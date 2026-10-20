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이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.10.15
이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.10.15연합뉴스

최근에도 그렇지만 그간 이재명 대통령의 SNS 발언은 여러 차례 화제가 됐다. 대표적인 것이 지난 5월 스타벅스코리아가 '탱크데이' 캠페인을 통해 5.18 광주민주화운동과 박종철 열사를 비하했던 소위 '스타벅스 사태' 때 했던 발언이다.

이 대통령은 자신의 SNS를 통해 "어떻게 사람의 탈을 쓰고 그럴 수 있냐"라며 이같은 행위가 사회공동체가 제대로 작동하기 위해 지켜야 할 선을 넘은 것이며, 인륜과 도덕을 지키지 못한 것이라 비판했다. 대통령이 SNS를 통해 기업 하나를 지목해 비판하는 것도 이례적이었고, 그 강도 또한 약하진 않아 나를 포함하여 당시 많은 사람들이 놀라워했던 기억이 있다. 지금보다는 논란이 크진 않았지만 발언의 내용과 수위가 적절한지에 대해서 사람들의 의견이 갈렸던 것 같다.

이재명 대통령의 SNS 사용, 어떻게 바라봐야 할까

당시에 나는 이재명 대통령의 발언을 수긍했다. 물론 비판의 수위가 다소 아슬아슬하다는 느낌이 들었다. 하지만 발언의 시점이나 내용 자체는 전혀 문제 될 것이 없으며 오히려 환영할 만한 것이라 생각했다. 역대 대통령들은 소셜미디어를 통해 발언하기 보다 주로 대변인을 통해 소통하거나 기자회견을 열어서 자신의 생각을 전했다.


이 통로는 보다 정제된 이야기를 주고받을 수 있다는 점에서 안정감이 있지만 유연함과 신속성은 다소 떨어지는 단점이 있다. SNS는 이보다 생생하고 직접적으로 대통령의 생각을 알 수 있는 장점이 있다. 그리고 나는 대통령이 국가의 리더로서 때로 구체적인 사회적 현안에 대해 자기 의견을 밝히는 게 필요하다고 늘 생각해 왔다. 그 정도의 영향력을 가졌다면 특정한 사회적 분위기나 온도를 조성하는 일에도 봉사할 필요가 있다고 보기 때문이다.

이재명 대통령의 엑스(X·옛 트위터) 계정 화면
이재명 대통령의 엑스(X·옛 트위터) 계정 화면이재명대통령X계정갈무리

그런데 최근 대통령의 SNS 사용을 보면서는 선뜻 이러한 생각이 들지 않는다. 근래에 초대 중대범죄수사청장에 김지용 전 검사장을 임명하는 것을 놓고 여권 내부에서 분란이 이어졌다. 특히 여권 강경파들을 중심으로 대통령을 정면으로 비판하는 양상이 벌어졌고, 추미애 경기도지사는 현직 지방자치단체장으로서는 이례적으로 대통령의 인사와 충돌하는 발언을 쏟아냈다. 여러 인사들이 '밀정'과 같은 자극적인 표현을 사용했으며 아예 기자회견을 자처해서 대통령의 결단을 촉구하기도 했다. 솔직히 말하면 야당에서 나온 발언과 행보라고 해도 이상하지 않을 수준이었다.

이재명 대통령은 최근 SNS를 통해 이에 대응하는듯한 메시지를 공유했다. 지난 9일에는 "순수한 급진성도 문제겠지만 능력도 안 되면서 큰 자리를 요구하고, 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안되니 대의명분 삼아 급진 개혁을 내세우며 내부 공격을 하는 것이 더 문제"라는 발언을 했는데 이것이 여당 강경파에 대한 대통령의 비판이 아니겠냐는 해석이 나왔다.

또 지난 11일에는 "서민의 혈세로 온갖 호사는 다 누리면서 힘없는 서민에는 더 가혹하고 소액의 서민 복지예산을 거리낌 없이 삭감하는 사람들"이라 지목하며 "권력자가 생각 없이 휘두른 칼끝에 보지도 생각지도 못한 삶이 베어질 수 있음을 알아야 한다"고 비판했다. 이 발언에서 지목하는 사람이 최근 민생 예산의 과도한 삭감과 관사 이전 및 관용차 구입 논란으로 비판을 받는 추미애 경기도지사라는 추측이 이어졌다.

대통령의 강경 발언, 이해는 하지만...

나는 대통령의 이러한 발언에 불가피한 면이 없진 않다고 생각한다. 즉 아예 할 필요가 없는 말을 해서 설화를 일으켰다고 볼 순 없는 것이다.

김지용 중수청장 후보자가 과거 검찰 수사권 폐지에 반대한 적 있거나 2020년 윤석열 당시 검찰총장의 징계를 반대하는 성명에 참여한 것을 두고 이 인사를 탐탁지 않아 할 수는 있다. 그러나 검찰 내에서는 윤석열 당시 검찰총장 징계에 절차적 문제가 컸다는 여론이 컸기에, 윤석열 개인에 대한 입장과 상관 없이 해당 성명에 참여한 검사도 많았다.

검찰 수사권 폐지에 반대한 것 역시도 직무 당사자로서 다양한 의견을 가질 수 있는 차원의 일이다. 그 행보에 동의를 못 할 수는 있어도 이를 공직자로서의 결격 사유라 볼 수 있을까. 그리고 중수청장이 검찰 수사권을 부활시킬 수 있는 그런 자리도 아니지 않나.

즉 김지용 후보자가 '친윤'이고 '검찰 수사권 폐지 반대론자'라는 이유로 이번 인사에 비토를 하는 여당 일부 인사들의 행동은 이해하기 어렵다. 그런데 심지어 이들이 그냥 반대만 하는 것도 아니다. 기자회견을 열어 결단을 촉구하거나 SNS를 통해 연일 강경 발언을 쏟아내는 등 그야말로 공세적 태도를 취하고 있다.

그런데 이런 상황에서 적극적으로 강경파들에 반격하는 민주당 인사들은 거의 보이지 않는다. 그럼 결국 말을 할 사람은 대통령만 남게 된다. 본인이 직접 나서서 반발에 대응하는 수밖에 없다. 지금 대통령의 행보는 사실 여당 친명계 의원들의 눈치 보기와 몸사리기가 만든 결과이기도 하다.

대통령 발언이 국민 불안하게 하면 안 돼

이재명 대통령 취임 후 X 게시물 현황
이재명 대통령 취임 후 X 게시물 현황오마이뉴스

그럼에도 불구하고, 이재명 대통령의 최근 SNS 발언에 문제가 없는 건 아니다. 대통령이 여권 내 강경파에 대응하는 방식이 분열을 봉합하는 게 아니라, 반격하는 식이라는 게 문제다. 물론 강경파들의 행보가 이미 도를 너무 넘었고 더 이상 좋게 이야기할 타이밍이 지났다는 생각은 얼마든지 들 수 있다.

그러나 이재명 대통령의 SNS 발언은 개인 이재명뿐 아니라 '대통령 이재명'의 말이기도 하다. 정무적 이견으로 인한 갈등이 본질인 사안을 놓고 말하는 경우에, 나는 대통령이 이를 조정하고 인내하는 태도를 보여야 한다고 생각한다. 통합과 협치는 대통령의 중요한 역할 중 하나이기 때문이다. 그런 대통령이 화가 나서 직접 여당 내 인사들과 같은 수위로 맞서 싸우면 국민들은 불안해질 수밖에 없다. 중심에서 단단하게 조정의 키를 잡는 사람이 사라지기 때문이다.

대통령의 SNS에 이목이 집중된 지난 며칠 간, 논란의 중심에 선 날선 메시지만 있었던 건 아니다. 이재명 대통령은 암표상들에게 엄중 경고하는 메시지를 올렸고 불법 성착취물 사이트에 보다 강경하게 대응할 것을 약속했으며, 북극항로 개척의 현황을 공유하는 글을 올리기도 했다. 모두 중요한 현안들이기에 이를 국민에게 말하는 건 대통령의 일이기도 하다.

나는 대통령이 SNS를 써선 안 된다거나 지금 하는 모든 발언이 이해할 수 없고 문제적이라고 생각하진 않는다. 그러나 동시에 지금 이재명 대통령의 SNS 메시지가 불안하게 읽히는 것도 사실이다. 나는 대통령이 지금보다는 더 현명하게 SNS를 사용할 방법을 찾을 수 있으리라 믿고 싶다. 진솔한 것도 좋지만 '대통령'이라는 자리에 대해서 더 생각했다면 좋겠다. 책임을 '늘리는' 말하기가 아니라 이미 있는 책임을 이행하는 메시지가 필요한 시점이다.
#이재명 #SNS #김지용 #추미애 #더불어민주당
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