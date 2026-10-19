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26.10.19 07:15최종 업데이트 26.10.19 07:15
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장명부의 아버지는 충남 아산에서 키가 크고 힘이 세기로 유명했다. 그런 눈에 띄는 외모와 명성은, 태평양 전쟁이 시작되던 1941년 그가 마을에서 가장 먼저 강제징용 되어 도쿄 북서쪽 군마현의 군수공장지대로 보내진 중요한 이유였다. 고향을 떠날 때 그에게는 이미 한 해 전 결혼한 아내와 아들 하나가 있었다. 하지만 전쟁이 끝난 뒤에도 빈손으로 돌아갈 수 없다며 귀국을 미루던 중 아내의 부고를 접하자 그는 그대로 일본에 눌러앉았고, 다른 동포 여자를 만나 살림을 차렸다. 그때 낳은 아들이 장명부였다.

아버지는 가정적인 남자가 아니었고, 고향에 남은 아들에게 달려가지 않은 모습에서 보이듯 자식들에 대한 책임감이 강한 편도 아니었다. 토목 일을 하던 그는 늘 먼 지방으로 떠돌았고, 두 번째 결혼 관계도 지속하지 못했다. 어머니를 따라간 장명부는 미야기 현의 외가에서 자랐지만, 그곳의 형편도 넉넉하지 못했다. 장명부의 어머니는 생활비를 조달하기 위해 도쿄의 아사쿠사에서 식모살이를 해야 했고, 몇 해 뒤 그런 사정을 알게 된 아버지가 찾아와 장명부를 와카야마 현의 집으로 데려갔다. 명부는 그곳에서 두 살 터울의 동생 용부를 처음으로 만나게 된다. 초등학교 3학년 때였다.

고향, 와카야마

명부와 용부 형제는 와카야마 현에서 5년을 보냈다. 명부가 10살 무렵부터 15살까지, 초등학생과 중학생 시절의 일부였다. 그래서 장명부가 평생 고향으로 생각한 곳이 그곳이었고, 나중에 세상을 떠날 때 머물던 곳도 바로 그곳이었다. 물론 그 따뜻한 고향의 기억 속에 아버지의 몫은 거의 없었다. 거칠고 방탕했던 아버지는 칼을 맞고 피를 흘리며 나타나기도 했고 수시로 낯선 여자를 데려와 '이제부터 어머니라고 부르라'고 하기도 했다. 형제는 대부분의 시간을 단둘이 지내야 했지만, 때로는 두 명의 '어머니'와 한집에서 살아야 하기도 했다. 여러 지역에 아버지의 여자가 있었고, 그래서 모두 몇 명의 '어머니'가 있었는지 다 알 수도 없다고 장용부는 이야기한다.

장용부
장용부장명부의 동생 장용부(일본명 마츠바라 타츠오). 바보 취급 받지 않기 위해, 그 역시 형처럼 야구를 했지만 부상 때문에 프로선수가 될 수는 없었다. 야구선수의 꿈이 좌절된 재일동포 소년이 야쿠자의 길로 들어서는 경우는, 그를 비롯해 아주 드물지는 않았다.김은식

더구나 아버지는 두 아들을 제대로 돌보지 않았고, 연락도 없이 여러 달씩 밖으로 떠돌곤 했다. 한 번은 '일에 실패해 잠시 자리를 비운다'는 쪽지와 5천 엔짜리 지폐 6장을 남겨놓은 채 사라진 적도 있었다. 그로부터 1년 뒤 이웃집으로 몰래 걸어온 전화로 아버지의 목소리를 들을 수 있게 됐을 때, 형 명부가 '빨리 와, 빨리 와'하며 울부짖던 모습을 동생은 기억하고 있다.

장명부가 어린 시절 친구들 사이에서 조선인이라는 이유로 차별을 받았던 것 같지는 않다. 다른 아이들로서는, 동급생 마츠바라 아키오(장명부의 일본 이름)의 부모를 본 적이 없으니 한국인 핏줄이라고 생각할 수도 없었기 때문이다. 대부분의 친구들은 장명부가 드래프트를 거치지 않고 프로야구팀에 입단하는 것을 보고서야 그의 국적이 그들과 다르다는 것을 알게 됐다고 말한다. 더구나 그는 또래들에 비해 월등히 큰 몸집을 타고났고 힘도 셌다. 다만 가난하고 부모의 돌봄을 제대로 받지 못하는 딱한 아이라는 사실까지 숨길 수는 없었다. 그 시절의 친구들은 장명부를 '집 열쇠를 가지고 다니던 아이'로 기억했다.


'재일조선인'이라는 정체성이 삶 내내 장명부를 괴롭힌 문제였음은 분명하다. 하지만 그것은 어린 시절 친구들의 놀림 같은 얕고 구체적인 차원의 문제가 아니었다. 그는 자신의 외모가 친구들과 조금 다르다고 생각했고, 그래서 자신이 조선인이라는 사실이 드러날까 봐 두려워했다. 바닷가에서 놀다가 누군가에게 '인도 사람이냐'는 말을 들은 뒤로 해수욕을 가지 않게 된 것도 아마 그 때문이었을 것이다. 친구들은 그가 '조용한 아이'였다고 입을 모은다. 떠들고 어울리기 좋아하던 아버지와 달리 그를 내성적으로 비치게 한 것은 그런 속앓이였다.

바보 취급을 받지 않으려면

"일본에서 조선인이 바보 취급을 받지 않으려면 어떻게 해야 한다고 생각하냐? 야구를 하는 수밖에 없어."

형인 장명부가 마치 입버릇처럼 했던 이야기였다고, 동생 장용부는 회상한다. 공무원이 될 수도, 번듯한 기업에 취업할 수도 없었을 뿐 아니라 일본인과 결혼하게 된다면 그 배우자에게도 비슷한 불이익을 떠안기게 되는 것이 그 시절 재일동포들의 법적 지위였다. 그래서 아무리 꽁꽁 숨기고 비밀을 지키더라도, 고등학교를 졸업하고 세상에 나갈 무렵에는 재일동포라는 사실이 드러날 수밖에 없었다.

재일동포 소년들이 그런 운명 속에서 선택할 수 있는 길은 많지 않았다. 식당이나 가게나 자동차 정비소에서 일하다가 돈을 모아 직접 운영하는 것, 야쿠자나 파친코처럼 불법적이거나 남들이 꺼리는 일을 하며 사는 것 아니면 운동선수로 성공하는 것. 적지 않은 재일동포 소년들이 야구나 스모에 도전하고, 끝내 실패하면 어둠의 세계로 흘러들었던 배경이다.

장명부는 야구선수가 됐다. 야구부에서는 다른 아이들이 무서워서 기피했던, 그래서 자리가 비어있던 포수를 맡았다. 당시의 친구들은 '말이 없던 순한 아이' 장명부가 경기나 연습 때만 목소리가 커졌다고도 회상한다. 일상에서는 상처받을까 두려워 잦아들던 소년 장명부에게, 야구장이란 마음껏 활개칠 수 있는 유일한 공간이었다.

그리고 얼마간 돈이 모였던지, 장명부가 중학교 3학년에 다니던 무렵 나타난 아버지는 두 아들을 데리고 돗토리 현에 새로 마련한 집으로 이사했다. 장명부는 그곳의 치즈중학교(智頭中学)로 전학하면서 투수로 전향했다. 그곳에는 이미 포수가 있었고, 또한 그가 다른 투수들보다도 더 빠른 공을 던질 수 있다는 사실이 알려졌기 때문이다.

돗토리니시고교(鳥取西高)에 입학하면서는 야구로 돈을 벌겠다는 목표가 분명해졌다. 그 학교는 도쿄대를 비롯한 주요 국립대학 합격자를 꾸준히 배출하는 지역의 명문이었고, 야구부도 나름의 전통을 가지고 있었다. 특히 1학년 때 3학년 선배 하나가 프로팀 다이요 웨일스에 지명되는 걸 본 장명부는, 열심히만 하면 프로선수가 될 수 있다는 구체적인 희망을 품게 된다.

장명부, 프로야구 선수가 되다
장명부, 프로야구 선수가 되다요미우리 자이언츠 입단이 확정되던 날, 장명부가 선생님의 아들을 무릎에 앉히고 사진을 찍었다. 사진 속 아이 야스이 히로키 씨가 다큐멘터리 영화 <야쿠자 그리고 슈퍼스타즈> 제작팀에 제공했다.야스이 히로키

사진을 불태우고

하지만 장명부의 3학년 시절 돗토리니시 고교의 전력은 약했다. 중요한 경기에서 던질 수 있는 투수가 그밖에 없었다. 더구나 고시엔 지역대회를 한 달쯤 앞두고 커브를 연마하던 장명부의 팔꿈치가 고장 나는 악재가 겹쳤다. 결국 그의 학교는 지역 예선의 마지막 경기에서 1점 차로 패배하며 본선 진출 문턱에서 좌절했다.

다만 팔꿈치 통증 때문에 오직 직구로만 승부하던 모습이 강렬한 인상을 남겼고, 몇 군데서 스카우트 제의들을 받게 된다. 그중 사회인리그에 참가하던 오사카의 한 보험회사에 입사하기로 합의가 이루어졌지만, 계약 단계에서 그가 일본 국적을 가지지 않았음이 밝혀지며 일방적으로 취소를 통보받게 된다. 그날, 장명부는 장롱에 보관하던 앨범을 꺼내 불태웠다고 한다. 그가 태우고 싶었던 것은 재일조선인을 무시하고 차별하는 일본이라는 사회의 위선이었을 수도 있지만, 태울 수 있는 것은 재일조선인으로 나고 자란 자신의 삶의 흔적들뿐이었다.

오히려 잘된 일인지, 얼마 뒤 프로팀 요미우리 자이언츠가 입단을 제의해 왔다. 그리고 그 소식을 전해 들은 애초의 보험회사에서 다시 입단 계약을 맺자고 찾아왔지만 당연히 거절했다. 장명부는 동생에게 '갈 생각도 없지만 불쾌하다'라고 말했다. 프로팀 중에서도 단연 최고의 팀이었던 요미우리는 계약금 1000만 엔과 연봉 300만 엔이라는 좋은 조건으로 대우했다. 물론 적지 않았던 그 돈은 아버지가 가져갔고, 곧 흔적도 없이 사라졌다.

어쨌든 장명부는 그렇게 프로야구 선수가 됐고, 번듯한 사회인이 됐다. 계약금이 사라졌고 조선인이라는 비밀이 알려졌지만, 프로야구 선수가 된 것보다 큰 문제는 아니었다. 그는 오직 야구를 통해 남들과 다른 국적, 없는 것과 별다를 것 없던 부모, 지독한 가난이라는 어려움을 극복해 내고 바보 취급 받지 않을 수 있는 삶의 경로로 올라선 것처럼 보였다. 하지만 야구가 그에게 열어준 길이 그가 살아가며 만날 모든 문제까지 해결해 주는 것은 아니었다. (계속)
가족과, 한국에서
가족과, 한국에서아내(후쿠시 치에코), 그리고 두 아들(히로타케, 도시히코)과 함께 한국에서의 새출발울 꿈꾸던 장명부.후쿠시 치에코



덧붙이는 글 미개봉 다큐멘터리 영화 <야쿠자 그리고 슈퍼스타즈(가제)>(감독 이영곤)의 촬영 과정에 동행하며 취재했고, 제작진이 확보한 자료의 도움을 받았습니다. 이 기사는 장명부의 삶을 추적하고 그 의미를 찾아보는 후속편으로 이어집니다.
#장명부 #삼미슈퍼스타즈 #재일동포
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