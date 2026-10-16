박혜경

14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제28회 반도체대전(SEDEX 2026) SK하이닉스 부스에 고대역폭 플래시(HBF) 모형이 전시돼 있다.중국발 소식은 같은 주에 겹쳤다. 중국 최대 D램 업체 창신메모리(CXMT)는 10일 4F²(포에프 스퀘어) 구조를 적용한 서버용 D램 모듈을 연내 내놓겠다고 밝혔다. 쉽게 말해, 정보 한 칸이 차지하는 면적을 줄여 같은 크기의 칩에 더 많은 데이터를 담는 기술이다. 삼성전자와 SK하이닉스도 개발 중인 차세대 구조다. CXMT는 속도나 용량 같은 구체적 사양을 내놓지 않았다. 그런데도 13일 서울에서 SK하이닉스 주가는 10% 넘게, 삼성전자는 7.4% 떨어졌다.사양도 없는 발표에 시장이 이만큼 반응한 것은 한국 산업이 이미 한 번 겪은 일이 있기 때문이다. 액정표시장치(LCD)다. 중국 업체들이 저가 물량을 쏟아내며 생산능력을 빠르게 늘리자 패널 가격이 무너졌고, 삼성디스플레이는 2022년 LCD 사업에서 손을 뗐다.CXMT의 확장은 숫자로 확인된다. 시장조사업체 카운터포인트리서치 집계에서 CXMT의 2분기 D램 매출은 1년 전보다 716% 늘었다. 1년 사이 점유율도 두 배 가까이 커져 세계 4위 자리를 굳혔다. 7월 27일에는 상하이 증시에 상장하며 579억 위안, 약 86억 달러를 조달했다. 공모 자금 계획은 고대역폭 메모리(HBM)가 아닌 범용 D램 생산과 차세대 D램 연구에 맞춰졌다.기술 격차는 아직 남아 있다. CXMT는 미국의 수출통제로 극자외선(EUV) 노광장비를 들여올 수 없고, AI 가속기에 들어가는 HBM 시장은 여전히 SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론의 무대다. 다만 추격 속도는 빠르다. CXMT는 9월 5세대 D램 공정과 차세대 모바일 D램(LPDDR6)의 양산을 잇달아 발표했고, 한 달 만에 4F² 제품 계획까지 내놓았다.범용 메모리 시장에서 위협은 최첨단보다 물량에서 먼저 온다. LCD가 그랬다. 범용 제품의 값은 기술이 가장 앞선 업체보다, 손실을 가장 오래 버틸 수 있는 업체가 좌우하는 경우가 많다. 오랫동안 정부 자금으로 적자를 버텨온 CXMT는 이제 상장으로 대규모 자금까지 손에 넣었다.더 아픈 대목은 중국이 파고들 빈자리를 AI 호황이 스스로 만들고 있다는 점이다. 한국과 대만의 주요 업체들이 생산능력을 서버용으로 돌리면서 PC용 D램은 심각한 공급 부족을 겪고 있다. 그 자리를 채우기 가장 좋은 위치에 중국 내수로 몸집을 키운 CXMT가 있다. 시장 참여자들이 두려워하는 것은 중국의 기술 추월보다, 세계 시장에서 통할 만한 중국산 메모리의 물량 공세가 생각보다 빨리 닥치는 장면이다. 그 물량이 곧바로 가격 압력으로 바뀔 수 있기 때문이다.미국의 금리와 빚은 수요를, 중국의 물량은 공급을 건드린다. 두 압력이 만나는 곳이 메모리 가격이다. 값을 스스로 정하는 엔비디아와 달리, 범용 제품 비중이 큰 메모리 업체는 시장이 정한 값을 받아들여야 한다. 최근 닷새 동안 엔비디아가 3% 안팎 내릴 때 SK하이닉스가 23% 떨어진 격차도 이 차이를 보여준다. 그 메모리 가격에 가장 크게 기대는 나라가 한국이다. 9월 반도체 수출은 전체 수출의 절반이었고, 그 90%가 메모리였다.사상 최대 실적과 주가 폭락은 같은 계산에서 나왔다. 시장은 호황의 크기를 이미 알고 있고, 지금은 그 호황을 떠받쳤던 세 가지 조건을 다시 따지고 있다. 값싼 자금, 소수 고객의 거침없는 주문, 그리고 경쟁자가 비집고 들어오지 못하는 공급 부족이다. 미국의 금리와 빚은 앞의 두 조건을, 중국의 물량은 마지막 조건을 건드리고 있다.한국의 일반 투자자에게 이번 급락이 주는 함의는, 실적 발표의 숫자보다 그 숫자를 만드는 조건을 봐야 한다는 점이다. 한국 기업의 분기 실적은 이미 지나간 조건의 결과다. 다음 분기를 가르는 조건은 대부분 한국 밖에서 먼저 움직인다. 미국 빅테크의 차입 규모와 금리, 메모리 계약 가격의 흐름, 중국 업체의 증설 속도가 그것이다.이번 급락이 한 번으로 끝날 소동일 가능성은 낮다. 석 달 새 벌써 두 번째다. 이 조건들은 하루 아침에 바뀌지 않는다. 다만 무엇이 시장을 흔드는지 알고 있으면, 같은 흔들림도 더 잘 대비할 수 있다. 숨을 고르고 멀리 보며 판단할 때다.