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원민경 성평등가족부 장관이 9월 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 임신중지 약물 도입 방안 브리핑에서 자료를 보고 있다.2026년 9월 16일 정부는 임신중지의약품을 정식 도입하겠다고 발표했다. 이는 공적 보건의료체계 밖에 놓여있던 임신중지가 공식적인 의료서비스로 자리잡는 중요한 분기점이 될 수 있다. 하지만 다수 국가의 임신중지의약품 이용 방식과는 다를 가능성이 높다. 정부는 국내 도입 초기 2년 동안 임신중지의약품을 의료기관 내 직접 조제 하겠다고 발표했다.현재 현대약품이 2024년 12월 수입품목 허가를 신청한 미프지미소는 라인파마(Linepharma)의 첫 번째 복용하는 약 미페프리스톤 200mg 1정과 이후 두 번째 복용하는 약 미소프로스톨 200㎍ 4정이 한 팩에 들어 있는 콤비팩이다. 같은 제품은 호주에서 MS-2 Step, 캐나다에서 Mifegymiso(미프지미소), 일본에서 MEFEEGO Pack(메피고팩)이라는 이름으로 판매되고 있다. 본고에서는 이 제품을 이용하는 해외 사례의 의약품 조제 방식 변화와 당사자가 약국에서 이용하는 과정 중심으로 살펴보고자 한다.캐나다는 2015년 미프지미소를 허가했고 2017년 실제 이용을 시작했다. 초기에는 의사가 약을 직접 제공하는 방식이 중심이었지만 이후 이러한 조건은 완화되었다. 초기에는 제조사가 조제 약사를 대상으로 별도의 교육 이수를 요구했다. 2017년 5월에는 제조사가 약사에게 요구하던 6시간의 사전교육 이수 의무가 없어졌고, 또한 농촌과 지역의 의약품 접근성을 낮출 수 있다는 문제 등이 제기되면서 2017년 11월 캐나다 보건부는 약사가 처방전에 따라 환자에게 직접 의약품을 조제할 수 있도록 허용했다.캐나다약사회는 미프지미소 조제에서 업무흐름도와 체크리스트를 제안하며, 지역약사들은 이를 적극 이용한다. 약사는 환자를 확인하고, 보험 적용 여부를 점검한 뒤 처방의 적절성을 검토한다. 복약상담에는 복용방법, 예상되는 증상, 과다출혈, 지속적 통증 등 주의해야 할 신호를 안내한다.필요하면 약사가 2~3일 뒤 확인 연락을 할 수 있고, 처방자는 7~14일 후 추적관찰을 한다. 약국의 조제와 복약상담, 처방자의 추적관찰을 연결해 안전성을 관리하는 구조다. 미프지미소는 국가에서 공적으로 보장되며, 이용자는 약값을 전액 직접 부담하지 않는다.호주 역시 처음부터 현재와 같은 제도를 운영한 것은 아니다. 과거에는 MS-2 Step을 처방하는 의료인이 별도의 인증을 받아야 했고, 약사도 조제를 위해 등록해야 했다. 이러한 추가 규제로 실제 처방 등록을 한 의료인은 전체의 약 10%, 조제 등록을 한 약사는 약 30% 수준에 머물렀다고 알려졌다(2023년 7월 게드 커니 호주 연방 하원의원의 < ABC 뉴스 브렉퍼스트 > 인터뷰 참고).호주 정부와 의약품규제기관은 접근성 문제를 고려해 2023년 8월부터 별도의 처방자 인증과 약사 등록 제한을 폐지했다. 호주약사회는 이러한 변화가 지역약국의 접근성을 활용해 특히 농촌과 지역의 재생산건강 의료 접근을 높일 수 있다고 평가했다.호주에서는 처방을 받은 뒤 지역약국에서 MS-2 Step을 조제받는다. 진단과 임상적 추적관찰은 처방자와 의료기관이 담당하며, 약사는 복약상담을 통해 복용순서와 예상되는 출혈, 통증, 응급진료가 필요한 상황, 사후확인의 필요성을 안내한다. MS-2 Step는 건강보장체계 안에 공적으로 보장되며, 2026년 환자의 본인부담은 최대 $25(약 2만 3천 원)이다.일본은 2023년 4월 메피고팩을 허가했지만, 일반 약국조제를 허용하지 않는다. 모체보호법 지정의사와 등록 의료기관을 중심으로 공급과 사용을 관리하며, 입원이 가능한 병원이나 병상이 있는 의원에서 사용할 수 있다.일본에서는 의료기관에서 약을 투여하고, 두 번째 약인 미소프로스톨을 투여한 뒤에는 원내에서 경과를 관찰하는 것이 기본이었다. 2024년 11월부터 자택 경과관찰이 일부 완화됐지만, 거주지가 의료기관 반경 16km 이내이고 2차 혹은 주산기(분만을 전후한 시기) 의료권 안에 있어야 한다. 이후에도 특정 기간 이내에 의료기관에서 임신중지 완료 여부를 확인해야 한다.비용은 비급여로 의료기관마다 지불하는 비용이 다르다. 예를 들어 지난 2024년 9월 기준, 후지요시다 시립병원은 메피고팩만으로 임신중지가 완료되는 경우 외래와 입원, 약물사용, 추적관찰을 포함해 총 18만 엔(약 152만 원)을 안내한 바 있다.