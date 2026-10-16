▲지옥의 해저탄광 있던 군함도
인근 해상에서 군함도를 바라본 모습.연합뉴스
군대 위안소가 아닌 산업위안소(기업위안소)가 최소 39곳에서 운영된 사실이 지난 6일 <마이니치신문>에 보도됐고, 이것이 12일 자 언론 기사들에 의해 국내로 전해졌다.
<마이니치신문> 기사의 제목은 '이른바 성 해결소(性解決所) 전후 81년 산업위안소의 실태 명확해져'이다. 재일한국인들과 일본인들이 운영하는 고려박물관이 약 10년간 수행한 조사 작업에 기초한 이 기사는 일본 정부가 한국인 강제징용 피해자들의 도주를 방지할 목적으로 한국인 위안부들이 배치된 조선요리점 등을 활용했다고 알려준다. 미쓰비시중공업의 해저탄광이 있었던 군함도에도 이런 시설이 있었다고 한다.
'성 해결소'라는 충격적인 명칭은 <마이니치신문>의 독창적 표현이 아니다. 이 신문에 이렇게 적혀 있다.
"전시 중에 발족된 석탄통제회의 규슈지부에 연구자로부터 기고된 논문(45년 발표)에는 '특별위안소, 알기 쉽게 말하면 성 해결소다. 광산 부근에 특수 음식점으로 존재하는 경우가 많다. 이곳에 반도 여자가 있다'라고 하는 기술이 있다.
이 논문은 "천명의 반도노무자에 대해 십인정도"의 "반도여자"를 두어야 한다고 주장하며 "(노동자의) 도주방지와 증산 격려의 책무를 여자에게도 부담시키려 한다"고 밝혔다.
석탄통제회에 기고된 어느 학자의 논문에, 성 해결소 기능을 하는 특수 음식점에 한국 여성들이 배치되면 좋겠다는 제안이 들어 있었다는 것이 <마이니치신문>의 보도다.
알려진 지 20년 넘었지만 아직도 낯선 단어
국가총동원법에 근거한 중요산업단체령에 의해 설립된 석탄통제회는 독자적으로 간행물을 발행했다. 일본 역사인식문제연구회가 펴내는 <역사인식문제연구> 2024년 제15호에 실린 가쓰오카 간지(勝岡寛次) 레이타쿠대학 객원교수의 논문 '조선인 전시노동자의 임금차별·대우차별 – 선행 연구의 개관 (2)'는 석탄통제회 규슈지부가 1945년 5월에 발행한 <탄광에서의 반도인 노무관리>라는 책자를 언급한다. <마이니치신문>이 말한 문헌은 오우치 노리오(大内規夫)가 쓴 이 책자로 판단된다.
일제는 강제징용 피해자들을 관리할 목적으로 '성 해결소' 개념을 띠는 산업위안소의 설치 및 운영에 관여했다. 군대 위안소를 설치한 목적과 맥락이 닿는 일이다. 전시 군수산업의 생산성 증진을 도모한다는 미명하에 한국인들을 성착취에 동원했던 것이다.
산업위안부에 관한 보도가 나온 지는 오래됐다. 김학순 할머니의 최초 공식 증언(1991.8.14.)을 계기로 위안부 문제에 관한 관심이 고조될 때인 1992년 2월 21일 <아사히신문> 후쿠오카판 석간이 '지쿠호탄광에 위안소가 있었다'라는 기사를 내보냈다. 위안부 문제가 본격적으로 알려지기 시작할 때에 산업위안부 문제도 함께 부각됐던 것이다.
이에 관한 국내 학술논문이 나온 것도 20년을 넘는다. 정진성 서울대 교수가 <사회와 역사> 제63호에 '일제말 강제동원기의 기업위안부에 관한 연구'를 기고한 때가 2003년이다. 이 논문에서는 이런 실태들이 보고됐다.
"탄광 및 공장 외의 군수시설, 건설 현장에도 노무자를 상대하는 위안부가 동원되었다."
"일본 외의 전쟁터에도 노무자를 상대로 하는 위안소가 확산되었던 것으로 보인다. 그곳에는 조선인 외에 점령지 여성들도 동원되었다."
"어선원을 상대로 다수의 위안부가 조선에서 연행되어 일본으로 왔다는 기록이 있다."
군대 주변 노동시설에도 산업위안부가 배치되고, 선원들을 상대하는 산업위안부도 동원됐다는 설명이다. <마이니치신문>이 말한 "최소 39곳"으로는 산업위안소 실태를 온전히 설명하기 힘들겠다는 생각이 든다. 실제로는 그보다 더 많을 테니까.
이처럼 오래 전부터 언론에 보도됐고 학술지에서 다뤄졌는데도, 산업위안부나 기업위안부라는 개념은 아직도 낯설다. 국내의 위안부 운동단체들도 산업위안부를 전혀 언급하지 않는 것은 아니지만, 대중적인 위안부운동에서는 많이 거론하지 않는다. 운동단체들이 집중하는 주제는 군대 위안부다.
군대위안부와 다를 바 없어... 적극적인 관심·진상규명 필요