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COEX 수족관의 아홀로틀수조 너머로 녀석과 눈이 마주쳤습니다. 귓가엔 산호처럼 하늘거리는 분홍 아가미, 콕 찍어놓은 듯 까만 눈망울에 슬쩍 올라간 입꼬리까지. 언제 봐도 꼭 빙그레 웃는 낯입니다. 우리에게 '우파루파'라는 이름으로 더 익숙한 멕시코도롱뇽, 바로 아홀로틀(Ambystoma mexicanum)입니다.솔직히 털어놓자면, 진료실에 이 조그만 녀석이 환축으로 들어오는 날엔 등줄기부터 서늘해집니다. 수의과대학 교육은 철저하게 개나 고양이 같은 반려동물과 소, 돼지 같은 산업동물 위주로 짜여 있거든요.파충류도 학교에선 구경하기 힘들지만, 동물원에선 뱀이나 악어를 만질 일이 잦아 현장에서 부딪치며 몸으로 배웠습니다. 그런데 양서류는 완전히 다릅니다. 국내 동물원을 다 털어도 몇 마리 안 되다 보니 경험을 쌓을 기회도, 만져볼 틈도 거의 없습니다. 수의사에게도 교과서 밖의 미개척지인 셈입니다.몇 해 전 일입니다. 동물사 수조 속 아홀로틀들이 연달아 맥 없이 가라앉으며 죽어간다는 긴급 연락이 들어왔습니다. 양서류를 진료한 적이 없던 저는 눈앞이 캄캄했습니다. 피부로 직접 호흡하고 체내 삼투압을 조절하는 양서류는 환경 변화에 극도로 예민합니다. 약물을 함부로 쓰기 전에 원인부터 밝혀내야 했습니다. 밤새 국내외 문헌을 뒤지며 수질 데이터를 대조해 나갔습니다.원인은 수온이었습니다. 아홀로틀이 서늘한 물을 좋아한다고는 하지만, 당시 수조 온도는 10도 안팎까지 떨어져 있었습니다. 변온동물의 생체 대사가 사실상 멈춰버릴 정도로 지나치게 낮았던 겁니다. 논문과 사육 가이드라인을 바탕으로 서식지 기준 적정 수온인 18도를 맞추고 정밀한 여과 시스템을 가동했습니다. 다행히 며칠 만에 폐사가 멈췄고, 가쁜 숨을 몰아쉬던 녀석들이 활력을 되찾았습니다. 가슴을 쓸어내리면서도 동시에 씁쓸한 자괴감이 밀려왔습니다. 우린 이 작은 생명에 대해 도대체 얼마나 알고 있는 걸까요.아홀로틀이라는 이름은 고대 아즈텍 신화에서 출발합니다. 세상의 태양을 움직이려고 신들이 목숨을 바쳐야 했을 때, 죽기 싫어 도망친 변신의 귀재 '숄로틀(Xolotl)' 신이 있습니다. 그가 옥수수와 용설란으로 둔갑하다 끝내 호수 밑바닥으로 뛰어들어 변신한 모습이 바로 아홀로틀, 즉 '물속의 개'였습니다.반면 우리가 부르는 '우파루파'라는 이름엔 신화 따윈 없습니다. 1980년대 일본의 한 광고 기획사가 관상용 판매를 위해 급조한 상표명일 뿐입니다. 원래 이름 첫머리가 일본어로 바보를 뜻하는 '아호'와 비슷해 장사에 방해된다는 이유로, 입에 착착 감기는 소리만 따서 붙인 겁니다. 생명 하나가 유행하는 인형이나 그저 귀여운 상품 취급을 당해 온 서글픈 자본주의의 단면입니다.아홀로틀은 생물학적으로 봐도 별종입니다. 보통 양서류라면 물속 올챙이 시절을 지나 아가미를 닫고 폐로 숨 쉬는 육상 도롱뇽이 되어야 마땅하지만 아홀로틀은 다릅니다. 다 자라 알을 낳을 때가 되어도 유년기의 겉아가미와 납작한 꼬리지느러미를 평생 달고 삽니다. 어른이 되길 거부한 채 물 속에 머무는 영원한 피터팬, 이른바 '유형성숙(Neoteny)'입니다.굳이 육지로 올라갈 이유가 없었던 탓인데 고향 멕시코 고산 호수는 물이 깊고 먹이가 풍부했던 반면, 뭍은 메마르고 가혹했기 때문입니다. 게다가 그 지역 물과 흙엔 갑상샘 호르몬을 만드는 요오드가 턱없이 부족해서 피곤하게 변태를 감행하느니 신진대사를 늦추고 풍요로운 호수 바닥에 주저앉는 길을 택한 셈입니다.이들의 재생 능력은 기괴할 정도입니다. 다리나 꼬리 몇 개 잘려 나가는 건 일도 아닙니다. 상처 부위 세포가 시간을 되돌리듯 역분화하더니, 불과 몇 주 만에 뼈와 신경, 혈관까지 흉터 하나 없이 고스란히 복원해 낼 수 있다고 합니다. 심지어 뇌의 일부나 심장을 도려내도 후유증 없이 아물고 다른 개체의 장기를 떼어다 붙여도 거부반응조차 없습니다.바로 이 독보적인 능력 때문에 아홀로틀은 1863년 파리로 건너간 이래 160년 넘게 전 세계 실험실로 불려 다녔습니다. 인간의 질병 정복과 수명 연장을 위해, 수조 속에서 묵묵히 제 몸을 내어주면서 말입니다.인터넷을 보다 보면 '우파루파 역변'이라는 자극적인 글들이 심심찮게 돕니다. 귀엽던 녀석이 시커멓고 징그러운 도롱뇽으로 변했다며 놀라는 반응들이 보이는데 아홀로틀 입장에선 억울한 일입니다. 이는 역변이나 노화가 아니라 인간의 무지와 잔인한 방치가 낳은 참사이기 때문입니다.실제로 온라인에 떠도는 흉측한 외모의 도롱뇽은 아홀로틀이 아니라 근연종인 '타이거 살라만다(호랑이도롱뇽)'이거나 그 교잡종인 경우가 많습니다. 설령 아홀로틀이라 해도 티록신 호르몬을 인위적으로 주사해 억지로 변태를 일으킨 개체들입니다.깃털 같던 아가미는 바짝 타들어가 떨어지고, 튀어나온 눈두덩이로 물 밖을 기어 나오게 되는데 이는 평생 유생으로 살도록 진화한 생명체에게 이건 끔찍한 고문입니다. 강제로 어른이 된 녀석들은 심각한 대사 장애를 앓다 대부분 1년도 못 넘기고 죽습니다. 수조에서 10년, 15년은 거뜬히 사는 아이들의 목숨을 인간의 얄팍한 호기심으로 갉아먹는 겁니다.사육 환경 문제도 원인이 될 수 있습니다. 본래 16~18도의 차갑고 맑은 고산 물에서 살던 동물인데 여름철 수온이 25도를 넘어가거나 배설물 독소가 치솟으면, 연약한 피부 점막과 아가미가 화상 입듯 허옇게 녹아내리게 됩니다. 사람들이 '역변'이라 손가락질하던 흉측한 몰골은, 숨이 막혀 타들어 가던 아홀로틀의 비명이었습니다.여기서 가장 가슴 아픈 모순이 고개를 듭니다. 과거 아홀로틀은 국제적 멸종위기종(CITES 부속서 II)으로 묶여 있어 국내에서도 개인이 키우려면 까다로운 양도·양수 신고와 사육시설 등록을 거쳐야 했습니다. 하지만 인공증식이 워낙 쉬워 규제 실효성이 떨어진다는 이유로 환경부 고시를 통해 등록 의무가 면제되었습니다.법적 빗장이 풀리자 분홍빛 루시스틱부터 백색 알비노, 황금빛 골든까지 공산품처럼 쏟아져 나왔습니다. 이제는 동네 수족관이나 인터넷 숍에서 단돈 1~2만 원이면 누구나 손에 쥡니다. 전 세계 어항과 실험실에 갇힌 개체만 해도 수백 만, 수천 만 마리에 달합니다.