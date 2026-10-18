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"샴페인은 아니지만, 거품은 있어."

영화 <포드 V 페라리> 스틸컷소통에 서툴고 다혈질적인 성격 탓에 켄 마일스는 최고의 드라이버이자 엔지니어임에도 인정받지 못하고 있었다. 셸비는 켄을 이해하는 몇 안 되는 존재였다. 둘은 성격이 달랐지만 자동차에 대해서는 누구보다 찰떡궁합이었다. 그렇게 탄생한 GT40 Mk2는 포드의 자본과 켄 마일스의 통찰이 창조한 괴물이었다. 켄과 셸비는 GT40이라면 페라리를 이길 수 있을 거라 확신했다.하지만 1965년, 프랑스로 떠날 채비를 하던 켄 마일스에게 출전 불가라는 통보가 날아왔다. 경영진은 그의 독단적인 성격이 회사에 흠이 될까 봐 걱정했다. 포드는 우승도 중요했지만, 미디어에 비칠 이미지에 더 신경을 쓰고 있었다.모두가 프랑스로 떠난 밤, 창고에 홀로 남아 라디오를 통해 경기 소식을 듣던 켄에게 아내 몰리가 찾아온다. 그녀의 손에는 맥주가 들려 있었다. 몰리는 기름 때가 묻은 켄의 손에 맥주 한 병을 건네며 나지막이 속삭였다.사실 이 장면은 감독의 상상이다. 켄 마일스는 1965년 르망 24시에 출전했지만 기어 박스 고장으로 중도 탈락했다. 그럼에도 나는 맥주가 등장한 이 장면에 감독의 진짜 메시지가 녹아 있다고 믿는다.모터스포츠 시상대에서 샴페인을 흔들어 터뜨리는 문화가 탄생한 것은 1967년 르망 24시부터였다. 이 대회의 우승자 댄 거니가 포디움에서 샴페인을 뿌린 후, 이 세리머니는 모든 스포츠에 상징처럼 자리 잡았다.감독은 '샴페인 세레머니'가 아직 존재하지 않았던 1965년 창고에서 아내의 입을 빌려 샴페인의 대척점으로 맥주를 드러냈다. 맥주의 향미는 샴페인처럼 화려하진 않지만 그 거품은 더 길고 오랫동안 남는다.몰리는 켄 마일스가 르망 24시에 가지 못했지만, 당신이 만든 차가 르망을 달리고 있는 사실만으로도 승자라고, 그리고 꿈을 이룬 사람이라고 넌지시 이야기하고 있었다. 그녀가 건넨 맥주는 누군가의 꿈을 축복하는 세리머니이자 응원의 상징이었다.우리는 항상 빠른 결과를 바라지만, 인생에는 시간의 힘이라는 것이 존재한다. 묵묵히, 그냥 하는 힘은 생각보다 강하다. 포드는 무제한의 자본을 투자해 괴물 같은 차를 만들었지만, 이를 다룰 수 있는 힘을 간과하고 있었다. 수만 개의 부품이 결합되어 있는 기계도 기분을 어루만져 주고 한계를 보듬어 줄 수 있는 경험이 필요하다는 사실을 우리는 종종 잊고 있는 게 아닐까.영화 속 켄 마일스 없이 출전한 1965년 포드는 실패했다. GT40을 이해하지 못한 채 경주를 펼친 선수들은 레이스 중도에 모두 하차하고 말았다. 이듬해 우승을 위해 셸비는 경영진에게 켄 마일스의 필요성을 어필하고, 르망 24시 준비와 운영에 관한 전권을 가져온다.그렇게 시작된 1966년 르망 24시. 포드는 지난해 경험을 바탕으로 라이벌을 하나씩 제쳐간다. 그리고 드디어 펼쳐지는 페라리와의 한판 승부. 뮬산 코스에 도달하자 켄 마일스는 자신이 다듬은 차를 어루만지며 팀 내 누구도 시도하지 않은 7000rpm에 도달하면서 페라리를 저 멀리 점으로 만들어버렸다.그렇게 켄 마일스의 우승을 누구도 의심하지 않던 순간, 포드 경영진은 셸비에게 포드 자동차 세 대가 동시에 들어오도록 하라는, 대회 사상 듣지도 보지도 못한 통보를 내린다. 모터스포츠의 순수성과 전통을 무시한, 오로지 마케팅 성과만 바라본 촌극이었다.그토록 바랐던 르망 24시 우승을 목전에 둔 켄 마일스. 하지만 그는 셸비의 지시를 받고 속도를 늦추기 시작했다. 그리곤 뒤이어 합류한 포드의 다른 드라이버와 나란히 결승선을 통과했다. 모두가 켄 마일스의 우승을 축하하려는 순간, 주최 측은 트랙 위에 있는 모든 이를 얼어붙게 만들었다.가장 멀리 달린 차가 우승한다는 원칙에 따라, 켄 마일스가 아니라 맥라렌이 우승자라는 발표였다. 맥라렌은 켄 마일스보다 뒤에서 출발했기 때문에 조금 더 멀리 달렸다는 논거에는 반박할 여지가 없었다.포드 경영진의 어처구니없는 결정으로 켄 마일스는 우승을 날렸지만, 그는 셸비와 트랙을 걸으며 GT40을 어떻게 업그레이드할지 논의하기 시작했다. 순식간에 사라지는 샴페인의 거품에 환호하기보다 잔 위에 오랫동안 남는 맥주의 거품을 선택한 것이리라. 어쩌면 오래 달려야 하는 르망 24시에는 맥주 축포가 더 어울릴지도 모르겠다.