산림청

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2005년 재선충 특별법 발효와 함께 발표한 보도자료아바멕틴과 에마멕틴이 정말 산림청이 개발한 국산 농약일까? 아니다. 아바멕틴(Abamectin)은1970~80년대 일본 기타사토 연구소와 미국 머크사가 최초 개발 및 전 세계 물질특허를 등록했다. 에마멕틴(Emamectin)은 머크사가 아바멕틴 구조를 화학적으로 변형해 특허를 낸 살충제다. 글로벌 물질 특허가 만료된 현재는 중국의 공장에서 아바멕틴과 에마멕틴을 생산해 전 세계로 수출하고 있다.그럼에도 산림청은 이를 자체 개발했다면서 농진청에 "농약 등록 직권 시험"을 신청했다. '농약 등록 직권 신청'이란 산림청 같은 국가기관이 직권으로 특정 농약을 신속히 허가해 주기 위해 국가 예산으로 간이 시험을 대신 해주는 제도다. 산림청은 왜 그랬을까.소나무 숲에서 농약으로 찌든 소나무 그루터기를 쉽게 만날 수 있다. 세로로 자르면 자수정 같은 농약 덩어리를 볼 수 있다. 2023년 3월, 작은 덩어리 하나를 연구소에 분석 의뢰했다. 35.439mg/kg의 고농도의 아바멕틴이 검출되었다