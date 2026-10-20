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26.10.20 11:55최종 업데이트 26.10.20 11:57
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<밥 먹다가, 울컥>이라는 책을 도서관에서 대출했다. 셰프로 알려진 박찬일 작가의 산문집이다. 마침 눈도 뻑뻑하던 차에 슬픈 이야기라니 잘됐다 싶었다. 문장은 거칠지만 속내는 저릿한 이야기에 빠져들다 보면 묵직한 무언가가 질금질금 새어 나왔다. 소주 안주로 제격이라는 짜장면, 윤기 자르르 흐르는 쌀밥에 카레를 상상하며 허기를 달랬다.

허기를 채워준 책 때문일까. 벼가 익어가는 계절이라는 걸 위장도 알아차린 걸까. 이번 '캐리어 끌고 도서관'은 '쌀 바람'이 부는 쪽으로 방향을 잡았다. 쌀이 맛있기로 유명한 도시, 경기도 이천이다. 이천에 특별한 도서관이 있다는 이야기는 듣지 못했다. 혹시 없더라도 괜찮았다. 맛있는 밥 한 끼만 먹고 와도 충분히 행복할 것 같았으니까. 그런 마음으로 지난 6일, 이천시립도서관으로 향했다.

노포 같은 도서관에서 만난 것

이천시립도서관 전경
이천시립도서관 전경개관한 지 30년 된 도서관이인자

'이천시립도서관'은 개관한 지 30년이 된 이천시를 대표하는 도서관이다. 이천에는 지난해 오픈 했다는 과학특화도서관인 '서희도서관'도 있었지만, 갓 지은 신상 도서관과 달리 오래된 도서관에는 그곳만의 깊이가 있을 것 같았다. 노포에서 진국을 맛보듯 오래된 도서관만의 진짜 매력을 만나고 싶었다.

'이천시립도서관'은 가파른 언덕길 위에 있다. 주택가와 이천향교를 지나서야 마침내 그 모습을 드러낸다. 옛 교육기관인 향교 근처에 자리한 도서관이라서일까. 외관만 보면 아담한 학교 건물 같기도 했다.


1층에 들어서자 가장 먼저 마음을 움직인 건 장애인·경로 열람실이었다. 가장 좋은 자리에 이런 공간을 마련하다니. 도서관의 마음이 밥솥 뚜껑을 열 때 피어오르는 김처럼 따뜻하다고 생각했다.

어린이실 옆에 자리한 '행복 IT STUDY LAB'도 눈에 띄었다. 입구에 붙은 SK하이닉스 로고를 보니 이천이 그 기업의 본사가 있는 도시라는 사실이 떠올랐다. '행복 IT STUDY LAB'은 SK하이닉스의 지원으로 조성된 IT 창의 교육 공간이다. 어린이와 청소년에게 코딩, 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차, 3D 프린터 등을 배울 수 있는 교육 프로그램을 제공한다고 한다.

문헌 정보실이 있는 2층으로 향했다. 도서관 여행을 다닐 때면 가장 오래 머무는 곳이다. 읽고 싶은 책이 있는 곳이기도 하고, 그 도서관의 기획력을 엿볼 수 있는 곳이기도 하다. 기왕이면 더 잘 보고 싶어서 가방에서 안경을 꺼냈다.

가장 먼저 눈에 띈 것은 교환 독서 프로그램 '이천시립도서관 리딩크루'였다. 독서가들 사이에서 교환 독서가 활발해지고 있지만, 공공 도서관에서 프로그램을 마련한 것은 여기서 처음 보았다. 교환독서 가방에는 책뿐 아니라 기록용 필기도구와 독서 용품까지 들어 있었다. 책과 함께 하나의 패키지로 대출되는 것이다.

친한 동료 네 명과 교환 독서를 해본 적이 있다. 각자 마음에 드는 문장에 서로 다른 색깔로 밑줄을 그었다. 네 사람이 동시에 밑줄을 그은 문장을 보면 네 명의 마음이 포개지는 것 같았다. 모두가 완독한 날에는 마음이 포개진 문장들을 낭독했다. 또박또박 입속에서 쏟아지는 감동이 콧속으로, 마음으로 스며들었다. 내 생애에 밑줄 치고 싶은 밤이 생겼다.

아날로그 감성과 연결한 독서

교환독서프로그램
교환독서프로그램타인과 타인이 연결되는 순간이인자

알지 못하는 타인과의 교환독서는 어떨까. '이 문장이 나를 이렇게 움직였어요'라고 고백하면, 누군가 그 고백에 답하고, 또 다른 타인에게 그 마음이 전해진다. 불연속인 줄 알았던 타인과의 관계가 연속으로 이어지는 순간이 찾아올 것이다. 그 연결을 이어주는 곳이 도서관이라니, 생각만 해도 설렜다.

고전백서 서가 앞에서도 발걸음이 멈췄다. 몇몇 고전은 유명인의 추천이나 독서 모임을 통해 읽히지만, 대다수의 고전은 그야말로 고전을 면치 못한다. 인기 대출 목록에 오르기도 쉽지 않다. 도서관 입장에서는 안타까운 일이다. 이 좋은 고전들을 어떻게 하면 더 많은 사람이 읽게 할 수 있을까. 고전백서 서가는 그런 고민이 담긴 애틋한 서가인 셈이다.

'코스별 독서 여행'이라는 유쾌한 프로그램도 있었다. '1코스 술술 독서', '2코스 책태기 극복', '3코스 시야 확대'로 나누어 독서 입문자부터 숙련자까지 읽을 만한 책을 추천하고 대출해 준다. 독서 목록을 적는 수첩은 여권처럼 생겼다. 책을 읽으러 가는 길이 여행을 떠나는 길처럼 느껴지지 않을까 싶었다.

개인적으로 가장 감각적이라고 느낀 코너는 '나의 북플레이리스트'였다. 선곡하고 싶은 CD 카드를 골라 독서 기록을 적고 케이스에 넣으면 나만의 북플레이리스트가 완성된다. 아날로그 감성을 독서와 연결한 아이디어가 인상적이었다.

힘든 독서 여정도 도서관과 함께라면

이천시립도서관 문헌정보실
이천시립도서관 문헌정보실다양한 독서 프로그램이인자

이 모든 프로그램의 지향점은 하나였다. 도서관 이용자들에게 독서의 기쁨을 알게 하는 것. 세상을 살아가는 데 힘이 되어줄 좋은 책을 만나게 하는 것이었다. 혼자라면 힘들어 포기했을 독서 여정도 누군가와 함께라면 조금은 수월해진다는 것을 도서관은 잘 알고 있었다.

더 놀라운 건 이 모든 프로그램이 동시에 진행되고 있다는 사실이었다. 만약 도서관 여행자들이 이천시립도서관을 방문한다면 한껏 부러워할지도 모르겠다. '왜 우리 도서관에는 이런 프로그램이 없을까?' 싶을 테니 말이다. 그래서 나는 좋은 프로그램을 고민하는 사서들에게 이천시립도서관을 추천하고 싶다.

이천시립도서관에 들른 뒤 여유가 있다면 가까운 설봉공원에 가보는 것도 좋다. 설봉호수를 중심으로 이천시립박물관과 이천시립월전미술관, 조각공원 등이 자리하고 있다. 일정이 빠듯하다면 호숫가를 가볍게 산책하는 것만으로도 여행의 기쁨을 충분히 누릴 수 있다. 호숫가에도 화양연화 같은 시절이 있다면, 바로 지금이 아닐까 싶을 만큼 아름다운 계절이니까.

아쉬운 건 이천까지 와서 이천 쌀밥 정식을 먹지 못했다는 사실이다. 그냥 눈에 띄는 식당에서 만둣국을 먹었다. 얼큰한 김치만두였다. 아주 오래전 할머니가 빚어주던 맵싸한 만두가 생각났다. 그러고 보니, 길쭉한 만두 모양이 할머니의 눈을, 아니 입을 닮았다. 지금, 오후 3시가 넘었는데 이제야 점심을 먹느냐는 할머니의 타박이 들리는 듯했다. '밥 먹다가 울컥'하는 게 이런 건가 싶었다.
덧붙이는 글 이 기사는 브런치에도 실립니다.
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