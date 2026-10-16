한겨레

10월 16일 한겨레 1면 기사.미국 정보당국이 6개월 넘게 이어지는 대북정보 공유 제한을 풀려면 쿠팡 문제 등 양국의 경제 현안도 해결돼야 한다는 입장을 한국 정부에 전달했다고 한겨레가 보도했다.익명의 여권 고위 관계자에 따르면, 미 정보당국은 "정보당국 간 신뢰 회복은 물론 쿠팡을 포함한 경제 문제가 풀리지 않으면 해결이 안 된다. (쿠팡 문제가) 에스컬레이트(고조)돼 있기 때문에 그 문제가 풀리지 않고 있는 것"이라는 입장을 전해 왔다. 이 관계자는 이런 입장을 정부 내에서 공유했다고 한다.미 정보당국은 표면적으로는 정동영 통일부 장관이 3월 6일 국회 외교통일위원회에서 "북한이 우라늄 시설을 영변에 한 군데 더 증설하고 있다고 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 보고했다"고 한 발언을 정보공유 제한의 이유로 들고 있다.정동영은 2025년 7월 14일 장관 인사청문회에서 같은 취지의 발언을 했기 때문에 문제될 게 없다는 입장이다.정동영은 12일 기자간담회에서 "3월 발언 논란이 불거졌을 당시 같은 달 방한한 마이클 디솜브리 미 국무부 동아시아태평양 차관보에게도 직접 설명하고, 강경화 주미 한국대사를 통해서도 미국 쪽에 경위를 얘기했다"고 했지만, 미국은 여전히 IAEA 사무총장을 인용한 것은 문제라는 태도를 고수하고 있다.미국은 쿠팡 정보 유출에 대한 한국 정부의 조사와 6247억원 과징금 부과를 미국 기업에 대한 차별로 보고 있다. 차두현 아산정책연구원 수석연구위원은 "트럼프 행정부 안에서 안보 사안에 무역을 걸고, 무역 사안을 안보에 연계하는 방식이 학습되고 공유되고 있다고 봐야 한다"고 말했다.이병철 경남대 극동문제연구소 교수는 "(정동영의) 구성 발언은 충분히 해명이 가능한 사안인데, 미국이 쿠팡 문제를 함께 거론하고 있는 것으로 보인다"며 "주요 20개국(G20) 정상회의에서 한·미 정상이 만나는 만큼 그때까지 양쪽이 조율을 할 필요가 있다"고 말했다. G20은 12월 미국 마이애미에서 열리며, 트럼프 대통령은 이재명 대통령과의 골프 회동 조율을 지시한 것으로 알려졌다.이재명 대통령이 15일 김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장의 임명안을 재가했다. 국회 행정안전위원회가 이날 오후 2시께 여야 합의로 인사청문 경과 보고서를 의결한 지 5시간여 만에 이뤄졌다.익명의 청와대 관계자는 동아일보에 "인사청문회에서 후보자 신상과 관련해서 새로운 내용이 나온 게 아닌 만큼 임명에 부담이 없었다"고 말했다.그러나 여당 내에서 여전히 '부적격' 의견들이 나오는 등 여진이 계속되고 있다. 김지용이 인사청문회를 치른 국회 행정안전위의 여당 의원들 사이에서도 의견이 엇갈렸다. 김영진 행안위원장은 "'친윤(친윤석열)' 검사 딱지를 붙이는 게 전혀 사실이 아니었다는 게 어제(14일) 확인됐다"며 "충분하게 중수청을 이끌 소신과 자질, 뚝심이 있다는 생각이 든다"고 밝혔다.반면, 같은 당 윤건영 의원은 "후보자가 걸어온 길이 검찰 개혁과 중수청 조직에 적합하냐는 아쉬움이 있다"고 했고, 박주민 의원도 "강하게 받은 느낌은 후보자가 많이 흔들리는 사람이라는 것이라 걱정이 많이 됐다"고 했다.법사위 소속 김용민 민주당 의원도 페이스북에 "불법의 분업화! 내란이나 쿠데타는 물론이고 사건 조작 등 집단이 저지르는 큰 불법은 분업화를 통해 죄의식이 희석된다"고 적었다.조국혁신당은 김지용 임명 반대를 당론으로 확정했다. 임명희 혁신당 대변인은 "김지용이 밝힌 검찰개혁 의지가 완성되는지 똑똑히 지켜보겠다"고 말했다. 민주당의 한 재선 의원은 경향신문과 통화에서 "우리 쪽을 공격해 혁신당의 입지를 강화하고 추후 합당이나 연대 논의에서 유리한 조건을 차지하려는 전략으로 보인다"고 말했다.중수청은 개청 13일 만에 수장 공백 사태를 해소하게 됐지만, 인사청문회를 앞두고 김지용을 공개 비판했다가 감찰을 받게 된 임은정 광주지방중수청장의 거취는 풀어야 할 과제로 남았다.이근우 가천대 법학과 교수는 한겨레에 "인력을 수사 역량에 맞게 배치해서 해당 파트의 수사가 빨리 진행될 수 있도록 해야 한다"며 "연초에는 수사 성과를 보여줄 수 있어야 할 것"이라고 말했다.법무부 검찰인권존중미래위원회(미래위) 진상조사단이 15일 첫 보고에서 이 대통령이 기소된 위례신도시 개발 비리 사건을 포함한 3건은 수사·기소의 위법을 단정하기 어렵다고 보고했다. 보고를 받은 미래위는 "몇 가지 사항에 대한 보완이 필요한 것으로 논의했다"고 밝혔다.위례신도시 사건은 2013년 성남시 산하 성남도시개발공사가 민관 합동 방식으로 개발사업을 진행하는 과정에서 민간 사업자들에게 내부 정보를 알려줘 부당이득을 챙기게 했다는 혐의 등으로 대통령 등이 기소된 사건이다.이 대통령의 재판은 취임 후 중단됐는데, 검찰이 민간업자 남욱 변호사의 녹취록 중 '위례신도시'를 '윗 어르신'으로 바꾸는 등 당시 성남시장이었던 이 대통령이 범행에 관여한 것처럼 왜곡했다는 주장이 제기됐다.검찰은 "녹취록이 잘못 적힌 것은 속기사의 단순 실수이고, 녹취록이 아닌 녹음 파일 원본이 증거로 채택된 만큼 문제가 없다"고 했지만, 이 대통령은 2월 5일 소셜미디어 X에 "나를 엮어보겠다고 대장동 녹취록을 '위례신도시 얘기'에서 '윗어르신 얘기'로 변조까지 해서 증거로 냈다"고 검찰을 비난했다.익명의 부장검사 출신 변호사는 조선일보에 "주범 격인 유동규 등이 모두 무죄가 확정됐기 때문에 이 대통령에겐 대북 송금 사건 등 다른 사건들에 비해 부담이 적은 사건"이라며 "진상조사단이 문제 없다고 결론내는 데도 부담이 적었을 것"이라고 했다.미래위의 1차 조사대상(7건)으로 분류된 쌍방울 대북송금·대장동 등 나머지 4건은 11월 내 보고될 예정이다.전체 19건의 사건 중 이 대통령 관련 사건이 8건에 이른다.한 차장검사 출신 변호사는 "쌍방울이 이 대통령의 방북 비용을 대납했다는 게 이화영 전 경기도 평화부지사 재판에서 확정된 만큼, 대통령 입장에선 대북 송금 사건이 가장 불편할 것"이라며 "위원 대부분이 친여 성향인 미래위는 대북송금 사건에서 대통령 사건을 공소취소할 명분을 찾으려 할 것"이라고 했다.한국교육과정평가원이 11월 19일 실시되는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 시험장에 스마트 안경을 허가 없이 반입하는 사람의 성적을 무효 처리하겠다고 밝혔다.평가원은 15일 홈페이지에 공개한 '수험생 유의 사항'에서 이 같은 방침을 밝혔다.스마트 안경을 불가피하게 시험장에 가져온 수험생은 1교시 시작 전 감독관에게 제출해야 한다. 확인 요청 시 안경을 벗어 책상 위에 놓아야 한다.평가원은 이때 스마트 안경을 제출하지 않고 소지하는 행위는 성적을 무효처리할 수 있는 '부정행위 9호'로, 착용하는 행위는 다음 연도 시험에 응시할 수 없게 하는 '부정행위 3호'로 간주해 처벌하기로 했다.이번 조치는 최근 빈번해진 대입 논술 부정행위에 대응하기 위해 나왔다. 연세대는 10일 수학 논술에서, 서울시립대는 3일 논술에서 스마트 안경 착용자를 각각 적발했다. 두 수험생 모두 사전 점검 때는 일반 안경을 썼다가 시험 중 바꿔 쓴 것으로 알려졌다.서울시립대는 해당 수험생을 퇴실시키고 3년간 응시를 금지했고, 연세대는 감독관이 수험생의 안경을 직접 써보며 확인하는 절차를 올해 처음 도입했다.국립중앙박물관(국중박) 특별전에서 철거된 친일파 박중양의 유묵이 유홍준 관장의 소장품이라는 사실이 드러나며 파장이 커지고 있다.관련 학계와 문화계에서는 관장의 개인 소장품이 제대로 된 검증 절차 없이 전시된 과정을 규명해야 한다는 목소리가 나오고 있다.중앙일보에 따르면, 유홍준은 2019년 아이옥션의 온라인 경매에서 1만원에 출품된 유묵을 5만원에 낙찰받았다. 유홍준은 이 신문에 "나도 애국지사 글씨로 알았고, 군립 부여박물관 건립을 위해 부여 문화원에 기증할 작품 중 하나"라고 해명했다. 유홍준은 동아일보에 "적은 금액으로 구입한 소장품"이라고 인정했다.첫 보도를 한 조선일보는 16일에도 유홍준의 또 다른 소장품이 국중박에 출품됐다며 후속 보도를 이어갔다. 국회 문화체육관광위원회 조은희 의원실은 "20세기에 제작된 '자수 상 보자기'(밥상 위를 덮는 보자기)도 유홍준의 소장품이라는 답변을 보내왔다"고 15일 밝혔다.정준모 평론가(박물관학)는 "국제박물관협의회(ICOM) 규정에는 '박물관 소속원이 개인 소장 유물이 있을 경우, 소속 박물관 규정에 따라 소장 사실을 등록 및 보고하는 것이 필수적인 윤리 의무'로 명시돼 있다"며 "관장이 개인 소장품을 특별전 전시 목록에 포함시켰다는 것은 세계적으로 지탄받을 일"이라고 했다.국회는 19일 국정감사에서 국중박을 상대로 이번 사태의 경위를 따질 예정이다.