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26.10.14 15:25최종 업데이트 26.10.14 15:26
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전남광주통합특별시의 예술가와 시민단체 활동가들로 구성된 '10·26탕탕단'이 올해에도 '10·26탕탕전'을 연다. 탕탕전은 10월 26일에 벌어진 역사적 사건들을 조명하는 행사로, 지난 2021년 시작됐다.

이순신 명량대첩, 안중근 하얼빈 의거, 청산리대첩 승리, 박정희 피살을 조명하는 '10·26탕탕전' 제6회 행사가 14일부터 30일까지 전남광주 동구, 오는 22일부터 11월 11일까지 장흥에서 열린다.


오늘날 통용되는 그레고리력으로 10월 26일 일본 침략에 맞선 성공적 투쟁이 있었고, 친일파 출신 대통령이 쓰러지는 일이 있었던 것은 관심을 끌 만하다. 이 네 가지를 10월 26일의 역사적 사건으로 한데 묶는 것은 의미가 있지만, 이런 묶음이 해석의 결과 혹은 선택의 결과인 측면도 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있다.

10월 26일로 보는 것은 해석 혹은 선택의 결과

충무공 이순신 장군의 탄신 480주년인 지난 2025년 4월 서울 종로구 광화문광장에 이순신 장군 동상이 우뚝 서 있다.
충무공 이순신 장군의 탄신 480주년인 지난 2025년 4월 서울 종로구 광화문광장에 이순신 장군 동상이 우뚝 서 있다.연합뉴스

<난중일기> 속 정유년 9월 16일 기록에 따르면, 충무공 이순신은 "이른 아침에 별망군(別望軍)이 와서 '적선들이 헤아릴 수 없을 정도로 명량을 거쳐 곧장 진지를 향해 온다'고 보고했다"라며 "곧바로 여러 배에 닻을 올리고 바다에 나가라고 명령하니, 적선 백삼십여 척이 우리 배들을 에워쌌다"고 썼다. 이 날짜가 교황 그레고리우스 13세가 1582년에 공포한 그레고리력을 기준으로 1597년 10월 26일이다.

조선 수군과 더불어 명량대첩의 주역인 이순신에게는 그 사건이 9월 16일의 일이었다. 오늘날의 한국인들이 그것을 10월 26일의 일로 변환해서 기억하는 것은 해석 혹은 선택의 결과다.

한국 침략의 거두인 이토 히로부미 전 한국총감을 쓰러트릴 계획을 세운 안중근 의사가 디데이를 10월 26일로만 기억했다면, 그의 거사에 혼선이 생겼을 수도 있다. 이 시기에 이토 히로부미의 나라는 그레고리력을 썼다. 이에 따르면, 이토가 하얼빈역에 도착할 날은 1909년 10월 26일이다.

안중근은 1907년부터 러시아 연해주에 있다가 1908년에 함경도로 돌아온 뒤 다시 연해주로 돌아갔다. 그런 다음, 러시아의 행정·사법 관할권이 미치는 청나라 땅인 하얼빈역 일대에 들어갔다.

가톨릭이 아닌 정교회의 전통이 유지되던 당시의 러시아는 그레고리력이 아닌 기존의 율리우스력을 썼다. 이 율리우스력에 의하면, 이토가 하얼빈역에 도착할 날은 10월 13일이다. 그래서 안중근의 의거 준비나 재판 과정에서는 10월 13일이라는 날짜가 중요할 수밖에 없었다.

<통감부 문서> 제7권에 수록된 안중근 법정 심문조서에도 그 날짜가 일차적으로 적혀 있다. 이 조서에 따르면, 안중근은 "나는 1909년 10월 13일(일본력 26일) 오전 9시 새로운 하얼빈역 정거장 플랫폼에서 본인의 계획에 의해 일본제국 추밀원 의장 공작을 죽이고"라는 말로써 이토 히로부미 저격을 인정했다.

안중근 사건에 관한 관할권은 러시아에 있었지만, 러시아는 이를 일본에 넘겼다. 위 심문조서는 러시아가 관할권을 갖고 있을 때에 작성된 것이다. 이 신문조서에서도 나타나듯이 안중근에게는 그 일이 일차적으로 10월 13일의 일이었다.

안중근이 지금 우리가 쓰는 그레고리력 상의 10월 26일을 거사일로 생각하고 움직였다면 그는 하얼빈 현지 활동에서 지장을 받았을 수도 있다. 그랬다면, 동아시아의 반(反)제국주의 투쟁사에서 한 획을 긋기도 힘들었다. 안중근의 거사일을 율리우스력이 아닌 그레고리력으로 환산해서 10월 26일의 사건에 포함시키는 것 역시 해석 혹은 선택의 결과다.

'탕탕'이라는 단어가 감당할 수 없는 역사적 의의

동대구역 광장에 세워진 박정희 전 대통령 동상의 존치 여부에 대한 법원 선고를 앞둔 1일 오전, 대구지방법원 앞에서 동상 철거에 반대하는 사람들이 집회하고 있다. 2026.10.1
동대구역 광장에 세워진 박정희 전 대통령 동상의 존치 여부에 대한 법원 선고를 앞둔 1일 오전, 대구지방법원 앞에서 동상 철거에 반대하는 사람들이 집회하고 있다. 2026.10.1연합뉴스

그런데 네 가지 사건의 공통적 특성을 압축하는 표현으로 '탕탕'을 고르는 것은 최선의 선택이 아니다. 이 네 가지는 '탕탕'이라는 의성어가 홀로 감당하기 힘든 역사적 의의를 내포하고 있다.

명량대첩 이전에 작성된 이순신의 보고서에 나오는 "제게는 아직 12척의 배가 있습니다"라는 문구는 현대 한국인들에게 널리 알려져 있다. 명량해전 직전에 1척이 추가됐으므로 전투 당시의 조선 전함은 13척이었다.

한편, 이 해전에 동원된 일본 군함이 300여 척이었다는 말도 있지만, 실제로 명량해협에 진입한 것은 위의 <난중일기>에도 언급됐다시피 133척이다. 울돌목으로도 불리는 명량해협이 좁고 물살이 세서 300척 이상이 한번에 진입하기는 힘들었다.

13척으로 133척을 상대해 31척을 격파한 이 전투로 인해 조선군이 되살아난 것은 물론이고 일본군이 큰 타격을 입었다. 이민웅 전 해군사관학교 교수의 <이순신 평전>은 이 전투의 역사적 의의를 설명하는 대목에서 "일본 수군의 서해 진출을 결정적으로 막아냈다"고 평한다. 일본의 서해 공략을 불가능하게 만들었을 정도로 이 전투는 일본군에 큰 타격이 됐다.

안중근의 의거는 영국과 더불어 세계 공동 최강인 러시아와의 러일전쟁(1905)을 승리로 이끈 일본제국주의에 타격을 입힌 사건이다.

3·1운동 이듬해인 1920년의 10월 21일에 시작돼 26일에 한국 독립군의 승리로 끝난 청산리대첩으로 인해 일제는 군사적 타격은 물론이고 심리적 충격도 받았다. 이는 한국 민중들의 전국적인 만세시위는 막지 못했지만 군사적으로만큼은 한국을 확실히 장악하고 있다고 믿었던 일본을 충격에 빠트린 사건이다. 그해 6월 7일의 봉오동 전투 뒤에 일어난 이 사건은 3·1운동 진압에 이어 무장독립군까지 진압하려 했던 일본제국주의가 강력한 반일 군대의 실체를 또한번 뼈저리게 맞닥트리도록 만드는 결과를 만들었다.

중앙정보부장 김재규가 일으킨 10·26은 군부독재를 완전히 종식시키지는 못했다. 그렇지만, 적어도 박정희 유신체제를 무너트리는 데는 기여했다. 박 정권 내부의 분열에 기인한 일이기는 하지만, 이 사건은 그 직전에 발생한 부마항쟁과 더불어 한국 사회를 한 단계 전진시키는 기능을 했다.

결정적인 한 방은 아니었을지라도

네 가지 사건에서 공통적으로 나타나는 점은, 한국 민중을 위협하거나 억압하는 세력을 완전히 무너트리지는 못했지만 상당한 타격을 입히는 데 성공했다는 사실이다. 치명적인 한 방이었다, 결정적인 한 방이었다고 표현하기는 약간 망설여지지만, 적어도 상대방을 휘청거리게 만들 만큼의 타격을 입힌 것은 사실이다.

그런 역사적 의미를 갖는 네 사건을 하나로 담아내기에는 '탕탕'이라는 의성어가 충분치 않다. 이 표현은 조총뿐 아니라 화포도 펑펑 혹은 쾅쾅 발사된 명량대첩의 이미지를 담아내기에도 부족하다.

네 가지 사건들로 인해 상대 측은 상당한 타격을 입었다. 이를 표현하는 데는 탕탕 같은 의성어뿐 아니라 이에 걸맞은 의태어도 필요하다. 명량대첩의 '쾅쾅광'과 다른 세 사건의 '탕탕탕'에 더해 '휘청휘청' 같은 의태어도 추가돼야, 네 사건의 역사적 의미가 이미지상으로 좀 더 온전해진다.
#10·26 #명량대첩 #안중근 #청산리대첩 #김재규
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