연합뉴스

충남 천안신부공원에 세워진 친일문제 연구가 고 임종국 선생 추모 조형물임종국은 정치외교학과에 들어갔지만, 그것은 판검사가 되기를 바라는 부모님의 압력에 따른 것이었다. 그는 예술이나 문학 방면의 소질을 갖고 있었다.동생 임경화의 2016년 8월 23일 자 <오마이뉴스> 인터뷰에 따르면, 임종국은 해방 2년 뒤인 1947년에 열여덟 살 나이로 서울음악전문학원 첼로과에 입학했다. 또 방송국이 주최하는 클래식 기타 경연대회에서 2등상을 받았다. 동생은 "아코디언과 첼로와 기타 연주 실력이 수준급이었어요"라며 "오빠는 브람스와 쇼팽, 랄로(프랑스 작곡가)의 첼로협주곡과 차이콥스키의 비창교황곡 2악장을 좋아했어요"라고 회고했다.부모님의 반대로 음악을 접고 정외과에 들어간 임종국은 이번에는 '부모님이 생각하는 공부'와 '자신이 생각하는 공부'를 절충시키는 방향으로 나아갔다. 학술적이면서도 예술성이 가미된 문학평론의 길로 그는 나아갔다. 첼로나 기타뿐 아니라 이 방면에서도 그의 재능이 확인됐다. 27세 때인 1956년에는 <이상전집> 전 3권을 발간해 문학평론가의 기반을 닦고, 1959년에는 <문화예술>을 통해 시인으로 등단했다.동생 임경화는 "오빠는 격정적인 곡보다 마음이 잔잔해지는 곡을 좋아했는데, 그것은 불같은 성품을 잠재우기 위해서였어요"라고 말했다. 자기보다 앞선 시대의 문학인들을 연구하고 비평하는 과정에서 그의 "불같은 성품"은 끝내 폭발했다.임종국이 연구한 문인들의 상당수는 친일파들이다. 그 문인들은 아버지 임문호가 친일 강연을 하던 시절에 일본을 찬양하는 시나 소설 혹은 희곡이나 기행문을 썼다. 그들은 자신들이 남긴 작품을 통해 임종국의 불같은 심장을 건드렸다.음악가의 길을 막은 쪽은 부모님이지만, 문학가의 길을 막은 쪽은 친일 문인들이라고 볼 수 있다. 동생은 "1959년 <문화예술>지를 통해 시인으로 등단하면서 문학가가 될 수 있었지만, 그 길로 가지 못했습니다"라며 "친일파들의 추악한 행적을 발견하면서 피가 거꾸로 솟구친 것입니다"라고 말했다.임종국이 읽은 문학서적의 저자들은 단순히 일본이라는 나라의 좋은 점을 찬양하는 수준에 그치지 않았다. 그들이 옹호한 것은 인간착취 시스템인 제국주의이고, 그들이 찬미한 것은 제국주의 국가의 동아시아 침략이었다. '친일'이라는 단어만으로는 다 담아내기 힘든 죄악을 저지른 사람들이었다.친일문인들은 동료 인류를 해하는 그런 일을 저지르면서도 인간을 이야기하고 사랑을 이야기하는 문학작품들을 내놓았다. 그런 사람들의 글을 읽고 평론을 쓰자니, 잔잔한 음악을 들어서라도 격정을 달래야 했던 임종국의 심장이 폭발하지 않을 수 없었으리라고 볼 수 있다.그런 임종국의 심경과 투쟁이 담긴 결과물이 <친일문학론>을 비롯해 <정신대 실록>, <일제침략과 친일파>, <밤의 일제침략사>, <일제하의 사상탄압>, <친일논설선집>, <일본군의 조선침략사> 전 2권이다. 이 결과물들은 <친일인명사전> 편찬을 자극하고 한국의 친일청산 작업을 북돋우는 기능을 했다.동시에, 그것은 임종국을 가난과 질병에 시달리는 사람으로 만들었다. 그는 전기와 전화도 없는 열악한 환경에서 연구와 집필을 계속했고, 폐가 제 기능을 발휘하지 못하는 폐기종을 앓았다. 1929년 10월 26일에 출생한 그는 그런 환경 속에서 말년을 보내다가 1989년 11월 12일 향년 60세로 세상을 떠났다. 오늘날 한국의 친일청산 작업은 그의 60년 인생에 상당부분 토대를 두고 있다.