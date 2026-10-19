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'한국 고아들의 아버지’
'한국 고아들의 아버지’은인의 나라에서 봉사하겠다는 마음으로 조선에 건너와 평생 사랑과 봉사를 실천한 일본인 개신교 전도사 소다 가이치.영락보린원

서울 마포구 합정동의 양화진 외국인 선교사 묘원에는 15개국 417명의 유해가 묻혀 있다. 대부분 서양인이지만 유일하게 일본인 무덤도 있다. 주인공은 선교사이자 사회사업가 소다 가이치와 부인 우에노 다키다. 한국사회단체연합장의위원회와 영락보린원이 함께 세운 묘비 앞면에는 십자가 아래 '孤兒(고아)의 慈父(자부) 曾田嘉伊智先生之墓(소다 가이치 선생 지묘)'라고 새겨져 있다. 바로 옆에 일본 가마쿠라보육원이 세운 묘비도 나란히 있다.

양화진 묘원은 미국 의료선교사 존 헤론 제중원장이 1890년 순직했을 때 조선 주재 미국 공사관과 유족의 요청으로 조성되기 시작해 구한말과 일제강점기 서양 개신교 선교사들의 공동 묘역으로 꾸며진 곳이다. 소다 가이치는 무슨 계기로 이 땅에 건너왔고, 어떤 사연으로 이곳에 묻히게 됐을까. 또 '고아의 자애로운 아버지'로 불린 까닭은 무엇일까.


묘비 뒷면에 새겨진 글을 읽어 보면 그 내력을 알 수 있다. 시인 주요한이 글을 짓고 서예가 김기승이 글씨를 썼다.

소다 선생은 일본 사람으로 한국인에게 일생을 바쳤으니 그리스도의 사랑을 몸으로 나타냄이라. 1867년 10월 20일 일본국 야마구치현에서 출생하다. 1913년 서울에서 가마쿠라보육원을 창설하매 따뜻한 품에 자란 고아 수천이더라. 1919년 독립운동 시에는 구속된 청년의 구호에 힘쓰고 그 후 80세까지 전국을 다니며 복음을 전파하다. 종전 후 일본으로 건너가 한국에 대한 국민적 참회를 순회 역설하다. 95세 5월 다시 한국에 돌아와 가마쿠라의 자리에 있는 영락보린원에서 1962년 3월 28일 장서(長逝)하니 향년 96세라. 동년 4월 2일 한국사회단체연합으로 비를 세우노라. 1950년 1월 부인 다키 여사도 서울에서 서거하다.

소다 가이치 묘비
소다 가이치 묘비서울 마포구 합정동 양화진 외국인 선교사 묘원에 있는 소다 가이치 묘비. 오른쪽은 한국사회단체연합과 영락보린원, 왼쪽은 일본 가마쿠라보육원이 세운 것이다.이희용

조선인이 구해준 덕분에 죽을 고비 넘겨

소다는 일본 혼슈 서쪽 끝 야마구치현 구마게군 다부세초에서 태어났다. 10월 20일은 탄생 159주년이다. 야마구치는 예전의 조슈번으로 정한론을 주창한 요시다 쇼인, 초대 조선 통감 이토 히로부미, 을미사변 주역 미우라 고로, 조선 초대 총독 데라우치 마사타케와 2대 총독 하세가와 요시미치 등 조선 침탈과 관련 깊은 인물을 많이 배출했다. 다부세초는 총리를 지낸 기시 노부스케와 사토 에이사쿠의 고향이기도 하다.

소다의 젊은 시절은 좋게 말하면 호기심 많은 자유인이고 나쁘게 말하면 한 군데 마음 붙이지 못하는 떠돌이였다. 오카야마시 한문사숙에서 한학을 공부하다가 21살이 되자 신학문을 배우려고 당시 서양 문명의 창구 구실을 하던 나가사키로 갔다. 탄광 광부로 일하며 학비를 벌고 밤에 공부해 초등학교 교사가 됐다. 그러나 타고난 방랑벽을 이기지 못해 노르웨이 화물선을 타고 홍콩으로 건너갔다.

청일전쟁 후 대만이 일본을 점령하자 그곳으로 옮겨가 독일인이 운영하는 공장에서 일했다. 그 뒤 중국 본토에 가서 해군에 잠시 몸담고 쑨원의 중국 혁명에도 참여한 뒤 대만으로 돌아왔다. 일정한 직업 없이 산악 지대를 누비는 등 방랑 생활을 이어갔다.

1899년 어느 날 술에 크게 취해 뒷골목에 쓰러졌다. 정신을 완전히 잃어 그대로 두면 목숨이 위험할 지경이었다. 우연히 이곳을 지나던 조선인이 그를 불쌍히 여겨 여관으로 업고 데려갔다. 정성껏 치료해 주고 밥값까지 내준 뒤 말없이 떠났다. 정신을 차린 소다는 자신을 살려준 사람이 평소 업신여겨온 조선인이란 말을 듣고 깜짝 놀랐다. 이 일을 겪고 소다는 완전히 딴사람이 됐다.

은인의 나라에서 봉사하려고 조선으로 건너와

YMCA 시절의 소다
YMCA 시절의 소다황성기독교청년회(서울YMCA) 학관에서 일본어 교사로 일하던 시절 민족 지도자와 서양 선교사 등 YMCA 활동가들과 함께 찍은 사진. 앞줄 오른쪽 세 번째가 소다 가이치.영락보린원

그는 은인에게 보답하려고 했으나 이름조차 남기지 않아 찾을 수가 없었다. 고민 끝에 은인의 나라에서 봉사하겠다고 마음먹고 1905년 6월 조선에 건너왔다. 서울YMCA 전신 황성기독교청년회 학관에서 일본어를 가르치다가 개신교에 귀의했다. 그가 예수를 영접한 것은 YMCA 종교부 총무이던 월남 이상재의 인품에 감화되기도 했지만 숙명·이화여고 영어 교사 우에노 다키와 사랑에 빠졌기 때문이었다.

소다는 두 번째로 새사람이 됐다. 좋아하던 술을 딱 끊은 것은 물론 금주회를 결성해 주변 사람에게도 술 끊기를 권했다. 1908년 41세 노총각 소다는 당시로선 혼기를 한참 지난 30세 다키와 결혼식을 올린 뒤 서울 중구 회현동의 일본인 경성감리교회 전도사가 됐다.

일제는 데라우치 마사다케 조선 총독 암살을 모의했다는 혐의를 날조해 1911년 9월 민족 지도자들을 대거 잡아들이는 105인 사건을 일으켰다. 피의자 가운데는 윤치호, 이승훈, 이상재, 양전백 등 YMCA 관련 인사가 여럿 포함돼 있었다. 소다는 필립 질레트, 호러스 언더우드, 새뮤얼 모펫 등 서양인 선교사들과 함께 총독부에 거세게 항의하는 한편 데라우치 총독을 만나 "무고한 사람을 당장 석방하라"고 요구했다.

경성기독교회(덕수교회 전신) 장로 와타나베 도루 대법원장에게도 찾아가 "죄 없는 사람에게 왜 벌을 주려 하느냐"고 따졌다. 1919년 3·1운동 때도 구속자 석방 운동을 벌이는가 하면 이상재 재판을 맡은 판사를 법정에서 꾸짖어 주위를 놀라게 했다. 이런 행동이 거듭되자 조선인에게는 의인으로 칭송받았지만 동족에게는 배신자 소리를 들었다.

원생들은 '하늘 할아버지' '하늘 할머니'로 불러

소다 가이치 부부
소다 가이치 부부왼쪽은 부인 우에노 다키, 오른쪽은 ‘세계 평화’라고 적힌 어깨띠를 두르고 연설하는 소다 가이치.영락보린원

사다케 오토지로는 1896년 가마쿠라보육원을 설립해 일본 아동복지사업의 선구자로 불린다. 그는 "지금 조선에 건너오는 일본인들은 일확천금을 꿈꾸는 인간뿐인데 그중에 한 사람이라도 순수한 박애주의 정신으로 조선을 생각하고 헌신하는 것도 좋지 않겠는가"란 말을 듣고 경성지부 설립을 결심했다.

1912년 강진형이 서울 용산 삼각지에 세운 우리나라 최초의 근대식 보육원을 넘겨받아 1913년 가마쿠라보육원 경성지부로 개칭했다. 가마쿠라보육원 출신 가운데 가장 나이가 많은 스다 겐타로를 지부장으로 임명했다가 주변 천거를 받아 1921년 소다에게 운영 책임을 맡겼다. 그가 보기에 소다야말로 '순수한 박애주의 정신으로 조선에 헌신할 만한 인물이었던 것이다.

거리에 버려진 아이가 넘쳐나던 시절이어서 아이들을 재울 자리가 모자랐다. 소다는 총독부로부터 용산구 후암동의 전생서(典牲署·조선시대 궁중의 각종 제사에 쓰이는 가축을 기르던 곳) 터 1300평을 불하받아 시설을 대폭 확충했다. 1926년 아내도 교사를 그만두고 아이 돌보는 일에 매달렸다.

고아들과 함께한 소다
고아들과 함께한 소다소다 가이치가 1935년 가마쿠라보육원 경성지부 원생들과 촬영한 단체사진. 맨 가운데 수염 기른 인물이 소다 가이치.영락보린원

1929년 세계 대공황까지 겹쳐 보육원은 극심한 재정난에 시달렸다. 소다 부부는 용산에 주둔하는 일본군 부대에 손수레를 끌고 가서 남은 밥을 얻어다가 아이들에게 먹였다. 가마쿠라보육원 경성지부 자리는 지금도 길이 좁고 비탈이 심한데, 예전에는 땔감이나 끼닛거리 등 무거운 짐을 어떻게 매일같이 날랐을지 그 고생을 짐작조차 하기 어렵다.

소다 부부가 보육원으로 아이들을 데려가자 조선인들은 "왜놈이 조선 아이들을 팔아먹으려고 한다"라고 헛소문을 퍼뜨렸다. 일본인들은 구걸하다시피 해 아이들을 먹이고 입히는 걸 보고 '국가의 수치'라고 비웃었다. 원생들은 소다 부부를 '하늘 할아버지'와 '하늘 할머니'로 불렀다.

이곳 출신이 독립운동에 가담했다는 이유로 소다가 헌병에게 끌려가 고초를 겪는 일도 있었다. 그러나 독립운동가를 탓하기는커녕 자랑스러워했다고 한다. 익명의 후원자에게 큰 도움을 받기도 했다. 보육원 마당에 놓인 보따리에는 "동포를 대신해 감사드립니다. 저는 사정이 있어 국외로 나갑니다. 이 돈을 고아들을 위해 써주십시오"라고 쓰인 편지와 함께 1000원이 들어 있었다. 당시 1000원은 요즘 화폐 가치로 수천만 원에 해당하는 거액이다.

'세계 평화' 어깨띠 두르고 일본인들에게 회개 촉구

1941년 소다는 75세 정년을 맞아 은퇴하고 초대 지부장 스다 겐타로에게 책임을 넘겼다. 부인 다키는 남아 고아들을 계속 돌봤다. 소다는 1943년 함경남도 원산의 일본인 감리교회에 무보수 전도사로 초빙됐다가 그곳에서 해방을 맞았다. 서울로 돌아와 보육원을 정리하고 고아들을 3곳으로 나눠 내보냈으나 다시 돌아온 아이가 많아 문을 닫을 수 없었다. 미군정도 한국인들의 요청과 소다 부부의 특별한 사정을 감안해 영주를 허락했다.

소다 부부는 중대 결심을 했다. 부인은 남아서 아이들을 돌보는 대신 남편은 일본으로 돌아가 일본인들을 깨우치기로 한 것이다. 소다는 부인과 천당에서 다시 만나자고 약속한 뒤 한국에 들어온 지 42년 만인 1947년 11월 부산에서 미군 배를 타고 일본 시모노세키항에 도착했다.

이곳을 시작으로 전도 여행에 나섰다. '세계 평화'라고 적힌 어깨띠를 두르고 한 손에는 성경책을 든 채 "전쟁을 일으킨 일본인이 회개해야 한다"라고 외쳤다. 혼자 있을 때는 "일본인이 인류에 범한 죄를 용서해 달라"고 하나님께 기도했다. 기자들과 만나서는 "한국인과 결혼한 일본 여성이 서울에만 700~800명"이라면서 "60만 명에 이르는 재일 한국인을 올바르게 이해해야 한다"라고 당부하기도 했다.

소다가 귀국한 뒤 가마쿠라보육원 경성지부는 북한에서 월남한 영락교회 한경직 목사가 이어받았다. 그는 1939년 북한 신의주에 세웠던 보린원을 충무로 2가에 재건했다가 가마쿠라보육원을 서울시로부터 불하 받아 이사했다. 1948년 서울보린원을 거쳐 1956년 영락보린원이 됐다.

고아들의 요람
고아들의 요람서울 용산구 후암동의 영락보린원. 소다 가이치가 이끌던 가마쿠라보육원 경성지부를 1947년 한경직 목사가 이어받아 영락보린원으로 개명했다. 정문 앞에 ‘전생서 터’라고 적힌 표석이 세워져 있다.이희용

소다가 걸어서 일본 열도를 누비는 동안 부인은 급성 폐암으로 1950년 1월 14일 숨져 일본인으로는 처음 양화진에 묻혔다. 입원과 치료에 앞장선 김명선 세브란스의전 학장이 앞장서고 이윤영 사회부 장관이 장의위원장을 맡아 한국사회사업연맹장으로 남대문교회에서 장례식이 치러졌다. 그러나 한일 간 국교가 수립되지 않아 소다는 참석할 수 없었다.

이를 안타깝게 여긴 일본 아사히신문 기자가 1960년 1월 소다 부부의 사연을 소개하며 이승만 대통령에게 소다의 방한 허용을 촉구하는 칼럼을 실었다. 이승만은 1910~1912년 YMCA에서 소다와 함께 활동한 인연도 있었다. 서울 주재 AP통신이 이를 보도하자 국내에도 알려졌다. 한일 양국에서 동정 여론이 일어났고 한경직 목사가 앞장서서 정부에 강력하게 요청했다.

아이들의 웃음꽃 속에서 보낸 마지막 여생

결국 이승만 정부에서는 귀국이 이뤄지지 못했다. 장면 내각이 들어선 뒤 한경직 목사는 초청장과 재정보증서를 보냈다. 일본에서는 아사히신문사가 귀국을 주선했다. 소다는 1961년 5월 6일 아사히신문 경비행기를 타고 김포공항에 내릴 수 있었다.

한국 땅 다시 밟은 소다
한국 땅 다시 밟은 소다1961년 5월 6일 한국을 다시 찾은 소다 가이치에게 환영객들이 화환을 목에 걸어주고 있다.영락보린원

소다는 그의 손에서 자란 가마쿠라보육원 출신들과 교회 관계자 등의 따뜻한 환영을 받았다. YMCA회관에서 한국사회사업연합회 주최로 환영식이 열렸고 김상돈 서울시장은 명예시민증을 수여했다. 그는 영락보린원에서 아이들과 함께 여생을 보내다가 이듬해 3월 28일 눈을 감았다.

영락보린원 운동회
영락보린원 운동회1961년 6월 영락보린원에서 제1회 체육대회가 열리고 있다. 점수판 왼쪽 앞에 앉은 소다 가이치가 원생들의 경기 장면을 지켜보고 있다.영락사회복지재단

당시 신문들은 '고아의 아버지' '국경 넘은 인류애'(동아일보), '한국에 바친 평생' '한국 고아의 은인'(조선일보), '사랑과 봉사의 한평생' '인류애의 실천자'(경향신문) 등의 제목을 달아 별세 소식을 전했다. 동아일보와 조선일보는 그의 명복을 비는 사설을 실었다. 조선일보 인천 지역 신문배달원들이 조화와 조위금 3100환을 보냈다는 기사도 눈에 띈다.

언론에 비친 소다
언론에 비친 소다왼쪽부터 소다 방한 표정을 소개한 1961년 5월 7일 자 조선일보 7면. 별세 소식을 전한 1962년 3월 28일 자 조선일보 3면과 3월 29일 자 동아일보 3면, 영결식 광경을 보도한 4월 2일 자 조선일보 3면.네이버 뉴스 라이브러리

장례식은 국회의사당(지금의 서울시의회 건물)에서 사회단체연합장으로 치러졌다. 일본에서 건너온 조카 마스다 스미코와 영락보린원생들을 비롯해 유진오 재건국민운동본부장, 정희섭 보건사회부 장관, 윤태일 서울시장 등이 참석했다. 박정희 국가재건최고회의 의장은 조화를 보냈다. 유해는 양화진 묘원의 부인 곁에 안장됐다. 정부는 그해 4월 12일 일본인 최초로 문화훈장을 추서했다.

소다 2주기 추도식
소다 2주기 추도식1964년 5월 2일 서울YMCA회관에서 윤치영 서울시장과 한경직 목사를 비롯해 유족과 관계자들이 참석한 가운데 소다 가이치 2주기 추도식이 열리고 있다.서울기록원

일본에서도 4월 28일 도쿄 아오야마학원 예배당에서 추도식이 거행돼 배의환 주일한국대표부 대사가 유족에게 문화훈장을 전달했다. 한일 감정이 험악했던 시절 소다의 귀국과 장례는 가슴 뭉클한 감동을 자아내 양국 교류의 물꼬를 트는 계기가 됐다. 배의환 대사는 그해 10월 한일회담 수석대표를 맡아 대일 청구권 교섭과 어업 협정 등 국교 정상화를 위한 실무 협의를 이끌었다.
덧붙이는 글 참고문헌

<양화진 선교사 열전>
<대한 일본인 소다 가이치>
<친구가 된 일본인들>
<네이버 뉴스 라이브러리>
#월드코리안 #소다가이치 #가마쿠라보육원 #영락보린원
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