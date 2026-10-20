이재명대통령X계정갈무리

이재명 대통령의 엑스(X·옛 트위터) 계정 화면그런데 최근 대통령의 SNS 사용을 보면서는 선뜻 이러한 생각이 들지 않는다. 근래에 초대 중대범죄수사청장에 김지용 전 검사장을 임명하는 것을 놓고 여권 내부에서 분란이 이어졌다. 특히 여권 강경파들을 중심으로 대통령을 정면으로 비판하는 양상이 벌어졌고, 추미애 경기도지사는 현직 지방자치단체장으로서는 이례적으로 대통령의 인사와 충돌하는 발언을 쏟아냈다. 여러 인사들이 '밀정'과 같은 자극적인 표현을 사용했으며 아예 기자회견을 자처해서 대통령의 결단을 촉구하기도 했다. 솔직히 말하면 야당에서 나온 발언과 행보라고 해도 이상하지 않을 수준이었다.이재명 대통령은 최근 SNS를 통해 이에 대응하는듯한 메시지를 공유했다. 지난 9일에는 "순수한 급진성도 문제겠지만 능력도 안 되면서 큰 자리를 요구하고, 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안되니 대의명분 삼아 급진 개혁을 내세우며 내부 공격을 하는 것이 더 문제"라는 발언을 했는데 이것이 여당 강경파에 대한 대통령의 비판이 아니겠냐는 해석이 나왔다.또 지난 11일에는 "서민의 혈세로 온갖 호사는 다 누리면서 힘없는 서민에는 더 가혹하고 소액의 서민 복지예산을 거리낌 없이 삭감하는 사람들"이라 지목하며 "권력자가 생각 없이 휘두른 칼끝에 보지도 생각지도 못한 삶이 베어질 수 있음을 알아야 한다"고 비판했다. 이 발언에서 지목하는 사람이 최근 민생 예산의 과도한 삭감과 관사 이전 및 관용차 구입 논란으로 비판을 받는 추미애 경기도지사라는 추측이 이어졌다.나는 대통령의 이러한 발언에 불가피한 면이 없진 않다고 생각한다. 즉 아예 할 필요가 없는 말을 해서 설화를 일으켰다고 볼 순 없는 것이다.김지용 중수청장 후보자가 과거 검찰 수사권 폐지에 반대한 적 있거나 2020년 윤석열 당시 검찰총장의 징계를 반대하는 성명에 참여한 것을 두고 이 인사를 탐탁지 않아 할 수는 있다. 그러나 검찰 내에서는 윤석열 당시 검찰총장 징계에 절차적 문제가 컸다는 여론이 컸기에, 윤석열 개인에 대한 입장과 상관 없이 해당 성명에 참여한 검사도 많았다.검찰 수사권 폐지에 반대한 것 역시도 직무 당사자로서 다양한 의견을 가질 수 있는 차원의 일이다. 그 행보에 동의를 못 할 수는 있어도 이를 공직자로서의 결격 사유라 볼 수 있을까. 그리고 중수청장이 검찰 수사권을 부활시킬 수 있는 그런 자리도 아니지 않나.즉 김지용 후보자가 '친윤'이고 '검찰 수사권 폐지 반대론자'라는 이유로 이번 인사에 비토를 하는 여당 일부 인사들의 행동은 이해하기 어렵다. 그런데 심지어 이들이 그냥 반대만 하는 것도 아니다. 기자회견을 열어 결단을 촉구하거나 SNS를 통해 연일 강경 발언을 쏟아내는 등 그야말로 공세적 태도를 취하고 있다.그런데 이런 상황에서 적극적으로 강경파들에 반격하는 민주당 인사들은 거의 보이지 않는다. 그럼 결국 말을 할 사람은 대통령만 남게 된다. 본인이 직접 나서서 반발에 대응하는 수밖에 없다. 지금 대통령의 행보는 사실 여당 친명계 의원들의 눈치 보기와 몸사리기가 만든 결과이기도 하다.