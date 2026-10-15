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독일 하노버의 바버샵. 오토바이와 새로운 헤어컷은 남성의 상징일까.고정희
찾아보니 언론에서는 이미 여러 해 전부터 '바버샵 붐'에 대해 보도한 바 있었다. 정확한 통계는 아니지만 베를린에만 620 곳이 있다고 한다. 수염기르기가 다시 유행하고 그것이 전문 손질 수요를 키웠으며 터키, 아랍 문화권의 가꾸기 전통이 더 넓은 고객층을 만났다고 설명한다.
2013년 말, 터키계 야카르 형제는 독일인 중산층들이 사는 샤를로텐부르크 구에 이발소를 열었다. 크로이츠베르크나 노이쾰른 등 터키계 주민 비율이 높은 동네에서 독일인들이 이발소에 들어가지 못하고 망설이는 모습을 보고 착상했다고 한다. 독일인들도 이발소에서 동방의 사치를 좀 누리게 하고 싶었다고 말하며 눈을 찡긋했다.
독일인들이 터키계 이발소 앞에서 망설인 이유는 분명하다. 서로 가족처럼 어울린 사람들 틈에 끼는 어색함 때문이었을 것이다. 그래서 야카르 형제는 새 가게에 이런 문구를 내걸었다.
"여기서 우리는 독일인도, 터키인도, 아랍인도 아닙니다. 그냥 남자입니다."
나는 남녀 사이의 경계를 보았는데, 그들은 남자들 사이에도 '끼리끼리'가 있음을 인지하고 다리를 놓으려 했다.
'프레시'한 남자가 진짜 남자야!
그러다 독일 주간지 부록판인<차이트매거진>에서 '블랙 엑설런스'라는 이름의 바버샵을 다룬 흥미로운 기사를 읽었다. 이 가게도 형제가 열었다. 말컴과 아벨 투레 형제는 기니 출신 아버지와 독일인 어머니 사이에서 태어났다. 아프로 헤어(아프리카계 사람들에게서 흔히 보이는, 곱슬이 강하고 둥글게 부풀어 오르는 형태의 헤어스타일)를 제대로 다루는 가게를 꿈꾸며 2021년 문을 열었는데, 이제 여러 나라 출신의 이발사들이 일하고 백인 소년들도 많이 온다.
17세 청소년 핀은 브란덴부르크에서 기차를 세 번 갈아타고 한 시간 반을 달려온다. 가장 비싼 이발사에게 40유로를 내고 머리를 맡기기 위해서다. 기사를 읽다가 자꾸 멈춰야 했다. 테이퍼 페이드(페이드컷의 한 종류), 버즈컷(바리깡을 사용해 머리카락을 매우 짧고 균일하게 자르는 남성 숏스타일), 그릴즈(치아 위에 착용하는 일종의 치과용 보석이자 장신구), 룩스맥서(외모 개선에 광적으로 집착하는 사람들). 모르는 말 투성이었다. 머리 모양과 장신구, 외모를 가꾸는 방식마다 이름이 붙어 있었다. 동네 이발소에서 시작된 나의 관찰이 여기까지 왔다.
말컴은 예전엔 머리를 멋지게 하고 귀걸이를 하면 "너 동성애자야?"라는 소리를 듣곤 했다. 그런데 지금 열네 살짜리 손님은 이렇게 말한다.
"진짜 남자는 프레시해 보여야 해요. 좋은 옷을 입고, 몸을 단련하고, 좋은 냄새가 나야 한다고요."
꾸미면 남자답지 못하다고 여겼던 시절에서 이제는 그래야 남자다운 시대가 되었다. 그러고 보니 터키계, 아랍계 청소년들이 늘 말끔한 모습으로 다닌다는 사실을 뒤늦게 깨닫는다.
소년들의 머리 위로 떠오른 '왕의 수염'