다. 에이전트를 '쓰는' 문제와 '해킹' 문제를 분리하지 않고, 같은 표준·같은 인프라·같은 거버넌스 위에서 해결하는 것입니다. 그리고 그 인프라의 중심에는 에이전트를 식별하고, 에이전트의 속도로 판단하고, 에이전트의 규모로 대응하는 AI 기반 방어 인프라가 깔립니다.
차세대 보안시스템 역량은 전통적인 보안 솔루션 회사보다 대규모 모델을 직접 훈련하고 운영하는 AI 모델 회사에 더 가까울 수 있습니다. 보안의 책임 주체가 보안회사에서 AI 모델 회사로 이동할 가능성은 더 이상 가설이 아닙니다. 구조를 바꿀 시간은 다음 사고 이전까지입니다.
[참고한 중국 기술문서·오픈소스·정부문서]
① 정부 문서
金发〔2026〕8号 <关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见>(국가금융감독관리총국, 2026.6.18) — "금융 에이전트" 개념 최초 공식화, 32개 조항, "사용자 책임" 원칙
<关于"人工智能+金融"的实施意见>(인민은행 등 4부처, 2026.5) — 금융 AI 정책 방향
<智能体规范应用与创新发展实施意见> — 에이전트 규범 응용·혁신 발전 실시의견
<金融法(草案)> — 금융 AI 법적 기본 원칙(초안 단계)
② 국가표준·단체표준
GB/Z 185—2026 <人工智能 智能体互联> 시리즈 — 세계 최초 에이전트 전 생애주기 국가표준, 7대 핵심 프로토콜(신원코드·신원관리·설명·발견·상호작용·도구호출·총괄 아키텍처)
T/BFIA 070—2026 <智能体技术金融应用安全要求> — 금융 분야 최초 에이전트 보안 단체표준, 5대 차원(초기화·입력 / 추론·의사결정 / 신원·운영 / 데이터·프라이버시 / 리스크·컴플라이언스)
T/JPSFFB 001—2026 <银行业抗量子计算密码迁移管理指南> — 인민은행 금융연구소 주도, 은행업 양자내성 암호 마이그레이션 관리 지침(2026.4)
③ 자율규범·연구보고서
<智能体支付应用自律公约>(중국지급청산협회, 2026.8.24, 인민은행 지도) — KYA 원칙, 에이전트 결제 사전 신고·평가 의무
<金融智能体可信互联研究报告>(중국유니온페이·푸파은행·화웨이 등) — 에이전트 게이트웨이 기반 발견·통신 표준, "안전한 상호 인정·효율적 상호 연결·컴플라이언스 상호 신뢰" 목표
<智能体支付开放协议框架(APOP)>(중국은련, 2026.4) — 에이전트 결제 개방 프로토콜, 토큰화·프라이버시 컴퓨팅 적용
④ 오픈소스·기술 스택
오픈클로(OpenClaw) — 2026년 3월 중국 금융권 위기의 출발점. 기본 설정의 높은 권한과 취약한 보안 구성이 핵심 리스크로 지목됨
ARTEX(오픈소스 AI 침투 테스트 에이전트) — 한국 금융사 공격에 악용된 도구. "방어용 도구의 공격 전용"이라는 구조적 취약점을 상징
알리바바 Agent 보안센터 + 5계층 전스택 보안 체계 — 칩→클라우드→모델→모델 서비스→응용, 에이전트 자산 식별·ID 가드·AI 가드레일·AI 레드티밍 자동화
치후 360 图龙锋 + 倚天阵/仪天阵 — AI는 AI로 대응한다"以模治模" 기반 자동 방어 체계, 보안 에이전트 군집의 24시간 자동 발견·분석·대응