이인자

개관한 지 30년 된 도서관'이천시립도서관'은 개관한 지 30년이 된 이천시를 대표하는 도서관이다. 이천에는 지난해 오픈 했다는 과학특화도서관인 '서희도서관'도 있었지만, 갓 지은 신상 도서관과 달리 오래된 도서관에는 그곳만의 깊이가 있을 것 같았다. 노포에서 진국을 맛보듯 오래된 도서관만의 진짜 매력을 만나고 싶었다.'이천시립도서관'은 가파른 언덕길 위에 있다. 주택가와 이천향교를 지나서야 마침내 그 모습을 드러낸다. 옛 교육기관인 향교 근처에 자리한 도서관이라서일까. 외관만 보면 아담한 학교 건물 같기도 했다.1층에 들어서자 가장 먼저 마음을 움직인 건 장애인·경로 열람실이었다. 가장 좋은 자리에 이런 공간을 마련하다니. 도서관의 마음이 밥솥 뚜껑을 열 때 피어오르는 김처럼 따뜻하다고 생각했다.어린이실 옆에 자리한 '행복 IT STUDY LAB'도 눈에 띄었다. 입구에 붙은 SK하이닉스 로고를 보니 이천이 그 기업의 본사가 있는 도시라는 사실이 떠올랐다. '행복 IT STUDY LAB'은 SK하이닉스의 지원으로 조성된 IT 창의 교육 공간이다. 어린이와 청소년에게 코딩, 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차, 3D 프린터 등을 배울 수 있는 교육 프로그램을 제공한다고 한다.문헌 정보실이 있는 2층으로 향했다. 도서관 여행을 다닐 때면 가장 오래 머무는 곳이다. 읽고 싶은 책이 있는 곳이기도 하고, 그 도서관의 기획력을 엿볼 수 있는 곳이기도 하다. 기왕이면 더 잘 보고 싶어서 가방에서 안경을 꺼냈다.가장 먼저 눈에 띈 것은 교환 독서 프로그램 '이천시립도서관 리딩크루'였다. 독서가들 사이에서 교환 독서가 활발해지고 있지만, 공공 도서관에서 프로그램을 마련한 것은 여기서 처음 보았다. 교환독서 가방에는 책뿐 아니라 기록용 필기도구와 독서 용품까지 들어 있었다. 책과 함께 하나의 패키지로 대출되는 것이다.친한 동료 네 명과 교환 독서를 해본 적이 있다. 각자 마음에 드는 문장에 서로 다른 색깔로 밑줄을 그었다. 네 사람이 동시에 밑줄을 그은 문장을 보면 네 명의 마음이 포개지는 것 같았다. 모두가 완독한 날에는 마음이 포개진 문장들을 낭독했다. 또박또박 입속에서 쏟아지는 감동이 콧속으로, 마음으로 스며들었다. 내 생애에 밑줄 치고 싶은 밤이 생겼다.