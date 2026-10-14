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36년 반도체 생활을 그만 두고 이제 반도체 관련 강연을 하고 있는 중입니다.
36년 반도체 생활을 그만 두고 이제 반도체 관련 강연을 하고 있는 중입니다.이봉렬

2022년부터 오마이뉴스에 '반도체 특별과외'를 연재하고 있으며, 최근에는 <모두를 위한 반도체 특별 과외>라는 책을 출간한 후 전국을 누비며 반도체 강연을 다니고 있습니다. 수도권에 집중된 반도체 산업단지의 위험성과 광주에 새로 조성될 반도체 산단의 의미를 짚어보는 것이 강연의 핵심입니다. 공무원, 교사, 노동자, 학생, 일반 시민에 이르기까지 강연장에서 만나는 분들도 참 다양합니다.

36년 동안 반도체 현장에서 노동자로 일해 온 저에게는 이 모든 것이 새로운 경험이고, 재미있는 일도 참 많습니다. 하지만 때로는 전혀 기대하지 않았던 일로 당황스러운 경우도 마주하게 됩니다.

여러 강연 요청 가운데, 가끔은 주최 측에서 강사 프로필 양식을 채워달라는 요구가 들어오는 때가 있습니다. 정부기관이나 지자체에서 보내는 경우가 대부분이죠. 열어보면 채워야 할 정보가 참 많습니다. 학력과 경력은 기본이고 학교명, 전공, 심지어 학점까지 적으라고 합니다. 대학교수라면 직급도 세세히 나눕니다. 정교수인지, 부교수인지, 조교수인지, 아니면 시간강사인지까지 꼼꼼하게 표시해야 합니다. 그 아래로는 강의 경력을 빼곡히 나열해야 하는 빈칸들이 입을 벌리고 있습니다.
강연을 하기 위해 학교와 전공에 학점까지 요구하는 곳이 있습니다. 불필요한 정보 요구는 이제 바뀌어야 합니다. (사진은 특정 기관이나 단체와 상관없는 단순한 예시일 뿐입니다.)
강연을 하기 위해 학교와 전공에 학점까지 요구하는 곳이 있습니다. 불필요한 정보 요구는 이제 바뀌어야 합니다. (사진은 특정 기관이나 단체와 상관없는 단순한 예시일 뿐입니다.)이봉렬

공고를 미처 졸업하기도 전에 취직부터 했고, 회사를 다니며 밤에 공부해 야간전문대학을 '우스운' 성적으로 졸업한 저는 늘 이름과 연락처, 딱 두 가지만 적어서 보냅니다. 그리고 이 이상의 정보가 필요하다면 강연을 취소해도 좋다고 한 줄 덧붙이곤 하죠. 다행히 그렇게 해서 강연이 취소된 적은 아직 한 번도 없습니다만, 마음 한구석이 씁쓸해지는 건 어쩔 수 없습니다. 강연에 담긴 내용이나 살아있는 경험보다, 강사의 형식적인 배경이 여전히 더 우선시되는 것 같아서 말입니다.

물론 대부분의 공무원 조직이나 공공기관에서 이런 양식을 요구할 수밖에 없는 속사정을 모르는 바는 아닙니다. 얼마 전 어느 지자체 강연에서는 규정상 책정된 강연료가 너무 적다며, 조금이라도 더 챙겨주고 싶은 마음에 내세울 만한 다른 직함이나 경력이 없는지 조심스레 물어온 담당자도 있었습니다. 정해진 원칙과 경직된 예산 지침 안에서 어떻게든 강연료를 현실화하려다 보니 벌어지는 촌극인 셈입니다.


하지만 강사에게 필요한 자격이 학벌, 경력, 직급 같은 스펙뿐일까요. 장관이나 국회의원, 대기업 사장, 교수라 해도 현장의 생생한 정보를 제대로 전달하지 못할 때가 있고, 저 같은 반도체 노동자 출신도 현장에 꼭 필요한 실질적인 통찰을 전할 수 있는 법입니다. 이제는 정부나 지자체도 천편일률적인 타이틀이나 스펙 대신, 실질적인 콘텐츠를 기준으로 강사를 초청하고 예산을 책정했으면 하는 바람입니다.

30만원 안 받고 강연을 했다는 교수의 문제 제기

최근 연세대학교의 한 교수가 소셜미디어에 올린 글을 보았습니다. 유명 정신과 의사는 상담료로 수백만 원을 받는데, 자신에게는 정부 기관이 강연료로 30만 원을 책정해 모욕감을 느꼈으며 결국 무료로 강연을 해버렸다는 내용이었습니다. 그러면서 "각 분야의 정상권에 있는 사람들을 우리 사회는 어떻게 대우해야 할까요?"라는 묵직한 질문을 던졌습니다.

"지식 노동자의 정당한 대가는 얼마일까?"라는 질문을 던지는 김현철 교수
"지식 노동자의 정당한 대가는 얼마일까?"라는 질문을 던지는 김현철 교수연세대 김현철 교수의 페이스북

저는 그 교수의 문제의식이 일면 타당하다고 생각합니다. 1시간짜리 강연이나 발표는 그저 강단에 서서 입을 여는 60분만을 의미하지 않습니다. 수일에서 수주에 걸친 교안 작성과 슬라이드 제작, 그리고 수십 년간 축적된 연구와 통찰이 응축된 결과물입니다.

36년간 현장에서 구른 내공을 바탕으로 끊임없이 교안을 다듬으며 강연을 다니는 저 역시 그 지적 노동의 무게를 잘 압니다. 담당 공무원조차 제대로 된 책정 기준을 모른 채 예산 지침표만 기계적으로 들이미는 관행은 분명히 손봐야 마땅합니다.

하지만 그 교수의 글을 읽고 난 뒤에도 제 마음 한구석의 씁쓸함은 쉽게 가시지 않았습니다. 1~2주의 준비가 들어가는 1시간 강연에 매겨진 30만 원이 '모욕적'이라고 항변하는 그의 모습 뒤로, 정작 그분이 몸담은 대학 사회의 뼈아픈 현실이 겹쳐 보였기 때문입니다.

현재 대학 강의의 일부를 책임지는 시간강사들은 시간당 6만 원 남짓의 강의료를 받습니다. 시간강사들 역시 정교수와 똑같이 석·박사 학위를 받고, 밤새워 연구를 이어가는 최고급 지식 노동자들입니다. 하지만 '정교수'라는 번듯한 타이틀이 없다는 이유만으로 이들에 대한 대우는 천양지차로 벌어집니다.

대학알리미에서 확인한 연세대학교 시간강사 강의료. 56,400원 부터 153,700원까지로 다양하지만 대부분 56,400원을 받고 153,700원은 단 한 명만 받고 있습니다.
대학알리미에서 확인한 연세대학교 시간강사 강의료. 56,400원 부터 153,700원까지로 다양하지만 대부분 56,400원을 받고 153,700원은 단 한 명만 받고 있습니다.대학알리미

시간강사의 1시간 강의 역시 그저 입만 여는 60분이 아닙니다. 매주 수업을 위해 2~3시간씩 슬라이드를 다듬고, 수업이 끝나면 산더미 같은 과제를 채점하고 학생들을 상담합니다. 그러나 이 지난한 준비와 노동의 시간은 시급에 포함되지 않습니다. 방학이 되면 아예 수입이 끊겨 빚을 내어 생계를 버텨야 하고, 이 대학 저 대학을 돌아다니는 이른바 보따리장수 신세를 면치 못합니다.

정교수들이 든든한 연봉과 쾌적한 개인 연구실, 넉넉한 연구비와 안식년의 혜택을 누리며 사회적 존경을 받을 때, 시간강사들은 다음 학기 강의가 끊길까 전전긍긍하며 고용 불안에 시달립니다. 안정적인 정규직 교수가 일회성 외부 강연료 30만 원을 두고 일반 노동자 일당 수준이라며 모욕감을 느낀다면, 상아탑 안에서 그 5분의 1도 안 되는 시급으로 묵묵히 학생들을 가르치는 동료 지식노동자들의 처지는 대체 무엇이란 말입니까.

제가 그 교수의 문제 제기를 깎아내리려는 것은 결코 아닙니다. 지적 노동의 가치가 제대로 인정받아야 한다는 외침에는 전적으로 동의합니다. 다만, 자신의 30만 원짜리 강연에 그토록 크고 당당하게 목소리를 낸 만큼, 같은 공간에서 6만 원짜리 수업을 버텨내고 있는 동료 강사들의 팍팍한 현실에도 연대의 목소리를 내주기를 기대하는 것입니다.

제가 오늘도 강사 프로필 빈칸에 화려한 이력 대신 이름 석 자만 덩그러니 적어 보내는 이유는, 결국 노동의 가치가 껍데기 같은 타이틀이나 스펙으로 재단되어서는 안 된다는 믿음 때문입니다. 30만 원이라는 강연료에 분노하는 정교수의 외침이 온전한 정당성을 얻으려면, 타이틀이 없다는 이유로 6만 원의 시급조차 제대로 보장받지 못하는 시간강사들의 노동에도 같은 잣대가 적용되어야 합니다. 지금 우리 공동체와 대학 사회에 훨씬 더 시급하고 절박한 문제는 '30만 원'의 모욕감이 아니라, 스펙과 직급 뒤에 가려진 '6만 원'의 현실일 테니까요. 진짜 존중받아야 할 것은 이력서의 빈칸을 채우는 화려한 타이틀이 아니라, 현장과 교단에서 묵묵히 땀 흘리는 노동 그 자체입니다.
#강연 #시간강사
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이봉렬 in 싱가포르
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