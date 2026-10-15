한국일보

10월 15일 한국일보 1면 기사.일부 장관들이 한성숙 국무총리에게 "국무회의 생중계 범위를 줄이는 것이 바람직하다"는 의견을 이재명 대통령에게 전달해 달라고 했다고 한국일보가 보도했다.이달 2일 총리공관에서 열린 총리 주재 장관 초청 만찬에서 이런 의견이 개진됐고, 반론을 제기한 장관은 없었다고 한다. 만찬에는 장관 19명 가운데 강신철 국방·정동영 통일·정은경 보건복지·이소영 중소벤처기업부 장관 등을 제외한 10여 명이 참석했는데, 장관들은 대통령 모두발언과 필요한 토론 일부만 생중계한 뒤 비공개로 전환하자는 데 의견을 모았다.익명의 참석자는 "생중계 중 '그게 아닙니다'라고 반박하면 대통령의 체면이 어떻게 되겠느냐"며 "이를 우려해 할 말이 있어도 생중계 중에는 참고 넘어가는 장관들이 많다"고 말했다. 이 참석자는 "그 결과 설익은 정책이 추진되는 경우가 있다는 우려에 다수 장관들이 공감했다"고 전했다.대표적으로 원민경 성평등부 장관이 7월 14일 국무회의에서 촉법소년 연령 기준 하향 공론화 결과를 보고하자 이 대통령이 생중계 중 "너무 미약하지 않느냐"고 지적하면서 장관이 반박할 새도 없이 무력화된 사례가 언급됐다.신문은 이 대통령이 2월 24일 국무회의에서 "농지까지 투기 대상이 됐다"고 지적한 뒤 농지 전수조사가 시작됐다가 농민 반발로 최근 후퇴한 일, 7월 21일 국무회의에서 '노란 봉투법'의 쟁의행위 기준을 시행령을 통해 마련하라고 지시했다가 위헌·월권 논란 끝에 고용노동부가 법적 구속력이 없는 '시행지침'으로 마무리된 사례 등을 회의 생중계의 부작용 사례로 꼽았다.반면, 국무회의가 비공개로 전환되면 대통령과 장관들 사이에 치열한 토론이 벌어지기도 한다. 5월 9일 종료된 '다주택자 양도세 중과 유예'는 비공개 토론을 거치며 완성도가 높아진 사례로 거론됐다.또 다른 참석자는 "소셜미디어 메시지가 많아질수록 책잡힐 거리도 많아질 수밖에 없지 않겠느냐는 의견이 나왔다"고 전했다. 여권의 한 관계자는 "앞서 총리실 내부에서도 생중계 범위를 줄이자는 대안이 제시된 것으로 안다"고 했다.한성숙은 대통령에게 장관들의 건의를 전달했냐는 신문의 질문에 답하지 않았다.이재명 대통령이 14일 강훈식 비서실장 후임에 임광현 국세청장을 깜짝 발탁했다. 지난달 21일 강훈식이 사의를 표한 지 23일 만의 인선이다.임광현은 행정고시(38회)로 공직에 입문한 뒤 국세청에서 주로 근무한 관료 출신이다. 노무현 정부 시절 청와대 행정관을 지냈고, 문재인 정부에선 서울지방국세청 조사 4국장과 본청 조사국장, 국세청 차장을 거쳤다. 2024년 총선 비례대표 의원으로 국회에 입성했다가 작년 7월 이재명 정부 첫 국세청장에 임명됐다. 이 대통령이 국무회의에서 임광현의 업무성과를 여러 차례 칭찬하기도 했다.정치권에서는 의외의 인선이라는 반응이 나왔다. 동아일보에 따르면, 청와대에서는 그동안 친명계 한준호 의원에 대한 인사 검증 작업이 이뤄졌고, 한준호도 의원 신분을 내려놓고 비서실장을 맡을 의지를 보였다고 한다. 그러나 "젊은 친명 의원으로는 국정 위기 극복이 어렵다"는 당내 의원들의 반대가 상당했다고 한다.여당에선 임광현에 대해 "국회와 정부를 두루 경험한 만큼 당정청 협력으로 국정 성과에 속도를 낼 적임자"(박성준 수석 대변인)라는 논평을 냈지만, 대통령에게 직언할 만큼의 중량감은 부족하다는 우려도 나온다.익명의 여권 관계자는 경향신문에 "대통령 지지율이 떨어지고 여당과 지지층 내부 갈등이 큰 위기 상황에서 취임하는 비서실장인데, 기대했던 중량감은 부족하다"며 "비서실이 정무적 조정 능력을 갖추지 않으면 결국 대통령 힘으로 국정을 끌고 갈 수밖에 없는 대통령 1인 체제가 더욱 강화될 수 있다"고 말했다.수도권의 한 친명계 의원은 "임 실장 자체가 직언을 하는 스타일은 아니어서 청와대 내 경기·성남 라인에 대한 통제는 더욱 어려워질 것"이라고 했다.또 다른 친명계 의원은 한겨레에 "지금은 대통령의 뜻을 실행하는 사람보다는 제동을 걸어줄 사람이 필요한데 우려가 있다"고 말했고, 또 다른 의원도 조선일보에 "임광현이 다양한 아이디어와 강한 추진력으로 대통령의 신임을 얻었지만 쓴소리와는 거리가 멀다"고 했다.장동혁 국민의힘 대표는 페이스북 글에서 임광현의 부인 이경은이 지난 3월 미국 휴스턴 총영사에 임명되고, 처남 이승엽이 이 대통령의 공직선거법 위반 사건과 쌍방울 대북 송금 사건 등을 변호한 전력을 문제 삼았다.같은 당 정점식 원내대표는 "이 엄중한 시국에 국세청장을 비서실장으로 영전시킨다는 것은 상상도 못 했다"며 "대통령이 국정 위기에 대한 인식이 전혀 없다는 것을 보여주는 인사"라고 혹평했다.민주당이 자체 조사에서 신천지 교인 수만 명이 입당한 정황을 공개하면서 계파 간 파열음이 커지고 있다.김민석 민주당 대표는 14일 민주당 유튜브 채널에서 신천지 교인의 집단 가입 의혹에 대해 "상당한 규모의 집단적 가입이 있다는 것은 확인됐고, 그 외에 상당히 의미 있는 증언들도 축적했다"고 밝혔다. 김민석은 2021년 대선후보 경선 당시 "일반적인 추세와 다른 결과가 나온 경선 결과가 있었다"며 "이번 기회에 정리할 수 있는 부분은 정리하겠다"고 했다. 김민석은 신천지의 당내 경선 개입 여부에 대해 "그 부분은 증언들이 있다"고도 했다.조선일보에 따르면, 박선원 최고위원이 주도한 '당원정비 TF'가 수만명 규모의 조직적 가입 정황을 포착했고, 10월 초 지도부에 이를 보고했다.한국일보에 따르면, TF는 코로나19 당시 확보한 일부 신천지 교인 명부와 당원 명부를 대조하는 방식으로 집단 가입 정황을 추정했다. 친청계 한민수 최고위원은 "구두로 공유받은 내용은 명부 대조를 통한 가입 정황뿐이었다"며 "입당 시점은 물론 신천지 교인인지 교차 검증해 전대에서 어떤 영향을 미친 것인지 듣지 못했다"고 전했다.한편으로, 친청계는 비공개 사안이 공개된 경위를 문제 삼았다. 이성윤 최고위원은 "김민석 대표는 취임 후 첫 최고위에서 비공개될 사안이 공개될 경우 지위 고하를 막론하고 회의에서 퇴출하겠다고 했다"며 "약속대로 누가 비공개 내용을 흘렸는지 끝까지 밝혀내고 퇴출해야 한다"고 말했고, 한민수도 "언론 플레이는 더 이상 용납될 수 없다"고 말했다.당내에서는 조사결과의 공개 범위를 놓고 신중론이 나온다. 익명의 중진 의원은 경향신문에 "특정 종교에 대한 신념을 갖고 정치 행위를 하는 것을 범죄시할 수는 없지 않겠냐"고 말했고, 또 다른 중진도 "당내 특정 세력과의 결탁 관계가 명백하게 입증되지 않는 이상 빨리 수습해야 한다"고 했다.국립중앙박물관 특별전에 애국지사 박원근의 글씨로 소개됐다가 친일파 박중양의 글씨로 드러나 철거된 유묵이 유홍준 박물관장의 개인 소장품이었던 것으로 확인됐다. 조선일보에 따르면 국립중앙박물관은 조은희 국민의힘 의원실의 질의에 "유홍준 관장의 소장품임을 알려드린다"고 답했다.문제의 유묵은 지난 7월 개막한 특별전 '우리들의 밥상'에 나온 '일반시국은(一飯是國恩)'이다. 유홍준은 당시 언론에 "임진왜란 최초의 승병장인 영규 대사가 충청도에서 의병을 일으키면서 외친 '밥 한 그릇도 나라의 은혜다'라는 말씀을 담은 글"이라며 "이번 전시에서 크게 감동받은 작품"이라고 소개했다.그러나 개막 한 달여 만에 낙관에 있는 '박원근'이 박중양의 또 다른 이름이라는 의혹이 제기됐다. 근현대사·서예 등 전문가 7명으로 구성된 자문위원단이 "박중양이 일본 유학 시절 쓴 글씨"라는 검증 결과를 내놓자 박물관은 전시물을 철거했다.유홍준은 "유물의 정확한 의미를 읽지 못한 것은 역량 부족"이라며 "책임을 통감한다"고 사과했지만, 이 과정에서 자신이 소장자라는 사실은 공개하지 않았다. 조은희는 "자신의 소장품을 추천해 전시하고 친일파 글씨로 드러나 사과하면서도 자신이 소유자라는 사실은 밝히지 않았다"며 "관장의 지위가 전시 선정에 영향을 미쳤는지 규명하고, 수장으로서 도덕적 책임을 져야 한다"고 말했다.미국 뉴욕 남부 연방지검이 13일(현지시간) 한국 정부를 위해 미등록 대리인으로 활동한 혐의로 기소된 수미 테리 전 미국 중앙정보국(CIA) 분석관과 12개월간 기소를 유예하는 합의를 맺었다.합의서 6항은 "한국 국가정보원의 어떤 간부나 직원과도 그 신분을 알면서 의사소통해서는 안 된다"고 규정했다. 한국 정부 관계자와 예상치 못한 접촉을 했을 경우 48시간 안에 감독기관에 알려야 한다는 의미다.테리는 국정원 직원들로부터 약 9245달러 상당의 루이 비통 핸드백 등을 받고 최소 19차례 식사 비용을 부담시킨 사실, 주미한국대사관에서 약 3만 7000달러를 모금한 사실 등을 시인했지만 법적 잘못을 인정하진 않았다. 미국 검찰은 앞서 이 자금이 국정원 최고위층에서 나왔다고 주장했으나 합의서에는 이런 내용이 빠졌다.미 검찰은 합의가 "미국과 테리 모두에게 최선의 이익이 될 것"이라고만 밝혔고, 테리의 변호인도 "오랜 세월 조국에 충실히 봉사해 온 테리는 이번 결정에 만족한다"고 말했다.이번 합의는 무죄 판결이 아니다. 테리가 조건을 어기면 소추가 재개될 수 있고, 유예 기간에는 공소시효도 정지된다.▲ 경향신문 = 96만 채무자 숨통… '고금리' 구제 숙제▲ 국민일보 = 새 비서실장에 임광현… 민생 성과 의지▲ 동아일보 = 靑 비서실장에 임광현 현 국세청장 깜짝 발탁▲ 서울신문 = 신임 비서실장에 '성과' 낸 국세청장▲ 세계일보 = 靑 신임 비서실장 임광현 깜짝 발탁▲ 조선일보 = 장고 끝 '비서형' 실장▲ 중앙일보 = 미, 합의한 전작권 평가도 뒤집었다▲ 한겨레 = "잘팔리니 노선변경" 힙합계정이 극우 확성기로▲ 한국일보 = "국무회의 생중계 부작용" 장관들 작심 발언