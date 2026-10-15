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지난 7일 오후 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 전국민주노동조합총연맹 제85차 임시대의원대회에서 참석자들이 임을 위한 행진곡을 부르고 있다.연합뉴스
지난 7일 민주노총의 사회적 대화 참여가 무산되었다. 정확하게 말하면 대의원들이 회의장을 이탈하면서 의결정족수를 채우지 못해 표결이 이루어지지 않았다. 투표 참여뿐 아니라 불참도 의사 표현일 수 있으니, 이를 무조건 비난할 생각은 없다. 정족수 미달 이후 온라인으로 대의원대회를 재개해 표결하자는 제안도 나왔지만, 양경수 위원장은 다음을 기약하자는 입장을 밝혔다.
그럼에도 아쉬움은 크다. 민주노총이 사회적 대화 참여를 결정했다면 적어도 두 가지 의미가 있었을 것이다. 하나는 민주노총이 노동자의 권리를 요구하는 데서 더 나아가 사회적 과제의 해결에도 책임을 함께 하는 조직임을 보여주는 것이다. 민주노총을 바라보는 국민들의 시선도 달라질 수 있었을 것이다. 다른 하나는 민주노총의 요구와 대안을 더 분명하고, 무게 있게 전달할 기회를 확보하는 것이다.
민주노총은 현재 메가 특구의 차별적인 노동 조건을 논의하는 별도의 사회적 대화에 참여하고 있다. 이런 상황에서 사회적 대화 참여를 공식적으로 결정했다면, 메가 특구 노동 정책에 대한 반대도 정부에 상당히 무게감 있게 전달할 수 있었을 것이다. 그러나 참여 결정이 무산되면서 민주노총의 변화에 대한 기대가 약해지고, 정부가 노동계의 반대를 가볍게 다룰 여지를 준 것은 아닌지 우려된다.
대의원대회가 담아내지 못한 조합원의 뜻
무거운 발걸음으로 회의장을 나섰을 대의원들의 마음과 함께, 결과를 접한 조합원들의 마음도 헤아릴 필요가 있다.
민주노총이 8월 21일~9월 11일 사이 조합원 4863명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 87.8%는 사회적 대화에 '긍정적'이라고 답했다. 이 결과가 특정한 대화 기구나 참여 조건에 대한 찬성을 모두 뜻한다고 볼 수는 없다. 그러나 사회적 대화를 활용하길 바라는 조합원들의 기대가 상당했다는 점은 분명하다.
조직의 결정이 자신의 기대와 어긋날 때 구성원은 실망하거나 조직과 심리적 거리를 둘 수 있다. 회사가 직원의 바람을 이해하지 못하면 이직을 고려하는 사람이 늘어나듯, 노동조합도 조합원의 기대를 충분히 담아내지 못하면 신뢰가 약해질 수 있다. 지도부는 이번 대의원대회의 결과가 조합원들에게 단순한 아쉬움만으로 남지 않을 수 있음을 인식해야 한다.
노동조합의 힘은 사회적 신뢰에서도 나온다