범도루트

"창 내리세요."

▲범도루트 연길 범도루트

내가 지금 내린 이 공항의 건설을 실질적으로 주도한 것이 중조 공군연합사령부 부사령관 창첸쿤이었다. 창첸쿤의 주도로 최단기간에 지금의 연길공항을 건설한 중국공군은 연길공항이라는 명칭도 붙일 수 없었다. 연길공항 명칭을 가진 공항을 왕련이 이끄는 북한 공군이 쓰고 있었기 때문이다.



그래서 중국 공군은 새 공항에 '연길'자도 붙이지 못하고 공군 '조양천비행장'이라고 이름 붙였다. 조양천비행장은 '항미원조전쟁'에 나선 중국의 최전방 공군기지가 되었다. 이 공항에서 두만강을 넘어 북한까지는 불과 27km에 불과하다. 국경에서 불과 27km 거리였지만 미군은 북한 공군이 쓰는 연길공항을 폭격하지 못했다. 중국 공군이 쓰는 조양천공항도 폭격하지 못했다. 그건 중국과 미국의 전면전을 의미했기 때문이다. 미국과 중국은 물론 소련도 세계전쟁을 원하지는 않았다.



휴전을 하고, 북한 공군이 철수한 다음 연길공항은 사용이 중지되었지만, 조양천공항은 중국의 동북 변경지역의 담당하는 핵심 군사기지로 그대로 남았다. 조양천공항에서 북한까지 거리가 27km일 뿐만 아니라 러시아 국경까지도 80km에 불과하다.



연길의 유일한 공항이 된 조양천공항에 민항기가 처음 착륙한 것은 1985년이었다. 군과 민간이 함께 사용하는 공용공항으로 전환하면서 연길-심양을 오가는 정기노선이 취항했다. 1988년에는 제1여객터미널이 문을 열었다.



1998년에 활주로를 대폭 확장하면서 중형 제트기 이착륙이 가능한 오늘의 모습을 갖추었다. 2003년에는 국제공항으로 개방되었다. 공항의 명칭에서도 공군이 지워지고, 연길이 포함되었다.



연길조양천국제공항, 이것이 내가 지금 내린 이 공항의 현재 정식 명칭이다.



국제항공운송협회가 사용하는 공항코드는 YNJ다. 내가 탄 항공권 출발지 ICN에 이어 목적지에 찍힌 YNJ, Yanji(연길)에서 따온 코드다. 그러나 여전히 중국인민해방군이 가지고 있는 이 공항의 군사적 기능은 굳건한 모양이다. 중국 공군의 훈련이 시작되면 민간항공기들의 이착륙이 예고 없이 지연된다. 인천공항에서 연길로 가는 항공기가 특별한 사유를 밝히지 않고 몇 시간씩 이륙이 지연되면 대체로 '군사공항의 시간'이 지나가고 있는 것으로 여기면 된다.



비행기 동체에 연결된 다리를 따라 연길공항 청사 2층에 들어섰다. 연길공항은 내가 본 공항 중에 버스를 전혀 사용하지 않는 유일한 공항이다. 청사 2층에서 계단을 따라 내려가 입국심사대 앞에 줄을 섰다.



한국인은 비자도, 입국신고서도 필요치 않다. 한국에서 미리 간단한 전자 신고서만 작성하면 된다. 여권을 받아든 직원은 여권과 내 얼굴, 컴퓨터 모니터를 몇 번이나 번갈아 쳐다본 다음에야 나를 향해 고개를 까딱한다. 무언가 불만스러운 표정이다. 출입국장 직원은 상대를 미소와 호의로 대하지 않도록 하는 법령이 있는 것일까. 아니면 제복 입은 사람이 민간인에게 웃어 보이는 것은 굴욕이라고 여기는 것일까. 무엇 때문인지는 모르겠으나 저 자리에 앉아있는 사람들의 표정은 대체로 늘 저렇게 뭔가 못마땅하다. 처음에는 저런 눈빛과 표정 앞에서 내 옷에 뭔가 잘못된 게 있나 싶어 스스로 살피곤 했는데, 이젠 그저 그러려니 한다.



- 왼쪽 손가락 네 개를 올려놓으세요.



친절한 여성의 음성 안내와 함께 인식기 위에 손을 올려놓을 자리가 뜬다. 녹음된 상냥한 안내 음성은 무언가 불만스러운 직원의 표정과는 사뭇 대조적이다. 더구나 우리말이다. 음성 안내를 따라 오른쪽 손가락 네 개도 올려놓는다. 양손 엄지도 얌전하게 차례로 지문 인식기에 올려놓고, 카메라를 바라보았다. 키가 조금 큰 편인 나는 뒤로 한 걸음 물러서야 한다.



찰칵, 소리가 나게 여권에 스탬프를 찍은 제복이 나에게 나가라고 고개를 까딱한다. 여권을 받아들고 입국심사장을 빠져나와 짐을 찾고, 대합실을 거쳐 주차장으로 나온다. 이때까지 나의 일행 누구도 연길공항의 활주로를 보지 못했다는 사실을 깨닫지 못한다.



매서운 바람이 뺨을 핥는다. 여기가 만주란 사실이 온몸으로 다가온다.



공항청사를 돌아본다. 아직은 한자 '延吉'과 한글 '연길'이 나란히, 같은 크기로 우뚝하다.



▲중국 연길 공항 외부 범도루트





공항주차장을 빠져나온 버스는 곧장 와룡동으로 향했다. 우리를 태운 버스가 연길 시내를 가로지르는 강 부르하퉁하를 건넜다. 연길에서 시작하는 범도루트는 특별한 사정이 없으면 반드시 와룡동에서 시작한다.



(계속) 방현석(소설가 중앙대 교수)

소설집 <내일을 여는 집> <새벽 출정> <랍스터를 먹는 시간> <세월>, 장편소설 <범도> <그들이 내 이름을 부를 때>, 산문집 <아름다운 저항> <하노이에 별이 뜨다> 등을 펴냈다. 신동엽문학상, 황순원문학상, 오영수문학상, 김정한문학상, 임종국상 등을 수상했다. 길 위의 항일무장투쟁역사학교 <범도루트> 교장으로 역사기행을 진행하고 있다.

#범도 #방현석 #만주 #범도루트 프리미엄 범도루트 만주 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 중국 연길 공항 외부공항주차장을 빠져나온 버스는 곧장 와룡동으로 향했다. 우리를 태운 버스가 연길 시내를 가로지르는 강 부르하퉁하를 건넜다. 연길에서 시작하는 범도루트는 특별한 사정이 없으면 반드시 와룡동에서 시작한다.(계속) 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 방현석 (bt80) 내방 구독하기 목차1 ㅣ 첫화부터 읽기> 맨위로 다크 범도루트 연길내가 지금 내린 이 공항의 건설을 실질적으로 주도한 것이 중조 공군연합사령부 부사령관 창첸쿤이었다. 창첸쿤의 주도로 최단기간에 지금의 연길공항을 건설한 중국공군은 연길공항이라는 명칭도 붙일 수 없었다. 연길공항 명칭을 가진 공항을 왕련이 이끄는 북한 공군이 쓰고 있었기 때문이다.그래서 중국 공군은 새 공항에 '연길'자도 붙이지 못하고 공군 '조양천비행장'이라고 이름 붙였다. 조양천비행장은 '항미원조전쟁'에 나선 중국의 최전방 공군기지가 되었다. 이 공항에서 두만강을 넘어 북한까지는 불과 27km에 불과하다. 국경에서 불과 27km 거리였지만 미군은 북한 공군이 쓰는 연길공항을 폭격하지 못했다. 중국 공군이 쓰는 조양천공항도 폭격하지 못했다. 그건 중국과 미국의 전면전을 의미했기 때문이다. 미국과 중국은 물론 소련도 세계전쟁을 원하지는 않았다.휴전을 하고, 북한 공군이 철수한 다음 연길공항은 사용이 중지되었지만, 조양천공항은 중국의 동북 변경지역의 담당하는 핵심 군사기지로 그대로 남았다. 조양천공항에서 북한까지 거리가 27km일 뿐만 아니라 러시아 국경까지도 80km에 불과하다.연길의 유일한 공항이 된 조양천공항에 민항기가 처음 착륙한 것은 1985년이었다. 군과 민간이 함께 사용하는 공용공항으로 전환하면서 연길-심양을 오가는 정기노선이 취항했다. 1988년에는 제1여객터미널이 문을 열었다.1998년에 활주로를 대폭 확장하면서 중형 제트기 이착륙이 가능한 오늘의 모습을 갖추었다. 2003년에는 국제공항으로 개방되었다. 공항의 명칭에서도 공군이 지워지고, 연길이 포함되었다.연길조양천국제공항, 이것이 내가 지금 내린 이 공항의 현재 정식 명칭이다.국제항공운송협회가 사용하는 공항코드는 YNJ다. 내가 탄 항공권 출발지 ICN에 이어 목적지에 찍힌 YNJ, Yanji(연길)에서 따온 코드다. 그러나 여전히 중국인민해방군이 가지고 있는 이 공항의 군사적 기능은 굳건한 모양이다. 중국 공군의 훈련이 시작되면 민간항공기들의 이착륙이 예고 없이 지연된다. 인천공항에서 연길로 가는 항공기가 특별한 사유를 밝히지 않고 몇 시간씩 이륙이 지연되면 대체로 '군사공항의 시간'이 지나가고 있는 것으로 여기면 된다.비행기 동체에 연결된 다리를 따라 연길공항 청사 2층에 들어섰다. 연길공항은 내가 본 공항 중에 버스를 전혀 사용하지 않는 유일한 공항이다. 청사 2층에서 계단을 따라 내려가 입국심사대 앞에 줄을 섰다.한국인은 비자도, 입국신고서도 필요치 않다. 한국에서 미리 간단한 전자 신고서만 작성하면 된다. 여권을 받아든 직원은 여권과 내 얼굴, 컴퓨터 모니터를 몇 번이나 번갈아 쳐다본 다음에야 나를 향해 고개를 까딱한다. 무언가 불만스러운 표정이다. 출입국장 직원은 상대를 미소와 호의로 대하지 않도록 하는 법령이 있는 것일까. 아니면 제복 입은 사람이 민간인에게 웃어 보이는 것은 굴욕이라고 여기는 것일까. 무엇 때문인지는 모르겠으나 저 자리에 앉아있는 사람들의 표정은 대체로 늘 저렇게 뭔가 못마땅하다. 처음에는 저런 눈빛과 표정 앞에서 내 옷에 뭔가 잘못된 게 있나 싶어 스스로 살피곤 했는데, 이젠 그저 그러려니 한다.- 왼쪽 손가락 네 개를 올려놓으세요.친절한 여성의 음성 안내와 함께 인식기 위에 손을 올려놓을 자리가 뜬다. 녹음된 상냥한 안내 음성은 무언가 불만스러운 직원의 표정과는 사뭇 대조적이다. 더구나 우리말이다. 음성 안내를 따라 오른쪽 손가락 네 개도 올려놓는다. 양손 엄지도 얌전하게 차례로 지문 인식기에 올려놓고, 카메라를 바라보았다. 키가 조금 큰 편인 나는 뒤로 한 걸음 물러서야 한다.찰칵, 소리가 나게 여권에 스탬프를 찍은 제복이 나에게 나가라고 고개를 까딱한다. 여권을 받아들고 입국심사장을 빠져나와 짐을 찾고, 대합실을 거쳐 주차장으로 나온다. 이때까지 나의 일행 누구도 연길공항의 활주로를 보지 못했다는 사실을 깨닫지 못한다.매서운 바람이 뺨을 핥는다. 여기가 만주란 사실이 온몸으로 다가온다.공항청사를 돌아본다. 아직은 한자 '延吉'과 한글 '연길'이 나란히, 같은 크기로 우뚝하다.

범도루트, 만주 역사의 현장아침 9시 30분, KE 117편이 인천공항을 이륙했다. 목적지 연길 상공에 도착한 건 10시 50분이었다. 시차 한 시간을 더하면 2시간 20분이 걸린 셈이다.착륙 30분 전부터 창문 가리개를 올리지 말라는 기내 방송이 나왔다. 우리말과 중국어, 영어로 안내를 했음에도 창문 가리개를 올리는 사람이 있다. 가리개를 올린 좌석은 금방 드러난다. 기내의 조명을 모두 꺼버린 상태여서 가리개를 올린 좌석만 환해진다. 승무원이 뛰어가며 소리친다.말 끝에 날이 섰다. 늘 지나치게 공손한 승무원들이 군인으로 돌변하는 순간이다.연길공항은 보안이 엄격하다. 예전에는 아무 설명도 없이 창문 가리개를 열지 못하게 통제했는데, 요즘은 많이 친절해졌다. 군사공항으로도 사용되고 있기 때문이라고 이유를 알려준다.내가 탄 비행기가 막 착륙한 연길공항의 정식 명칭은 연길조양천국제공항(延吉朝阳川国际机场)이다. 그냥 연길공항이라고 하지 않는 이유는 이 공항이 만들어지기 전에 이미 연길공항이 있었기 때문이다.북간도에 처음 공항을 만든 건 일본군이었다. 1932년 만주를 점령한 일본군은 연길의 서쪽 소영촌과 도문, 용정, 세 곳에 군사공항을 건설했다. 이 군사공항은 일본이 패전하면서 모두 폐쇄되었다. 민간 항공기도 함께 사용했던 연길공항 역시 폐쇄되었다.폐쇄된 연길공항을 다시 복구해 사용한 것은 중국이 아니라 북한이었다. 한국전 과정에서 미군의 공습으로 전투기와 비행장을 잃은 조선인민군 공군이 이동해온 곳이 바로 비포장 상태로 방치되어 있던 연길공항이었다. 북한은 여기에 중국과 소련의 지원을 받아 정원이 2600명에 달하는 '조선인민군 비행원 훈련기지'를 세웠다. 조선인민군 공군총사령부도 이곳으로 옮겼다. 조선인민군 공군총사령관 왕련은 연길공항에서 전투비행사를 양성하는 속성과정을 운영하면서 북한 공군 재건에 나섰다.내가 내린 연길조양천국제공항은 1952년 중국이 건설한 새 공항이다. 한국전쟁에 뛰어든 중국군에게는 최전방 공군기지가 필요했다. 그러나 이미 북한 공군에게 내주어버린 연길공항을 돌려달라고 할 수가 없었다. 조선인민군 공군총사령관 왕련은 항일전쟁 시기에 중국군과 함께 싸운 혈맹의 동지였다.함경북도에서 태어난 왕련은 10대 중반에 모스크바로 유학한 수재였다. 동방노력자대학을 거쳐 소련의 제3항공학교에 들어가 조종술과 비행기 정비, 공항구조학 등을 배웠다. 1939년 항공학교를 졸업한 그는 중국으로 와 항일전쟁에 뛰어들었다.왕련은 팔로군 최대 근거지인 연안의 군사비행장 확장 현장을 총괄하면서 '연안 항공조'의 3인방으로 부상했다. 연안항공조는 초기 중국공군을 핵심이었다. 비행교관으로도 활약한 왕련이 동북지역으로 이동한 것은 1945년이었다. 그는 만주에서 항공학교 창설작업을 주도하고, 해방된 조국의 북으로 돌아갔다. 평양에서 조선인민군 공군을 창설하고 초대 참모총장이 되었다.중국인민군의 초대 공군사령관 류아러우는 왕련이 참여했던 중국 초기 항공군사조직의 계승자였다. 중국 공군 부사령관 왕필은 연안 군사공항 확장 공사를 하는 기간 내내 왕련과 밤낮으로 함께 일한 '연안 항공조'의 조장이었다. 연안항공조의 부조장 창첸쿤은 중국 공군의 부사령관이 되었다. 연안 항공조의 핵심조원 왕련은 북한 공군 총사령관이 되었다. 이렇듯 중국과 북한의 공군 최고 지도부는 연안시절부터 항일전선에서 함께 한 '연안 항공조' 3인방이었다. 혈맹의 동지들이라고 할 수 있었다.중국 공군뿐만 아니라 중국공산당의 항공분야 책임자 류펑도 왕련의 동지였다. 류펑은 왕련과 소련 제3항공학교 동기였고, 동북항공학교를 함께 창설한 동료였다. 이렇게, 중국 공군과 당의 항공분야 최고지도부가 된 왕필과 창첸쿤, 류펑은 모두 왕련과 중국 공군을 함께 창설한 '창업 멤버'들이었다.더구나 '항미원조전쟁'에 나선 중국군을 총지휘한 팽덕회 중국인민지원군 총사령관은 연안시절부터 조선의용군과 왕련을 누구보다 신뢰하고 아끼며 지원했던 인물이었다. 그러니 위기에 처한 북한 공군에게 연길공항을 기꺼이 내주었던 것이다. 그런 중국군이 자기들에게 필요하다고 해서 그 공항을 돌려달라고 할 리 없었다.중국 공군 왕필과 창첸쿤은 왕련과 함께 항일전쟁 시기에 연안에서 공항을 만들었던 방식에 따라 유격대식으로 새로운 군사공항을 건설했다. 중장비 없이 길이 1600m, 폭 30m의 연안 군사공항을 완벽하게 만든 중국 중앙군사위원회 항공조장이 왕필이었고, 부조장이 창첸쿤, 책임조원이 바로 왕련이었다.일본에 승리한 중국군은 바로 이 항공조의 핵심 왕필과 왕련을 류펑과 함께 동북지역에 파견했다. 일본 공군의 시설과 장비 접수를 맡은 제1진이었다. 그들은 연길을 포함한 동북지역의 일본군 비행장, 항공기, 부품들을 접수해 중국공군 창설에 나섰다. 철령의 일본군비행장을 보수해 중국군 항공학교 훈련비행장으로 만든 주역도 왕련이었다.중국 공군과 북한 공군의 관계를 더 선명하게 보여주는 것은 중조공군연합사령부다. 한국전쟁이 일어나자, 1951년 중국과 북한은 중조공군연합사령부를 구성했다. 사령관은 중국인민지원군 공군사령관 류전이었고, 부사령관은 북한 공군사령관 왕련과 중국 공군 부사령관 창첸쿤이었다. 10년 전 연안의 항공조에서 함께 일했던 바로 그 왕련과 창첸쿤이 한 사람은 북한 공군총사령관이 되어, 또 한 사람은 중국공군 부사령관이 되어, 나란히 중조 공군연합사령부의 부사령관으로 만난 것이다.