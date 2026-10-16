김보성

지난 6월 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위.그렇다고 해서 산업위안부가 군대위안부와 크게 달랐던 것은 아니다. 산업위안부들도 성착취를 당했고, 그들 중에도 강제적이거나 기만적인 방식으로 끌려간 사람들이 많다.고려박물관이 2017년 6월 27일 발행한 <조선여성사연구회 회지> 제8호에서 히구치 유이치 전 관장은 "조선과 아시아 각지에서, 그리고 일본 국내에서 다수의 조선인 여성들이 조선요리점·군대 및 산업위안소에서 노동에 시달렸습니다"라고 한 뒤 "인신매매 혹은 속아서 끌려갔습니다"라고 기술한다.조선요리점에서 일하는 모든 여성이 그런 식으로 끌려간 것은 아니지만, 산업위안소 기능을 하는 상당수의 조선요리점에서 일하는 여성들은 그렇게 연행된 경우가 많다는 설명이다. 요리점 형태를 띠지 않는 일반 산업위안소에 배치된 여성들도 마찬가지다.1993년 8월 4일 일본 정부 대변인인 고노 요헤이 내각관방장관은 "감언·강압에 의하는 등 본인들의 의사에 반해 모집된 사례가 많았"다고 고노담화에서 언급했다. 강제적인 인신매매 방식이나 기망적인 취업사기 방식은 군대위안부 동원뿐 아니라 산업위안부 동원에서도 나타났다. 산업위안부와 군대위안부를 별개 차원으로 볼 수 없는 이유다.한국 정부의 조사 결과에서도 비슷한 내용이 나왔다. 국무총리 소속 '대일항쟁기 강제동원피해 조사 및 국외 강제동원희생자 등 지원위원회'가 발행한 <전시하 일본 지역의 기업위안소와 조선인 기업위안부에 대한 진상조사>는 "조선요리옥에서 일을 했던 조선인 여성들은 대부분 인신매매를 통하여 일본의 요리옥으로 팔린 경우가 많았다"고 기술한다. 산업위안소 기능을 수행한 상당수의 조선요리옥과 관련해 한국인 인신매매가 존재했다는 점이 한국의 정부 기관에 의해서도 확인됐다.산업위안부도 군대위안부와 다를 바 없고 그 피해 역시 적지 않은데도, 한국 사회에서는 산업위안부 문제에 대한 관심이 낮다. 이는 김학순처럼 자기 실명을 공개하고 피해 사실을 널리 증언할 피해자를 산업위안부 중에서 찾기 어려웠던 데도 기인한다. 또 한·일 국민들은 물론이고 양국 정부가 주로 군대위안부에 초점을 맞췄던 데도 원인이 있다. 고노담화 역시 군대위안부에 국한된 담화였다.한국 국회도 군대위안부와 관련해서는 '일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률'을 제정해둔 반면, 산업위안부에 관해서는 별도의 법률을 두고 있지 않다. '대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법' 제2조 제1호에 나오는 "만주사변 이후 태평양전쟁에 이르는 시기에 일제에 의하여 강제동원되어 군인·군무원·노무자·위안부 등의 생활을 강요당한 자"라는 포괄적 개념 속에 산업위안부가 포함될 뿐이다.산업위안부 제도는 군대위안부 제도와 더불어 한국 여성들이 제국주의적 성착취를 당한 핵심 통로였다. 그런데도 이에 관한 사회적 관심이나 진상규명 수준은 군대위안부에 비해 훨씬 낮다. 그래서 일본 정부와 기업들이 이 문제에 대해 사과나 반성을 한 사례도 찾기 어렵다. 한·일 역사문제를 바로잡고 일본의 진정한 반성을 이끌어내기 위해서는 이 문제에 대해서도 적극적인 관심과 진상규명 노력을 기울일 필요가 있다.