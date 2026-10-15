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범도루트, 만주 역사의 현장범도루트
아침 9시 30분, KE 117편이 인천공항을 이륙했다. 목적지 연길 상공에 도착한 건 10시 50분이었다. 시차 한 시간을 더하면 2시간 20분이 걸린 셈이다.
착륙 30분 전부터 창문 가리개를 올리지 말라는 기내 방송이 나왔다. 우리말과 중국어, 영어로 안내를 했음에도 창문 가리개를 올리는 사람이 있다. 가리개를 올린 좌석은 금방 드러난다. 기내의 조명을 모두 꺼버린 상태여서 가리개를 올린 좌석만 환해진다. 승무원이 뛰어가며 소리친다.
"창 내리세요."
말 끝에 날이 섰다. 늘 지나치게 공손한 승무원들이 군인으로 돌변하는 순간이다.
연길공항은 보안이 엄격하다. 예전에는 아무 설명도 없이 창문 가리개를 열지 못하게 통제했는데, 요즘은 많이 친절해졌다. 군사공항으로도 사용되고 있기 때문이라고 이유를 알려준다.
내가 탄 비행기가 막 착륙한 연길공항의 정식 명칭은 연길조양천국제공항(延吉朝阳川国际机场)이다. 그냥 연길공항이라고 하지 않는 이유는 이 공항이 만들어지기 전에 이미 연길공항이 있었기 때문이다.
북간도에 처음 공항을 만든 건 일본군이었다. 1932년 만주를 점령한 일본군은 연길의 서쪽 소영촌과 도문, 용정, 세 곳에 군사공항을 건설했다. 이 군사공항은 일본이 패전하면서 모두 폐쇄되었다. 민간 항공기도 함께 사용했던 연길공항 역시 폐쇄되었다.
일본군 연길비행장은 어떻게 조선인민군 공군 훈련기지가 되었나
폐쇄된 연길공항을 다시 복구해 사용한 것은 중국이 아니라 북한이었다. 한국전 과정에서 미군의 공습으로 전투기와 비행장을 잃은 조선인민군 공군이 이동해온 곳이 바로 비포장 상태로 방치되어 있던 연길공항이었다. 북한은 여기에 중국과 소련의 지원을 받아 정원이 2600명에 달하는 '조선인민군 비행원 훈련기지'를 세웠다. 조선인민군 공군총사령부도 이곳으로 옮겼다. 조선인민군 공군총사령관 왕련은 연길공항에서 전투비행사를 양성하는 속성과정을 운영하면서 북한 공군 재건에 나섰다.
내가 내린 연길조양천국제공항은 1952년 중국이 건설한 새 공항이다. 한국전쟁에 뛰어든 중국군에게는 최전방 공군기지가 필요했다. 그러나 이미 북한 공군에게 내주어버린 연길공항을 돌려달라고 할 수가 없었다. 조선인민군 공군총사령관 왕련은 항일전쟁 시기에 중국군과 함께 싸운 혈맹의 동지였다.
함경북도에서 태어난 왕련은 10대 중반에 모스크바로 유학한 수재였다. 동방노력자대학을 거쳐 소련의 제3항공학교에 들어가 조종술과 비행기 정비, 공항구조학 등을 배웠다. 1939년 항공학교를 졸업한 그는 중국으로 와 항일전쟁에 뛰어들었다.
왕련은 팔로군 최대 근거지인 연안의 군사비행장 확장 현장을 총괄하면서 '연안 항공조'의 3인방으로 부상했다. 연안항공조는 초기 중국공군을 핵심이었다. 비행교관으로도 활약한 왕련이 동북지역으로 이동한 것은 1945년이었다. 그는 만주에서 항공학교 창설작업을 주도하고, 해방된 조국의 북으로 돌아갔다. 평양에서 조선인민군 공군을 창설하고 초대 참모총장이 되었다.
중국인민군의 초대 공군사령관 류아러우는 왕련이 참여했던 중국 초기 항공군사조직의 계승자였다. 중국 공군 부사령관 왕필은 연안 군사공항 확장 공사를 하는 기간 내내 왕련과 밤낮으로 함께 일한 '연안 항공조'의 조장이었다. 연안항공조의 부조장 창첸쿤은 중국 공군의 부사령관이 되었다. 연안 항공조의 핵심조원 왕련은 북한 공군 총사령관이 되었다. 이렇듯 중국과 북한의 공군 최고 지도부는 연안시절부터 항일전선에서 함께 한 '연안 항공조' 3인방이었다. 혈맹의 동지들이라고 할 수 있었다.
중국 공군뿐만 아니라 중국공산당의 항공분야 책임자 류펑도 왕련의 동지였다. 류펑은 왕련과 소련 제3항공학교 동기였고, 동북항공학교를 함께 창설한 동료였다. 이렇게, 중국 공군과 당의 항공분야 최고지도부가 된 왕필과 창첸쿤, 류펑은 모두 왕련과 중국 공군을 함께 창설한 '창업 멤버'들이었다.
더구나 '항미원조전쟁'에 나선 중국군을 총지휘한 팽덕회 중국인민지원군 총사령관은 연안시절부터 조선의용군과 왕련을 누구보다 신뢰하고 아끼며 지원했던 인물이었다. 그러니 위기에 처한 북한 공군에게 연길공항을 기꺼이 내주었던 것이다. 그런 중국군이 자기들에게 필요하다고 해서 그 공항을 돌려달라고 할 리 없었다.
중국 공군 왕필과 창첸쿤은 왕련과 함께 항일전쟁 시기에 연안에서 공항을 만들었던 방식에 따라 유격대식으로 새로운 군사공항을 건설했다. 중장비 없이 길이 1600m, 폭 30m의 연안 군사공항을 완벽하게 만든 중국 중앙군사위원회 항공조장이 왕필이었고, 부조장이 창첸쿤, 책임조원이 바로 왕련이었다.
일본에 승리한 중국군은 바로 이 항공조의 핵심 왕필과 왕련을 류펑과 함께 동북지역에 파견했다. 일본 공군의 시설과 장비 접수를 맡은 제1진이었다. 그들은 연길을 포함한 동북지역의 일본군 비행장, 항공기, 부품들을 접수해 중국공군 창설에 나섰다. 철령의 일본군비행장을 보수해 중국군 항공학교 훈련비행장으로 만든 주역도 왕련이었다.
중국 공군과 북한 공군의 관계를 더 선명하게 보여주는 것은 중조공군연합사령부다. 한국전쟁이 일어나자, 1951년 중국과 북한은 중조공군연합사령부를 구성했다. 사령관은 중국인민지원군 공군사령관 류전이었고, 부사령관은 북한 공군사령관 왕련과 중국 공군 부사령관 창첸쿤이었다. 10년 전 연안의 항공조에서 함께 일했던 바로 그 왕련과 창첸쿤이 한 사람은 북한 공군총사령관이 되어, 또 한 사람은 중국공군 부사령관이 되어, 나란히 중조 공군연합사령부의 부사령관으로 만난 것이다.
국제 공항코드 YNJ와 군사공항의 시간