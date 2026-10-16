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스텝펀의 STEPX Neo, 300여개의 서비스를 에이전트가 직접 관할한다.
스텝펀
- 스텝펀 STEPX Neo: LLM을 위해 처음부터 다시 만든 OS
세 제품 가운데 가장 급진적인 설계를 택한 쪽은 스텝펀입니다. 기존 안드로이드 위에 AI를 얹지 않고 에이전트 전용 운영체제인 Step AOS 1.0을 처음부터 새로 만들었습니다. 스텝펀 회장 인치(Yin Qi)는 이 결정을 이렇게 설명합니다. 기존 시스템에 에이전트용 문을 하나 열어주면 에이전트는 영원히 방문객에 머물고 전용 실행 환경을 지어줘야 비로소 원주민이 된다는 것입니다.
Step AOS의 핵심은 앱과 사용자의 관계를 뒤집는 데 있습니다. 기존 스마트폰의 기본 단위는 앱이었습니다. Step AOS에서는 시스템의 하부 계층이 장기 기억, 작업 스케줄링, 보안 메커니즘을 직접 제공합니다. 또 '이중 도메인 기억' 구조가 사용자 정보와 에이전트 지식을 따로 나눠 저장합니다. 단순한 작업은 온디바이스 모델(On-device Model)이 처리하고, 복잡한 정보 조회나 여러 앱에 걸친 협업은 클라우드 모델이 계획을 세워 단말로 내려보냅니다. 사용자는 앱을 열 필요 없이 목표만 말하면 됩니다.
가격 구조에도 같은 철학이 담겨 있습니다. 3,999위안은 소프트웨어·하드웨어·모델을 묶은 '풀스택 가격'입니다. Step AOS, 개발 도구 Step Studio, Step 시리즈 모델 사용 권한이 모두 포함되고, 여기에 12개월 동안 매월 100억 토큰이 제공됩니다. 하드웨어는 수익원이 아니라 서비스로 들어가는 입구라는 선언입니다. 스텝펀도 1단계에서는 출하량을 쫓지 않고 결국 토큰 소비라는 큰 논리로 돌아가겠다고 밝혔습니다. 스텝펀 모델의 누적 탑재량은 이미 4,200만 대를 넘었고 2026년 예상 매출은 약 12억 위안입니다.
- 누비아 NaviX Ultra: GUI에서 A2A로 진화한 실전형
우리에게 틱톡의 회사로 알려져 있는 바이트댄스, 그 회사의 AI모델은 더우바오 입니다. '더우바오 폰'으로 불리는 누비아 NaviX Ultra는 스텝펀보다 한 달 먼저 시장에 나왔습니다. 9월 16일 출시 직후 1초 만에 매출 1억 위안을 돌파했고, 사전 예약은 36만 대를 넘었습니다. 다만 전체 출하량은 약 20만 대 수준으로 중국 스마트폰 시장 전체에서 보면 아직 작은 규모입니다.
누비아의 전략은 처음부터 실전형이었습니다. 1세대 더우바오 폰은 위챗, 알리페이, 메이투안 등 주요 앱에 집단으로 '차단'당했습니다. 그 경험 뒤에 2세대는 노선을 고쳤습니다. 아직 연결되지 않은 일반 앱은 GUI 에이전트(GUI Agent)가 맡고, 결제나 소셜 같은 주요 앱은 A2A(Agent-to-Agent)나 MCP 같은 표준 인터페이스를 통해 데이터를 일부 개방받는 방식입니다. 화면을 '읽는' 방식과 앱과 '대화하는' 방식을 섞은 이 하이브리드 전략으로 실행 속도와 안정성을 함께 잡으려 합니다.
피지컬 AI 기반 핸드폰 — AI에 몸을 부여하다
아너 로봇폰(Robot Phone)은 앞의 두 제품과 출발점이 다릅니다. AI가 폰 안에 있어야 하는지, 아니면 폰이 로봇이 되어야 하는지를 먼저 묻습니다.
아너는 후자를 골랐습니다. 이 제품은 4축 티타늄 합금 짐벌(Gimbal)을 탑재했습니다. 2.6g짜리 모터로 0.8초 만에 튀어나와 360도 전방위 추적을 합니다. 이 짐벌은 카메라 액세서리가 아니라 AI의 '신체 기관'입니다. YOYO 로봇 모드는 제스처 인식, 의인화된 표정, 음악 리듬에 맞춘 동작 등 100종이 넘는 표현을 지원합니다. AI의 출력이 화면 속 텍스트가 아니라 몸짓과 표정으로 나타나는 것입니다.
아너 최고AI과학자 황페이(Huang Fei)는 에이전틱 OS(Agentic OS)의 본질이 시스템에 AI 비서를 하나 더하는 데 있지 않다고 말합니다. '의도'와 '작업'을 중심으로 운영체제를 다시 짓는 것이 본질이라는 것입니다. 다만 아너의 진짜 경쟁력은 LLM 자체보다 정밀 기계 구조, 피지컬AI 센싱, 물리적 인터랙션 경험에 있습니다. LLM은 알리바바의 큐웬(Qwen)을 외부에서 공급받습니다. 핵심 자산이라기보다 교체할 수 있는 '두뇌 공급원'에 가깝습니다. 9,999위안이라는 높은 가격에도 전 채널 예약이 40만 대를 넘었고, 출시 당일 전량 매진되었습니다.
개인정보 보안 — 세 가지 신뢰 구축 전략