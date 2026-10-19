영락보린원

▲고아들의 요람서울 용산구 후암동의 영락보린원. 소다 가이치가 이끌던 가마쿠라보육원 경성지부를 1947년 한경직 목사가 이어받아 영락보린원으로 개명했다. 정문 앞에 ‘전생서 터’라고 적힌 표석이 세워져 있다. 이희용

소다가 걸어서 일본 열도를 누비는 동안 부인은 급성 폐암으로 1950년 1월 14일 숨져 일본인으로는 처음 양화진에 묻혔다. 입원과 치료에 앞장선 김명선 세브란스의전 학장이 앞장서고 이윤영 사회부 장관이 장의위원장을 맡아 한국사회사업연맹장으로 남대문교회에서 장례식이 치러졌다. 그러나 한일 간 국교가 수립되지 않아 소다는 참석할 수 없었다.



이를 안타깝게 여긴 일본 아사히신문 기자가 1960년 1월 소다 부부의 사연을 소개하며 이승만 대통령에게 소다의 방한 허용을 촉구하는 칼럼을 실었다. 이승만은 1910~1912년 YMCA에서 소다와 함께 활동한 인연도 있었다. 서울 주재 AP통신이 이를 보도하자 국내에도 알려졌다. 한일 양국에서 동정 여론이 일어났고 한경직 목사가 앞장서서 정부에 강력하게 요청했다.



아이들의 웃음꽃 속에서 보낸 마지막 여생



결국 이승만 정부에서는 귀국이 이뤄지지 못했다. 장면 내각이 들어선 뒤 한경직 목사는 초청장과 재정보증서를 보냈다. 일본에서는 아사히신문사가 귀국을 주선했다. 소다는 1961년 5월 6일 아사히신문 경비행기를 타고 김포공항에 내릴 수 있었다.



▲한국 땅 다시 밟은 소다1961년 5월 6일 한국을 다시 찾은 소다 가이치에게 환영객들이 화환을 목에 걸어주고 있다. 영락보린원

소다는 그의 손에서 자란 가마쿠라보육원 출신들과 교회 관계자 등의 따뜻한 환영을 받았다. YMCA회관에서 한국사회사업연합회 주최로 환영식이 열렸고 김상돈 서울시장은 명예시민증을 수여했다. 그는 영락보린원에서 아이들과 함께 여생을 보내다가 이듬해 3월 28일 눈을 감았다.



▲영락보린원 운동회1961년 6월 영락보린원에서 제1회 체육대회가 열리고 있다. 점수판 왼쪽 앞에 앉은 소다 가이치가 원생들의 경기 장면을 지켜보고 있다. 영락사회복지재단

당시 신문들은 '고아의 아버지' '국경 넘은 인류애'(동아일보), '한국에 바친 평생' '한국 고아의 은인'(조선일보), '사랑과 봉사의 한평생' '인류애의 실천자'(경향신문) 등의 제목을 달아 별세 소식을 전했다. 동아일보와 조선일보는 그의 명복을 비는 사설을 실었다. 조선일보 인천 지역 신문배달원들이 조화와 조위금 3100환을 보냈다는 기사도 눈에 띈다.



▲언론에 비친 소다왼쪽부터 소다 방한 표정을 소개한 1961년 5월 7일 자 조선일보 7면. 별세 소식을 전한 1962년 3월 28일 자 조선일보 3면과 3월 29일 자 동아일보 3면, 영결식 광경을 보도한 4월 2일 자 조선일보 3면. 네이버 뉴스 라이브러리

장례식은 국회의사당(지금의 서울시의회 건물)에서 사회단체연합장으로 치러졌다. 일본에서 건너온 조카 마스다 스미코와 영락보린원생들을 비롯해 유진오 재건국민운동본부장, 정희섭 보건사회부 장관, 윤태일 서울시장 등이 참석했다. 박정희 국가재건최고회의 의장은 조화를 보냈다. 유해는 양화진 묘원의 부인 곁에 안장됐다. 정부는 그해 4월 12일 일본인 최초로 문화훈장을 추서했다.



▲소다 2주기 추도식1964년 5월 2일 서울YMCA회관에서 윤치영 서울시장과 한경직 목사를 비롯해 유족과 관계자들이 참석한 가운데 소다 가이치 2주기 추도식이 열리고 있다. 서울기록원

일본에서도 4월 28일 도쿄 아오야마학원 예배당에서 추도식이 거행돼 배의환 주일한국대표부 대사가 유족에게 문화훈장을 전달했다. 한일 감정이 험악했던 시절 소다의 귀국과 장례는 가슴 뭉클한 감동을 자아내 양국 교류의 물꼬를 트는 계기가 됐다. 배의환 대사는 그해 10월 한일회담 수석대표를 맡아 대일 청구권 교섭과 어업 협정 등 국교 정상화를 위한 실무 협의를 이끌었다. #월드코리안 #소다가이치 #가마쿠라보육원 #영락보린원 프리미엄 이희용의 월드코리안 이전글 이토록 눈부신 업적 남기고도 한국인에게 잊힌 작가 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 1964년 5월 2일 서울YMCA회관에서 윤치영 서울시장과 한경직 목사를 비롯해 유족과 관계자들이 참석한 가운데 소다 가이치 2주기 추도식이 열리고 있다.일본에서도 4월 28일 도쿄 아오야마학원 예배당에서 추도식이 거행돼 배의환 주일한국대표부 대사가 유족에게 문화훈장을 전달했다. 한일 감정이 험악했던 시절 소다의 귀국과 장례는 가슴 뭉클한 감동을 자아내 양국 교류의 물꼬를 트는 계기가 됐다. 배의환 대사는 그해 10월 한일회담 수석대표를 맡아 대일 청구권 교섭과 어업 협정 등 국교 정상화를 위한 실무 협의를 이끌었다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 이희용 (hoprave) 내방 구독하기 목차22 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 이토록 눈부신 업적 남기고도 한국인에게 잊힌 작가 맨위로 다크 왼쪽부터 소다 방한 표정을 소개한 1961년 5월 7일 자 조선일보 7면. 별세 소식을 전한 1962년 3월 28일 자 조선일보 3면과 3월 29일 자 동아일보 3면, 영결식 광경을 보도한 4월 2일 자 조선일보 3면.장례식은 국회의사당(지금의 서울시의회 건물)에서 사회단체연합장으로 치러졌다. 일본에서 건너온 조카 마스다 스미코와 영락보린원생들을 비롯해 유진오 재건국민운동본부장, 정희섭 보건사회부 장관, 윤태일 서울시장 등이 참석했다. 박정희 국가재건최고회의 의장은 조화를 보냈다. 유해는 양화진 묘원의 부인 곁에 안장됐다. 정부는 그해 4월 12일 일본인 최초로 문화훈장을 추서했다. 1961년 6월 영락보린원에서 제1회 체육대회가 열리고 있다. 점수판 왼쪽 앞에 앉은 소다 가이치가 원생들의 경기 장면을 지켜보고 있다.당시 신문들은 '고아의 아버지' '국경 넘은 인류애'(동아일보), '한국에 바친 평생' '한국 고아의 은인'(조선일보), '사랑과 봉사의 한평생' '인류애의 실천자'(경향신문) 등의 제목을 달아 별세 소식을 전했다. 동아일보와 조선일보는 그의 명복을 비는 사설을 실었다. 조선일보 인천 지역 신문배달원들이 조화와 조위금 3100환을 보냈다는 기사도 눈에 띈다. 1961년 5월 6일 한국을 다시 찾은 소다 가이치에게 환영객들이 화환을 목에 걸어주고 있다.소다는 그의 손에서 자란 가마쿠라보육원 출신들과 교회 관계자 등의 따뜻한 환영을 받았다. YMCA회관에서 한국사회사업연합회 주최로 환영식이 열렸고 김상돈 서울시장은 명예시민증을 수여했다. 그는 영락보린원에서 아이들과 함께 여생을 보내다가 이듬해 3월 28일 눈을 감았다. 서울 용산구 후암동의 영락보린원. 소다 가이치가 이끌던 가마쿠라보육원 경성지부를 1947년 한경직 목사가 이어받아 영락보린원으로 개명했다. 정문 앞에 ‘전생서 터’라고 적힌 표석이 세워져 있다.소다가 걸어서 일본 열도를 누비는 동안 부인은 급성 폐암으로 1950년 1월 14일 숨져 일본인으로는 처음 양화진에 묻혔다. 입원과 치료에 앞장선 김명선 세브란스의전 학장이 앞장서고 이윤영 사회부 장관이 장의위원장을 맡아 한국사회사업연맹장으로 남대문교회에서 장례식이 치러졌다. 그러나 한일 간 국교가 수립되지 않아 소다는 참석할 수 없었다.이를 안타깝게 여긴 일본 아사히신문 기자가 1960년 1월 소다 부부의 사연을 소개하며 이승만 대통령에게 소다의 방한 허용을 촉구하는 칼럼을 실었다. 이승만은 1910~1912년 YMCA에서 소다와 함께 활동한 인연도 있었다. 서울 주재 AP통신이 이를 보도하자 국내에도 알려졌다. 한일 양국에서 동정 여론이 일어났고 한경직 목사가 앞장서서 정부에 강력하게 요청했다.결국 이승만 정부에서는 귀국이 이뤄지지 못했다. 장면 내각이 들어선 뒤 한경직 목사는 초청장과 재정보증서를 보냈다. 일본에서는 아사히신문사가 귀국을 주선했다. 소다는 1961년 5월 6일 아사히신문 경비행기를 타고 김포공항에 내릴 수 있었다.

소다 가이치가 1935년 가마쿠라보육원 경성지부 원생들과 촬영한 단체사진. 맨 가운데 수염 기른 인물이 소다 가이치.1929년 세계 대공황까지 겹쳐 보육원은 극심한 재정난에 시달렸다. 소다 부부는 용산에 주둔하는 일본군 부대에 손수레를 끌고 가서 남은 밥을 얻어다가 아이들에게 먹였다. 가마쿠라보육원 경성지부 자리는 지금도 길이 좁고 비탈이 심한데, 예전에는 땔감이나 끼닛거리 등 무거운 짐을 어떻게 매일같이 날랐을지 그 고생을 짐작조차 하기 어렵다.소다 부부가 보육원으로 아이들을 데려가자 조선인들은 "왜놈이 조선 아이들을 팔아먹으려고 한다"라고 헛소문을 퍼뜨렸다. 일본인들은 구걸하다시피 해 아이들을 먹이고 입히는 걸 보고 '국가의 수치'라고 비웃었다. 원생들은 소다 부부를 '하늘 할아버지'와 '하늘 할머니'로 불렀다.이곳 출신이 독립운동에 가담했다는 이유로 소다가 헌병에게 끌려가 고초를 겪는 일도 있었다. 그러나 독립운동가를 탓하기는커녕 자랑스러워했다고 한다. 익명의 후원자에게 큰 도움을 받기도 했다. 보육원 마당에 놓인 보따리에는 "동포를 대신해 감사드립니다. 저는 사정이 있어 국외로 나갑니다. 이 돈을 고아들을 위해 써주십시오"라고 쓰인 편지와 함께 1000원이 들어 있었다. 당시 1000원은 요즘 화폐 가치로 수천만 원에 해당하는 거액이다.1941년 소다는 75세 정년을 맞아 은퇴하고 초대 지부장 스다 겐타로에게 책임을 넘겼다. 부인 다키는 남아 고아들을 계속 돌봤다. 소다는 1943년 함경남도 원산의 일본인 감리교회에 무보수 전도사로 초빙됐다가 그곳에서 해방을 맞았다. 서울로 돌아와 보육원을 정리하고 고아들을 3곳으로 나눠 내보냈으나 다시 돌아온 아이가 많아 문을 닫을 수 없었다. 미군정도 한국인들의 요청과 소다 부부의 특별한 사정을 감안해 영주를 허락했다.소다 부부는 중대 결심을 했다. 부인은 남아서 아이들을 돌보는 대신 남편은 일본으로 돌아가 일본인들을 깨우치기로 한 것이다. 소다는 부인과 천당에서 다시 만나자고 약속한 뒤 한국에 들어온 지 42년 만인 1947년 11월 부산에서 미군 배를 타고 일본 시모노세키항에 도착했다.이곳을 시작으로 전도 여행에 나섰다. '세계 평화'라고 적힌 어깨띠를 두르고 한 손에는 성경책을 든 채 "전쟁을 일으킨 일본인이 회개해야 한다"라고 외쳤다. 혼자 있을 때는 "일본인이 인류에 범한 죄를 용서해 달라"고 하나님께 기도했다. 기자들과 만나서는 "한국인과 결혼한 일본 여성이 서울에만 700~800명"이라면서 "60만 명에 이르는 재일 한국인을 올바르게 이해해야 한다"라고 당부하기도 했다.소다가 귀국한 뒤 가마쿠라보육원 경성지부는 북한에서 월남한 영락교회 한경직 목사가 이어받았다. 그는 1939년 북한 신의주에 세웠던 보린원을 충무로 2가에 재건했다가 가마쿠라보육원을 서울시로부터 불하 받아 이사했다. 1948년 서울보린원을 거쳐 1956년 영락보린원이 됐다.