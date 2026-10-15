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출입금지 현수막을 붙여 놓았지만, 누군가 농약을 살포했고, 소나무들이 죽었다.성창근
농약 살포 직후, 실험지의 소나무들은 순식간에 새빨갛게 죽어갔다. 그런데 놀랍게도 검증단은 실험 대상 소나무들이 죽은 것이 확인되었다며 12월말까지 진행될 예정인 실험을 9월 2일 '효과 없음'으로 종결했다.
실험은 ① 물만 주입한 나무 ② 천적 곰팡이 주입(5월 10일) 후 6월 1일 재선충 3만 마리 주입 ③ 재선충만 주입 ④ 재선충 주입(6월 1일) 후 치료제로 천적 곰팡이 주입(6월 30일) 등 4그룹으로 나눠 그룹당 30그루씩 총 120그루에 진행되었다.
만약 실험지에 누군가 농약을 살포했다면, 그 농약이 실험 결과에 어떤 영향을 미쳤는지 확인하기 위해 농약 성분 검사 조사는 필수다. 그러나 산림청은 농약 성분 조사를 하지 않았고, 천적 곰팡이의 효과 없음만을 강조했다.
지난 2016년 6월 1일 산림청 관계자가 소나무에 재선충을 주입하는 사진을 보자. 실험 대상 소나무마다 노란 줄로 묽고 흰색 번호표를 달았다.