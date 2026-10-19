▲고아들과 함께한 소다
소다 가이치가 1935년 가마쿠라보육원 경성지부 원생들과 촬영한 단체사진. 맨 가운데 수염 기른 인물이 소다 가이치.영락보린원
1929년 세계 대공황까지 겹쳐 보육원은 극심한 재정난에 시달렸다. 소다 부부는 용산에 주둔하는 일본군 부대에 손수레를 끌고 가서 남은 밥을 얻어다가 아이들에게 먹였다. 가마쿠라보육원 경성지부 자리는 지금도 길이 좁고 비탈이 심한데, 예전에는 땔감이나 끼닛거리 등 무거운 짐을 어떻게 매일같이 날랐을지 그 고생을 짐작조차 하기 어렵다.
소다 부부가 보육원으로 아이들을 데려가자 조선인들은 "왜놈이 조선 아이들을 팔아먹으려고 한다"라고 헛소문을 퍼뜨렸다. 일본인들은 구걸하다시피 해 아이들을 먹이고 입히는 걸 보고 '국가의 수치'라고 비웃었다. 원생들은 소다 부부를 '하늘 할아버지'와 '하늘 할머니'로 불렀다.
이곳 출신이 독립운동에 가담했다는 이유로 소다가 헌병에게 끌려가 고초를 겪는 일도 있었다. 그러나 독립운동가를 탓하기는커녕 자랑스러워했다고 한다. 익명의 후원자에게 큰 도움을 받기도 했다. 보육원 마당에 놓인 보따리에는 "동포를 대신해 감사드립니다. 저는 사정이 있어 국외로 나갑니다. 이 돈을 고아들을 위해 써주십시오"라고 쓰인 편지와 함께 1000원이 들어 있었다. 당시 1000원은 요즘 화폐 가치로 수천만 원에 해당하는 거액이다.
'세계 평화' 어깨띠 두르고 일본인들에게 회개 촉구
1941년 소다는 75세 정년을 맞아 은퇴하고 초대 지부장 스다 겐타로에게 책임을 넘겼다. 부인 다키는 남아 고아들을 계속 돌봤다. 소다는 1943년 함경남도 원산의 일본인 감리교회에 무보수 전도사로 초빙됐다가 그곳에서 해방을 맞았다. 서울로 돌아와 보육원을 정리하고 고아들을 3곳으로 나눠 내보냈으나 다시 돌아온 아이가 많아 문을 닫을 수 없었다. 미군정도 한국인들의 요청과 소다 부부의 특별한 사정을 감안해 영주를 허락했다.
소다 부부는 중대 결심을 했다. 부인은 남아서 아이들을 돌보는 대신 남편은 일본으로 돌아가 일본인들을 깨우치기로 한 것이다. 소다는 부인과 천당에서 다시 만나자고 약속한 뒤 한국에 들어온 지 42년 만인 1947년 11월 부산에서 미군 배를 타고 일본 시모노세키항에 도착했다.
이곳을 시작으로 전도 여행에 나섰다. '세계 평화'라고 적힌 어깨띠를 두르고 한 손에는 성경책을 든 채 "전쟁을 일으킨 일본인이 회개해야 한다"라고 외쳤다. 혼자 있을 때는 "일본인이 인류에 범한 죄를 용서해 달라"고 하나님께 기도했다. 기자들과 만나서는 "한국인과 결혼한 일본 여성이 서울에만 700~800명"이라면서 "60만 명에 이르는 재일 한국인을 올바르게 이해해야 한다"라고 당부하기도 했다.
소다가 귀국한 뒤 가마쿠라보육원 경성지부는 북한에서 월남한 영락교회 한경직 목사가 이어받았다. 그는 1939년 북한 신의주에 세웠던 보린원을 충무로 2가에 재건했다가 가마쿠라보육원을 서울시로부터 불하 받아 이사했다. 1948년 서울보린원을 거쳐 1956년 영락보린원이 됐다.