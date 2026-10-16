기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.10.16 12:56최종 업데이트 26.10.16 12:56
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
지옥의 해저탄광 있던 군함도
지옥의 해저탄광 있던 군함도인근 해상에서 군함도를 바라본 모습.연합뉴스

군대 위안소가 아닌 산업위안소(기업위안소)가 최소 39곳에서 운영된 사실이 지난 6일 <마이니치신문>에 보도됐고, 이것이 12일 자 언론 기사들에 의해 국내로 전해졌다.

<마이니치신문> 기사의 제목은 '이른바 성 해결소(性解決所) 전후 81년 산업위안소의 실태 명확해져'이다. 재일한국인들과 일본인들이 운영하는 고려박물관이 약 10년간 수행한 조사 작업에 기초한 이 기사는 일본 정부가 한국인 강제징용 피해자들의 도주를 방지할 목적으로 한국인 위안부들이 배치된 조선요리점 등을 활용했다고 알려준다. 미쓰비시중공업의 해저탄광이 있었던 군함도에도 이런 시설이 있었다고 한다.


'성 해결소'라는 충격적인 명칭은 <마이니치신문>의 독창적 표현이 아니다. 이 신문에 이렇게 적혀 있다.

"전시 중에 발족된 석탄통제회의 규슈지부에 연구자로부터 기고된 논문(45년 발표)에는 '특별위안소, 알기 쉽게 말하면 성 해결소다. 광산 부근에 특수 음식점으로 존재하는 경우가 많다. 이곳에 반도 여자가 있다'라고 하는 기술이 있다.

이 논문은 "천명의 반도노무자에 대해 십인정도"의 "반도여자"를 두어야 한다고 주장하며 "(노동자의) 도주방지와 증산 격려의 책무를 여자에게도 부담시키려 한다"고 밝혔다.

석탄통제회에 기고된 어느 학자의 논문에, 성 해결소 기능을 하는 특수 음식점에 한국 여성들이 배치되면 좋겠다는 제안이 들어 있었다는 것이 <마이니치신문>의 보도다.

알려진 지 20년 넘었지만 아직도 낯선 단어

국가총동원법에 근거한 중요산업단체령에 의해 설립된 석탄통제회는 독자적으로 간행물을 발행했다. 일본 역사인식문제연구회가 펴내는 <역사인식문제연구> 2024년 제15호에 실린 가쓰오카 간지(勝岡寛次) 레이타쿠대학 객원교수의 논문 '조선인 전시노동자의 임금차별·대우차별 – 선행 연구의 개관 (2)'는 석탄통제회 규슈지부가 1945년 5월에 발행한 <탄광에서의 반도인 노무관리>라는 책자를 언급한다. <마이니치신문>이 말한 문헌은 오우치 노리오(大内規夫)가 쓴 이 책자로 판단된다.

일제는 강제징용 피해자들을 관리할 목적으로 '성 해결소' 개념을 띠는 산업위안소의 설치 및 운영에 관여했다. 군대 위안소를 설치한 목적과 맥락이 닿는 일이다. 전시 군수산업의 생산성 증진을 도모한다는 미명하에 한국인들을 성착취에 동원했던 것이다.

산업위안부에 관한 보도가 나온 지는 오래됐다. 김학순 할머니의 최초 공식 증언(1991.8.14.)을 계기로 위안부 문제에 관한 관심이 고조될 때인 1992년 2월 21일 <아사히신문> 후쿠오카판 석간이 '지쿠호탄광에 위안소가 있었다'라는 기사를 내보냈다. 위안부 문제가 본격적으로 알려지기 시작할 때에 산업위안부 문제도 함께 부각됐던 것이다.

이에 관한 국내 학술논문이 나온 것도 20년을 넘는다. 정진성 서울대 교수가 <사회와 역사> 제63호에 '일제말 강제동원기의 기업위안부에 관한 연구'를 기고한 때가 2003년이다. 이 논문에서는 이런 실태들이 보고됐다.

"탄광 및 공장 외의 군수시설, 건설 현장에도 노무자를 상대하는 위안부가 동원되었다."

"일본 외의 전쟁터에도 노무자를 상대로 하는 위안소가 확산되었던 것으로 보인다. 그곳에는 조선인 외에 점령지 여성들도 동원되었다."

"어선원을 상대로 다수의 위안부가 조선에서 연행되어 일본으로 왔다는 기록이 있다."

군대 주변 노동시설에도 산업위안부가 배치되고, 선원들을 상대하는 산업위안부도 동원됐다는 설명이다. <마이니치신문>이 말한 "최소 39곳"으로는 산업위안소 실태를 온전히 설명하기 힘들겠다는 생각이 든다. 실제로는 그보다 더 많을 테니까.

이처럼 오래 전부터 언론에 보도됐고 학술지에서 다뤄졌는데도, 산업위안부나 기업위안부라는 개념은 아직도 낯설다. 국내의 위안부 운동단체들도 산업위안부를 전혀 언급하지 않는 것은 아니지만, 대중적인 위안부운동에서는 많이 거론하지 않는다. 운동단체들이 집중하는 주제는 군대 위안부다.

군대위안부와 다를 바 없어... 적극적인 관심·진상규명 필요

지난 6월 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위.
지난 6월 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위.김보성

그렇다고 해서 산업위안부가 군대위안부와 크게 달랐던 것은 아니다. 산업위안부들도 성착취를 당했고, 그들 중에도 강제적이거나 기만적인 방식으로 끌려간 사람들이 많다.

고려박물관이 2017년 6월 27일 발행한 <조선여성사연구회 회지> 제8호에서 히구치 유이치 전 관장은 "조선과 아시아 각지에서, 그리고 일본 국내에서 다수의 조선인 여성들이 조선요리점·군대 및 산업위안소에서 노동에 시달렸습니다"라고 한 뒤 "인신매매 혹은 속아서 끌려갔습니다"라고 기술한다.

조선요리점에서 일하는 모든 여성이 그런 식으로 끌려간 것은 아니지만, 산업위안소 기능을 하는 상당수의 조선요리점에서 일하는 여성들은 그렇게 연행된 경우가 많다는 설명이다. 요리점 형태를 띠지 않는 일반 산업위안소에 배치된 여성들도 마찬가지다.

1993년 8월 4일 일본 정부 대변인인 고노 요헤이 내각관방장관은 "감언·강압에 의하는 등 본인들의 의사에 반해 모집된 사례가 많았"다고 고노담화에서 언급했다. 강제적인 인신매매 방식이나 기망적인 취업사기 방식은 군대위안부 동원뿐 아니라 산업위안부 동원에서도 나타났다. 산업위안부와 군대위안부를 별개 차원으로 볼 수 없는 이유다.

한국 정부의 조사 결과에서도 비슷한 내용이 나왔다. 국무총리 소속 '대일항쟁기 강제동원피해 조사 및 국외 강제동원희생자 등 지원위원회'가 발행한 <전시하 일본 지역의 기업위안소와 조선인 기업위안부에 대한 진상조사>는 "조선요리옥에서 일을 했던 조선인 여성들은 대부분 인신매매를 통하여 일본의 요리옥으로 팔린 경우가 많았다"고 기술한다. 산업위안소 기능을 수행한 상당수의 조선요리옥과 관련해 한국인 인신매매가 존재했다는 점이 한국의 정부 기관에 의해서도 확인됐다.

산업위안부도 군대위안부와 다를 바 없고 그 피해 역시 적지 않은데도, 한국 사회에서는 산업위안부 문제에 대한 관심이 낮다. 이는 김학순처럼 자기 실명을 공개하고 피해 사실을 널리 증언할 피해자를 산업위안부 중에서 찾기 어려웠던 데도 기인한다. 또 한·일 국민들은 물론이고 양국 정부가 주로 군대위안부에 초점을 맞췄던 데도 원인이 있다. 고노담화 역시 군대위안부에 국한된 담화였다.

한국 국회도 군대위안부와 관련해서는 '일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률'을 제정해둔 반면, 산업위안부에 관해서는 별도의 법률을 두고 있지 않다. '대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법' 제2조 제1호에 나오는 "만주사변 이후 태평양전쟁에 이르는 시기에 일제에 의하여 강제동원되어 군인·군무원·노무자·위안부 등의 생활을 강요당한 자"라는 포괄적 개념 속에 산업위안부가 포함될 뿐이다.

산업위안부 제도는 군대위안부 제도와 더불어 한국 여성들이 제국주의적 성착취를 당한 핵심 통로였다. 그런데도 이에 관한 사회적 관심이나 진상규명 수준은 군대위안부에 비해 훨씬 낮다. 그래서 일본 정부와 기업들이 이 문제에 대해 사과나 반성을 한 사례도 찾기 어렵다. 한·일 역사문제를 바로잡고 일본의 진정한 반성을 이끌어내기 위해서는 이 문제에 대해서도 적극적인 관심과 진상규명 노력을 기울일 필요가 있다.
#위안부 #산업위안부 #기업위안부 #일제식민지배 #한일관계
프리미엄

김종성의 '히, 스토리'
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
김종성 (qqqkim2000) 내방

독자의견

목차1160 첫화부터 읽기>
이전글 열차 몰았을 뿐인데 '빨갱이'? 철도 기관사는 왜 죽어야 했나