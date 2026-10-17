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중국 베이징 둥창안제(東長安街)에 있는 중국 상무부 청사(2021년 5월). 상무부는 과학기술부와 함께 10월 16일 인공지능·바이오의약·태양광 40개 기술을 수출 금지·제한 대상으로 올리는 공고를 냈다.
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오픈소스와 기술 개방을 주창하던 중국이 이제 입장을 달리하기 시작합니다. 마누스 사태 이후에 발 빨라진 기술 관리 국면입니다. 지난해 5월 베이징의 AI 스타트업이 싱가포르로 이전하고 이후 메타가 20억 달러대로 사들이자 중국 정부가 이들을 수출 허가 대상인지 엄밀하게 검토하기 시작했으며 올해 3월에는 샤오훙(Xiao Hong) CEO와 지이차오(Ji Yichao) 수석과학자를 불러들였고, 두 사람은 출국이 금지되었습니다. 중국 지도부는 이를 '모종을 함부로 내다 팔아서는 안될 일'이라고 평했습니다.
그 여파로 7개월 후인 10월 16일 상무부와 과학기술부는 정식으로 신기술 수출제한대상에 대한 공고를 발표했습니다.
인공지능, 바이오의약, 태양광 3개 분야 40개 기술 가운데 14개는 수출금지, 26개는 수출제한 대상으로 올랐습니다. 많은 사람이 이제 딥시크와 큐웬을 해외에서 못 쓰게 되냐고 묻는데 그렇지는 않습니다. 그 원천 기술이 밖으로 새는 것을 막겠다는 것입니다.
1. 마누스 이후 바뀐 규칙 — 사후 심사에서 사전 등록으로
등록 대상은 세 가지입니다. 소유권 이전, 해외 사용 허가(라이선스), 그리고 기술의 소유자나 실질적 지배자가 해외 주체로 바뀌는 경우입니다. 세 번째가 마누스의 사례에 해당합니다. 본사를 옮긴다고 기술의 국적이 바뀌지 않는다는 원칙을 법에 기록했습니다. 시점도 달라졌습니다. 목록이 확정되기 전인 공고일부터 적용되고, 이미 시작했지만 끝나지 않은 거래도 포함됩니다.
2. 오픈소스는 열지만 최신 모델은 관리한다 — API는 자유, 해외 배포는 허가, 에이전트 기술은 등록 대상
상무부는 경계선을 세 겹으로 그었습니다.
첫째, 서비스는 자유입니다. 제한 대상 모델이라도 API 호출, 앱과 웹 서비스, SaaS, 단말 경량 배포는 기술 수출 관리 대상이 아닙니다.
둘째, AI 모델의 해외 배포는 허가 대상입니다. 제한 대상 모델을 해외 현지에 배포하는 것은 관리 범위에 들어갑니다. 다만 자사 해외 클라우드처럼 위험을 통제할 수 있는 경우에는 자동 허가를 적용합니다.
셋째, 에이전트 기술은 지금 당장 등록 대상입니다. 에이전트는 대형모델, 컴퓨팅 클러스터, 정보처리와 함께 23개 AI 항목의 한 축입니다. 공고일부터 목록이 확정될 때까지는 해외로 기술을 넘기기 전에 등록해야 하고, 확정된 뒤에는 항목에 따라 금지 또는 허가 대상이 됩니다.
오픈소스에도 선이 있습니다. 이미 공개된 기술은 허용합니다. 그러나 새로운 모델이나 에이전트를 공개하는 것은 기술 수출로 보되, 자동허가로 신고 즉시 내보낼 수 있게 했습니다.