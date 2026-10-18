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AI생성 이미지우리나라의 커피 축제에는 다른 나라와 구별되는 특징이 있다. 동경, 런던, 뉴욕 등에서 열리는 커피 축제나 전시회와는 다른 점이다. 첫째, 대단한 대중 동원이다. 서울카페쇼나 서울커피엑스포가 보여주듯이 유료 행사임에도 많은 커피 전문가, 커피 사업자, 그리고 커피 소비자들이 참가하고 즐긴다. 당일 현장 입장권을 구하려면 긴 시간을 기다려야 할 정도다.둘째, 커피를 중심으로 지역의 정체성을 만들고, 도시 브랜드를 개발하며, 관광객을 유치하는 데 커피 축제를 활용하고 있다. 강릉은 그 대표적인 사례다. 이러한 현상은 한국의 커피 소비문화가 단순한 음료 소비를 넘어 지역경제와 관광, 문화산업의 영역으로 확장되었음을 보여준다.이런 특징에도 불구하고 한국의 커피 축제 문화는 한계에 이르렀다는 평가가 일반적이다. 가장 큰 문제는 대부분의 축제가 때와 장소만 달리할 뿐 내용에서 큰 차이가 없다는 점이다. 차별성 상실은 커피 축제의 양적 성장조차 느리게 만들고 있다. 질적 차별화를 통한 축제의 정체성 확보, 축제의 브랜딩화가 필요하다는 얘기다.커피 시음, 바리스타 경연, 원두 판매, 디저트 판매, 음악 공연은 이제 거의 모든 커피 축제에서 볼 수 있는 뻔한 행사가 되었다. 이제는 축제의 목적이나 지역의 역사문화적 특성을 보여주는 내용으로 특성화하려는 노력이 필요하다. 올해 네 번째를 맞는 시흥 세계커피콩축제는 축제 명칭이 보여주듯이 행사의 주인공이 커피가 아니라 커피콩이라는 점에서 좋은 사례다. 커피콩 자체와 그 안에 담긴 생산국의 문화에 주목하는 행사로 기획되었다. 커피콩은 자연과 농업, 무역과 산업, 노동과 문화가 만나는 출발점이다. 어찌 보면 커피의 출발점이며 중심이 커피콩이라고 할 수 있다. 커피콩을 매개로 한 '세계 문화 축제'를 지향하는 것이 명칭에서 드러난다.문제는 이런 기획 의도가 행사 내용으로 충실히 구현되고, 일반 관람객들에게 얼마나 효과적으로 전달되느냐이다. 이런 과제가 해결된다면 충분히 차별성 있는 커피 축제를 기획하려는 사람들의 벤치마킹 대상이 될 수 있을 것이다.지역마다 열리는 우리나라 커피 축제의 두 번째 문제는 지역에 무엇을 남기는지가 불분명하다는 점이다. 대부분의 축제가 일회성 행사일뿐 지역의 지속 가능한 발전에 기여하지 못하고 있다. 그런 면에서 보면 올해로 네 번째를 맞이한 '경춘선 공릉숲길 커피축제'는 매우 모범적이었다. 노원구에서 주도한 이 축제는 이미 형성되어 있던 공릉동의 카페문화와 골목상권을 더욱 발전시키는 것을 목적으로 내세웠다는 점이 획기적이다. 경춘선 폐선에 숲길을 조성하고, 카페와 골목상권을 만들고, 커피 축제를 개최함으로써 지역 상권 활성화를 시도하였다.결과적으로 축제 기간 인근 상점 매출액이 평소보다 50% 이상 증가하였고, 두 번의 축제 후 지역 상인과 주민들의 요구로 축제 기간을 하루에서 이틀로 확대하는 성과를 거두었다. 2026년에는 10만 명 이상이 방문하였다. 외부 유명 커피업체의 참여는 최소한이었고, 지역의 카페와 상인, 특히 청년마켓 창업자들이 주인공이었다는 점도 주목할 점이다. 노원구가 선언한 '문화축제 브랜드화'의 대표적인 성공 사례가 커피 축제였다.우리나라 커피 축제의 세 번째 문제점은 서사의 부족이다. 커피 축제가 단순히 먹고 마시고 쇼핑하는 행사를 넘어서는 방법의 하나는 커피의 생산과 역사에 관한 서사를 이벤트화하여 축제의 문화적 성격을 강화하는 것이다. 커피를 재배하는 농민의 삶, 생산국의 역사와 문화, 그리고 커피 무역과 노동, 공정한 거래와 환경 문제 등이다. 커피 소비국 한국과 많은 커피 생산국을 연결하는 문화적 이벤트의 개발과 이용을 적극 고려할 만하다.이런 몇 가지 변화 노력을 통해 커피 축제가 커피를 많이 마시는 축제에서 커피를 더 깊이 이해하는 축제로 전환해야 할 시점이다. 커피가 어울리는 계절 가을이 깊어지고 있다. 멀어도 찾아가고 싶은, 매년 열려도 다시 가고 싶은, 뻔하지 않은 커피 축제가 열리는 나라가 진정한 커피공화국일 것이다.<커피 한잔에 담긴 문화사>의 저자, 한국학중앙연구원 명예교수