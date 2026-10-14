대학알리미

대학알리미에서 확인한 연세대학교 시간강사 강의료. 56,400원 부터 153,700원까지로 다양하지만 대부분 56,400원을 받고 153,700원은 단 한 명만 받고 있습니다.시간강사의 1시간 강의 역시 그저 입만 여는 60분이 아닙니다. 매주 수업을 위해 2~3시간씩 슬라이드를 다듬고, 수업이 끝나면 산더미 같은 과제를 채점하고 학생들을 상담합니다. 그러나 이 지난한 준비와 노동의 시간은 시급에 포함되지 않습니다. 방학이 되면 아예 수입이 끊겨 빚을 내어 생계를 버텨야 하고, 이 대학 저 대학을 돌아다니는 이른바 보따리장수 신세를 면치 못합니다.정교수들이 든든한 연봉과 쾌적한 개인 연구실, 넉넉한 연구비와 안식년의 혜택을 누리며 사회적 존경을 받을 때, 시간강사들은 다음 학기 강의가 끊길까 전전긍긍하며 고용 불안에 시달립니다. 안정적인 정규직 교수가 일회성 외부 강연료 30만 원을 두고 일반 노동자 일당 수준이라며 모욕감을 느낀다면, 상아탑 안에서 그 5분의 1도 안 되는 시급으로 묵묵히 학생들을 가르치는 동료 지식노동자들의 처지는 대체 무엇이란 말입니까.제가 그 교수의 문제 제기를 깎아내리려는 것은 결코 아닙니다. 지적 노동의 가치가 제대로 인정받아야 한다는 외침에는 전적으로 동의합니다. 다만, 자신의 30만 원짜리 강연에 그토록 크고 당당하게 목소리를 낸 만큼, 같은 공간에서 6만 원짜리 수업을 버텨내고 있는 동료 강사들의 팍팍한 현실에도 연대의 목소리를 내주기를 기대하는 것입니다.제가 오늘도 강사 프로필 빈칸에 화려한 이력 대신 이름 석 자만 덩그러니 적어 보내는 이유는, 결국 노동의 가치가 껍데기 같은 타이틀이나 스펙으로 재단되어서는 안 된다는 믿음 때문입니다. 30만 원이라는 강연료에 분노하는 정교수의 외침이 온전한 정당성을 얻으려면, 타이틀이 없다는 이유로 6만 원의 시급조차 제대로 보장받지 못하는 시간강사들의 노동에도 같은 잣대가 적용되어야 합니다. 지금 우리 공동체와 대학 사회에 훨씬 더 시급하고 절박한 문제는 '30만 원'의 모욕감이 아니라, 스펙과 직급 뒤에 가려진 '6만 원'의 현실일 테니까요. 진짜 존중받아야 할 것은 이력서의 빈칸을 채우는 화려한 타이틀이 아니라, 현장과 교단에서 묵묵히 땀 흘리는 노동 그 자체입니다.