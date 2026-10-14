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동대구역 광장에 세워진 박정희 전 대통령 동상의 존치 여부에 대한 법원 선고를 앞둔 1일 오전, 대구지방법원 앞에서 동상 철거에 반대하는 사람들이 집회하고 있다. 2026.10.1그런데 네 가지 사건의 공통적 특성을 압축하는 표현으로 '탕탕'을 고르는 것은 최선의 선택이 아니다. 이 네 가지는 '탕탕'이라는 의성어가 홀로 감당하기 힘든 역사적 의의를 내포하고 있다.명량대첩 이전에 작성된 이순신의 보고서에 나오는 "제게는 아직 12척의 배가 있습니다"라는 문구는 현대 한국인들에게 널리 알려져 있다. 명량해전 직전에 1척이 추가됐으므로 전투 당시의 조선 전함은 13척이었다.한편, 이 해전에 동원된 일본 군함이 300여 척이었다는 말도 있지만, 실제로 명량해협에 진입한 것은 위의 <난중일기>에도 언급됐다시피 133척이다. 울돌목으로도 불리는 명량해협이 좁고 물살이 세서 300척 이상이 한번에 진입하기는 힘들었다.13척으로 133척을 상대해 31척을 격파한 이 전투로 인해 조선군이 되살아난 것은 물론이고 일본군이 큰 타격을 입었다. 이민웅 전 해군사관학교 교수의 <이순신 평전>은 이 전투의 역사적 의의를 설명하는 대목에서 "일본 수군의 서해 진출을 결정적으로 막아냈다"고 평한다. 일본의 서해 공략을 불가능하게 만들었을 정도로 이 전투는 일본군에 큰 타격이 됐다.안중근의 의거는 영국과 더불어 세계 공동 최강인 러시아와의 러일전쟁(1905)을 승리로 이끈 일본제국주의에 타격을 입힌 사건이다.3·1운동 이듬해인 1920년의 10월 21일에 시작돼 26일에 한국 독립군의 승리로 끝난 청산리대첩으로 인해 일제는 군사적 타격은 물론이고 심리적 충격도 받았다. 이는 한국 민중들의 전국적인 만세시위는 막지 못했지만 군사적으로만큼은 한국을 확실히 장악하고 있다고 믿었던 일본을 충격에 빠트린 사건이다. 그해 6월 7일의 봉오동 전투 뒤에 일어난 이 사건은 3·1운동 진압에 이어 무장독립군까지 진압하려 했던 일본제국주의가 강력한 반일 군대의 실체를 또한번 뼈저리게 맞닥트리도록 만드는 결과를 만들었다.중앙정보부장 김재규가 일으킨 10·26은 군부독재를 완전히 종식시키지는 못했다. 그렇지만, 적어도 박정희 유신체제를 무너트리는 데는 기여했다. 박 정권 내부의 분열에 기인한 일이기는 하지만, 이 사건은 그 직전에 발생한 부마항쟁과 더불어 한국 사회를 한 단계 전진시키는 기능을 했다.네 가지 사건에서 공통적으로 나타나는 점은, 한국 민중을 위협하거나 억압하는 세력을 완전히 무너트리지는 못했지만 상당한 타격을 입히는 데 성공했다는 사실이다. 치명적인 한 방이었다, 결정적인 한 방이었다고 표현하기는 약간 망설여지지만, 적어도 상대방을 휘청거리게 만들 만큼의 타격을 입힌 것은 사실이다.그런 역사적 의미를 갖는 네 사건을 하나로 담아내기에는 '탕탕'이라는 의성어가 충분치 않다. 이 표현은 조총뿐 아니라 화포도 펑펑 혹은 쾅쾅 발사된 명량대첩의 이미지를 담아내기에도 부족하다.네 가지 사건들로 인해 상대 측은 상당한 타격을 입었다. 이를 표현하는 데는 탕탕 같은 의성어뿐 아니라 이에 걸맞은 의태어도 필요하다. 명량대첩의 '쾅쾅광'과 다른 세 사건의 '탕탕탕'에 더해 '휘청휘청' 같은 의태어도 추가돼야, 네 사건의 역사적 의미가 이미지상으로 좀 더 온전해진다.