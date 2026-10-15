고정희

베를린의 공원 길을 걸어가는 청년들. 짧게 다듬은 옆머리에 저마다의 스타일을 더했다.수년 전 문전박대를 받았던 그 미용실을 다시 찾아갔다. 주인은 어느새 쿠르드 사람으로 바뀌어 있었다. 이번에는 아무도 나를 막아서지 않았다. 사장이 이라크 북부의 쿠르드 자치지역에서 왔다는 그곳에는 젊은 청년이 막 손질을 마치고 의자에서 일어나고 있었다. 단장한 김에 사진을 한 장 찍어도 되겠느냐고 묻자 그는 극구 사양했다. 그런데 거절하는 태도가 너무 정중하고 교양있어 보였다. 호기심이 동했다. 이 쿠르드 청년에겐 어떤 이야기가 있을까.몇 집 건너 다른 이발소에 들어가 보았다. 아제르바이잔 사람이 운영하고 있었다. 사장도 손님들도 독일어를 못 한다며 웃기만 하고 질문에 답을 하지 않았다. 한 손님에게 수염이 참 아름답다고 했더니, 그는 미소를 지으며 수염을 쓰다듬었다. 그건 알아듣지 않았냐고 하자 다시 웃으며 가게 안쪽으로 사라졌다.계획했던 인터뷰는 무산되었다. 딱히 묻고 싶었던 것이 있어서가 아니라 사진이라도 찍으려 했던 것인데 사진이라는 말이 나오기가 무섭게 걱정스러운 표정으로 손사래를 치는 것이 의아했다. 이곳은 같은 동방계라도 백화점의 바버샵과는 사뭇 다른 곳이다. 누구에게나 활짝 열린 곳도 아니고 청소년들이 개인 SNS 사진을 위해 가꾸러 오는 곳도 아니다. 동족들끼리 모이는 곳이 분명했다.허탕을 치고 귀가하는 길에 슬그머니 상상력이 발동했다. 아제르바이잔에서 정권의 탄압을 피해많은 언론인과 야당 인사들이 유럽으로 망명했고 베를린이 중심지라는 말을 들었다. 터키, 이라크, 이란, 시리아에 흩어져 사는 쿠르드인은 오랫동안 '나라 없는 민족'으로 불리며 주변의 여러 나라에게 지독히 시달렸다. 그 끝에 이라크 북부의 자치지역을 얻었다. 그들이 어떤 사연으로 이곳에 왔는지 나는 모른다. 그러나 사진 인터뷰는 거절을 당했어도 모두 선량한 사람들이란 인상은 남았다. 쿠르드 청년의 깍듯함이 뜬금없이 우리의 독립운동가를 상상하게 만든다.일제강점기 때 상하이에서 독립운동을 하던 밀사와 비밀 결사가 떠 올랐다. 남자들끼리 오래 앉아 있어도, 자주 드나들어도 아무도 이상하게 여기지 않는 곳. 비밀 결사가 만나기에 이발소만 한 곳이 또 있을까. 물론 순전히 내 상상이다. 조심스러워하는 그들에게 혹시라도 이 기사가 누가되지 않는 마음에서 나의 이런 상상은 아무 근거가 없음을 덧붙인다. 그러나 몇 년 전 나를 막아섰던 그 문 안에는 또 하나의 보이지 않는 문이 있음은 확실했다.