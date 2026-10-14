한겨레

10월 14일 한겨레 5면 기사.민주당이 자체 조사에서 신천지(신천지예수교 증거장막성전) 신도 수만 명이 당원으로 집단 가입한 정황을 확인했음이 뒤늦게 드러났다.민주당은 13일 언론 공지에서 "신천지 교인의 당원 가입 관련 조사가 최근 일단락돼 당 최고위원회에 보고됐다"며, "내용 공개 수준과 후속 대응은 논의 중"이라고 밝혔다. 조사는 박선원 최고위원이 단장을 맡은 당원 정비 태스크포스(TF)가 진행했고, 지난주 비공개 최고위원회의에서 최근까지의 조사 결과를 개괄적으로 공유했다고 한다.일각에서 3만~5만 명 규모가 거론되자 김민석 대표는 기자들에게 "글쎄?"라는 반응을 보였다. 익명의 당 관계자는 '최소 3만 명'이라는 수치를 "잘못된 정보"라고 반박했다.또 다른 지도부 관계자는 한겨레에 "조사 결과를 통해 추정되는 전체 당원 중 신천지 신도 인원은 수만 명 수준"이라며 "조만간 비공개 의원총회를 열어 의원들에게도 조사 결과를 공유하게 될 것"이라고 말했다.관심은 신천지 신도들의 민주당 입당 시점에 쏠린다. 입당 시점이 전당대회와 가까우면 김민석이 제기한 신천지의 전대 개입 의혹을 뒷받침하지만, 먼 것으로 결론 나면 김민석의 의혹 제기 자체가 논란이 될 수 있다.김민석은 7월 20일 전대 합동연설회에서 "반명, 분열주의, 신천지의 비밀 3자연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질"이라며 "이 3자연합의 핵심들이 온갖 궤변과 왜곡으로 당과 정부와 대통령을 흔드는 것을 막아야 한다"고 주장했다.신천지는 7월 22일 민주당 전당대회 개입을 부인했고, 검경 합동수사본부는 7월 28일 "총회 차원의 조직적인 (민주당) 가입 강요 사실은 확인되지 않았다"면서도 6·3 지방선거를 앞둔 수도권 일부 지역의 신천지 신도 가입을 공직선거법 위반 혐의로 수사 중이라고 밝혔다.익명의 친정청래계 의원은 경향신문에 "전당대회 중간에 (후보들 간) 네거티브는 멈추고 비전 경쟁으로 가자고 했었는데, 또 이 문제를 소환하는 것"이라며 "당원들의 상처는 치유가 안 됐다"고 말했다.정청래 전 대표는 페이스북에 "반분신(반명·분열주의·신천지) 비밀연합이 조사 결과 허위 주장이었다면 책임질 사람은 책임져야 할 것"이라며, "국물도 남김없이 밝히자"고 썼다.친청계 최민희 최고위원도 "곧 열릴 최고위 회의에서 비밀연합 존재 여부를 포함해 구체적인 내용을 담당자에게 여쭤보는 등 좀 더 확인해 보려고 한다"고 밝혔다.정부가 13일 수도권 중앙행정기관 44곳을 2031년까지 세종으로 옮기겠다고 발표했다. 이전 대상 기관의 공무원 정원은 9929명으로, 그동안 수도권에 남은 법무부·성평등가족부·외교부·통일부·국방부를 포함해 장관급 중앙행정기관 모두가 세종으로 가게 됐다. 국방부는 윤석열정부 시절 대통령실로 쓰인 용산 청사로 복귀한 지 두 달 만에 이전 대상이 됐다.윤호중 행정안전부 장관은 "국정 운영의 효율을 위해 중앙부처는 모두 세종으로 이전하고, 대민 서비스를 담당하는 부처 소속기관은 이전 대상에서 제외했다"고 말했다. 국립중앙도서관과 국립과천과학관, 중앙전파관리소, 국립국악원 등이 여기에 해당한다.앞서 언급한 5개 부처는 행복도시법상 이전 제외 부처여서 법 개정이 필요하다. 복기왕 민주당 의원(국회 국토교통위 간사) 등 21명이 지난 2일 '이전 제외' 규정을 삭제하는 개정안을 발의했는데, 정부는 하반기 정기국회에서 개정을 추진할 방침이다.우선 내년에는 금융위원회 등 27개 기관(2995명)이 이전하고, 외교·국방·통일부 등 17개 기관(6934명)은 청사 신축 후 2031년까지 옮긴다. 외교·안보 부처의 대거 이전에 따른 업무 차질을 우려하는 목소리도 있다.신각수 전 외교부 차관은 조선일보에 "(세종에) 외교단지를 따로 조성해 외국 공관들이 함께 이전할 여건을 마련한 것도 아닌데 외교부만 세종으로 옮긴다면 당장 외국 정부들이 당황할 것"이라고 말했다. 외교부 당국자는 기자들에게 "주한 대사관들과는 구체적 계획이 나오면 소통하겠다"고 했다.정부는 공공기관과 헌법기관의 지방 이전도 준비 중이다. 권혜린 국무조정실 국토대전환추진단장은 "행정기관 이전이 절반 정도만 진행된 까닭에 2차 이전을 하는 것"이라며 "이전 계획은 4분기 중 발표 예정"이라고 말했다.양승훈 경남대 사회학과 교수는 경향신문에 "현재도 많은 행정기관이 세종에 내려와 있지만 소속 공무원들은 서울에서 업무를 보거나 생활하는 경우가 많은데, 이 고리를 끊는 게 중요하다"며 정주 여건의 개선 필요성을 언급했다.강경화 주미 한국대사가 12일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 한미 양국의 정보 협력 과정에서 갈등이 있었음을 시인했다.강경화는 "한미 관계에서 어려운 현안이 무엇이냐"는 질문에 "정보 협력과 관련해서 제일 많이 얘기되고 있다"고 답했다. 그는 이어 "아직 미국 측이 기대하는 만큼 정보 협력 관련 문제가 충분히 해소됐다고 생각하지는 않는다"며 백악관에 대해서도 "고위 라인 협의는 저도 답답할 정도로 하고 싶은 만큼 이뤄지지 않고 있다"고 했다.익명의 정부 소식통은 동아일보에 "일본과 달리 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등 백악관 내 트럼프 대통령 핵심측근이나 내각회의에 참석하는 각료 등에 대한 접근이 어려운 것으로 안다"고 말했다.무소속 한동훈 의원은 지난달 18일 마코 루비오 미국 국무장관이 조현 외교부 장관에게 한국의 정보라인 지휘부에 대한 신뢰가 손상됐고, 이재명 대통령에게 이를 정상화해야 한다는 요청을 전해 달라 했다고 주장했다. 당시 회의에 배석했던 강경화는 "정보라인에 문제가 있다는 얘기는 있었다"고 하면서도 "개인에 대한 지적은 없었다"고 답했다.조선일보는 올봄 대북 정보 공유 제한을 지시한 곳이 당초 알려진 미 국방정보국(DIA)이 아니라 국가정보국(DNI)이라고 보도했다. DNI는 중앙정보국(CIA) 등 18개 정보기관을 총괄한다.코스피가 13일 5.46% 급락하며 간신히 6000선을 지켰다. 중국 창신메모리(CXMT)가 연말까지 서버용 제품을 내놓겠다며 차세대 D램 개발 계획을 발표한 것이 증시 폭락을 촉진했다.중국발 악재 자체보다 수급 공백이 낙폭을 키운 측면이 있다. 외국인 매도가 이어지는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 사실상 끝나 완충 장치가 사라졌다. 허재현 유진투자증권 연구원은 "외국인의 순매도가 이어지고 있고 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익 증가세가 시장 기대치에 못 미치고 있다"고 말했다.개인과 기관의 추가 매수 여력이 줄었다는 분석도 나온다. 코스피가 6월 급등한 뒤 하락하는 동안 대기 자금이 소진됐기 때문이다.코스피는 6일부터 5거래일 연속 968.39포인트 빠지면서 중장기 추세의 판단 기준인 200일 이동평균선(6376포인트)을 이탈했다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 한국일보에 "200일선 이탈은 추세 추종형 상장지수펀드(ETF)·선물·프로그램 위험관리 매도를 자극해 단기 하락 압력을 확대할 수 있다"고 분석했다.양일우 삼성증권 연구원은 동아일보에 "지정학적인 추가 악재가 없다면 10월 말이 될수록 증시는 안정을 찾을 가능성이 높다"고 말했다.프랑스 전역의 슈퍼마켓 수백 곳이 냉장·냉동 설비를 겨냥한 사이버 공격을 받아 식품을 대량 폐기하는 일이 벌어졌다.앵테르마르셰와 까르푸 등 프랑스 전역 유통매장 약 1만 5000곳 중 약 400곳이 피해를 입었다. 앵테르마르셰 운영사 레 무스케테르는 매장 150곳의 냉장고 온도가 6시간 동안 50도까지 올라 변질이 우려되는 식품을 전량 폐기했다고 밝혔다. 일부 매장의 냉장고 온도가 80도까지 올랐다는 증언도 있다.이번 사태는 해커가 냉장설비 제어 시스템에 원격 접속해 성에 제거 기능을 조작하면서 벌어진 것으로 추정된다. 작동 시간이 1시간에서 8시간으로 늘고 경보도 늦게 울리도록 바뀌면서 냉장고 내부 온도가 치솟았다.해커의 침입 경로로 덴마크 IT업체 댄포스의 제어 소프트웨어가 지목되는데, 댄포스는 "공격을 받은 대부분의 제어 장치는 보안 업데이트가 되지 않는 구형 제품"이라고 밝혔다. 세바스티앵 르코르뉘 프랑스 총리는 국가사이버보안국(ANSSI)에 이번 사태의 조사를 지시했다.로이터통신에 따르면 스페인, 포르투갈, 폴란드, 독일, 벨기에에서도 피해가 있었다. 크리스토프 한센 유럽연합(EU) 농업식품 담당 집행위원은 소셜미디어 X에 "식량 안보에 더 많은 주의를 기울여야 한다"고 썼다.▲ 경향신문 = 44개 행정기관 1만명 내년부터 세종 간다▲ 국민일보 = 이 "굴종 지양"… 자주파에 힘 실었다▲ 동아일보 = 외교-국방-통일부까지 세종시로 옮긴다▲ 서울신문 = 외교·국방도… 정부부처 세종에 모인다▲ 세계일보 = 전자발찌 차고… 대낮 '묻지마 칼부림'▲ 조선일보 = 한미 파열음 속… 李 "굴종·사대 안돼"▲ 중앙일보 = 한·미 갈등에 … 대통령 "굴종 지양"▲ 한겨레 = 외교·통일·국방부도 5년내 세종 간다▲ 한국일보 = 한미 균열 의식한 李 "굴종·사대 외교 안 돼"