스텝펀

- 스텝펀 STEPX Neo: LLM을 위해 처음부터 다시 만든 OS

- 누비아 NaviX Ultra: GUI에서 A2A로 진화한 실전형

▲중국 현지 인기1위 더우바오 모델이 핸드폰이 되었다. 자료이미지

에이전트폰을 두고 가장 큰 우려는 단연 개인정보입니다. 시스템급 권한을 가진 AI가 결제, 메시지, 파일에 손을 댈 수 있다는 것은 편리함의 뒷면에 구조적 위험이 있다는 뜻입니다. 세 제품은 이 문제에 각자 다른 답을 내놓았습니다.



스텝펀은 '믿을 수 있는가·볼 수 있는가· 통제할 수 있는가· 복원 가능한가'라는 4차원 프레임워크를 내세웁니다. 모든 에이전트 작업이 신뢰 실행 환경(TEE) 안에서 끝나므로 데이터가 안전 경계 밖으로 나가지 않습니다. 결제나 파일 삭제 같은 민감한 작업에서는 시스템이 사용자 확인을 강제로 요구하고, 실수로 지운 콘텐츠는 원클릭으로 되살릴 수 있습니다.



알리페이와의 분업 구조도 눈여겨볼 만합니다. 스텝펀의 Amoo는 의미 이해와 의도 분해만 맡고 알리페이 계정이나 자금에는 접근하지 않습니다. 알리페이의 '아바오'는 서버 쪽에서 서비스를 이행할 뿐 사용자 기기를 조작하지 않습니다. 현재 알리페이의 생활 서비스 300여 개가 연동되어 있어, 외식, 택시, 택배, 정부 서비스까지 음성만으로 처리할 수 있습니다.



누비아는 SAEP(화면 자동화 조작 선언 프로토콜)를 꺼내 들었습니다. 앱 개발자가 AI의 화면 자동화를 허용할지 스스로 선언하는 공개 프로토콜입니다. 30일 공시 기간이 지난 10월 기준으로 위챗, 알리페이, 메이투안을 포함한 155개 앱이 자동화를 거부했습니다.



역설적이게도 이 숫자는 SAEP가 실제로 작동하는 통제 장치라는 증거입니다. 누비아는 여기에 지문 인식을 통합한 독립 AI 버튼을 업계 최초로 달았습니다. 기기를 잃어버려도 제3자가 AI를 통해 데이터에 접근하는 길을 물리적으로 막은 것입니다. 클라우드가 관여하는 경우에도 '저장하지 않고 학습하지 않는다'는 원칙이 적용되며, 프라이버시 백서도 공개했습니다.



아너의 가장 독특한 보안 특징은 카메라를 숨기는 것입니다. 로봇 암이 접혀 있을 때 카메라는 기기 내부에 완전히 숨겨지며 소프트웨어적 차단과 달리 하드웨어의 차원으로 확장합니다.



소프트웨어 쪽 보안은 아너의 에이전트 생태계 브랜딩에서 이름을 얻었습니다. 아너는 자사 AI 에이전트 생태계를 '랍스터 유니버스'라 부르고, 그 안의 에이전트를 '메인 새우', '서브 새우'처럼 새우 이름으로 부릅니다. "독립 안전 새우"는 이 랍스터 유니버스의 보안 담당입니다. 다른 새우들이 일을 하는 동안 이 새우는 모든 AI 작업을 처음부터 끝까지 지켜보는 장치급 보안 모듈 역할을 합니다. 하드디스크 포맷·시스템 재설치 등 고위험 행동은 자동으로 차단하고, 로그인·결제·카메라 열기 등 민감 작업에는 사용자 2차 확인을 요구합니다.



아너는 또한 Magic Guard의 "두 개의 잠금 + 하나의 칩" 하드웨어 TEE 메커니즘을 통해 민감 데이터를 암호화합니다. YOYO 온디바이스 대형 모델은 네트워크 연결 없이도 음성 대화·문자 전사·콘텐츠 요약을 완료할 수 있어, "핵심 데이터와 프라이버시가 100% 기기 로컬에 보존된다"는 원칙을 실현합니다.



세 제품의 보안 접근법을 종합하면, 스텝펀은 소프트웨어 아키텍처 수준의 신뢰 구축을, 누비아는 생태계 거버넌스 수준의 신뢰 구축을, 아너는 하드웨어와 데이터 흐름 수준의 신뢰 구축을 각각 선택한 것입니다.



미국과의 차이 — '폰 따로, 에이전트 따로' vs '폰이 곧 에이전트'



▲사용자와 함께 보고 듣고 말하는 폰으로 피지컬AI 회사가 만든 아너폰. 자료이미지

구글은 안드로이드 17에 AppFunctions API를 도입했습니다. 앱이 자기 기능을 AI가 호출할 수 있는 도구로 등록하게 하는 방식으로, 구글은 이를 '모바일판 MCP'라고 부릅니다. 애플의 시리(Siri)도 개인 맥락과 화면을 이해하게 되었지만, 여전히 사용자가 요청해야 움직이는 시스템에 머물러 있습니다. 두 회사 모두 '폰은 폰, 에이전트는 에이전트'라는 구조를 지키고 있습니다.



중국은 더 깊이 들어갑니다. 스텝펀은 OS 커널을 다시 설계했고, 누비아는 더우바오를 시스템 레벨에 내장했으며, 아너는 폰의 물리적 형태 자체를 바꿨습니다. 해외 진영은 개발자가 API를 자발적으로 열어주기를 기다리는 만큼 생태계를 갖추는 데 시간이 걸립니다.



중국 진영은 정부 정책이 드라이브를 걸고 GUI 시뮬레이션과 프로토콜 연동을 함께 밀어붙여 서비스를 더 빨리 구현합니다. 대신 그만큼 커지는 보안 부담을 SAEP, TEE, 물리적 카메라 은폐로 상쇄하려 합니다. 에이전트 폰으로 넘어가면서 중국이 먼저 달리고, 미국이 두 개의 글로벌 OS를 기반으로 따라가는 구도가 되었습니다. 그러나 이로서 정보 보안 이슈도 더 커질 전망이니 어떻게 시스템적으로 보완되어 가는가도 우리에게 시사점이 큽니다.



폰 하나로 연결되는 생태계, 그리고 중국의 속도



에이전트폰의 진짜 가치는 폰 바깥에 있습니다. 알리페이는 8월 AHA(Agent Hub Access) 프로토콜을 발표하고 5개 폰 브랜드와 16개 자동차 제조사를 연결했습니다. 스텝펀의 Amoo는 BYD 차량과 연동되어 주차비 결제와 커피 주문을 처리하고, 아너의 YOYO는 사회보험 조회와 생활 요금 납부를 넘어 AI콕핏과 AI 홈으로 영역을 넓히고 있습니다. 중국 정부도 <AI 에이전트 규범 응용과 혁신 발전 실시 의견>을 통해 에이전트와 폰, 자동차, 가전, 일상용 로봇의 협력 발전을 명시했습니다. IDC는 올해 중국 에이전트폰 출하량을 1억 4,700만 대, 전체 시장의 53%로 내다봅니다.



과제도 분명합니다. 3분기 중국 스마트폰 시장은 전년보다 15.4% 줄어 6분기 연속 하락했고, 평균 교체 주기는 40.2개월을 넘었습니다. 세 제품 모두 아직 '데모에서 안정적 사용으로 넘어가는 오르막길' 위에 있습니다. 위축되는 시장을 다시 에이전트폰이 되살릴 수 있을 지가 관건입니다.



스텝펀이 OS 커널을 다시 짜고, 누비아가 155개 앱과 협상 테이블을 만들고, 아너가 폰에 로봇 팔을 다는 동안, AI가 폰을 지배하는 시대와 AI가 몸을 갖는 시대가 동시에 열리고 있습니다. 에이전트폰은 스마트폰의 다음 세대가 아니라 AI가 물리적 세계로 사람들의 일상으로, 기존의 산업 생태계로 들어오게 되는 첫 번째 관문입니다. #스텝펀 #누비아 #아너폰 #에이전트폰 #중국AI미래지도 프리미엄 임선영의 중국 AI 미래지도 이전글 IMF가 분석한 중국의 과거, 현재, 그리고 미래 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 사용자와 함께 보고 듣고 말하는 폰으로 피지컬AI 회사가 만든 아너폰.구글은 안드로이드 17에 AppFunctions API를 도입했습니다. 앱이 자기 기능을 AI가 호출할 수 있는 도구로 등록하게 하는 방식으로, 구글은 이를 '모바일판 MCP'라고 부릅니다. 애플의 시리(Siri)도 개인 맥락과 화면을 이해하게 되었지만, 여전히 사용자가 요청해야 움직이는 시스템에 머물러 있습니다. 두 회사 모두 '폰은 폰, 에이전트는 에이전트'라는 구조를 지키고 있습니다.중국은 더 깊이 들어갑니다. 스텝펀은 OS 커널을 다시 설계했고, 누비아는 더우바오를 시스템 레벨에 내장했으며, 아너는 폰의 물리적 형태 자체를 바꿨습니다. 해외 진영은 개발자가 API를 자발적으로 열어주기를 기다리는 만큼 생태계를 갖추는 데 시간이 걸립니다.중국 진영은 정부 정책이 드라이브를 걸고 GUI 시뮬레이션과 프로토콜 연동을 함께 밀어붙여 서비스를 더 빨리 구현합니다. 대신 그만큼 커지는 보안 부담을 SAEP, TEE, 물리적 카메라 은폐로 상쇄하려 합니다. 에이전트 폰으로 넘어가면서 중국이 먼저 달리고, 미국이 두 개의 글로벌 OS를 기반으로 따라가는 구도가 되었습니다. 그러나 이로서 정보 보안 이슈도 더 커질 전망이니 어떻게 시스템적으로 보완되어 가는가도 우리에게 시사점이 큽니다.에이전트폰의 진짜 가치는 폰 바깥에 있습니다. 알리페이는 8월 AHA(Agent Hub Access) 프로토콜을 발표하고 5개 폰 브랜드와 16개 자동차 제조사를 연결했습니다. 스텝펀의 Amoo는 BYD 차량과 연동되어 주차비 결제와 커피 주문을 처리하고, 아너의 YOYO는 사회보험 조회와 생활 요금 납부를 넘어 AI콕핏과 AI 홈으로 영역을 넓히고 있습니다. 중국 정부도 을 통해 에이전트와 폰, 자동차, 가전, 일상용 로봇의 협력 발전을 명시했습니다. IDC는 올해 중국 에이전트폰 출하량을 1억 4,700만 대, 전체 시장의 53%로 내다봅니다.과제도 분명합니다. 3분기 중국 스마트폰 시장은 전년보다 15.4% 줄어 6분기 연속 하락했고, 평균 교체 주기는 40.2개월을 넘었습니다. 세 제품 모두 아직 '데모에서 안정적 사용으로 넘어가는 오르막길' 위에 있습니다. 위축되는 시장을 다시 에이전트폰이 되살릴 수 있을 지가 관건입니다.스텝펀이 OS 커널을 다시 짜고, 누비아가 155개 앱과 협상 테이블을 만들고, 아너가 폰에 로봇 팔을 다는 동안, AI가 폰을 지배하는 시대와 AI가 몸을 갖는 시대가 동시에 열리고 있습니다. 에이전트폰은 스마트폰의 다음 세대가 아니라 AI가 물리적 세계로 사람들의 일상으로, 기존의 산업 생태계로 들어오게 되는 첫 번째 관문입니다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 임선영 (nalgea) 내방 구독하기 목차110 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 IMF가 분석한 중국의 과거, 현재, 그리고 미래 맨위로 다크 중국 현지 인기1위 더우바오 모델이 핸드폰이 되었다.에이전트폰을 두고 가장 큰 우려는 단연 개인정보입니다. 시스템급 권한을 가진 AI가 결제, 메시지, 파일에 손을 댈 수 있다는 것은 편리함의 뒷면에 구조적 위험이 있다는 뜻입니다. 세 제품은 이 문제에 각자 다른 답을 내놓았습니다.스텝펀은 '믿을 수 있는가·볼 수 있는가· 통제할 수 있는가· 복원 가능한가'라는 4차원 프레임워크를 내세웁니다. 모든 에이전트 작업이 신뢰 실행 환경(TEE) 안에서 끝나므로 데이터가 안전 경계 밖으로 나가지 않습니다. 결제나 파일 삭제 같은 민감한 작업에서는 시스템이 사용자 확인을 강제로 요구하고, 실수로 지운 콘텐츠는 원클릭으로 되살릴 수 있습니다.알리페이와의 분업 구조도 눈여겨볼 만합니다. 스텝펀의 Amoo는 의미 이해와 의도 분해만 맡고 알리페이 계정이나 자금에는 접근하지 않습니다. 알리페이의 '아바오'는 서버 쪽에서 서비스를 이행할 뿐 사용자 기기를 조작하지 않습니다. 현재 알리페이의 생활 서비스 300여 개가 연동되어 있어, 외식, 택시, 택배, 정부 서비스까지 음성만으로 처리할 수 있습니다.누비아는 SAEP(화면 자동화 조작 선언 프로토콜)를 꺼내 들었습니다. 앱 개발자가 AI의 화면 자동화를 허용할지 스스로 선언하는 공개 프로토콜입니다. 30일 공시 기간이 지난 10월 기준으로 위챗, 알리페이, 메이투안을 포함한 155개 앱이 자동화를 거부했습니다.역설적이게도 이 숫자는 SAEP가 실제로 작동하는 통제 장치라는 증거입니다. 누비아는 여기에 지문 인식을 통합한 독립 AI 버튼을 업계 최초로 달았습니다. 기기를 잃어버려도 제3자가 AI를 통해 데이터에 접근하는 길을 물리적으로 막은 것입니다. 클라우드가 관여하는 경우에도 '저장하지 않고 학습하지 않는다'는 원칙이 적용되며, 프라이버시 백서도 공개했습니다.아너의 가장 독특한 보안 특징은 카메라를 숨기는 것입니다. 로봇 암이 접혀 있을 때 카메라는 기기 내부에 완전히 숨겨지며 소프트웨어적 차단과 달리 하드웨어의 차원으로 확장합니다.소프트웨어 쪽 보안은 아너의 에이전트 생태계 브랜딩에서 이름을 얻었습니다. 아너는 자사 AI 에이전트 생태계를 '랍스터 유니버스'라 부르고, 그 안의 에이전트를 '메인 새우', '서브 새우'처럼 새우 이름으로 부릅니다. "독립 안전 새우"는 이 랍스터 유니버스의 보안 담당입니다. 다른 새우들이 일을 하는 동안 이 새우는 모든 AI 작업을 처음부터 끝까지 지켜보는 장치급 보안 모듈 역할을 합니다. 하드디스크 포맷·시스템 재설치 등 고위험 행동은 자동으로 차단하고, 로그인·결제·카메라 열기 등 민감 작업에는 사용자 2차 확인을 요구합니다.아너는 또한 Magic Guard의 "두 개의 잠금 + 하나의 칩" 하드웨어 TEE 메커니즘을 통해 민감 데이터를 암호화합니다. YOYO 온디바이스 대형 모델은 네트워크 연결 없이도 음성 대화·문자 전사·콘텐츠 요약을 완료할 수 있어, "핵심 데이터와 프라이버시가 100% 기기 로컬에 보존된다"는 원칙을 실현합니다.세 제품의 보안 접근법을 종합하면, 스텝펀은 소프트웨어 아키텍처 수준의 신뢰 구축을, 누비아는 생태계 거버넌스 수준의 신뢰 구축을, 아너는 하드웨어와 데이터 흐름 수준의 신뢰 구축을 각각 선택한 것입니다.

스텝펀의 STEPX Neo, 300여개의 서비스를 에이전트가 직접 관할한다.세 제품 가운데 가장 급진적인 설계를 택한 쪽은 스텝펀입니다. 기존 안드로이드 위에 AI를 얹지 않고 에이전트 전용 운영체제인 Step AOS 1.0을 처음부터 새로 만들었습니다. 스텝펀 회장 인치(Yin Qi)는 이 결정을 이렇게 설명합니다. 기존 시스템에 에이전트용 문을 하나 열어주면 에이전트는 영원히 방문객에 머물고 전용 실행 환경을 지어줘야 비로소 원주민이 된다는 것입니다.Step AOS의 핵심은 앱과 사용자의 관계를 뒤집는 데 있습니다. 기존 스마트폰의 기본 단위는 앱이었습니다. Step AOS에서는 시스템의 하부 계층이 장기 기억, 작업 스케줄링, 보안 메커니즘을 직접 제공합니다. 또 '이중 도메인 기억' 구조가 사용자 정보와 에이전트 지식을 따로 나눠 저장합니다. 단순한 작업은 온디바이스 모델(On-device Model)이 처리하고, 복잡한 정보 조회나 여러 앱에 걸친 협업은 클라우드 모델이 계획을 세워 단말로 내려보냅니다. 사용자는 앱을 열 필요 없이 목표만 말하면 됩니다.가격 구조에도 같은 철학이 담겨 있습니다. 3,999위안은 소프트웨어·하드웨어·모델을 묶은 '풀스택 가격'입니다. Step AOS, 개발 도구 Step Studio, Step 시리즈 모델 사용 권한이 모두 포함되고, 여기에 12개월 동안 매월 100억 토큰이 제공됩니다. 하드웨어는 수익원이 아니라 서비스로 들어가는 입구라는 선언입니다. 스텝펀도 1단계에서는 출하량을 쫓지 않고 결국 토큰 소비라는 큰 논리로 돌아가겠다고 밝혔습니다. 스텝펀 모델의 누적 탑재량은 이미 4,200만 대를 넘었고 2026년 예상 매출은 약 12억 위안입니다.우리에게 틱톡의 회사로 알려져 있는 바이트댄스, 그 회사의 AI모델은 더우바오 입니다. '더우바오 폰'으로 불리는 누비아 NaviX Ultra는 스텝펀보다 한 달 먼저 시장에 나왔습니다. 9월 16일 출시 직후 1초 만에 매출 1억 위안을 돌파했고, 사전 예약은 36만 대를 넘었습니다. 다만 전체 출하량은 약 20만 대 수준으로 중국 스마트폰 시장 전체에서 보면 아직 작은 규모입니다.누비아의 전략은 처음부터 실전형이었습니다. 1세대 더우바오 폰은 위챗, 알리페이, 메이투안 등 주요 앱에 집단으로 '차단'당했습니다. 그 경험 뒤에 2세대는 노선을 고쳤습니다. 아직 연결되지 않은 일반 앱은 GUI 에이전트(GUI Agent)가 맡고, 결제나 소셜 같은 주요 앱은 A2A(Agent-to-Agent)나 MCP 같은 표준 인터페이스를 통해 데이터를 일부 개방받는 방식입니다. 화면을 '읽는' 방식과 앱과 '대화하는' 방식을 섞은 이 하이브리드 전략으로 실행 속도와 안정성을 함께 잡으려 합니다.아너 로봇폰(Robot Phone)은 앞의 두 제품과 출발점이 다릅니다. AI가 폰 안에 있어야 하는지, 아니면 폰이 로봇이 되어야 하는지를 먼저 묻습니다.아너는 후자를 골랐습니다. 이 제품은 4축 티타늄 합금 짐벌(Gimbal)을 탑재했습니다. 2.6g짜리 모터로 0.8초 만에 튀어나와 360도 전방위 추적을 합니다. 이 짐벌은 카메라 액세서리가 아니라 AI의 '신체 기관'입니다. YOYO 로봇 모드는 제스처 인식, 의인화된 표정, 음악 리듬에 맞춘 동작 등 100종이 넘는 표현을 지원합니다. AI의 출력이 화면 속 텍스트가 아니라 몸짓과 표정으로 나타나는 것입니다.아너 최고AI과학자 황페이(Huang Fei)는 에이전틱 OS(Agentic OS)의 본질이 시스템에 AI 비서를 하나 더하는 데 있지 않다고 말합니다. '의도'와 '작업'을 중심으로 운영체제를 다시 짓는 것이 본질이라는 것입니다. 다만 아너의 진짜 경쟁력은 LLM 자체보다 정밀 기계 구조, 피지컬AI 센싱, 물리적 인터랙션 경험에 있습니다. LLM은 알리바바의 큐웬(Qwen)을 외부에서 공급받습니다. 핵심 자산이라기보다 교체할 수 있는 '두뇌 공급원'에 가깝습니다. 9,999위안이라는 높은 가격에도 전 채널 예약이 40만 대를 넘었고, 출시 당일 전량 매진되었습니다.