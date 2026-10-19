김은식

장명부의 동생 장용부(일본명 마츠바라 타츠오). 바보 취급 받지 않기 위해, 그 역시 형처럼 야구를 했지만 부상 때문에 프로선수가 될 수는 없었다. 야구선수의 꿈이 좌절된 재일동포 소년이 야쿠자의 길로 들어서는 경우는, 그를 비롯해 아주 드물지는 않았다.더구나 아버지는 두 아들을 제대로 돌보지 않았고, 연락도 없이 여러 달씩 밖으로 떠돌곤 했다. 한 번은 '일에 실패해 잠시 자리를 비운다'는 쪽지와 5천 엔짜리 지폐 6장을 남겨놓은 채 사라진 적도 있었다. 그로부터 1년 뒤 이웃집으로 몰래 걸어온 전화로 아버지의 목소리를 들을 수 있게 됐을 때, 형 명부가 '빨리 와, 빨리 와'하며 울부짖던 모습을 동생은 기억하고 있다.장명부가 어린 시절 친구들 사이에서 조선인이라는 이유로 차별을 받았던 것 같지는 않다. 다른 아이들로서는, 동급생 마츠바라 아키오(장명부의 일본 이름)의 부모를 본 적이 없으니 한국인 핏줄이라고 생각할 수도 없었기 때문이다. 대부분의 친구들은 장명부가 드래프트를 거치지 않고 프로야구팀에 입단하는 것을 보고서야 그의 국적이 그들과 다르다는 것을 알게 됐다고 말한다. 더구나 그는 또래들에 비해 월등히 큰 몸집을 타고났고 힘도 셌다. 다만 가난하고 부모의 돌봄을 제대로 받지 못하는 딱한 아이라는 사실까지 숨길 수는 없었다. 그 시절의 친구들은 장명부를 '집 열쇠를 가지고 다니던 아이'로 기억했다.'재일조선인'이라는 정체성이 삶 내내 장명부를 괴롭힌 문제였음은 분명하다. 하지만 그것은 어린 시절 친구들의 놀림 같은 얕고 구체적인 차원의 문제가 아니었다. 그는 자신의 외모가 친구들과 조금 다르다고 생각했고, 그래서 자신이 조선인이라는 사실이 드러날까 봐 두려워했다. 바닷가에서 놀다가 누군가에게 '인도 사람이냐'는 말을 들은 뒤로 해수욕을 가지 않게 된 것도 아마 그 때문이었을 것이다. 친구들은 그가 '조용한 아이'였다고 입을 모은다. 떠들고 어울리기 좋아하던 아버지와 달리 그를 내성적으로 비치게 한 것은 그런 속앓이였다."일본에서 조선인이 바보 취급을 받지 않으려면 어떻게 해야 한다고 생각하냐? 야구를 하는 수밖에 없어."형인 장명부가 마치 입버릇처럼 했던 이야기였다고, 동생 장용부는 회상한다. 공무원이 될 수도, 번듯한 기업에 취업할 수도 없었을 뿐 아니라 일본인과 결혼하게 된다면 그 배우자에게도 비슷한 불이익을 떠안기게 되는 것이 그 시절 재일동포들의 법적 지위였다. 그래서 아무리 꽁꽁 숨기고 비밀을 지키더라도, 고등학교를 졸업하고 세상에 나갈 무렵에는 재일동포라는 사실이 드러날 수밖에 없었다.재일동포 소년들이 그런 운명 속에서 선택할 수 있는 길은 많지 않았다. 식당이나 가게나 자동차 정비소에서 일하다가 돈을 모아 직접 운영하는 것, 야쿠자나 파친코처럼 불법적이거나 남들이 꺼리는 일을 하며 사는 것 아니면 운동선수로 성공하는 것. 적지 않은 재일동포 소년들이 야구나 스모에 도전하고, 끝내 실패하면 어둠의 세계로 흘러들었던 배경이다.장명부는 야구선수가 됐다. 야구부에서는 다른 아이들이 무서워서 기피했던, 그래서 자리가 비어있던 포수를 맡았다. 당시의 친구들은 '말이 없던 순한 아이' 장명부가 경기나 연습 때만 목소리가 커졌다고도 회상한다. 일상에서는 상처받을까 두려워 잦아들던 소년 장명부에게, 야구장이란 마음껏 활개칠 수 있는 유일한 공간이었다.그리고 얼마간 돈이 모였던지, 장명부가 중학교 3학년에 다니던 무렵 나타난 아버지는 두 아들을 데리고 돗토리 현에 새로 마련한 집으로 이사했다. 장명부는 그곳의 치즈중학교(智頭中学)로 전학하면서 투수로 전향했다. 그곳에는 이미 포수가 있었고, 또한 그가 다른 투수들보다도 더 빠른 공을 던질 수 있다는 사실이 알려졌기 때문이다.돗토리니시고교(鳥取西高)에 입학하면서는 야구로 돈을 벌겠다는 목표가 분명해졌다. 그 학교는 도쿄대를 비롯한 주요 국립대학 합격자를 꾸준히 배출하는 지역의 명문이었고, 야구부도 나름의 전통을 가지고 있었다. 특히 1학년 때 3학년 선배 하나가 프로팀 다이요 웨일스에 지명되는 걸 본 장명부는, 열심히만 하면 프로선수가 될 수 있다는 구체적인 희망을 품게 된다.