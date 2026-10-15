연합뉴스

'20일 상오 6시 반경 돌연 여수에서 반군 약 팔백 명이 통학열차 6량에 분승하여 순천역에서 4, 5백 메터 떨어진 지점에까지 들어와 정차하고 있었다.'

여순사건 재심대책위원회가 2020년 1월 20일 전남 순천시 광주지법 순천지원 앞에서 기자회견을 열어 여순사건 특별법 제정을 촉구하고 있다.1948년에 전남 여수군과 순천군은 극적인 변화들을 연달아 겪었다. 목포항이나 부산항만큼의 위상은 띠지 못했지만, 이 지역은 일제강점기에 남해안과 일본을 연결하는 곳이었다. 그랬던 곳이 정부수립 이후에 전혀 다른 이미지를 갖게 됐다.1930년 12월 18일자 <조선일보> 8면은 부산과 시모노세키(하관·마관)를 잇는 관부연락선에 다음가는 여수-시모노세키 구간의 관여연락선이 이틀 뒤 개통된다고 보도했다. 국토교통부와 한국철도 등이 2021년에 펴낸 <철도역 100>에 따르면, 1930년 12월 25일에는 광주-순천 및 순천-여수 철도가 개통되고 순천역과 여수역(지금의 여수엑스포역)이 영업을 개시했다.1930년 당시에 여수역은 한반도 최남단 기차역이었다. 위 기사는 전남 지역의 철도와 시모노세키를 연결해달라는 것이 일본 기업들의 요구 사항이었다고 전했다.전남과 일본을 연결하던 여수·순천은 해방 직후에는 귀환 동포들을 받아들이는 통로 중 하나가 됐다. 귀환 동포들은 이 지역의 철도 주변에 판잣집을 짓고 마을을 형성했다. 그랬던 곳이 해방 3년 뒤에는 제주 4·3항쟁 진압을 거부하는 육군 제14연대 장병들의 궐기 장소가 됐다. 1948년 10월 19일에 4·3 진압 명령을 받은 이 지역의 14연대 장병 일부는 즉각 거부하고 항쟁에 돌입했다.민족분단을 거부하는 4·3항쟁을 응원하는 무대가 된 여·순은 얼마 안 가 전혀 다른 이미지를 갖게 됐다. 항쟁의 실패를 계기로 두 도시에는 반공극우세력에 의한 낙인이 찍혔다. 이 세력은 여·순에서 벌어진 일을 명분으로 일제 때의 치안유지법을 닮은 국가보안법의 국회 통과를 관철시켰다(1948.11.20.). 이 법은 그해 12월 1일 공포됐다.해방 이후 3년 사이 여수·순천의 이미지가 그처럼 급변하던 시기에, 20대 후반인 기관사 장환봉은 두 도시를 연결하는 역할을 했다. 아내와 두 딸을 둔 그는 교통부 육운국 소속인 순천철도국의 기관사였다.1948년에 장환봉은 이 지역의 운명처럼 급격한 소용돌이에 휘말렸다. 그 시작은 14연대 장병 일부의 순천 진입이다. 항쟁 발발 다음날인 10월 20일에 순천철도국 직원들이 겪은 일이 그달 29일 자 <동아일보> 2면에 묘사돼 있다. 순천 지역 대동청년단장 황우수의 목격담을 토대로 하는 기사다.이 목격담에서 나타나듯이, 14연대가 순천에 진입할 때에 이 지역 기관사들이 동원됐다. 황우수는 이 부대의 북상을 막기 위해 순천철도국 직원들에게 광주-순천 철로의 절단을 지시했다. 하지만 그의 말은 먹혀들지 않았다. 황우수는 "때는 벌서 늦어 철도국원은 거이 전부가 반군에 가담"한 뒤였다는 목격담을 <동아일보> 기자에게 들려줬다.현지의 철도 공무원들은 무장 군인들의 요구를 받아들일 수밖에 없었다. 그해에 29세였던 장환봉도 그런 분위기 속에서 동료들과 행동을 함께했다. 황우수 같은 극우 활동가의 눈에는 그들이 14연대 가담자들로 비쳐졌지만, 그 같은 상황에서는 황우수 본인도 거부하기 힘들었을 것이다.14연대는 순천에서 오래 버티지 못했다. 이들은 진입 사흘 뒤인 23일까지 버텼다. 여수 쪽은 27일까지 버텼다. 이런 변화는 장환봉 등의 운명을 또다시 바꿔놓았다. 이때부터 철도 공무원들의 신변은 위험해졌다.진실·화해를 위한 과거사정리위원회의 <2008년 하반기 조사보고서> 제3권 내의 '순천지역 여순사건' 편은 "기차를 징발당한 철도국 공무원들도 반군 협조자로 몰려 피해가 컸다"고 한 뒤 "1948년 10월 23일 순천이 진압된 후 순천철도국 신원문이 출근한 후 순천역에서 순천 경찰에게 사살되었다"고 보고한다. 수사 절차도 없이 순천역에서 살해됐던 것이다.신원문이 단순히 총격만 받고 쓰러진 것은 아니다. "며칠 뒤 얼굴을 간신히 알아보고 순천역에서 시신을 수습했다"고 위 보고서는 말한다. 얼굴을 알아보기 힘들 정도의 폭행이 있었던 것이다.공포의 분위기 속에서 장환봉도 결국 표적이 됐다. 위 보고서는 "순천 경찰은 순천철도국 기관사 장환봉을 체포"했다고 한 뒤 그가 "철도국 창고"에 감금됐다고 기술한다. 그런 뒤 "군경이 장환봉 외 감금되어 있던 30~40명을 조곡동 죽도봉에서 사살 후 시신을 소각했다"고 기술한다.장환봉은 서류상으로는 호남계엄지구 고등군법회의의 사형 선고에 의거해 처형됐다. 하지만 실제로는 창고에 감금돼 있다가 처형장으로 끌려갔다. 전시 상황이라 부득이했다는 핑계를 댈 여지조차 없는 상황에서 적법절차가 철저히 무시됐던 것이다.